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Нобелевский лауреат Муратов: У нас в России популярно мнение, что политики, избегающие крови – слабые люди. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Власть активно "продает" идею войны, на государственных телеканалах - милитаристская риторика. Под ее влиянием люди привыкают к мнению, что война – это допустимо.

Об этом заявил в своем выступлении лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь".

"У нас в стране (и не только у нас) популярно мнение: избегающие крови политики - слабые люди. А вот угрожать миру войной – это долг настоящих патриотов", - сказал Муратов.

"Власть активно продает идею войны. Правительства и близкие к ним пропагандисты несут полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости", - добавил он.

По мнению Муратова, нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину.

"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с "Боингом МН17" разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, смогут ли последующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной", – говорит Муратов.

Церемония награждения Нобелевской премией мира лауреатов – Муратова и филиппинской журналистки Марии Рессы – состоялась в Осло в пятницу. Согласно решению Норвежского нобелевского комитета, они удостоились этой премии "за их усилия по защите свободы слова, являющейся условием для демократии и крепкого мира".
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Топ комментарии
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10.12.2021 19:10
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10.12.2021 19:04
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10.12.2021 18:57
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Про преступления России
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10.12.2021 18:52 Ответить
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10.12.2021 18:59 Ответить
Всему миру надо понимать, что Украина, Прибалтика, Молдова, Грузия сейчас на передовой в борьбе со злобным врагом человечества - фашистской путинской Россией.
Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
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10.12.2021 19:50 Ответить
10 миллионов умерших от голода в 1932-33 году в Украине это неправда...умерло около 40 млн...,и эти данные тщательно скрывают Крысы кремля...
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10.12.2021 19:32 Ответить
А гроші вже віддав у фонд *****?
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10.12.2021 18:52 Ответить
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10.12.2021 18:53 Ответить
" Посиделки с ..."
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10.12.2021 19:01 Ответить
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10.12.2021 19:04 Ответить
"- Антоне! Гіросфера тоне..!
- Нє, Павле, то вона плавле..."
https://www.youtube.com/watch?v=03gCB8EzXCw&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
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10.12.2021 19:30 Ответить
Самі росіяни ригають уже від них.
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10.12.2021 21:06 Ответить
ето єйо нєдавно із самольота в Китає висаділі - за трансвєстіта прінялі...?
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10.12.2021 19:22 Ответить
Цекало ей между ног.
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10.12.2021 20:43 Ответить
Красота, етить твою мать.
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10.12.2021 20:26 Ответить
Господи, дайте мне это развидеть
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10.12.2021 21:40 Ответить
а что не так .. в шайтанате это норма.. правительство вообще сборище старых кляч.. с этих песок сыпется хоть с остатками пороха а там труха... возьмите ту же говорящую лошадь.. с него уже лет десять назад надо было подковы стертые снимать и на шкуродерню... а глав пастух ? все молодиться " мачо" мать его.. старая проститутка
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11.12.2021 08:46 Ответить
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10.12.2021 18:54 Ответить
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10.12.2021 21:43 Ответить
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10.12.2021 18:57 Ответить
. .
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10.12.2021 19:10 Ответить
Звичайний кацапський "ліберал".
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10.12.2021 19:01 Ответить
кагебіст-куратор на "ліберальному" напрямку
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10.12.2021 19:44 Ответить
Степан Андреевич Бандера, «Третья мировая война и освободительное движение», журнал «Сурма», Германия, 1950 год:

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10.12.2021 19:07 Ответить
Бандера все чітко розписав ще 70 років тому . Але ,гадаю ,що кацапи не вилікуються від свого шовінізму та іперіалізму.
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10.12.2021 19:15 Ответить
"оппозиционной Новой Газеты"??? Это вы о чём? Какой такой "оппозиционной"? Может вы ещё и Эхо Мацквы назовёте оппозийией?
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10.12.2021 19:26 Ответить
Есть умные люди у них, ничего не могу сказать... но он не договаривает почему так происходит? Очевидно же, чтобы скрыть собственное воровство и неумение управлять страной у верхушки, возглавляемой ********. Тем-более, такой богатой, ресурсной страны, как Россия (номер 1 в мире по добыче и продаже полезных ископаемых на сегодняшний день). И весь парадокс в том, что она вполне сопоставима со странами "третьего мира" по уровню жизни.
-Вот и весь ответ в их кровавой и примитивной политике- пиплу нужно что-то скормить, почему они такие бедные, несмотря на кричащие факты.
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10.12.2021 19:31 Ответить
Не стоило ему так горячо лизать за банку варенья. Наверно организаторам самим неудобно.
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10.12.2021 19:32 Ответить
Скрепник навозный, скройся.
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10.12.2021 19:35 Ответить
Это же придурошный агит-утренник. Брежнев наверно тоже ордена Мамбам-Юмбам раздавал и они клеймили американский империализм.)
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10.12.2021 19:40 Ответить
Придурошный агит утренник у тебя в кацапии нон-стопом проходит 24 на семь, 365 дней в году.
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10.12.2021 19:46 Ответить
Все эти либерасты РАБссии ... Муратовы,Ходорковские,Илларионовы,Каспаровы,Навальные и прочий сброд типа Шендерович...один кодлан по факту работающий на Путлера...
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10.12.2021 19:37 Ответить
а Пиантковский?
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10.12.2021 19:43 Ответить
Либерасты это как раз словечко из лексикона скрепных сторонников ху%ла.
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10.12.2021 19:44 Ответить
вот так некоторым псевдопатриотам путинские нарративы так крепко засели в мозг, что они их выдают за свои собственные мысли
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10.12.2021 20:48 Ответить
Бедные либералы, все их ненавидят - и рашисты, и фашисты, и коммунисты, и правые, и левые и националисты.
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10.12.2021 22:21 Ответить
у нас полстраны таких - либерасты они же соросята - на самом деле лево-радикальные "прогрессивные" социалисты а точнее комуняки
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10.12.2021 20:53 Ответить
Илларионов явно не из этой шоблы.
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10.12.2021 20:44 Ответить
он хуже...
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10.12.2021 22:19 Ответить
Чем?
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10.12.2021 23:05 Ответить
правильно говоришь Муратов. а как сделать чтоб ваши передумали?
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10.12.2021 19:45 Ответить
Я на цензоре 17 лет чуваки...кто чем дышит уже изучил..не партесь...
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10.12.2021 19:46 Ответить
цензором подрабативаєтє?
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10.12.2021 19:47 Ответить
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10.12.2021 19:48 Ответить
Навальному помешала получить премию только не вовремя всплывшая зига на камеру времен русских маршей. А этот быстрый заменитель Навального просто пустышка. Попался под руку, даже не успели проверить его очень даже теплые отношения с властью, которые он якобы критикует.
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10.12.2021 20:05 Ответить
Да как сказать… В зале сидят умнейшие люди планеты… И они всё приняли буквально… Им никто не разъяснял мнимы много ходов очка фюрерка.
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10.12.2021 20:41 Ответить
Умнейшие) Какие же вы все-таки наивные.
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11.12.2021 06:29 Ответить
первый русский открыто протестующий против войны. Там были конечно пикеты одиночные, но боюсь тех людей уже даже не найдут. Очень прям сильно.
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10.12.2021 20:06 Ответить
Первый. Да ладно, на Эхе Москвы их полным полно.
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10.12.2021 20:09 Ответить
Пытки в роССии - норма, сдаваться нельзя
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10.12.2021 20:09 Ответить
Так мы не против, зальём кровушкой всю скотоматушку. Давно пора разобраться раз и навсегда. Пы сы: пойду ещё раз смажу и начищу свой любимый мг-42, пятница всё-таки…
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10.12.2021 20:16 Ответить
Это ФАКТ, а не мнение. Наши родители и деды помнят эти реки народной крови, учинённые этой сучьей совдепией во главе с большевиками.
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10.12.2021 20:22 Ответить
У нас в стране (и не только у нас) популярно мнение: избегающие крови политики - слабые люди.

-----------

Это чисто зоновский менталитет.
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10.12.2021 21:07 Ответить
Это всё конечно замечательно.Но слушать варящихся лягушек в кипятке репрессий...И шо они там квакают не имеет никакого смысла.Бо их поток сознания неадекватен по причине того,що их тупо варят чекисты
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10.12.2021 21:17 Ответить
 
 