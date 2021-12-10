Нобелевский лауреат Муратов: У нас в России популярно мнение, что политики, избегающие крови – слабые люди. ВИДЕО
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Власть активно "продает" идею войны, на государственных телеканалах - милитаристская риторика. Под ее влиянием люди привыкают к мнению, что война – это допустимо.
Об этом заявил в своем выступлении лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор российской оппозиционной "Новой газеты" Дмитрий Муратов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дождь".
"У нас в стране (и не только у нас) популярно мнение: избегающие крови политики - слабые люди. А вот угрожать миру войной – это долг настоящих патриотов", - сказал Муратов.
"Власть активно продает идею войны. Правительства и близкие к ним пропагандисты несут полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости", - добавил он.
По мнению Муратова, нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину.
"Гибридные боевые действия, трагическая, безобразная и преступная история с "Боингом МН17" разрушили отношения России и Украины, и я не знаю, смогут ли последующие поколения их восстановить… Тем более, в больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной", – говорит Муратов.
Церемония награждения Нобелевской премией мира лауреатов – Муратова и филиппинской журналистки Марии Рессы – состоялась в Осло в пятницу. Согласно решению Норвежского нобелевского комитета, они удостоились этой премии "за их усилия по защите свободы слова, являющейся условием для демократии и крепкого мира".
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Гэбэшные бандиты во главе с ботоксным вурдалаком, обитающим за глухими стенами на кладбище в центре столицы Северного Гондураса, держат в страхе и тоталитарном оболванивании шовинистической, ксенофобской пропагандой собственное подопытное население, но у них руки чешутся навязать такую же стадно-холуйскую модель устройства общества и государства, как у себя, другим странам, при которой население - это отлизывающее у кремлёвских гэбэшных бандитов со стадным причмокиванием блеющее стадо. Северный Гондурас с ботоксным фюрером Путлером - это полубандитское государство, правители которого - это как правило свора отмороженных шовинистов, и именно такая идеология наиболее популярна у валенкообразного электората, оболваненного веками насилия и тоталитарной пропаганды. Валенки воспринимают спорадическое насилие своих правителей в отношении других народов с фашистским удовольствием
- Нє, Павле, то вона плавле..."
https://www.youtube.com/watch?v=03gCB8EzXCw&ab_channel=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
-Вот и весь ответ в их кровавой и примитивной политике- пиплу нужно что-то скормить, почему они такие бедные, несмотря на кричащие факты.
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Это чисто зоновский менталитет.