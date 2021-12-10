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Зеленский на Саммите за демократию: Украина, без лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в виртуальном формате на Саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом, заявил, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе благодаря реализации ряда реформ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украина, вне всяких сомнений и без лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. Мы создали новую инфраструктуру антикоррупционных институций, мы воплощаем инновационные технологии для предотвращения и выявления антикоррупционных действий по прозрачности управления государственными финансами, имуществом и публичными закупками", - заявил Зеленский в видеообращении.

"Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии", – отметил президент Украины.

По словам Зеленского, гарантированные, защищенные права человека являются основой успешной и прогрессивной страны, поэтому Украина и в дальнейшем будет уверенно двигаться вперед по этому пути.

"Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", – отметил глава государства.

Президент также подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институций и является надежным партнером для всех, кто готов встать на защиту демократии и свободы в мире.

Напомним, 9-10 декабря Джо Байден проводит Саммит за демократию в виртуальном режиме. В нем примут участие свыше 100 представителей приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.
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Топ комментарии
+25
Що воно верзе???
Узурпація влади це демократія???
Тьфу покидьок!!!
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10.12.2021 19:05
+19
"Ми ухвалили закон про деолігархізацію. Завершуємо реформу децентралізації, відновлюємо механізм народовладдя, розбудовуємо інститути прямої демократії", - зауважив Президент України. Джерело: https://censor.net/ua/v3304606

. .
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10.12.2021 19:22
+17
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10.12.2021 19:06
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10.12.2021 19:03 Ответить
Де-юре в Украине президент есть, де-факто его нет.
Де-юре в Украине лидера нет, де-факто он есть.
Когда речь идет о серьезных вещах - серьезные разговоры ведут со взрослым.
В Украине такой взрослый есть. И все понимают, кто это.
И то, что перед встречей лидеров США и России в США консультировались с тем человеком, который понимает ситуацию, и принимали к сведению его мысли и советы - хороший знак. - Бабчєнко
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10.12.2021 20:22 Ответить
Що воно верзе???
Узурпація влади це демократія???
Тьфу покидьок!!!
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10.12.2021 19:05 Ответить
Чому Ви так? Наріду подобається - он рейтинг Буби повернувся.
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10.12.2021 19:26 Ответить
Украина - это страна с богатейшей культурой и своим уникальным языком. Это европейская страна, но которая постоянно находилась под пятой очередных кремлёвских бандитов, таковыми были практически все правители российские, начиная с Ивана Грозного и заканчивая нынешним мерзким ботоксным фюрером Путлером, с крысиным оскалом. Россия - это вторичная страна. У неё мало что есть своего, уникально созданного. Нынешний флаг российский - не что иное как староголландский флаг, расцветку которого скопировал Пётр 1, когда работал плотником на голландских судоверфях. Язык русский - на 80% смесь иностранных заимствований, начиная с греческих слов, латинизмов, потом тюрских слов, и более поздних заимствований из европейских языков, практически все технические термины в этом языке - голландско-немецкого происхождения. Музыки скопировано немерено. Да и законодательство нынешнее российское полностью скопировано у Запада, но это только для имитации, на самом деле, что есть уникального в России - так это нынешняя бандитская, путинская мафиозная система правления государством, при которой население превращено в агрессивную зомбомассу, обозлённую на весь мир и пользуемую путинскими бандитами в своих интересах
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10.12.2021 19:51 Ответить
РЕЙТИНГ нікуди не падав, як Ермак намалював так і буде. Інші агенства, напевне, відмовились від лапши або заламали ціну за рейтинг поца, що дорого.
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10.12.2021 23:11 Ответить
Куди повернувся? Ссылку дайте. Бажано на бандеривский сайт!
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10.12.2021 19:59 Ответить
Угу,за 500тыщ баксов могли б уже хоть процентов 28 "насчитать",а так засцали рисковать
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10.12.2021 20:46 Ответить
Ну судя по принятым законам по борьбе с собственным населением этот "великий демократ" готовит социальный взрыв в стране.
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10.12.2021 21:21 Ответить
просто в Україні вже закінчились "зечемпіони"
Зявились чергові "лідери"
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10.12.2021 19:55 Ответить
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10.12.2021 19:06 Ответить
Знов переборщив з коксом!!!!!!!!!дИтина, коли ти вже вгамуєшся???????!!!
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10.12.2021 19:06 Ответить
Та не мели шо попало! Остап Бендер з ньювасюками...
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10.12.2021 19:13 Ответить
По сравнению с Беларусью - да.
Но смешно даже сравнивать - Киев пережил два Майдана, пока белорусы кацапское тв смотрели .
По сравнению с Молдовой - ОТСТАЁТ . У них президент - выпускница Кембриджа . И парламент умный.
С ЕС смешно сравнивать , а с другой стороны Украины оккупант и убийца- раша.

вот и весь регион .
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10.12.2021 19:13 Ответить
Клизма от Байдена не подействовала. Надо было скипидаром?
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10.12.2021 19:16 Ответить
с патефонными иголками (с)
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10.12.2021 20:16 Ответить
"Ми ухвалили закон про деолігархізацію. Завершуємо реформу децентралізації, відновлюємо механізм народовладдя, розбудовуємо інститути прямої демократії", - зауважив Президент України. Джерело: https://censor.net/ua/v3304606

. .
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10.12.2021 19:22 Ответить
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10.12.2021 20:25 Ответить
Все вірно каже товарісч Зєпєнський. Мудрий нарід схаває.
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10.12.2021 19:25 Ответить
Нарід любить картінкі. Він її отримав. ЗІ Кліпове мислення.
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10.12.2021 19:28 Ответить
"..запобігання та виявлення антикорупційних дій.." Джерело: https://censor.net/ua/v3304606
Чесно сказав: боротьба з антикорупціонерами, яскравий приклад -це Гео Лерос. Його судять за антикорупційні дії: оприлюднення відео як брат дЄрмака посадами торгував.
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10.12.2021 19:30 Ответить
Даааа,как всё запущено!Пи...дец не лечится!!!(диагноз)
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10.12.2021 19:33 Ответить
запущено ще з-під йолочки у дитинстві , коли на табуреточці віршики читав .
ВІН ДЕКЛАМАТОР НАПИСАНОГО -УСЬО!!!
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10.12.2021 20:04 Ответить
уточню - це зіркові актори входять у роль, вивчають тему й т д , щоб бути реалістичними. Є не зіркові-трудяги, а просто від бога відчувають тему й грають таланом перевтілення.
Але ж це не про кривляку та клована -йому нахрін реалістичність гри , душевна близкість до теми тексту, аналізування того що дали читати - ВІН ТУПО КРИВЛЯЄТЬСЯ ДЕКЛАМУЮЧИ ТЕКСТ .
Вдумайтеся тільки , говорячи без заготовки, просто доведений журналістом УП до "калєнія", воно злобно розповідає, як воно, ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ, їздило з Єрмаком стільці у резиденції розставляти під майбутнй форум 300 дипломатів Навіть Люсяб йому таку свиню у текстах не підставла б -ЕТО ОНО "САМА-САМА-САМА"
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10.12.2021 20:13 Ответить
"Остапа несло" (с)
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10.12.2021 20:18 Ответить
щоб ти здох, блаЗЄнський покидьку, зі своєю "демократією"!
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10.12.2021 19:35 Ответить
Яка при зеленоригах "демократія" настає, показують довибори в ВР, переслідування опозиції, журналістів та критиків влади.
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10.12.2021 19:35 Ответить
Это даже не кокс, что то тяжелее ему Ермак подогнал.
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10.12.2021 19:42 Ответить
комментировать скетчи йурыста-йуморыста, профессионального балабола нет смысла... он уже забыл, что прочитал...
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10.12.2021 19:42 Ответить
Та да.Если бы не демократия хрен бы стал президентом Украины... Голобородько блин...,был бы шутом на Дне рождения Виктора Якуковича в 2010 году в Межигирье...в честь 60-ти летия Хвидаровича
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10.12.2021 19:52 Ответить
Я не понял это уже "приход" или еще нет?
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10.12.2021 19:53 Ответить
а всі так сподівалися на вашу хибну скромність, Володимире Олександрович!
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10.12.2021 19:55 Ответить
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10.12.2021 20:00 Ответить
Господи, лицемерие зашкаливает.Если бы её измеряли, как радиацию, то у всех бы получилась контузия от стоящего звона. Противно, до тошноты, личинка Дермака.
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10.12.2021 20:02 Ответить
Убойное ыидео прислал Саша Сотник в Ютьюбе...Империя дна....ржунимагу...https://youtu.be/lRsj88O1rnU
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10.12.2021 20:03 Ответить
Да, если себя не похвалишь, никто же не заметит.
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10.12.2021 20:03 Ответить
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10.12.2021 20:03 Ответить
Я цю потвору хрипату вперше зненавиділа, коли воно впхалося зі своїм новорічним "поздоровленням" на беніному каналі г+г замість Президента! Не може дієздатна людина таке робити! Де аналізи на наркотики?! Чому це чьмо ще не пройшло психіатрічне тестування?! Його психічний стан - це загроза небезпеці цілої країни. Я вже не кажу про його фсбшне оточення!
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10.12.2021 20:24 Ответить
Якби провели психіатричне дослідження лише йому одному, то призначили б 5 років лікування у закритому медзакладі. Натомість, призначили ті самі 5 років, і все одно під постійним наглядом. Проте, провели щепсихіатричну експертизу для більшості населення. Ну, висновки були невтішні, але реальні.
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10.12.2021 23:54 Ответить
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10.12.2021 20:06 Ответить
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10.12.2021 20:14 Ответить
....без лишней скромности, является лидером...

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10.12.2021 20:14 Ответить
Вот что значит когда поносил напальйоновскую кепку и сразу взлетел до небес от значимости своей персоны!!! Совсем мальчонка охерел!!!!!
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10.12.2021 20:16 Ответить
Новый глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Париж с первым визитом...об Украине заявила тут же...Независимоть Украины святое дело...

Капец...Мавзолейные в шоке,а Ольга ********* уже заговорила о новом фашизме в Германии ржунимагу
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10.12.2021 20:17 Ответить
Я так думаю Лавров уйдет в отставку...Аналена его сожрет...
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10.12.2021 20:21 Ответить
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10.12.2021 20:22 Ответить
Остается провозгласить евреев богоизбранным народом. В Украине. Ой дурак!
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10.12.2021 20:29 Ответить
И правильно,Зеленский, пример для Лукашенко, как надо управлять нами.
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10.12.2021 20:43 Ответить
Ну тут возразить нечего -перед таким мудаком,как ваш лукашенко даже зекрыса пока меркнет
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10.12.2021 20:49 Ответить
Готовь для Бельгии 70 млн евро,демократ хренов.
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10.12.2021 20:45 Ответить
заберите у него микрофон наполеон еще не вернулся в эту реальность
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10.12.2021 20:50 Ответить
Наш Кокосик в ударе....
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10.12.2021 20:52 Ответить
Говорити про демократію та права людини у світі в розпал боротьби зі здоровим глуздом і порушенням законів - лицемірство і цинізм.
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10.12.2021 20:53 Ответить
Кстати, по поводу Наполеона.
Когда Наполеон вернулся с острова Эльба, то некоторые его сенаторы предлагали ему ликвидировать империю и создать Республику. Наполеон отказался и скоро был арестован и отправлен на удаленный остров Святой Елены.

Зеленский играл в фильме Наполеона, так что ему стоит задуматься...
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10.12.2021 20:55 Ответить
Все, що казав акробат, ми зробтли? Зробили до нього зробили і без нього, а цей хлопець тільки саботируе судові реформи, зобовязаня з нашими ключовими партнерами, тримає коло себе пропутінське кубло ОП ми не мпемо свого преза, Ярош - президент України!
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10.12.2021 21:45 Ответить
Сегодня переизбыток ЗЕчма. Я так не могу. Дайте мне тазик - я буду блевать
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10.12.2021 22:06 Ответить
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10.12.2021 23:27 Ответить
 
 