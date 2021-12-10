Зеленский на Саммите за демократию: Украина, без лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в виртуальном формате на Саммите за демократию, инициированном президентом США Джо Байденом, заявил, что Украина является лидером демократических преобразований в регионе благодаря реализации ряда реформ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украина, вне всяких сомнений и без лишней скромности, является лидером демократических преобразований в регионе. Мы создали новую инфраструктуру антикоррупционных институций, мы воплощаем инновационные технологии для предотвращения и выявления антикоррупционных действий по прозрачности управления государственными финансами, имуществом и публичными закупками", - заявил Зеленский в видеообращении.
"Мы приняли закон о деолигархизации. Завершаем реформу децентрализации, восстанавливаем механизм народовластия, строим институты прямой демократии", – отметил президент Украины.
По словам Зеленского, гарантированные, защищенные права человека являются основой успешной и прогрессивной страны, поэтому Украина и в дальнейшем будет уверенно двигаться вперед по этому пути.
"Будем делать все для обеспечения гендерного равенства, защиты женщин, детей, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и каждого отдельного гражданина", – отметил глава государства.
Президент также подчеркнул, что Украина достигла существенного прогресса в развитии собственных демократических институций и является надежным партнером для всех, кто готов встать на защиту демократии и свободы в мире.
Напомним, 9-10 декабря Джо Байден проводит Саммит за демократию в виртуальном режиме. В нем примут участие свыше 100 представителей приглашенных правительств, гражданского общества и частного сектора.
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Де-юре в Украине лидера нет, де-факто он есть.
Когда речь идет о серьезных вещах - серьезные разговоры ведут со взрослым.
В Украине такой взрослый есть. И все понимают, кто это.
И то, что перед встречей лидеров США и России в США консультировались с тем человеком, который понимает ситуацию, и принимали к сведению его мысли и советы - хороший знак. - Бабчєнко
Узурпація влади це демократія???
Тьфу покидьок!!!
Зявились чергові "лідери"
Но смешно даже сравнивать - Киев пережил два Майдана, пока белорусы кацапское тв смотрели .
По сравнению с Молдовой - ОТСТАЁТ . У них президент - выпускница Кембриджа . И парламент умный.
С ЕС смешно сравнивать , а с другой стороны Украины оккупант и убийца- раша.
вот и весь регион .
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Чесно сказав: боротьба з антикорупціонерами, яскравий приклад -це Гео Лерос. Його судять за антикорупційні дії: оприлюднення відео як брат дЄрмака посадами торгував.
ВІН ДЕКЛАМАТОР НАПИСАНОГО -УСЬО!!!
Але ж це не про кривляку та клована -йому нахрін реалістичність гри , душевна близкість до теми тексту, аналізування того що дали читати - ВІН ТУПО КРИВЛЯЄТЬСЯ ДЕКЛАМУЮЧИ ТЕКСТ .
Вдумайтеся тільки , говорячи без заготовки, просто доведений журналістом УП до "калєнія", воно злобно розповідає, як воно, ВЕРХОВНИЙ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИЙ, їздило з Єрмаком стільці у резиденції розставляти під майбутнй форум 300 дипломатів Навіть Люсяб йому таку свиню у текстах не підставла б -ЕТО ОНО "САМА-САМА-САМА"
Капец...Мавзолейные в шоке,а Ольга ********* уже заговорила о новом фашизме в Германии ржунимагу
Когда Наполеон вернулся с острова Эльба, то некоторые его сенаторы предлагали ему ликвидировать империю и создать Республику. Наполеон отказался и скоро был арестован и отправлен на удаленный остров Святой Елены.
Зеленский играл в фильме Наполеона, так что ему стоит задуматься...