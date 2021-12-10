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Интервью Зеленского каналу "1+1". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский дает интервью телеканалу "1+1"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Телеканал анонсировал, что Зеленский будет говорить о разговоре с Байденом, возможности "слива" Украины Западом и заставляют ли нас уступить часть территорий.
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Топ комментарии
+23
Мосейчукча залиже до смерті бубочку)))
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10.12.2021 20:17
+19

А де йому ще інтерв'ю давати як не на каналі Медведчука та Коломойського?
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10.12.2021 20:17
+16
Зе: - Я сів в гвинтокрил… гвинтокрил… цей…
Ткач: - З Єрмаком
Зе: - А?
Ткач: - З Єрмаком?
Зе: - З Єрмаком, і ще щось б… а… е… речі були, а в речах ще були бутерброди. Ну якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродами, з Єрмаком
Ткач: - Мене тільки Єрмак… решту можна…
Зе: - З Єрмаком і без бутербродів, бо це вас не цікавить, я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів… моя сім'я… маю право…

Єрмак - це сім'я Зеленського?
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10.12.2021 20:22
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10.12.2021 20:16 Ответить
залишилось лишень Г+Г

решта каналів послали мєлкім лєсом, чи Вавачка боїться холодного душу ?
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10.12.2021 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aKWtpbNkdf8


Єрмак дав оцінку
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10.12.2021 20:17 Ответить

А де йому ще інтерв'ю давати як не на каналі Медведчука та Коломойського?
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10.12.2021 20:17 Ответить
1+1 стало остаточно Г+Г.
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10.12.2021 21:58 Ответить
Мосейчукча залиже до смерті бубочку)))
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10.12.2021 20:17 Ответить
Вовачка потеет костюмчик !
завидуйте враги !
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10.12.2021 20:26 Ответить
Снова чаепитие ниочёмное
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10.12.2021 20:18 Ответить
ні, переглядати це для мене зажорстко
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10.12.2021 20:19 Ответить
Блин, - в тютельку... ХЕХ...
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10.12.2021 20:20 Ответить
Это просто полный даждьбоХ
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10.12.2021 20:19 Ответить
Золотые кабинеты косит под шейха ...
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10.12.2021 20:21 Ответить
Зе: - Я сів в гвинтокрил… гвинтокрил… цей…
Ткач: - З Єрмаком
Зе: - А?
Ткач: - З Єрмаком?
Зе: - З Єрмаком, і ще щось б… а… е… речі були, а в речах ще були бутерброди. Ну якщо ви хочете всі деталі. І з бутербродами, з Єрмаком
Ткач: - Мене тільки Єрмак… решту можна…
Зе: - З Єрмаком і без бутербродів, бо це вас не цікавить, я полетів в Гуту. В Гуту я прилетів… моя сім'я… маю право…

Єрмак - це сім'я Зеленського?
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10.12.2021 20:22 Ответить
дьЕрмак - любимая жена ЗЕ-ленского !

а может муж ?

Ужас! Ужас! Ужас!
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10.12.2021 20:29 Ответить
..знову буде брехати та милуватися собою..
нема чого витрачати час на балабола, "треба чистити зброю", бо воно втече першим..
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10.12.2021 20:25 Ответить
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10.12.2021 20:28 Ответить
ЗАДАЙТЕ ЕМУ ХОТЯ БЫ ЭТОТ ВОПРОС?

1500 гривен фиксированного налога с одного га, с 4 га пая 6 тысяч гривен отдай слугам.
Не урожай, фермер заплатил копейки, а пайщики должны заплатить фиксировано по 1500 гривен за 1 га с 2022.
И это в законе по олигархам.
Для того что бы обезземелить сельских жителей и тех кому остались паи от стариков.
Но на марганцевую руду коломойского ни чего НЕТ.
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10.12.2021 20:31 Ответить
ты же сам проголосовал против на президентских выборах.
наслаждайся)
или ты думал для тебя буду законы принимать?) наивный
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10.12.2021 20:32 Ответить
Чисто для справки : Беня монопольно владеет всей марганцевой рудой Европы ( от Шотландии др Урала) -)))))
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10.12.2021 20:38 Ответить
в пт вечером? прямая трансляция?
видать начитались комментов на цензоре, мол, бубочка в угаре с чт по вторник
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10.12.2021 20:31 Ответить
Теплый душ?
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10.12.2021 20:32 Ответить
куратор дал задание подготовить почву под прямые переговоры капитуляцию
а очень не хочется, чтобы папика или как оно там, закрыли)
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10.12.2021 20:33 Ответить
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10.12.2021 20:33 Ответить
Хочу конфетку...
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10.12.2021 21:02 Ответить
Папудало еще и разговаривает? Вороны будут не в восторге…
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10.12.2021 20:35 Ответить
Сегодня включил 1+1 Мосейчук в 19:30, новости коломойского.
Сразу со старта сообщила о двух убийствах в разных областях Украины, потом пошли пластиковые стаканчики.
Думаю в конце новостей сообщат, что в Уругвае поезд сошёл с рельсов и покажут сюжет про корову и туалет в сельской школе без входной двери.
Выключил такие новости.
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10.12.2021 20:35 Ответить
. .
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10.12.2021 21:07 Ответить
Мосійчук надоїв нескінченний потік маячні Гундосика і вона завершила інтерв'ю.
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10.12.2021 20:39 Ответить
Заметили, что в последнее время в заголовках новостей стараются возле фамилии Зеленский не использовать рядом слово "президент". С точки зрения здравого смысла эти слова не вяжутся друг с другом и данное словосочетание звучит абсурдно.
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10.12.2021 20:51 Ответить
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10.12.2021 20:54 Ответить
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10.12.2021 20:55 Ответить
Медведчук залишається одним із власників каналу "1+1" разом із Коломойським

Джерело: https://censor.net/ua/n3304310

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10.12.2021 20:57 Ответить
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10.12.2021 20:58 Ответить
Це не інтерв'ю, це тепла ванна з приємними запитаннями і підготовленими відповідями.
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10.12.2021 21:10 Ответить
зачем цензор опубликовал это видео, теперь срочно бегу рыгать🤮🤮🤮🤮🤮
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10.12.2021 21:25 Ответить
Ммм, тепла ванна))
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10.12.2021 21:30 Ответить
прийшла вказівка від коломойського зробити зебобі нове інтерв ю, щоб перебите старе.
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10.12.2021 21:53 Ответить
Зелене лайно може розбухати та смердіти тільки у теплій ванні.
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10.12.2021 21:54 Ответить
Пятница............ вечер........ Он не просто идиот, это уже садизм.
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10.12.2021 23:03 Ответить
Та заткніться вже. Виникає думка, що на Україну вам насрать. Чи ви дійсно якісь шпигуни російські, які тут гадять? Підтримайте Зеленського, сьогодні це наш президент, подобається це комусь чи ні. Треба ж триматися разом. Сором який. Правду каже путін, що і немає в нас країни. Ви тільки гавкатися вмієте.
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11.12.2021 01:10 Ответить
ЗЕля тупая марионетка КАЛомойского.
Какой он президент? Не смешите
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11.12.2021 01:30 Ответить
 
 