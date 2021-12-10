Интервью Зеленского каналу "1+1". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский дает интервью телеканалу "1+1"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Телеканал анонсировал, что Зеленский будет говорить о разговоре с Байденом, возможности "слива" Украины Западом и заставляют ли нас уступить часть территорий.