Российскую певицу Mary Gu и организатора концертов, посещавших оккупированный Крым, не пропустили в Украину, - пограничники. ВИДЕО

Сотрудники Госпогранслужбы продолжают мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины.

Двух таких иностранцев, мужчину и женщину – граждан РФ, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в одном из столичных аэропортов. Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время проверки было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.

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В Украину иностранцы планировали попасть для проведения концерта.

"За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении", - резюмировали в Госпогранслужбе.

Речь идет об артистке Марии Гусаровой (Mary Gu). Это она подтвердила в своем Instagramе. Мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.