Российскую певицу Mary Gu и организатора концертов, посещавших оккупированный Крым, не пропустили в Украину, - пограничники. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Сотрудники Госпогранслужбы продолжают мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины.
Двух таких иностранцев, мужчину и женщину – граждан РФ, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в одном из столичных аэропортов. Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что во время проверки было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.
В Украину иностранцы планировали попасть для проведения концерта.
"За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении", - резюмировали в Госпогранслужбе.
Речь идет об артистке Марии Гусаровой (Mary Gu). Это она подтвердила в своем Instagramе. Мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.
Пожалуйста, подождите...
ти їх в двері, а вони через вікно
але ж, дєвочка їхала на якийсь концерт у якомусь клюбі.
погано, погано ми ще працюємо із клюбами.....
йдіть- уперед копитами,
з нашої української хати !!!