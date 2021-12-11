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Госпогранслужба (5395) запрет (1660) концерт (398) Крым (26014) Россия (91205) певица (60)

Российскую певицу Mary Gu и организатора концертов, посещавших оккупированный Крым, не пропустили в Украину, - пограничники. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Сотрудники Госпогранслужбы продолжают мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, незаконно посещающих временно оккупированные территории Украины.

 Двух таких иностранцев, мужчину и женщину – граждан РФ, обнаружили пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в одном из столичных аэропортов. Они прибыли в Киев рейсом из Стамбула, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"При оформлении и необходимых мер контроля пограничники установили, что иностранцы нарушали порядок въезда на временно оккупированную территорию Крыма, в т.ч. посещая фестивали, которые проводились на полуострове в разные годы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что во время проверки было установлено, что женщина является российской исполнительницей песен, а мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.

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В Украину иностранцы планировали попасть для проведения концерта.

"За нарушение норм украинского законодательства россиянам отказано в пересечении границы и запрещен въезд на три года. Они покинули нашу страну, отправившись в обратном направлении", - резюмировали в Госпогранслужбе.

Речь идет об артистке Марии Гусаровой (Mary Gu). Это она подтвердила в своем Instagramе. Мужчина связан с организацией и обеспечением выступлений певцов.
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Топ комментарии
+34
нех&й щастить
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11.12.2021 14:18
+12
Ти кацапа за двері, а воно у вікно лізе... (С)
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11.12.2021 14:25
+11
Чому не видно морди ліца?Сподіваюсь це іріна круг.
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11.12.2021 14:21
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нех&й щастить
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11.12.2021 14:18 Ответить
Не понимаю чего эти мрази лезут в Украину из своего свинарника, неужели им непонятно, что тут русским свиньям не рады? Наглые до беспредела, им плюй в глаза, а они - божья роса. Давно пора зеленой плесени сделать визовый режим и прекратить торговлю с агрессором и бандитом.
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11.12.2021 17:26 Ответить
приперлась рейсом із Стамбула -

ти їх в двері, а вони через вікно
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11.12.2021 18:58 Ответить
подивився репертуар - типова дешева рашкованська попса,
але ж, дєвочка їхала на якийсь концерт у якомусь клюбі.

погано, погано ми ще працюємо із клюбами.....
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11.12.2021 19:03 Ответить
Печально, что через 3 года им уже можно будет опять к нам въезжать.
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11.12.2021 14:19 Ответить
С чего это? Сейчас неизвестно, что будет через 3 дня, а что будет через 3 года никто вообще не знает.
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11.12.2021 17:27 Ответить
Мохерштерн или как-там его, недавно давал в Киеве концерт. Я даже не знал кто это, честно слово, пока там стычки не начались.
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11.12.2021 18:36 Ответить
Чому не видно морди ліца?Сподіваюсь це іріна круг.
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11.12.2021 14:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tWRZSD8i8Vk
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11.12.2021 15:56 Ответить
Шлак...
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12.12.2021 07:23 Ответить
підфуйловники та фуйлята !
йдіть- уперед копитами,
з нашої української хати !!!
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11.12.2021 14:21 Ответить
а что за первцыртом, кто в курсе?
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11.12.2021 14:23 Ответить
Ти кацапа за двері, а воно у вікно лізе... (С)
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11.12.2021 14:25 Ответить
Треба їх пускати. А потім садити.
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11.12.2021 14:31 Ответить
Ще й годувати потім, навіщо?
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11.12.2021 16:36 Ответить
Обмінний фонд.
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11.12.2021 17:58 Ответить
люди без будь-яких елементів самоповаги. Знають, що їх не пустять, а лізуть в надії проскочити
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11.12.2021 14:31 Ответить
гроші не пахнуть..І не проблема кацапиків,що досі в Україні знаходяться бажаючі їх слухати..
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11.12.2021 14:40 Ответить
та так, гроші не пахнуть - але лише тим, хто не має самоповаги. І вони, лайнюки, і їхні фанати
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11.12.2021 14:51 Ответить
Пусть в лугандонии гастролируют)))
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11.12.2021 14:36 Ответить


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11.12.2021 14:53 Ответить
А чего рожу не показали?
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11.12.2021 14:57 Ответить
Рожу не показують, бо зелені бояться, що може Путін напасти
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11.12.2021 15:24 Ответить
Тобі дятлу написали хто вона!
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19.12.2021 16:26 Ответить
Або так. Треба пускати, дозволяти відіграти концерт. Але потому конфіскувати зароблене й посадити.
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11.12.2021 15:23 Ответить
Усе лапотне лайно повинно залишатись запарєбрікам...
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11.12.2021 16:09 Ответить
Знают же, что посещали оккупационный Крым в обход правил, а всё равно прут. Ну ни минимальной осведомлённости, ни мозгов.
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11.12.2021 16:35 Ответить
у тeбe когнитивний дисонанс "Знают же, что посещали оккупационный Крым в обход правил" нe стикується з "ни минимальной осведомлённости".
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11.12.2021 22:21 Ответить
Почему зачитали не на украинском языке!!! С переводчиком!
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11.12.2021 16:36 Ответить
Тут уже дебильная украинская либеральность, никак не неискоренившаяся покорность и беспринципиальность, оправдываться всю жизнь перед московскими хозяевами. Почему то ни разу не видел чтобы кацапы переходили на украинский язык если их не понимают.
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11.12.2021 16:40 Ответить
Почему только на 3 года? Тоесть через три года окупанты смогут ездить в Украину? Запрет должен быть пожизненным или минимум на 25 лет.
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11.12.2021 16:36 Ответить
Якого біса ці кацапські пєвуни ротом взагалі лізуть в Україну? А в Нарьян -Мар,чи в республіку Комі,наприклад,немає бажання проїхатись?
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11.12.2021 16:51 Ответить
Зеленому не откатила ..
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11.12.2021 17:03 Ответить
Гарно. ************ кацапам!
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11.12.2021 17:15 Ответить
По звуку как перезаряжает автомат ))))
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11.12.2021 17:21 Ответить
А кто это такая? Нах она вообще тут нужна, хоть была она в Крыму, хоть нет. Мусор всякий лезет сюда, деньги зарабатывать и вывозить из Украины..
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11.12.2021 17:33 Ответить
Прикордонникам шана та повага!!!
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11.12.2021 19:51 Ответить
Обычная попса с претензией "я добилась сама". Шлак
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11.12.2021 21:48 Ответить
Правильно, нехрен гитлеровской падали песенки петь, обойдутся, нацики вонючие...)))
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11.12.2021 23:04 Ответить
Це коли обхезався сам , а винна невістка😆
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19.12.2021 16:22 Ответить
Кацапам не треба нічого пояснювати, просто мовчки робити клац - клац печаткою....
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11.12.2021 23:18 Ответить
У нас таких певиц, в каждой хате. Вот только "певица" - не гражданин. В Украине живут граждане! И Законы для граждан.
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19.12.2021 14:23 Ответить
Досвідос. Танцюй в рашці.
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19.12.2021 16:21 Ответить
 
 