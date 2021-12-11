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МВД (9220) Донецкая область (7117) блокпост (267) Гогилашвили (75) Плинский Евгений (30)

Замминистра МВД Гогилашвили совершил нападение на сотрудника полиции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, автомобиль которого остановили на блокпосту при въезде в Донецкую область, фактически совершил нападение на полицейского.

Об этом пишет в своем Телеграмм-канале журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Добавка по Гогилашвили"... Нападение на полицейского в чистом виде", - написал он и опубликовал соответствующее видео.

На видео ясно видно, как Гогилашвили схватил правоохранителя за грудки.

Напомним, замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске.

После этого глава МВД Денис Монастырский заявил, что будет инициировать дисциплинарное производство по действиям Гогилашвили. К этому времени Гогилашвили также будет отстранен от должности.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Замминистра МВД Гогилашвили устроил "разборки" с полицейскими на блокпосту в Краматорске: "Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я". ВИДЕО
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Топ комментарии
+107
Це кримінальний злочин, які в дупу службові перевірки?
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11.12.2021 14:55
+92
Та да, хорошие у Зели друзья, кумовья и кореша. Трухин, Тищенко, Корявченков, Мецгер, Тимошенко и это быдло. Дерьмо не просто всплыло, оно стало властью.
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11.12.2021 15:14
+82
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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11.12.2021 14:55
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Страница 3 из 3
Быдло, возомнившее себя царём горы. Надеюсь, бойцам ничего не будет. Дожились. Парни ответственно выполняют свою работу, а их за это могут уволить. Если не хуже. И всё из-за ЗЕшоблы
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11.12.2021 22:34 Ответить
ЗСУ це єдине на що треба розраховувати і надіятися, бо це державна структура у якоі є устав…. Надіймося на хлопців і допоможемо ім.
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11.12.2021 22:37 Ответить
Менты всегда своих отмажут, ничего ему не будет просто переведут на другую должность, где будет так же быковать и воровать, точка.
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11.12.2021 23:14 Ответить
та який він мент....
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13.12.2021 09:08 Ответить
Зеленому Монастырскому не верю отмажет этого бандита,как он отмазал зеленого Трухина. Зеленые- враги Украины!
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12.12.2021 00:53 Ответить
Самое печальное что,он продолжит работать, а этих полицейских задавят и они уйдут.
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12.12.2021 08:49 Ответить
Гогіашвілі і його дружина,незмінна з часів Кварталу помічниця Зеленського Марія Левченко (яка була в кабінеті Зеленського під час обговорення операції з вагнерівцями),

 дружать сім'ями з заслуженим нашим залізничником і його діджейкою


Гогі ще й і урка. Воно, виявляється тому і переїхало до України, що на расії на нього дві кримінальні справи.
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12.12.2021 12:10 Ответить
Питання перше, якого хера цей "заступник" їде на окуповану територію? Питання друге, чому людина, яка виконує службові обовязки на посту виправдовується перед різним чмом, що соплі бульбами пускає? Питання третє, чому державний службовець розмовляє в Україні на рюсськом язіке? І четверте, якби я був на посту, на місці цього хлопчини, то в той же вечір в новинах було повідомлено, що заступник міністра здійснив напад на пост і під час нападу був застрелиний, а далі б я відповів.... Хто зна що та криса везла на окуповані території. А може за цей час поки він пальці веєром розтавляв через блок пост пройшла зброя чи вибухівка чи терористи? Негайно звільнити, забрати громадянство і відправити додому ********* збирати. Негайно звільнити і посадити. Ти подивися шось воно з себе воображає! Чомусь в нашій Україні "керують" всі тільки не українці. Так не має бути. Це потрібно змінити!
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12.12.2021 12:35 Ответить
1. очевидно - распоряжение лично министра, он же ж зам.
2. у чма спец госохрана, бронеавто и министерская ксива.
3. наверное министру роднее московский акцент, напоминает о родных березках и горах Кавказа
4. скорее бы в новостях написали найдено два трупа полицейских с наркотиками (на госохрану набирают не таких "замов" с рынка, а все-таки профи, так как жопа - своя а деньги - бюджетные)
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12.12.2021 15:04 Ответить
Абсолютно не вірна думка щодо п.4.......... Все було б зовсім по іншому. Профі....
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12.12.2021 15:15 Ответить
Кабмін призначив 10 нових заступників міністрів

Кабінет Міністрів України сьогодні прийняв низку кадрових рішень, зокрема, призначив 10 заступників міністрів.

Серед інших призначень 10 заступників міністрів та державний секретар:- у Міністерстві внутрішніх справ: перший заступник Сергій Яровий та п'ять заступників - Сергій Гончаров, Тетяна Ковальчук, Антон Геращенко, Катерина Павліченко та Олександр Гогілашвілі

(з 26 вересня 2019 року);

https://www.unn.com.ua/uk/news/1826413-kabmin-priznachiv-10-novikh-zastupnikiv-ministriv

деятельность Владимира Зеленского в должности президента Украины началась с 20 МАЯ 2019 ГОДА
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12.12.2021 12:43 Ответить
А то тут некоторые считают, что Гоги призначал чуть ли не Порох
И тут он успел нагадить бубочке...
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12.12.2021 13:30 Ответить
В США цей кацап спробував би таке провернути - копи його б нашпигували свинцем миттєво... Погань...
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12.12.2021 13:12 Ответить
"Отката х@йня , малята! "Дід Панас. « Хто його призначив в очистку? «»
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12.12.2021 13:29 Ответить
фу.... какой говнюк...
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12.12.2021 13:40 Ответить
Где реакция президента? Нашего гаранта
пора ему на отдых с порохом на канары
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12.12.2021 14:09 Ответить
бредишь потихоньку?
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12.12.2021 14:52 Ответить
Кров закипає, коли бачиш, що творить ця мавпа. Нехай таким тоном розмовляє зі своїм корешем Зелей. Може настав час це бидло відправити разом з корабельною сосною відвідати Карлсона на історичній батьківщині? А то понаїхали. Влаштують на інше тепле місце
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12.12.2021 18:21 Ответить
Как такие люди попадают в соответствующие структуры?
На эту тему - анекдот:
Поліцейські провели рейд і в одному борделі спіймали декількох повій. Поліцейський складаючі протокол на одну з жінок починає втрачати контроль...
- Як, Ви, вчителька української мови і літератури, мати двох дітей, могли стати валютною повією!!!???
- Пощастило!!!
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12.12.2021 20:22 Ответить
А Авакадзе ничего не будет? Он же брал клиента на работу, или нет?
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12.12.2021 21:24 Ответить
ГЛАВНОЕ, ЧТО на границе стоят вменяемые ребята, там еще вторая серия - где погранец спросил этотго горе менистра - ВЫ ГОВОРИТЕ НА УКРАИНСКОМ? - ОНО НЕ ЗНАЕТ
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12.12.2021 21:53 Ответить
сделайте патрульного замминистром МВД,
а замминистра МВД сделайте патрульным.
дно донное
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12.12.2021 22:51 Ответить
Я в шоці, де знаходять таких тормозів на керуючі посади?
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13.12.2021 00:10 Ответить
Звільнити його і того хто його призначив...
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13.12.2021 00:12 Ответить
Чому поліцейські не відкрили стрільбу на ураження?
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13.12.2021 00:14 Ответить
так назначають такі самі, з радянських часів неповага до підлеглих, тикання.....що чекає Україну, Господи....
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13.12.2021 09:11 Ответить
он за єто мідаль получіт
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13.12.2021 10:52 Ответить
Одного понять не могу, почему полицейский в такой ситуации не передернул затвор, не выстрелил в воздух и не положил его на землю до выяснения обстоятельств, это же его обязанность на посту.
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13.12.2021 11:33 Ответить
Может ещё конституцию вспомнишь,которую Порохло переписывал.
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13.12.2021 11:34 Ответить
В цивілізованій країні мали б негайно подати у відставку, як мінімум, міністр внутрішніх справ, Прем'єр-міністр і президент України! В нашій "демократичній державі" пошумлять-пошумлять та й продовжуватимуть піаритися до наступних виборів. А народ спокійно проковтне і надалі буде рвати горлянки як не за Зеленського, то за Порошенка (ще, можливо, за Юльку і Бойка) - "найдостойніших із всіх достойних". Ніби й не існує в Україні Закон "Про імпічмент Президента"... Ніби й немає в Україні порядних, мудрих і патріотично налаштованих людей... СУМНО !!! МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО ...
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14.12.2021 01:28 Ответить
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