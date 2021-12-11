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армия (8414) Бойко (935) бюджет (4804) Оппозиционная платформа - За жизнь (440) заработная плата (81)

"Зарплата прокурора САП – 49490 гривен, судьи ВАКС – 113 тысяч, а у солдата в окопе – 17 тысяч", – нардеп ОПЗЖ Бойко выступил в поддержку армии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Нардеп от ОПЗЖ Юрий Бойко раскритиковал военные расходы на следующий год и заявил, что на следующей неделе он предложит коллегам - нардепам комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - выяснить, куда планируется направить выделенные для армии деньги.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кроме того, Бойко заявил во время своего выступления в студии политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", что зарплата украинских военных на передовой несопоставима с рисками и условиями работы.

"Все знают, что уровень доверия к армии в обществе очень высокий. По этому показателю армия опередила даже церковь... Чтобы вы понимали: 14 тысяч гривен - средняя зарплата в стране, а солдат в окопе зарабатывает 17 тысяч гривен. Теперь давайте сравним. Ставка обычного прокурора САП - 49 490 гривен плюс надбавки, простого судьи Антикоррупционного суда - 113 тысяч гривен плюс надбавки, в НАПК зарплата стартует с 56 000. Как можно говорить, что мы поддерживаем армию, если человек находится далеко от семьи, рискует жизнью, живет в не самых комфортных условиях и получает в три раза меньше денег, чем рядовые сотрудники, сидящие в Киеве и разлаживающие бумажки?" - сказал Бойко.

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Топ комментарии
+41
о как чувак поймал хайп а потом сдача белый флаг лагеря для них же солдат слащавые речи ради власти
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11.12.2021 19:19
+39
И ето говорит тот кто до 2014 года развалил и раздел армию до трусов и выставил перед ****** с голой жопой а потом еще сам и смеялся вместе со своими подельниками по партии
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11.12.2021 19:26
+29
Популізм ,це страшна сила !!!Зажопінці піклуються ЗСУ ,це когнітивний дисонанс !!!)))
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11.12.2021 19:24
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так поделись.ведь же ты такой честный.накрал небось?
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13.12.2021 03:50 Ответить
Ох, як регулярно на цензорі стали з'являтися улесливі лицемірства від опзжоперів! Напевно не погано платять.
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13.12.2021 08:29 Ответить
Какой заботліва-зажоплівий сєпар.
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13.12.2021 09:17 Ответить
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