В честь 18-летнего украинского спортсмена Ковтуна назвали элемент в гимнастике. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Спорт
Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об утверждении нового элемента, названного в честь 18-летнего украинского спортсмена Ильи Ковтуна, исполнившего его на соревнованиях Кубка мира по спортивной гимнастике.
Об этом идет речь в информационном бюллетене FIG, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
Новый элемент "Ковтун" выполняется на параллельных брусьях и предусматривает переворот назад с упора на руках, а затем поворот на четверть оборота к брусу.
Этот элемент Илья Ковтун успешно выполнил во время выступления на Кубке мира по спортивной гимнастике в словенском Копере.
Топ комментарии
+30 Віталій Маркович
показать весь комментарий11.12.2021 20:14
+27 ром17
показать весь комментарий11.12.2021 20:18
+12 Oleksandr Boiko
показать весь комментарий11.12.2021 20:45
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Названный твоим именем элемент намного круче, факт.