РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12576 посетителей онлайн
Новости Видео Спорт
12 715 39
спорт (2302) федерация (44)

В честь 18-летнего украинского спортсмена Ковтуна назвали элемент в гимнастике. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт

Международная федерация гимнастики (FIG) объявила об утверждении нового элемента, названного в честь 18-летнего украинского спортсмена Ильи Ковтуна, исполнившего его на соревнованиях Кубка мира по спортивной гимнастике.

Об этом идет речь в информационном бюллетене FIG, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

Новый элемент "Ковтун" выполняется на параллельных брусьях и предусматривает переворот назад с упора на руках, а затем поворот на четверть оборота к брусу.

Этот элемент Илья Ковтун успешно выполнил во время выступления на Кубке мира по спортивной гимнастике в словенском Копере.

Смотрите также: Запорожский спортсмен Хамза Касьяненко завоевал золото на Чемпионате мира по джиу-джитсу. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+30
молодець хлопчина
показать весь комментарий
11.12.2021 20:14
+27
Мені здається це круче чим отримати золоту медаль на олімпійських іграх!
показать весь комментарий
11.12.2021 20:18
+12
мабуть , х**во займався, що про тебе ніхто не знає... ти ноунейм
показать весь комментарий
11.12.2021 20:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
молодець хлопчина
показать весь комментарий
11.12.2021 20:14 Ответить
Мені здається це круче чим отримати золоту медаль на олімпійських іграх!
показать весь комментарий
11.12.2021 20:18 Ответить
Это, скорее всего, эквивалент даже трех золотых медалей одновременно.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:55 Ответить
Поза сумніву, бо твоє ім'я увійшло в історію світової гімнастики. Такі вони, черкаські хлопці!
показать весь комментарий
11.12.2021 22:00 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 20:23 Ответить
мабуть , х**во займався, що про тебе ніхто не знає... ти ноунейм
показать весь комментарий
11.12.2021 20:45 Ответить
Сделай сальто Стояна Делчева...на ночь...
показать весь комментарий
11.12.2021 21:10 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 21:11 Ответить
На РАБссии праздник...быдло ща повылазят с дремучей Берлоги с комментами... Ольга ********* будет первой...
показать весь комментарий
11.12.2021 21:07 Ответить
Ну зато вырос шанс что этот сливной бачок споткнется наконец-то еще раз и откусит таки свой помойный язык.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:58 Ответить
русафобия какаято!
показать весь комментарий
11.12.2021 21:10 Ответить
Для полетов на Луну астронавты НАСА использовали "трассу Кондратюка".которую украинец придумал еще когда Циолковский рисовал свою туфту о коцмосе...
показать весь комментарий
11.12.2021 21:13 Ответить
схематичная карта Кондратюка
показать весь комментарий
11.12.2021 21:17 Ответить
показать весь комментарий
11.12.2021 21:18 Ответить
это для него обычная тренировка,получать в дыню...
показать весь комментарий
11.12.2021 21:23 Ответить
в спортивной гимнастике этих элементов сотни под именами спортсменов которые их исполняли. Одни из них забыты, другие запрещены из-за опасного исполнения, другие в вообще не используются. А вот завоевание медали это достижение. И как же олимпийские чемпионы Гончаров и Верняев завоевали золото на брусьях без элемента Ковтуна) Таких еще пять-десять придумают на следующих чемпионатах.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:25 Ответить
Понятно что медали олимпиады это другой уровень.Но ты не ставь в один ряд небожителей гимнастики и пацаненка любителя, которому врядли когда достичь высот на олимпиадах. Пацан красавчик, он наверняка рад этому достижению и за него можно просто порадоваться, ведь не каждому так везет.
показать весь комментарий
11.12.2021 21:51 Ответить
Элементов - сотни? А олимпийских призеров сколько?
Названный твоим именем элемент намного круче, факт.
показать весь комментарий
11.12.2021 22:08 Ответить
и где этот факт? Элемент Ковтуна может даже вообще только им и исполняться. Не делай картонный факт.
показать весь комментарий
11.12.2021 23:38 Ответить
 
 