Заместитель главы МВД Гогилашвили поддерживает сомнительную сеть реабилитационных центров для наркозависимых, - расследование. ВИДЕО

В Украине работает сеть реабилитационных центров "Международной антинаркотической ассоциации" (МАА). Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили работал в российской организации ММА.

Об этом идет речь в фильме-расследовании UA: Перший, напоминает Цензор.НЕТ.

Авторы отмечают, что Александр Гогилашвили после переезда в Украину возглавил связи с общественностью местной МАА, а затем был назначен заместителем министра МВД, отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых в стране.

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Министр внутренних дел Денис Монастырский после назначения подчеркнул, что одной из главных целей в должности видит борьбу с распространением наркотиков и реабилитацию наркозависимых. Он также выступил соавтором соответствующего законопроекта, который, по мнению журналистов, приведет к государственному финансированию центров ММА, где людей удерживают силой и часто при этом не применяют никаких методов лечения.

Кроме этого, Владимир Зеленский поддерживал МАА еще за несколько лет до избрания на пост президента Украины и продолжил это делать и после. Президент и первая леди не раз посещали заведения сети.