РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9880 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
25 522 101
борьба с наркотиками (122) Гогилашвили (75)

Заместитель главы МВД Гогилашвили поддерживает сомнительную сеть реабилитационных центров для наркозависимых, - расследование. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине работает сеть реабилитационных центров "Международной антинаркотической ассоциации" (МАА). Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили работал в российской организации ММА.

Об этом идет речь в фильме-расследовании UA: Перший, напоминает Цензор.НЕТ.

Авторы отмечают, что Александр Гогилашвили после переезда в Украину возглавил связи с общественностью местной МАА, а затем был назначен заместителем министра МВД, отвечает за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых в стране.

Смотрите также: Ангелы-хранители Гогилашвили – его жена Левченко и Зеленский, – журналист Руденко. ФОТОфакт

Министр внутренних дел Денис Монастырский после назначения подчеркнул, что одной из главных целей в должности видит борьбу с распространением наркотиков и реабилитацию наркозависимых. Он также выступил соавтором соответствующего законопроекта, который, по мнению журналистов, приведет к государственному финансированию центров ММА, где людей удерживают силой и часто при этом не применяют никаких методов лечения.

Кроме этого, Владимир Зеленский поддерживал МАА еще за несколько лет до избрания на пост президента Украины и продолжил это делать и после. Президент и первая леди не раз посещали заведения сети.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+43
ГДЕ БРИФФИНГ МВС ?

1. гражданство этого шныря ( российское)
2, почему общался с подчиненным на российской мове ?
3. Вроде все чиновники сдавали экзамены на державную мову. Где был тогда ГОГА ?
показать весь комментарий
12.12.2021 00:12
+40
В официальной биографии Гогилашвили не упомянут еще один нюанс. В 1998 году, в то самое время, когда Гогилашвили якобы занимался "предпринимательством", он был признан виновным российской Фемидой. Будущий замминистра МВД был обвинен по двум пунктам обвинения - покушение на мошенничество в крупных размерах организованной группой и подделка государственных документов. Наказание - пять лет условно.
В итоге будущий заместитель Авакова и протеже Зеленского отделался легко - его освободили из-под стражи прямо в зале суда, дав пять лет на демонстрацию того, что он исправился. Уже через два года Гогилашвили нашел себе новую нишу - борьбу с наркоманией.

И есть основания полагать, что на этой ниве у него опять возникли проблемы с законом - в 2012 году ряд российских СМИ сообщал о связях реабилитационного центра "Выход" с деструктивными сектами.Похоже, это и стало причиной переезда в Украину, так счастливо приведшего Гогилашвили к знакомству с ее будущим президентом.

Похоже не просто российской Фемидой Гогилашвили дали условно 5 лет а взамен на работу в спецслужбах, там такое практикуется часто.
показать весь комментарий
12.12.2021 00:32
+37
показать весь комментарий
12.12.2021 00:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хто є пан Гогілашвілі, що хамив солдатам на

блокпосту
Віктор Трегубов

Пан Гогілашвілі приїхав до нас із Російської Федерації, зі славетного міста Ростову. І вже у вересні 2019-го року пан Гогілашвілі став статечною людиною, заступником міністра внутрішніх справ.
На той момент він:

- не вмів розмовляти державною мовою (і досі не вміє),

- не мав вищої освіти (згодом швиденько надибав два українські дипломи, що дуже цікаво з огляду на попередній пункт),

- жодного дня не працював в правоохоронних органах.

Також, якщо вірити документу, опублікованому екс-нардепом Бориславом Березою, пан зберіг російське громадянство.



Як же сталося таке диво призначення?

Можливо, був якийсь зв'язок з тим, що його дружина Марія Левченко - особиста помічниця Володимира Зеленського і в Кварталі 95, і в Офісі президента. Кажуть, навіть була присутня на звіті пана Бурби по справі вагнерівців.

Отакої.

Втім, можливо, пан Гогілашвілі справді є унікальним спеціалістом та професіоналом?

Унікальним - є. Але не спеціалістом.



Ще в Росії профільним бізнесом пана було викрадення людей. Себто, «реабілітація наркозалежних». Це коли людину хапають на вулиці та саджають в приватну в'язницю під приводом того, що на нього хтось вказав, як на наркомана, і дав грошей на його ізоляцію. Може, він і справді щось вживав, а може й просто родичі захотіли квартирку звільнити, але по суті в обох випадках - це викрадення. В РФ та в Україні цей бізнес мав назву «Міжнародної антинаркотичної асоціації», і і там, і там фігурує в низці справ по викраденню людей.

Вже будучи заступником міністра, Гогілашвілі активно лобіював діяльність цієї - приватної та антиправової - організації.

Також він посилав підлеглих кошмарити центри замісної терапії. Це офіційно діючі центри, де люди, що хочуть позбавитися залежності від опіатів, отримують замісні препарати, і це основний спосіб лікування опіатної наркоманії в цивілізованих країнах. Але це трішки наламує бізнес і тим правоохоронцям, що кришують наркоторговців, і тим приватним структурам, що спеціалізуються на викраденні людей.

Більш того, він зганьбив Україну перед міжнародним співтовариством. У травні 2019 року Україну було обрано до Комісії з наркотичних засобів ООН. На 63 сесії цієї комісії вирішувався статус канабісу. Варіантів було небагато - або виключити зі списку важких наркотиків, або залишити. Спершу наші представники запевнили комісію, що підтримають виключення й проблем не буде. Це викликало навіть невеличке палання у росіян, які кілька разів зривали голосування.

Втім, з приходом Гогілашвілі офіційна позиція України змінилася на 180 градусів і дивним чином почала нагадувати російську риторику. Він не раз публічно запевняв, що голосуватиме делегація проти, тобто разом з Росією. І лише зусиллями десятків небайдужих активістів, які вивели малозначущу тему в топи усіх видань, українські делегати вирішили під час голосування утриматись. Канабіс - офіційно ліки, а Україна - єдина країна, яка утрималась під час голосування.
Простіше кажучи, пан просто капіталізує розповсюджені в постсовку фобії щодо наркозалежних, позиціонуючи себе «борцем із наркотиками», а насправді будучі звичайним контролером-"обілечувачем".



Моя партія, "Демократична Сокира" закликала до звільнення цієї форми життя з посади, яку вона ще першопочатково не мала права займати, ще у минулих роках. Але ж це цілий чоловік помічниці президента - тож заклик лунав недостатньо голосно.

Потрібно було, щоб із пана полізла Росія та виплеснулась назовні, щоб він зрештою став популярним.

Може, цього разу спрацює?



P.S. Втім, маю висловити претензію і до хлопців на блокпосту. Слід було більш чітко виконувати вимоги Статуту, і при перших ознаках агресії з боку особи покласти його **алом (самовизначення, надане паном Гогілашвілі передній частині своєї голови) у багно, трішки втиснувши для кращої фіксації.

Практика показує, що це сприяє просвітленню в будь-яких громадян держави-агресора.



https://site.ua/victor.tregubov/xto-je-pan-gogilasvili-shho-xamiv-soldatam-na-blokpostu-i0ewnqm
показать весь комментарий
12.12.2021 13:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 