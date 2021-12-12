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МВД (9221) Гогилашвили (75) Буткевич Богдан (430)

Проект "Замминистра с таким е@алом": все об Александре Гогилашвили, хаме-заместителе главы МВД. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я", – теперь заместитель главы МВД Александр Гогилашвили и при этом муж секретарши Зеленского – настоящая звезда. И точно не будет тратить время на представление.

Видео Александра Гогилашвили на блокпосту, где он смешивает с землей патрульных, буквально разорвало новостные ленты. В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева тщательно исследовала Гогилашвили и собрала кучу жареных фактов о хаме-заместителе министра внутренних дел.

Александр Гогилашвили – кто это вообще такой? О чем умалчивает его официальная биография? Как муж Марии Левченко – секретарши Зеленского со времен "Квартала" – вдруг попал в Министерство внутренних дел? Что его связывает с Владимиром Зеленским?

А еще здесь будет о его вероятном гражданстве РФ, работе помощником Николая Валуева, фиктивном образовании, крышевании "антинаркотических центров", должности "по квоте секретарши президента" и не только!
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Топ комментарии
+37
Боже, президентом воюючої країни є КЛОВУН-НАРКОМАН!! Кого він може обрати у свою команду?! 73% спеціально відібрали таку владу на виборах
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12.12.2021 17:36
+31
Эти твари во главе с Зеленским превратили мою страну в Украину 95. Позор тем, кто голосовал за Зеленского. И сейчас на его рейтинг работают, только враги.
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12.12.2021 17:51
+30
про його касапське громадянство, а також про блат, за яким він потрапив на таку високу посаду - гідрант-янелох42 навіть не згадав. Бо таким чином міг вийти сам на себе.
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12.12.2021 17:34
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про його касапське громадянство, а також про блат, за яким він потрапив на таку високу посаду - гідрант-янелох42 навіть не згадав. Бо таким чином міг вийти сам на себе.
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12.12.2021 17:34 Ответить
Зеленский за что-то наградил это говно орденом!!!!!! Какую гадость сотворил сожитель зеленсковской секретарши для Украины , если кремлёвская зе-кукла наградило его орденом?
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12.12.2021 18:38 Ответить
Я сумніваюся, що Гога має українське громадянство.
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12.12.2021 20:27 Ответить
Боже, президентом воюючої країни є КЛОВУН-НАРКОМАН!! Кого він може обрати у свою команду?! 73% спеціально відібрали таку владу на виборах
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12.12.2021 17:36 Ответить
Эти твари во главе с Зеленским превратили мою страну в Украину 95. Позор тем, кто голосовал за Зеленского. И сейчас на его рейтинг работают, только враги.
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12.12.2021 17:51 Ответить
ну и дикий же зам. классический афрокавказец. дитя гор )
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12.12.2021 17:40 Ответить
ото й хай кіздує над в ущелини із київської брусчатки !
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12.12.2021 17:44 Ответить
просто скот, на ты, с матами , с дешёвыми понтами
как пережить такое позорище,а выборцы зелёного осла ?!
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12.12.2021 22:08 Ответить
Зеленський: - Гогілашвілі буде звільнено, іншого рішення бути не може.
Де ті єксперти, що вчора кричали, що Зе. буде відмазувати чоловіка секретарки?
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12.12.2021 17:43 Ответить
Який справедливий цар!
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12.12.2021 17:45 Ответить
А что ему остается делать? У него памперс уже переливается.
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12.12.2021 17:53 Ответить
слушай, сам в недоумении !!!!

а может ЗЕ подменили на тренировке, во время пробежки на велотренажере ?

Ужас! Ужас! Ужас !
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12.12.2021 17:46 Ответить
зе-гнида должна быть посажена за коррупцию и кумовство и содействие врагу а оно дрыщет о хероизме зели пёрднувшем "а я нипричём"...
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12.12.2021 17:47 Ответить
Глєбушка, справедливий ти наш, а що там стосовно секретарки Машки, связной-радістки із "Центром" ?
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12.12.2021 17:48 Ответить
Так звільнювати вже пізно ! Карна справа і розслідування кришування наркоторгівлі,отримання фальшивих дипломів,роботу на ФСБ....Отепер будемо дивитися як клоун буде відмазувати чоловіка своєї секретарки !!!
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12.12.2021 17:49 Ответить
буде відмазувати, але непублічно. Постів в FB ви не побачите
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12.12.2021 18:00 Ответить
Він два дні з кураторами обговорював як вийти з ситуації. Домовились здавати Гогі щоб не рушити всю організацію. А цьому агентові гроші та медаль, можливо від самого головного на масквє.
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12.12.2021 17:51 Ответить
А вам не кажется, что зеленский таким образом просто отмазывает этого урку? Ведь на видео, что сняли полицейские на блок-посту, зафиксировано, как он совершает нападение на полицейского офицера, который находится при исполнении служебных обязанностей.
А это подсудное дело, его следует судить за нападение на полицейского, зеленский же просто хочет, чтобы его уволили и все забыли об этом урке.
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12.12.2021 19:25 Ответить
разве только за это? а купленный диплом, а наркота , а рос гражданство,.....
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12.12.2021 22:10 Ответить
если щас запустить флэшмоб #@ , то теперь будут все сразу понимать о е@але какой бл@ди и всех остальных её достоинствах идёт речь ))
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12.12.2021 17:44 Ответить
Вони тупо заплатили Єрмаку кешом за посади. Бізнес і нічого особистого. Я надіюсь всі пам'ятають відео де «покійний» брат Єрмака продає посади?
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12.12.2021 17:45 Ответить
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12.12.2021 17:48 Ответить
впоров родильную горячку, этот кавказский саксаул будет платить дважды. после увольнения придётся ему опять эту посаду покупать, но теперь ещё дороже )))
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12.12.2021 17:50 Ответить
У кремлевских контор денег много. Проплатят еще раз.
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12.12.2021 17:58 Ответить
Воно б було не так страшно як би за гроші Єрмак назначав тільки недоумків та злодіїв. Але ж практично за кожним із назначених тягнеться якийсь російський шлейф. То батько генерал ФСБ, то тесть, то сам колишній працівник контори, то ще щось. Дуже вже підозріло. Колись щоб просто за кордон поїхати у совку перевіряли чи не були родичі під німцями ще при атечєствєнной, чи може бабця твого татка з Колчаком танцювала.
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12.12.2021 17:57 Ответить
та даже перед армией, в анкете было "находился ли кто из близких родственников в плену или интернировании?"
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12.12.2021 18:32 Ответить
особенно улбнуло "хам-заместитель". там все зе-подельники такие. от первого интервью зе где оно "склонялось" и быковало диагноз очевиден.
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12.12.2021 17:47 Ответить
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12.12.2021 17:52 Ответить
Ось тепер і представлятись не потрібно, всі знають, не пройшло і двох днів.
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12.12.2021 17:54 Ответить
суцільні російскомовні заборонени матюки...оце еліта, йб тв мт
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12.12.2021 17:54 Ответить
Если такое дебильное начальство,то чего ждать от ментов,которыми оно руководило?
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12.12.2021 17:54 Ответить
Зеленський з своїми шавками пробив наступне дно... Які вони тільки кончені ці зеленські всі
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12.12.2021 17:56 Ответить
Двом поліціянтам зупинившим оце лайно-респект...
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12.12.2021 17:57 Ответить
Це чорнохвосте чмо тепер влада? чи це приклад Зеленої влади взагалі?
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12.12.2021 18:03 Ответить
Молодец швили! Ну хоть этот чмошник доведет до баранов, что на выборах надо голосовать включив мозг, а не телевизор. Он вывернул на изнанку весь «интеллект»,как власти, так и людей которые за такое дерьмо голосует. Назначать на высокие гос. должности проходимцев с улицы на основе кумовства ведет к краху и так слабого государства. Пока не поздно зеленожопые должны уйти, и чем быстрее, тем лучше для страны. Уйти должны все. Нет там грамотны управленцев начиная с президента.

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12.12.2021 18:11 Ответить
ГОГИ!!! иди удавись!!! не позорь Грузию!!!
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12.12.2021 18:28 Ответить
корона мудаку череп сильно сдавила и он зашкварился, но зашкварился далеко не один.
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12.12.2021 19:30 Ответить
Шваль, замминистра, СБУ работёнка есть
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12.12.2021 19:35 Ответить
Ось що розповів на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза:
"Перше - ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге - як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна - він є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це.
Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих силових органах є велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання - навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", - сказав він.
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12.12.2021 20:02 Ответить
Б.Береза вважає, що зливи компрометуючих відеозаписів ще матимуть місце у майбутньому:
"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали.
І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом.
Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі - не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", - сказав він.
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12.12.2021 20:05 Ответить
гогила швили - маймуна вири швило ! (обезьяна сын осла, по грузински) вобщем его зовут гоги - он бреет борода и бреет ноги.
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12.12.2021 20:10 Ответить
В любой непонятной ситуации я поддержую Соединенные Штаты Америки
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12.12.2021 20:22 Ответить
Тепер його е@ало знає вся країна,правда,не з того ракурсу,з якого він хотів би...
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12.12.2021 20:27 Ответить
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12.12.2021 20:40 Ответить
Ну министра он видно устраивает) должно, наверное уволить министра.
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12.12.2021 21:01 Ответить
За все время так и не посмотрел это видео полностью) Но благодаря видео Марины, увидел что на этом блокпосте был и мой хороший друг) Удивился его спокойствию? Нет... Но то что он не положил этого гогу мордой в землю, малость удивило)
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12.12.2021 23:07 Ответить
Мені цікаво , це вже дно , чи ще буде 😡?
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13.12.2021 00:11 Ответить
Зеленский гандон уйди в отставку... импичмент тебе тебе падло объявляет вся Украина, ты уже **** задолбал всех
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13.12.2021 00:17 Ответить
"Никакого кумовста" в реализации *********, в действии!
Что не день, так обязательно какой то трешак, от этих гребаных клоунов!
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13.12.2021 09:57 Ответить
А вы думаете в других министерствах не такая же картина?
Молодых барбершоперов много!
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13.12.2021 11:32 Ответить
 
 