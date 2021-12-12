Проект "Замминистра с таким е@алом": все об Александре Гогилашвили, хаме-заместителе главы МВД. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
"Я, бл@дь, не должен тратить время, доказывая, кто я", – теперь заместитель главы МВД Александр Гогилашвили и при этом муж секретарши Зеленского – настоящая звезда. И точно не будет тратить время на представление.
Видео Александра Гогилашвили на блокпосту, где он смешивает с землей патрульных, буквально разорвало новостные ленты. В свежем выпуске "Без цензуры" Марина Данилюк-Ярмолаева тщательно исследовала Гогилашвили и собрала кучу жареных фактов о хаме-заместителе министра внутренних дел.
Александр Гогилашвили – кто это вообще такой? О чем умалчивает его официальная биография? Как муж Марии Левченко – секретарши Зеленского со времен "Квартала" – вдруг попал в Министерство внутренних дел? Что его связывает с Владимиром Зеленским?
А еще здесь будет о его вероятном гражданстве РФ, работе помощником Николая Валуева, фиктивном образовании, крышевании "антинаркотических центров", должности "по квоте секретарши президента" и не только!
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как пережить такое позорище,а выборцы зелёного осла ?!
Де ті єксперти, що вчора кричали, що Зе. буде відмазувати чоловіка секретарки?
а может ЗЕ подменили на тренировке, во время пробежки на велотренажере ?
Ужас! Ужас! Ужас !
А это подсудное дело, его следует судить за нападение на полицейского, зеленский же просто хочет, чтобы его уволили и все забыли об этом урке.
"Перше - ці дані не просто перевірені, про них знали й раніше. Друге - як така людина могла потрапити до МВС? Дуже просто, тому що є на те всі причини. Головна - він є чоловіком особливої, персональної помічниці Володимира Зеленського. І це важливий фактор. Ви ж розумієте, що жодна компетенція, жодний досвід не можуть переважити такий аргумент. Ми можемо жартувати над цим, ми можемо плакати, що завгодно, але його взяли й поставили на цю посаду як умову Зеленському, що інших заступників Авакова не чіпатимуть. І ми бачимо, до чого це призвело. До того ж, якщо хтось хоче побачити, що саме Гогілашвілі говорить у Києві, можете зайти до мене на Фейсбук, я викладаю це.
Але мені цікаво інше. Це відео було тільки в главку та в міністерстві. Сьогодні воно з'явилося. Це 100% злили журналістам саме звідти. Це показує, що у цих силових органах є велика кількість незадоволених "зеленою" владою. І у мене велике запитання: що буде далі? Що ще ми побачимо і що з'явиться у соціальних мережах? А головне питання - навіщо. Ця людина, яка наближена до Зеленського, була в зоні АТО. Що він там робив, хто з ним був, і чи він не повинен був перетинати територію через деякі проходи, враховуючи те, що має російський паспорт? Це дуже цікаво. Особливо на тлі заяв Зеленського, що треба йти на прямі переговори з Росією чи ще щось", - сказав він.
"Сьогодні був злив з бази ВБНОН та з бази колишнього УБОЗу, звідки відомо, що його затримували в стані наркотичного сп'яніння. Повідомлялося, де, з ким і як, це є в базі. Це офіційна інформація. І сьогодні ця інформація виринула. Ну, бджоли проти меду, я думаю, це потужна зброя, якщо наркомани проти наркотиків. Питання чому раніше, коли ми про це повідомляли, всі мовчали.
І ще одне. Він займався справою Трухіна, і саме він намагався прикрити всі сліди. Ви розумієте, відео з Трухіним через деякий час з'явиться. Не тільки коли він за кермом, а коли він спілкується з поліцейськими та щось їм пропонує. І всі побачать, що він казав, що пропонував, у якому стані був. Дуже цікаво, як за законом відповідатимуть люди, які зараз очолюють МВС, кришують Трухіна і не дають йому можливості відповідати за законом.
Хочу ще нагадати, що дружина Гогілашвілі - не просто особиста помічниця Зеленського, а й була присутня на доповіді Бурби про "вагнерівців", де була вона, Єрмак та ще кілька людей. Дуже цікава історія. Ми шукаємо "крота"? Та там кротова нора вже", - сказав він.
Что не день, так обязательно какой то трешак, от этих гребаных клоунов!
Молодых барбершоперов много!