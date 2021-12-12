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шоу (112) Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

Звонок Байдена, Зе в спортзале, Квартал в прокуратуре. #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу №28. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Последние в этом году, предпраздничные "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу", как ни странно, обошлись без Ильи Кивы, зато упомянули Лизу Богуцкую в рубрике "Ковидиот недели".

Последние подсвинки года достаются Владимиру Зеленскому и Андрею Ермаку. А еще – Офису Генпрокурора и... Андрею Портнову.

Программа "Підсвинки тижня шоу" подготовлена ​​и размещена каналом "Цензор.Нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине.

Смотрите также: "Слава КПСС" для Зеленского, Киво-Муссолини, Петр и титушки, радикалы против геев #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВИДЕО

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Топ комментарии
+8
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12.12.2021 20:07
+6
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12.12.2021 20:07
+6
Байден провів півтора годинну розмову з пустим місцем

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12.12.2021 20:18
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12.12.2021 20:07 Ответить
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12.12.2021 20:07 Ответить
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12.12.2021 20:10 Ответить
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12.12.2021 20:11 Ответить
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12.12.2021 20:15 Ответить
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12.12.2021 20:17 Ответить
Байден провів півтора годинну розмову з пустим місцем

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12.12.2021 20:18 Ответить
та плюс Вася вато-кацапо- сепарюга ...
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12.12.2021 20:28 Ответить
Він би з радістю виступав під росіскою трапкою.
Байдуже .
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12.12.2021 21:25 Ответить
Падлюка сєпарська!
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13.12.2021 14:55 Ответить
реально ...
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13.12.2021 15:29 Ответить
ОПУкротярня та наркомани з такими ж рашистами у владі - ЦЕ ПІДСВИНКИ???
Я ПРОТЕСТУЮ - НЕ МАРАЙТЕ ПАМ"ЯТЬ ПРО ПРАЛІННЯ ПОРОХОМ - поудмайте про щось креативніше
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12.12.2021 22:42 Ответить
Бубочка, прийми наостанок дарунок від твого Гогі-наркобдуна , тільки побільше, втечи від цих проблем в астрал. І більше не вертайся.
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12.12.2021 23:43 Ответить
 
 