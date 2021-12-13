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"Руссо! В Мексике нас просто ненавидят! Унижают! Нас считают белыми обезьянами!", - россиянка расплакалась из-за отношения к гражданам РФ за границей. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Гражданка РФ, находящаяся в Мексике с намерением попасть в США, пожаловалась на отношение мексиканцев к россиянам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в видеообращении, которое она опубликовала в соцсетях.

"А он смотрит на меня и спрашивает: "Руссо?". Мне так надоели эти истории с "руссо"! В Мексике нас просто ненавидят. Ненавидят! Мы сюда едем потому, что нам в США нужно попасть, но россиян здесь просто ненавидят. Россияне здесь ненавидят россиян, мексы здесь ненавидят россиян, все здесь ненавидят россиян! Я уже этого стерпеть не могу. Мы сильны, очень терпеливы, но я не понимаю почему наши паспорта не так сильны как, к примеру, бразильские или мексиканские!? Почему все нас так сильно унижают?! Почему все так ненавидят россиян?! Меня это просто унижает. Мы полгода живем в Бразилии. У меня вся семья в России... Я хочу попасть в страну, где менталитет людей спокойнее и они более толерантны. В России все очень злые... Во всем мире нас считают какими-то белыми обезьянами! Из-за того, что у тебя русский паспорт, ты просто никто! Я так устала от этого дерьма!" – рассказывает россиянка, не сдерживая слез.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "П#здец, пацаны, че с ней делать, подскажите?", - мексиканские фаны на ЧМ-2018 бросили в баре голую и пьяную россиянку. ВИДЕО 18+
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Топ комментарии
+73
скажу більше -вас мокшанський непотріб НІДЕ не *******
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13.12.2021 10:12
+72
и это историческая правда... только пожив за границей эти макаки понимают что они потомки монголов а не европейцев
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13.12.2021 10:12
+68
кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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13.12.2021 10:13
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В России надо сидеть. Из лаптей щи хлебать.
Хотя и дома можно на швабру или на дага нарваться.
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13.12.2021 15:25 Ответить
Тішся що ще піс-и не дали кацапіна
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13.12.2021 15:49 Ответить
Вы граждане страны - агрессора России, главного поджигателя мировой войны, как еще можно к вам относиться?
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13.12.2021 16:00 Ответить
Кратко - и исчерпывающе.
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13.12.2021 21:12 Ответить
Нацистская свинья уничижительно называет мексиканцев "мексами" и удивляется что ее воспринимают не как нормального человека а как свинью
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13.12.2021 16:35 Ответить
А почему ж ты уехала из рашки? Наверно ты всё прекрасно! понимаешь.
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13.12.2021 16:37 Ответить
Хочет попасть в Америку)))) бугагагага)))) Америка заметает следы)))
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14.12.2021 21:59 Ответить
Нацистская свинья уничижительно называет мексиканцев "мексами" и удивляется что к ней относятся как к свинье
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13.12.2021 16:38 Ответить
Забыла сказать "путен памаги!"
😁
россия,это раковая опухоль планеты земля,а русские это ее метостазы,которые расползаются по всей планете.
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13.12.2021 17:10 Ответить
русские ведут себя как свиньи, а потом удивляются почему их называют русские свиньи!
просто мексиканцы называют вещи своими именами
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13.12.2021 17:10 Ответить
Треба пуйлу ввести війська в Мексику. Русским мир оскорбляют.
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13.12.2021 17:15 Ответить
Актриса.
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13.12.2021 17:26 Ответить
Погорелого театра)))) на большее не тянет))))
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14.12.2021 22:00 Ответить
"русских любят только в приграничных районах Китая, и то только потому, что они закупают там пуховики."
современная русская литература
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13.12.2021 17:33 Ответить
Люблю Мексику!
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13.12.2021 17:34 Ответить
От те раз, фашистов нигде не любят! От это новость!
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13.12.2021 17:41 Ответить
руские сеют смерть по всему миру и она не понимает почему их потом все не навидят.. это диагноз
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13.12.2021 17:51 Ответить
Прекрасный сюжет для фильма "Белые обезьяны и писец" 😂
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13.12.2021 18:08 Ответить
"Хорошо там, где нас нет", - це ж російський вислів.
Тобто, гарно там, де їх немає.
Так що люди у Мексиці просто хочуть нормально жити.
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13.12.2021 18:28 Ответить
у лапотной матрёхи когнитивный дисонанс- на рассее все злые, и одновременно рюзьге

добрыя, никагда не делают агрессивных вещей... дура.
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13.12.2021 18:55 Ответить
оце точно
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13.12.2021 19:01 Ответить
Кацапка так ненавидит Америку шо пытается попасть туда через Мексику.
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13.12.2021 19:28 Ответить
У кацапів лише дві мрії у житті: знищити Америку та виграти грін карт.
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14.12.2021 02:36 Ответить
Ага )))) типа бегут от режима))))) бугагагагагага
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14.12.2021 22:01 Ответить
***** вводи войска ...
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13.12.2021 19:37 Ответить
То добрі, то злі, як у цієї кацапки все це вміщюється в голові. Кацапи ще більші кацапи, ніж я думав.
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13.12.2021 19:42 Ответить
Так это видео меня порадовало, как никогда.
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13.12.2021 19:48 Ответить
Это ещё херня, вот если войну лаптеногие начнут, вообще в коммунах за бугром жить в своих придётся, не вылазя, чтоб звиздюлей поменьше выгребать
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13.12.2021 20:22 Ответить
Единственное за что её можно пожалеть так это за то что умом не вышла, то есть дурная как пробка.
Мне вот интересно на что она рассчитывает приехав в США? Всё равно же максимум что ей светит так это должность посудомойки и похотливые взгляды негров.
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13.12.2021 20:35 Ответить
"Чому всі так ненавидять росіян?! " ....."В Росії всі дуже злі..."

Джерело: https://censor.net/ua/v3304848

Какие ещё причины, кроме озвученных тобой, белая ты обезьяна, нужны ?
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13.12.2021 20:42 Ответить
На її питання можна їй порадити: подивись русТV, може зрозумієш))
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13.12.2021 21:10 Ответить
На русдела - злодеяния!
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13.12.2021 21:14 Ответить
росТV - це маркер. Якщо передивившись його у неї залишиться критичний погляд на побачене/почуте, залитися бажання почитати/подивитися про те саме з інших джерел, якщо не зазомбується, то є надія, що зрозуміє. А якщо ні, то і її співгромадяни, у тому числі у форменому одязі, на території інших країн, яких показують по ТV зі зброєю в руках, будуть освободітєлями, борцамі с фашізмом.
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13.12.2021 21:22 Ответить
Наверно долго добивались такого отношения?

Ведь не за просто так.
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13.12.2021 21:43 Ответить
Нехер макакам делать в Америке... на любимую расеюшку сосать на трассе чеченский *** за 3 рубля
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13.12.2021 22:55 Ответить
Самое эпичное в этом видео то, что она до сих пор не понимает ПАЧИМУ???
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13.12.2021 23:33 Ответить
Так ви ж до цього довго й вперто йшли. Насолоджуйтесь тепер плодами власних зусиль.
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14.12.2021 00:44 Ответить
Просто весь мир уже понимает, что там где "руссо", там гавнина смерть и разруха - афганистан, чечня, сирия, донбас, грузия и т.д.
И нехрен тут удивляться - ЗАСЛУЖИЛИ!
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14.12.2021 00:58 Ответить
Me gusta 👍🏻
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14.12.2021 02:22 Ответить
Незабаром і до українців буде таке саме відношення за кордоном, як до кацапів. Достатньо почитати коментарі брудної піни з Канади, Німеччини та Австралії. Складається враження, що це звичайні психічнохворі та дуже агресивні істоти. Лише уявіть, як такі поводяться у гостях, якщо вони навіть вдома не можуть бути людьми. Вищять, дзяволять та сікаються так само, як ця кацапка.
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14.12.2021 02:33 Ответить
как-то нежно назвал... "руссо".... надо говорить "кацапо"!!!)))
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14.12.2021 08:16 Ответить
Т.Г.Шевченко
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами."

Переклад для москалів:
Любите всех людей,
Окромя москалей.
Москали не люди,
Хреново вам будет.
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14.12.2021 08:45 Ответить
Благодарю за видео. Подняло настроение.
Причину ненависти к руссо фашистам самка озвучила. Все сходится. Мир правильно воспринимает белых обезьян с ядерной дубинкой.
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14.12.2021 10:49 Ответить
👉Ненависть до громадян неонацистської країни, країни агресора, окупанта та убивці - це нормально
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14.12.2021 11:19 Ответить
если в таком возрасте не понимать причинно-следственных связей, то это и есть уровень обезьяны

вас, руссо, еще и 3.14здить скоро начнут просто за паспорт
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14.12.2021 11:32 Ответить
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14.12.2021 12:19 Ответить
А мне в Мексике понравилось.
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14.12.2021 18:38 Ответить
Ответь мне, белая обезьяна, почему я, рождённый от русской матери более полувека назад ненавижу русских? Не свою мать, но русских? Отвечу - вы не обезьяны, вы дерьмо от обезьян.
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17.12.2021 19:22 Ответить
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