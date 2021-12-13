"Руссо! В Мексике нас просто ненавидят! Унижают! Нас считают белыми обезьянами!", - россиянка расплакалась из-за отношения к гражданам РФ за границей. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом
Гражданка РФ, находящаяся в Мексике с намерением попасть в США, пожаловалась на отношение мексиканцев к россиянам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в видеообращении, которое она опубликовала в соцсетях.
"А он смотрит на меня и спрашивает: "Руссо?". Мне так надоели эти истории с "руссо"! В Мексике нас просто ненавидят. Ненавидят! Мы сюда едем потому, что нам в США нужно попасть, но россиян здесь просто ненавидят. Россияне здесь ненавидят россиян, мексы здесь ненавидят россиян, все здесь ненавидят россиян! Я уже этого стерпеть не могу. Мы сильны, очень терпеливы, но я не понимаю почему наши паспорта не так сильны как, к примеру, бразильские или мексиканские!? Почему все нас так сильно унижают?! Почему все так ненавидят россиян?! Меня это просто унижает. Мы полгода живем в Бразилии. У меня вся семья в России... Я хочу попасть в страну, где менталитет людей спокойнее и они более толерантны. В России все очень злые... Во всем мире нас считают какими-то белыми обезьянами! Из-за того, что у тебя русский паспорт, ты просто никто! Я так устала от этого дерьма!" – рассказывает россиянка, не сдерживая слез.
Пожалуйста, подождите...
Хотя и дома можно на швабру или на дага нарваться.
😁
россия,это раковая опухоль планеты земля,а русские это ее метостазы,которые расползаются по всей планете.
просто мексиканцы называют вещи своими именами
современная русская литература
Тобто, гарно там, де їх немає.
Так що люди у Мексиці просто хочуть нормально жити.
добрыя, никагда не делают агрессивных вещей... дура.
Мне вот интересно на что она рассчитывает приехав в США? Всё равно же максимум что ей светит так это должность посудомойки и похотливые взгляды негров.
Джерело: https://censor.net/ua/v3304848
Какие ещё причины, кроме озвученных тобой, белая ты обезьяна, нужны ?
Ведь не за просто так.
И нехрен тут удивляться - ЗАСЛУЖИЛИ!
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами."
Переклад для москалів:
Любите всех людей,
Окромя москалей.
Москали не люди,
Хреново вам будет.
Причину ненависти к руссо фашистам самка озвучила. Все сходится. Мир правильно воспринимает белых обезьян с ядерной дубинкой.
вас, руссо, еще и 3.14здить скоро начнут просто за паспорт