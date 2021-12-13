РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13159 посетителей онлайн
Новости Видео Здоровье Коронавирус и карантин
1 290 5
Винницкая область (917) карантин (16730) Хмельнитчина (794) Ляшко Виктор (1317) коронавирус (17041)

В ближайшее время Винницкая и Хмельницкая области выйдут из "красной" зоны, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом. В ближайшее время еще две области Украины выйдут из "красной" зоны.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, уже 5 недель подряд наблюдается тенденция уменьшения количества зарегистрированных случаев COVID-19.

"Эти показатели позволяют нам вывести из "красного" уровня эпидемической опасности еще две области – Винницкую и Хмельницкую", - сказал министр.

В настоящее время в "красной" зоне находятся 9 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая и Черкасская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
По ближе к католическому Рождеству все будут в "желтой" ну и до Старого нового года включительно. Ничего личного, просто бизнес развлекательной индустрии и период зарабатывания денег. Все вполне было предсказуемо.
показать весь комментарий
13.12.2021 10:39 Ответить
Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом - и в Ялту(Куяльник)!
показать весь комментарий
13.12.2021 10:48 Ответить
В плане развлекательной индустрии желтая зона теперь ничем не отличается от красной.
Так что все скоро будут в зеленой. Ничего личного, только бизнес.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:14 Ответить
На праздники все будем в зелёной зоне
показать весь комментарий
13.12.2021 12:36 Ответить
Вот только вводиться эти зоны могут только во время военного или чрезвычайного положения, и только законами.
показать весь комментарий
13.12.2021 13:50 Ответить
 
 