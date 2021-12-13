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война (46661) Минобороны (8222) оборона (1538) ПВО (1474) Матюхин Леонид (119) ВСУ (5134)

В случае вооруженной агрессии со стороны РФ будет усилена охрана и оборона мостов через Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры, - Минобороны. ВIДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Дежурные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства. К нему привлечены более 1000 военнослужащих вида, сотни единиц военной техники Воздушных Сил, что обеспечивает истребительное и зенитное ракетное прикрытие объектов критической инфраструктуры, важных государственных объектов Украины, воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуМинобороны, об этом сообщил представитель Центра оперативного информирования Леонид Матюхин.

"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов в определенных районах и локациях."

В случае вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины планировочными документами по применению войск (сил) Вооруженных Сил Украины спланировано усиление охраны и обороны мостов через реку Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", - рассказал виню

Матюхин отметил, что подразделения инженерных войск ВС Украины имеющимися силами и средствами способны обеспечить паромно-мостовые переправы в интересах действий Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны государства. Для выполнения этой задачи в наличии достаточное количество понтонно-мостовых и автодорожных подразделений.

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"Опыт, приобретенный подразделениями Государственной специальной службы транспорта во время боевых действий на востоке Украины, позволяет успешно выполнять задачи по техническому прикрытию, восстановлению, установке заграждений на объектах транспортной системы Украины с целью обеспечения деятельности Вооруженных Сил и других военных формирований, созданных в соответствии с Законами Украины. Личный состав Службы готов к охране объектов национальной транспортной системы Украины, выполнению других задач, связанных с участием в обороне государства и обеспечением эффективного функционирования национальной транспортной системы", - резюмировал представитель ЦОИ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+14
У разі збройної агресії з боку РФ буде посилено Джерело: https://censor.net/ua/v3304892
Имея такого соседа, все мосты и другие важные объекты уже восемь лет как должны быть под охраной.
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13.12.2021 12:56
+11
Охоронять це все буде Гогиашвілі?
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13.12.2021 12:59
+6
А зараз вони без охорони?

А чи підготовані ВСІ мости на можливих напрямках наступу до дистанційного підриву? Бо для взводу спецназу на вертольоті захопити міст - справа 15 хвилин
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13.12.2021 13:15
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У разі збройної агресії з боку РФ буде посилено Джерело: https://censor.net/ua/v3304892
Имея такого соседа, все мосты и другие важные объекты уже восемь лет как должны быть под охраной.
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13.12.2021 12:56 Ответить
Побереги сердце для более важных дел. В случае полномасштабной войны эти объекты защитить не удастся, шансов практически нет. А в настоящий момент провести диверсию на АЭС, грес, мостах силами пятой колонны сложно.
То что мосты будут уничтожены , это наверняка. А вот АЭС и плотины наврядли
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13.12.2021 14:51 Ответить
Уничтожить, не захватить. Так, что побереги сердце для более важных дел.
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13.12.2021 15:17 Ответить
они под охраной, не бойся
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13.12.2021 15:18 Ответить
Видел я эту охрану. Посмеемся ?
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13.12.2021 16:23 Ответить
посмейся, если тебе от этого будет легче)
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13.12.2021 16:43 Ответить
Легче не станет
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14.12.2021 08:54 Ответить
у нас немає ПРО !!!!!
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13.12.2021 16:02 Ответить
враньё)
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13.12.2021 16:42 Ответить
,,У разі збройної агресії" уже пізно буде посилювати охорону.
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13.12.2021 16:40 Ответить
Правда! Зараз треба підсилювати, бо перед тим як атакувати, диверсанти зроблять це раніше? Підсилювати не буде що?,
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13.12.2021 16:57 Ответить
Охоронять це все буде Гогиашвілі?
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13.12.2021 12:59 Ответить
Він буде підвозити бодрячок.
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13.12.2021 13:01 Ответить
Вот-вот, надёжно охранять особо важные объекты вообще-то обязана Нацгвардия и при чём уже давно, война вообще-то идёт. Хотя с таким эпичным биомусором, как Гоги-барин, о какой вообще безопасности граждан Украины и объектах критической инфраструктуры идёт речь?... Это называется : спасайся кто и как может
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13.12.2021 13:20 Ответить
Нацгвардия ( полумусора) имеют многоэшелонированное ПВО????
Ей Богу смешные вы.
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13.12.2021 14:54 Ответить
Смешной, многоэшелонированное ПВО уже давно должно охранять особо важные объекты, оно для этого и предназначено, а Нацгвардия охранять всё остальное, что-бы то ли диверсанты, то ли собственное воровство и разгильдяйство не приводило к совершенно смешным и ржачным уничтожениям целых арсеналов боеприпасов, до сих пор не могут расследовать и найти виновных. А "полумусора" кстати обязаны воевать с совершенно смешными диверсантами из северных краёв, которые все последние лет 20 смешно не сидели на месте и смешно же развивались, в том числе и для смешной войны с нами
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13.12.2021 15:01 Ответить
Несмешной, а расскажи мне о нашей многоэшелонированное ПВО.
Я понимаю что ты сейчас начнёшь моросить про секретность, но можешь не париться ,тут секретов нет . Это одна ВЧ А-0.....1.
Бараны в этой части были , но ты хоть и баран но в ней не служил. А бараном я тебя назвал за то что ты херню несёшь.
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13.12.2021 15:24 Ответить
Ты наверное кино насмотрелся с диверсантами с бомбой в кармане? В жизни все не так. И если арсенал может взорвать школьник, то мост нет. И старушка с ВОХРа гоняющая рыбаков, самое то. А АЭС взрывать никто не будет, себе дороже
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13.12.2021 15:29 Ответить
Да и я не открою секрет, что существуют объекты ( очень опасные) которые любой пионер взорвет при наличии гранаты.
И они ваааще не охраняются!
Это называется гражданские у власти
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13.12.2021 15:42 Ответить
Разом з союзниками Україна переломає хребет російсько-фашистській гадині так само , як в 1945р , разом з союзниками переломала хребет німецьким фашистам .
Слава ГЕРОЯМ !!!
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13.12.2021 13:03 Ответить
чмо совковое, в Германии был не фашизм, это совковому скоту так вдолбили в башку("скот" - тот кто до сих пор так визжит как и ты)
ничтожество.
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13.12.2021 13:19 Ответить
Вброшу
"Нацизм под руководством Гитлера считается одной из форм фашизма." (С) Педивикия
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13.12.2021 13:26 Ответить
рашкованской педивикии нет никакой веры. она стала элементом пропаганды и модерируется нквд
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13.12.2021 16:44 Ответить
ТОесть вы считаете, что нацизм не является формой фашизма и НКВД об этом врёт?
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13.12.2021 16:47 Ответить
мне вообще в принципе по барабану, что пишут рашкованцы.
что пишет английская википедия по этому вопросу?
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13.12.2021 16:48 Ответить
здравая мысль, надо будет глянуть.
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13.12.2021 16:49 Ответить
ахахахаха(жрет говно), ой, а говорят шо Вася, который меня научил жрать говно.... тупой ублюдок, спрошу-ка у Джона - круто ли жрать говно.
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14.12.2021 12:49 Ответить
взято отсюда: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B8_%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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13.12.2021 13:27 Ответить
В Германии был нацизм. В Италии был фашизм.
Что в параше, затрудняюсь сказать, но думаю фашизм
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13.12.2021 14:56 Ответить
Педивикия говорит, что нацизм - разновидность фашизма, но больше с национальным уклоном (немцы убер алес, остальные - говно, евреи - топливо).
Насчёт параши, я бы разделял СССР и современную парашу. Если в СССР был микс нацизма с фашизмом, без уклона в национальный вопрос, т.к. комуняки декларировали свою интернациональность, вместе с тем отрицая возможность сотрудничества классов (как в Италии),

то современная рашка скатывается именно в нацизм (типа есть какая-то такая нация "расский" и это мифическая нация становится как бы выше других). И что самое интересное если нацистская идея была "немецкая нация выше других наций, потому, что она сильнее, умнее (ну кроме евреев, которых если всех уничтожить, то немцы тутже выйдут на первое место) и лучше в военном плане, то кацапы утверждают, что они выше других потому, что их все обижают и ненавидят.
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13.12.2021 15:11 Ответить
Возможно
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13.12.2021 15:18 Ответить
спорно. у них при власти крайне левая партия вкп(б)
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13.12.2021 16:49 Ответить
Немчура считала украинцев людьми второго сорта, почитай брошуру Унтерменша, это про тебя, падаль.
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13.12.2021 13:46 Ответить
несчастье, посмотри сколько "немчурских" слов ты юзаешь, а сколько парашных или украинских - они?
ну чо?
и сколько заморили голодом(в МИРНОЕ **** время) твои "братья"(считающие тя "первым сортом"), и сколько в военное время - "немчура"?(считающая тя "вторым сортом")??
Ты, совок, пойми, что у немца - говно, то у совка - Машина класс, круто, еще 50 лет ездить будет.
жаль что твоего деда, "первосортные" коммунисты не сгноили в гулаге что такое борзое тут кукарекает.
и ведь, утырок, я же правду написал то. совок просто тебя сделал таким же шлаком как и моторылы всякие - тупо как зомби блеешь. тьху!
в 80-хх ты "немчуре" ноги лизал за пачку сигарет, совчура.
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14.12.2021 12:55 Ответить
Ты дурнэ тэля.
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14.12.2021 13:04 Ответить
а, ясельная группка? обзывалочки, кривлянья? да еще и совковое ссущество походу, - знаешь как все ватники, надменно, в обосранных штанах на гнилой "ладе", "герой" шпыняет(тихонько, а то по морде получить неохота) чуваку на Мерсе шо у него царапина на заднем левом фонаре.
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16.12.2021 12:02 Ответить
А хіба Україна була незалежною державою у 1945 році ?
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13.12.2021 17:16 Ответить
Да уже давно они должны быть под охраной, агрессия уже есть и идет полным ходом, ну долб@*** можете понять это
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13.12.2021 13:03 Ответить
Для виконання цього завдання у наявності достатня кількість понтонно-мостових та автодорожніх підрозділів. Джерело: https://censor.net/ua/v3304892

А в каком они состоянии?
Не припоминаю бравурных видосиков МО с учениями понтонов. Зато помню, что при обращении гражданских за помощью, все понтоны тонули.
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13.12.2021 13:08 Ответить
главно понтьі развести
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13.12.2021 14:46 Ответить
Про це можна було б і не говорити. Аж соромно за наше МО. Ще оголосіть, що у разі агресіі, мабуть будемо стріляти.
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13.12.2021 13:12 Ответить
Путлер полезет в лобовую атаку типа как на школу в Беслане?Самоубийца...https://youtu.be/NOQaW8A9KqA...видос интересный от бывшего полковника ВМС США Табаха
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13.12.2021 13:14 Ответить
потлер тебе нагадил в штаны и сожрал твой галоперидол, поделившись с патлером.
кривляющаяся старикашка, иди уже на процедуры.
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13.12.2021 13:21 Ответить
фуфел ты Мавзолейный
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13.12.2021 13:22 Ответить
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13.12.2021 13:23 Ответить
Бгг... В стенку постучи , вы походу в соседних палатах.😉
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13.12.2021 14:06 Ответить
А зараз вони без охорони?

А чи підготовані ВСІ мости на можливих напрямках наступу до дистанційного підриву? Бо для взводу спецназу на вертольоті захопити міст - справа 15 хвилин
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13.12.2021 13:15 Ответить
Ещё 50 лет назад все было заложено и отработано . Как это называется вам знать не положено.
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13.12.2021 15:15 Ответить
Идиоты.....Хватит бредить! Уже Байден сказал Бубачке Кловану Зе-дЕрьмаку что можно расслабиться!
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13.12.2021 13:18 Ответить
пусть буба с ермаком булки поразслабляют
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13.12.2021 14:48 Ответить
Ястребы США постоянно находятся в Небе Украины 24/7...https://youtu.be/cZD7t2IpxVg
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13.12.2021 13:19 Ответить
Поздно пить Борожоми крысы Путлерские...уже не 2014 год...
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13.12.2021 13:21 Ответить
Я еще в детстве помню как в Львовской области ж\д мосты под охраной вохровцев были.
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13.12.2021 13:23 Ответить
"В случае вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины планировочными документами по применению войск (сил) Вооруженных Сил Украины спланировано усиление охраны и обороны мостов через реку Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры".

Чтобы произвести впечатление, нужно анонсировать не усиление охраны этих объектов, а объявить о тактике"выжженной земли" - минировании этих объектов, особенно АЭС. Пускай лаптекопытные свою репу почешут, а заодно и "западные партнёры" выразят свою "озабоченность" и "обеспокоенность".
Если уж блефовать, то по крупному. Украсть - так миллион, сношать - так королеву. ))
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13.12.2021 13:27 Ответить
ну если английскую королеву,то нужно бьіть збоченцем)))
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13.12.2021 14:50 Ответить

Это да, по крайней мере геронтофилом. Тут не поспоришь... ))
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13.12.2021 14:58 Ответить
А может не ждать когда мосты и стратегические обьекты росийские диверсанты начнут взрывать а сейчас закрыть границу с РФ и ввести визовый режим чтобы хоть как то уменьшить количество кацапов бегающих по Киеву и подготавливающих теракты?
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13.12.2021 13:29 Ответить
Отступая в 1941 году красножопая армия все сжигала взрывала все подряд...включая Днепрогэс...Украина сделала тоже самое...
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13.12.2021 13:30 Ответить
Генерал Залужный казав недавно...Добро пожаловать в АД..рюссишэ швайны
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13.12.2021 13:32 Ответить
У вас существующего оборудования.....просто ро факту!! ....не хватает для заявленного перекрытия указанных объектов.
Даже просто те же Стингеры можно было бы заказать или докупить.... у вас тех же Стрел ....то же не хватает....
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13.12.2021 13:34 Ответить
В случае вооруженной агрессии со стороны РФ будет усилена охрана и оборона мостов через Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры, - Минобороны. Источник: https://censor.net/ru/v3304892

===============

А сейчас какая агрессия? Мирная? Цирковая?
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13.12.2021 13:35 Ответить
Повторяю еще раз для пионеров ...,в Украину каждые сутки прилетает пара военно-ьранспортных самолетов США и Британии...,и я не думаю что там тушонка Рузвельта и ножки Буша... Ллойд Остин,глава Пентагона зна шо надо...
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13.12.2021 13:36 Ответить
В случае усиления парашей войны с Украиной, которую }{уйлососия начала 20.02.2014 г. по парашным АЭС, химическим и т.п. опасным предприятиям должны быть нанесены удары украинскими ракетными комплексами.
И не забыть заодно по всем их городам, до которых они достанут.
Воронеж надо не забыть в первую очередь, он уже давно ждёт.
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13.12.2021 13:39 Ответить
Есть, товарищь замполит!
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13.12.2021 14:23 Ответить
Не нравится парашникам? Но придётся получить по-полной, не от нас, так от Штатов точно.
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13.12.2021 18:31 Ответить
подскажи своему новому канцлеру пусть кенинсберг вернут
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13.12.2021 14:53 Ответить
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13.12.2021 18:30 Ответить
У разі збройної агресії підсилювати буде вже пізно. Бо захоплення мостів повітряним десантом у планах на першому ж етапі!
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13.12.2021 13:42 Ответить
Порох привез еще один батальонный комплекс видеонаблюдения в зону ООС
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13.12.2021 13:50 Ответить
Шок! Шо оно несет "в случае агрессии РФ" Война 8й год идет, агрессия уже есть, а мосты ни хрена не охраняются. Часто бываю на Херсонщине, если на Каховской ГЕС хоть стоит потешный БТР и потешный блок пост, то в Херсоне на мосту кроме рыбаков и пьяных местных сепаров в принципе никогда никого не бывает. Достаточно 5-6 зеленых человечков, чтобы надолго прекратить движегие по этому мосту. Хоть патрульные стояли, нет 0 (Ноль) охраны и все 8 лет так.
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13.12.2021 14:27 Ответить
вот дебилы а сейчас что мосты охранять не надо или взрывы на складах не урок
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13.12.2021 14:38 Ответить
jackdorseydonotbanme ретвитнул(а)















J.O.


@JohnnOwl

·
1 ч



11.12.2021 вдень в Керченській протоці було зафіксовано проходження з Азовського моря до Чорного великого десантного корабля (ВДК) Чорноморського флоту РФ «Новочеркасск» (бортовий №142). Фотофіксація додається.
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13.12.2021 15:11 Ответить
А керує охороною стратегічних об'єктів- С.Коротких (боцман, малюта). Білоруський кгб-іст і російський нконацист, якого Аваков з Білецьким протягнули через Азов в нацполіцію і далі на підвищення
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13.12.2021 15:27 Ответить
 
 