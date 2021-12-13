В случае вооруженной агрессии со стороны РФ будет усилена охрана и оборона мостов через Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры, - Минобороны. ВIДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Дежурные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства. К нему привлечены более 1000 военнослужащих вида, сотни единиц военной техники Воздушных Сил, что обеспечивает истребительное и зенитное ракетное прикрытие объектов критической инфраструктуры, важных государственных объектов Украины, воздушного пространства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуМинобороны, об этом сообщил представитель Центра оперативного информирования Леонид Матюхин.
"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов в определенных районах и локациях."
В случае вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины планировочными документами по применению войск (сил) Вооруженных Сил Украины спланировано усиление охраны и обороны мостов через реку Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", - рассказал виню
Матюхин отметил, что подразделения инженерных войск ВС Украины имеющимися силами и средствами способны обеспечить паромно-мостовые переправы в интересах действий Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны государства. Для выполнения этой задачи в наличии достаточное количество понтонно-мостовых и автодорожных подразделений.
"Опыт, приобретенный подразделениями Государственной специальной службы транспорта во время боевых действий на востоке Украины, позволяет успешно выполнять задачи по техническому прикрытию, восстановлению, установке заграждений на объектах транспортной системы Украины с целью обеспечения деятельности Вооруженных Сил и других военных формирований, созданных в соответствии с Законами Украины. Личный состав Службы готов к охране объектов национальной транспортной системы Украины, выполнению других задач, связанных с участием в обороне государства и обеспечением эффективного функционирования национальной транспортной системы", - резюмировал представитель ЦОИ.
Пожалуйста, подождите...
Имея такого соседа, все мосты и другие важные объекты уже восемь лет как должны быть под охраной.
То что мосты будут уничтожены , это наверняка. А вот АЭС и плотины наврядли
Ей Богу смешные вы.
Я понимаю что ты сейчас начнёшь моросить про секретность, но можешь не париться ,тут секретов нет . Это одна ВЧ А-0.....1.
Бараны в этой части были , но ты хоть и баран но в ней не служил. А бараном я тебя назвал за то что ты херню несёшь.
И они ваааще не охраняются!
Это называется гражданские у власти
Слава ГЕРОЯМ !!!
ничтожество.
"Нацизм под руководством Гитлера считается одной из форм фашизма." (С) Педивикия
что пишет английская википедия по этому вопросу?
Что в параше, затрудняюсь сказать, но думаю фашизм
Насчёт параши, я бы разделял СССР и современную парашу. Если в СССР был микс нацизма с фашизмом, без уклона в национальный вопрос, т.к. комуняки декларировали свою интернациональность, вместе с тем отрицая возможность сотрудничества классов (как в Италии),
то современная рашка скатывается именно в нацизм (типа есть какая-то такая нация "расский" и это мифическая нация становится как бы выше других). И что самое интересное если нацистская идея была "немецкая нация выше других наций, потому, что она сильнее, умнее (ну кроме евреев, которых если всех уничтожить, то немцы тутже выйдут на первое место) и лучше в военном плане, то кацапы утверждают, что они выше других потому, что их все обижают и ненавидят.
ну чо?
и сколько заморили голодом(в МИРНОЕ **** время) твои "братья"(считающие тя "первым сортом"), и сколько в военное время - "немчура"?(считающая тя "вторым сортом")??
Ты, совок, пойми, что у немца - говно, то у совка - Машина класс, круто, еще 50 лет ездить будет.
жаль что твоего деда, "первосортные" коммунисты не сгноили в гулаге что такое борзое тут кукарекает.
и ведь, утырок, я же правду написал то. совок просто тебя сделал таким же шлаком как и моторылы всякие - тупо как зомби блеешь. тьху!
в 80-хх ты "немчуре" ноги лизал за пачку сигарет, совчура.
А в каком они состоянии?
Не припоминаю бравурных видосиков МО с учениями понтонов. Зато помню, что при обращении гражданских за помощью, все понтоны тонули.
кривляющаяся старикашка, иди уже на процедуры.
А чи підготовані ВСІ мости на можливих напрямках наступу до дистанційного підриву? Бо для взводу спецназу на вертольоті захопити міст - справа 15 хвилин
Чтобы произвести впечатление, нужно анонсировать не усиление охраны этих объектов, а объявить о тактике"выжженной земли" - минировании этих объектов, особенно АЭС. Пускай лаптекопытные свою репу почешут, а заодно и "западные партнёры" выразят свою "озабоченность" и "обеспокоенность".
Если уж блефовать, то по крупному. Украсть - так миллион, сношать - так королеву. ))
Это да, по крайней мере геронтофилом. Тут не поспоришь... ))
Даже просто те же Стингеры можно было бы заказать или докупить.... у вас тех же Стрел ....то же не хватает....
===============
А сейчас какая агрессия? Мирная? Цирковая?
И не забыть заодно по всем их городам, до которых они достанут.
Воронеж надо не забыть в первую очередь, он уже давно ждёт.
J.O.
@JohnnOwl
·
1 ч
11.12.2021 вдень в Керченській протоці було зафіксовано проходження з Азовського моря до Чорного великого десантного корабля (ВДК) Чорноморського флоту РФ «Новочеркасск» (бортовий №142). Фотофіксація додається.