В случае вооруженной агрессии со стороны РФ будет усилена охрана и оборона мостов через Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры, - Минобороны. ВIДЕО

Дежурные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны государства. К нему привлечены более 1000 военнослужащих вида, сотни единиц военной техники Воздушных Сил, что обеспечивает истребительное и зенитное ракетное прикрытие объектов критической инфраструктуры, важных государственных объектов Украины, воздушного пространства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службуМинобороны, об этом сообщил представитель Центра оперативного информирования Леонид Матюхин.

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"Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов в определенных районах и локациях."

В случае вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации против Украины планировочными документами по применению войск (сил) Вооруженных Сил Украины спланировано усиление охраны и обороны мостов через реку Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры", - рассказал виню

Матюхин отметил, что подразделения инженерных войск ВС Украины имеющимися силами и средствами способны обеспечить паромно-мостовые переправы в интересах действий Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны государства. Для выполнения этой задачи в наличии достаточное количество понтонно-мостовых и автодорожных подразделений.

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"Опыт, приобретенный подразделениями Государственной специальной службы транспорта во время боевых действий на востоке Украины, позволяет успешно выполнять задачи по техническому прикрытию, восстановлению, установке заграждений на объектах транспортной системы Украины с целью обеспечения деятельности Вооруженных Сил и других военных формирований, созданных в соответствии с Законами Украины. Личный состав Службы готов к охране объектов национальной транспортной системы Украины, выполнению других задач, связанных с участием в обороне государства и обеспечением эффективного функционирования национальной транспортной системы", - резюмировал представитель ЦОИ.