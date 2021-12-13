Резонансное автопроисшествие с участием водителя-подростка в Луцке: опубликована запись момента ДТП. ВИДЕО регистратора
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В сети опубликована видеозапись авторегистратора, зафиксировавшая момент резонансного ДТП в Луцке.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи видно, что легковушка Renault, за рулем которой был подросток, проезжает между другими автомобилями и, не сбавляя скорости, врезается в пешеходов, переходящих дорогу на разрешенный сигнал светофора.
Напомним, что авария произошла 12 декабря около 15 часов на проспекте Соборности в Луцке. Автомобиль Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, пересекавших проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались покинуть место ДТП. По словам полиции, за рулем находился несовершеннолетний.
Травмы разной степени тяжести получили 4 человека, среди них – ребенок, который был госпитализирован. На месте работало 6 бригад скорой помощи.
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Одни хотят быть космонавтами, другие астрономами.
Одни хотят быть астронавтами, другие астрономами.
Мадам, а в какой стране мира полиции запрещено преследовать преступников?
2. На ролике в пределах видимости никаких деревьев не наблюдается, так что с деревом это уже совсем другая история.
3. Что значит "Травми різної ступені важкості отримали 4 особи, серед них - дитина, яку госпіталізували."? Тот, кто улетел метров на надцать вперед, однозначно не жилец. Насколько тяжело травмированы остальные?
4. Чтобы этот подонок не смог такое повторить, вздернуть на ближайшем столбе.
яке доказувало мені що менти робили все правильно.
а якщо зайти на Волинські новини - то ще більше таких новин