100-150€ за "рейс": закарпатские контрабандисты, невзирая на ветер, несут сигареты через заснеженную гору Менчул в Румынию. ВИДЕО

В сети опубликован видеоролик, на котором зафиксирован фрагмент будней закарпатских контрабандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его опубликовал на своей странице в соцсети закарпатский журналист и депутат горсовета Ужгорода Виталий Глагола. На видео видно двух мужчин, которые пытаются нести узлы с контрабандными сигаретами через заснеженную гору, очевидно, опираясь сильному ветру.

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"Мне удалось получить эксклюзивное видео прохода через Карпаты в Румынию закарпатских "сигаретных контрабандистов". Видео снято вчера, 12 декабря. Его мне анонимно предоставил один из таких контрабандистов. Стартуют контрабандисты из района села Деловое в сторону румынской границы". За один такой "рейс" контрабандист может заработать 100-150 €. Идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются назад таким же путем. За неделю могут сделать 3-4 ходки. Все зависит от погодных условий и физической выносливости. "Обычно один человек берет два таких ящика, набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче - тянет сразу три ящика", - пишет Глагола в комментарии к видео.

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