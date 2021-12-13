100-150€ за "рейс": закарпатские контрабандисты, невзирая на ветер, несут сигареты через заснеженную гору Менчул в Румынию. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В сети опубликован видеоролик, на котором зафиксирован фрагмент будней закарпатских контрабандистов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, его опубликовал на своей странице в соцсети закарпатский журналист и депутат горсовета Ужгорода Виталий Глагола. На видео видно двух мужчин, которые пытаются нести узлы с контрабандными сигаретами через заснеженную гору, очевидно, опираясь сильному ветру.
"Мне удалось получить эксклюзивное видео прохода через Карпаты в Румынию закарпатских "сигаретных контрабандистов". Видео снято вчера, 12 декабря. Его мне анонимно предоставил один из таких контрабандистов. Стартуют контрабандисты из района села Деловое в сторону румынской границы". За один такой "рейс" контрабандист может заработать 100-150 €. Идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются назад таким же путем. За неделю могут сделать 3-4 ходки. Все зависит от погодных условий и физической выносливости. "Обычно один человек берет два таких ящика, набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче - тянет сразу три ящика", - пишет Глагола в комментарии к видео.
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Ці люди нікому не заподіяли зла, на відміну від 450-ти вельмишановних обранців.
Один такий прохід вартує навтіь 500 євро, так що я рахую їх працю сильно неодооціненою.
И звёзд ночной полёт.
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт."
"Песня о тревожной молодости " - герои нашего времени..
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди