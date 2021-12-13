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Закарпатье (2392) контрабанда (2379) Румыния (896) сигареты (851)

100-150€ за "рейс": закарпатские контрабандисты, невзирая на ветер, несут сигареты через заснеженную гору Менчул в Румынию. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В сети опубликован видеоролик, на котором зафиксирован фрагмент будней закарпатских контрабандистов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, его опубликовал на своей странице в соцсети закарпатский журналист и депутат горсовета Ужгорода Виталий Глагола. На видео видно двух мужчин, которые пытаются нести узлы с контрабандными сигаретами через заснеженную гору, очевидно, опираясь сильному ветру.

"Мне удалось получить эксклюзивное видео прохода через Карпаты в Румынию закарпатских "сигаретных контрабандистов". Видео снято вчера, 12 декабря. Его мне анонимно предоставил один из таких контрабандистов. Стартуют контрабандисты из района села Деловое в сторону румынской границы". За один такой "рейс" контрабандист может заработать 100-150 €. Идут через гору Менчул в Румынию. Там товар оставляют в оговоренном месте и возвращаются назад таким же путем. За неделю могут сделать 3-4 ходки. Все зависит от погодных условий и физической выносливости. "Обычно один человек берет два таких ящика, набитых сигаретами, как на видео. Кто сильнее и физически крепче - тянет сразу три ящика", - пишет Глагола в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+27
А кому щас легко?
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13.12.2021 14:34
+18
Коле легко!.. Тищенко Коле по кличке "котлета" легко..
сидит в Киеве в тепле и комфорте, а долю от контробаса получает с каждой пачки сигарет..
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13.12.2021 14:39
+16
Вот таким людям нужно давать медали. Они в отличии от альпинистов не только сами а еще и с баулами на гору залезут
Зато наши олигофрены спокойно ешелонами руду и лес вывозят через границу и никто их не называет контрабандистами а даже наоборот считают кормильцами.
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13.12.2021 14:36
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Справжні українські Шерпи.
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13.12.2021 15:42 Ответить
Дай Бог їм не замерзнути, не провалитися у сніг і не послизнутися!

Ці люди нікому не заподіяли зла, на відміну від 450-ти вельмишановних обранців.

Один такий прохід вартує навтіь 500 євро, так що я рахую їх працю сильно неодооціненою.
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13.12.2021 15:52 Ответить
На Вернадського їх, покази знімати.
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13.12.2021 16:10 Ответить
Приробити лямки і буде легше нести 3 клумки, чим таким чином два, ну ніякої кмітливості.
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13.12.2021 16:16 Ответить
Судячи з усього там не потрібно підніматися по вертикальних скелях, взяти найпростіші сани і вперед, а так у нас в державі скоріше таких посадять ніж тих хто лісовозами кругляк на мільярди вивозить (ті вже давно в раді сидять)
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13.12.2021 16:46 Ответить
"И снег, и ветер,
И звёзд ночной полёт.
Меня мое сердце
В тревожную даль зовёт."

"Песня о тревожной молодости " - герои нашего времени..
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13.12.2021 16:17 Ответить
Пля - нашли преступников...
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13.12.2021 16:20 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v8jXwaN0HIE
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13.12.2021 16:55 Ответить
Сепер
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13.12.2021 18:47 Ответить
И что в этой новости эксклюзивного?
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13.12.2021 17:13 Ответить
Цих верблюдів треба на передову, будуть снаряди носити
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13.12.2021 17:13 Ответить
ага, і маршрутчиків, і співаків, і медиків, і усіх, хто намагається вижити і в кого це виходить.
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13.12.2021 19:53 Ответить
чи тебе давить жаба, що хтось може заробляти інакше ніж ти?
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13.12.2021 19:55 Ответить
Мене давить жаба за всіх, хто намагається заробити протизаконно! І нефіг цих жлобів відбілювати
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14.12.2021 12:44 Ответить
Мы рубим ступени... Ни шагу назад!
И от напряженья колени дрожат,
И сердце готово к вершине бежать из груди
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13.12.2021 17:47 Ответить
великолепный горный пейзаж, чудесная прогука, только я не понял 150€ это с них берут или всё-таки им дают?
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13.12.2021 19:44 Ответить
Бажання отримати свою хвилину слави згубило вже не одну тисячу. Так тримати))
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13.12.2021 21:15 Ответить
Дайте им работу. Они все сделают, только заплатите нормально. Что они от хорошей жизни так рискуют. А вам бы только писать. Сами попробуйте просто зимой по горам погулять. Не знаю чи захотите об этом написать! Герои.
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14.12.2021 16:43 Ответить
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