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мост (1003) Полтавщина (905) Большая стройка (722)

На строительстве нового моста в Кременчуге начали бурить скалу, - Служба автодорог Полтавщины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В Кременчуге идут работы по возведению левого пилона нового моста через Днепр. Для этого придется погрузить в грунт 40 стальных труб и даже бурить скалистую породу.

Об этом сообщает Служба автомобильных дорог в Полтавской области.Цензор.НЕТ.

На левом берегу Днепра нужно установить 40 труб, некоторые из которых будут погружены на глубину 50 метров.

"Начата подготовка к бурению скалистых пород внутри стальной трубы, которые устраиваются при строительстве моста через Днепр. Это – третий этап углубления свай к проектной отметке", - уточнили в автодоре.

Новый мост в Кременчуге возводят по программе "Большая стройка". Он станет альтернативой старому Крюковскому мосту, который построили в далеком 1872 году.

После открытия Кременчугский мост значительно улучшит транспортную связь между левым и правым берегами Днепра как в масштабах города, так и для целого региона и страны.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что в рамах инициированной им инфраструктурной программы "Большая стройка" в течение 2021 года будет построено и отремонтировано 245 мостов и 6,5 тысяч км автодорог.

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Топ комментарии
+9
Велике крадивництво.
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13.12.2021 15:03
+8
Ти коли небудь їздив через той міст який зараз є в Кременчуці? А я пору років тому їхав у Дніпро через той міст. На ньому живого міста немає, весь ржавий і хитається. Побудова нового мосту вже давно назріла. Його збирались будувати ще років 20 тому, але тільки зараз руки дійшли.
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13.12.2021 15:14
+5
дякують царю. За милостливость. В Украине нет царей. Есть только клоун, возомнивший себя таковым.

Порошенко табличек не развешивал и доковать никого не заставлял. Исполнял свою работу. А тут великодержавен нашелся.

За мои же деньги я доковать должен
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13.12.2021 15:49
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Велике крадивництво.
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13.12.2021 15:03 Ответить
В стране война, они мосты строят(((
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13.12.2021 15:16 Ответить
отже, недарма місто носить ім,я кременчук...
у цьому сила і міць його...
кремінь
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13.12.2021 15:15 Ответить
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить."

© І.Франко
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13.12.2021 15:49 Ответить
Ти коли небудь їздив через той міст який зараз є в Кременчуці? А я пору років тому їхав у Дніпро через той міст. На ньому живого міста немає, весь ржавий і хитається. Побудова нового мосту вже давно назріла. Його збирались будувати ще років 20 тому, але тільки зараз руки дійшли.
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13.12.2021 15:14 Ответить
Гроші до потрібних кишень дійшли.
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13.12.2021 15:38 Ответить
Може й так, але за новий міст люди тільки дякуватимуть. І мешканці Кременчука і люди які їздять через цей міст з усієї України
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13.12.2021 15:40 Ответить
Не обращай внимания. Есть такая каста у нас - могут только ныть по любому поводу
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13.12.2021 15:45 Ответить
дякують царю. За милостливость. В Украине нет царей. Есть только клоун, возомнивший себя таковым.

Порошенко табличек не развешивал и доковать никого не заставлял. Исполнял свою работу. А тут великодержавен нашелся.

За мои же деньги я доковать должен
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13.12.2021 15:49 Ответить
Так ты ж не понял. Мосты строятся не с бухты-барахты. Его строительство начало готовиться еще при Порошенко. Просто дозрело до внедрения при нынешней власти. Ну так просто совпало, это не заслуга зебилов.
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13.12.2021 15:52 Ответить
ну тем не менее таблички желтые появляются быстрее мостов. И дякование за это реально бесит.
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13.12.2021 17:05 Ответить
Шо ты несёшь, какой нах порошенко?На его постройку ещё при совке люди сдавали деньги на его постройку (выходили в субботу работать в счёт будущего моста)
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14.12.2021 06:03 Ответить
Откуда я знаю, что там и как происходило в вашем Кременчуге? Я говорю лишь о том, что разговоры о начале строительства на государственном уровне начались еще при Порошенко. А какие там у вас местные разборки были еще с времен совка мне както по барабану.
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14.12.2021 12:14 Ответить
Я имею ввиду мосты таких масштабов. Это не какой нибудь там через речку-гнилушку, а через Днепр. Вот такой будет мост новый, а рядом старый
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13.12.2021 15:54 Ответить
Та тендери на пальне для ЗСУ провалені, мін.оборони недофінансоване...А вони мости будують та дебільні дороги нікому непотрібні на Донецьк(фактично в чорну діру, в нікуди) у Запорізькій області де закопують по 600млн.грн.
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13.12.2021 16:04 Ответить
От скажи, ти колинебудь їздив по тих дорогах? Ну наприклад по тій же Запоріжській чи Кіровоградській області? То шо тендери провалені це погано і навіть непрепустимо в воюючій державі, це правда. Але ж мости та дороги теж не менш важливі і для оборони також.
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13.12.2021 16:16 Ответить
Я мав необережність, після окупації Криму поїхати своїм авто в Бердянськ. Це ж жахіття якесь, а не дороги. Зараз декілька років вже не ризикую туди їхати, а якщо і їду то на автобусі.
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13.12.2021 16:18 Ответить
Я-не дякуватиму.Цей міст ,та інше крадівництво банди Зєлєнского,-1500 грн. з гектару моєї землі.
Вважаєш,мушу дякувати за вивернуті кишені ?
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13.12.2021 15:51 Ответить
До чого тут твоя земля?
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13.12.2021 15:57 Ответить
Це така закономірність.Свого роду,"закон збереження енергії" у фінансах.
Ніколи не питали себе,звідки з'являються мільярди ДОЛАРІВ на крадівництва Зєлєнского ?
КАБМІН ЗБІЛЬШИВ ВИДАТКИ НА ДОРОГИ ДО 116 МЛРД ГРН: ЦЕ БІЛЬШЕ, НІЖ ТОРІК
Дороги під відсотки: обласні ради беруть кредити на «велике будівництво»
Зеленський підписав закон про 19 мільярдів на дороги
"УКРАВТОДОР" РОЗМІСТИВ 7-РІЧНІ ЄВРОБОНДИ ПІД ДЕРЖГАРАНТІЇ НА $700 МЛН ПІД 6,25%
Звичайно,тобі пох.,що дірки в бюджеті від непомірних апетитів зелених латають,грабуючи селюків.Тільки от для мільйонів людей ці виплати,-джерело існування.
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13.12.2021 16:56 Ответить
Ти просто невіглас!
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13.12.2021 15:33 Ответить
Даун,навіть мови не знаєш,а я в Кременчуці живу,і знаю який стан того мосту,тобі дебілу не зрозуміти як це важливо для цілої України!
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13.12.2021 16:28 Ответить
Единственный из оставшихся на всю Украину НПЗ, Вагонзавод, оставшиеся мощности КрАЗ, ТехВагонМаш, Кредмаш, единственный в Украине летный коледж по подготовке вертолетчиков, реактивная артилерийская бригада, части НГУ и СБУ. + Трикотажка, возможно уцелевший Сталелитейный завод. 200-250 тыс населения. Это лишь часть из того что представляет собой Кременчук (крюковский и автозаводской район).

Близшайшие переправы через Днепр с точкой отсчета "Кременчуг":

Днепродымский, "левобережный" мост - по 3 полосы в каждую сторону, в аварийном состоянии. расстояние 120 км по правому берегу и 160 по левому. Несмотря на то что по правому выиграш в 40 км, те кто ездил этой дорогой знают что это путь "прощай ходовка".

Черкаская дамба и мост - 163 км по левому берегу, вариант с переправой через правый не учитывается в виду прохождения маршрута через тот самый "третьестепенно-хреновый" Кременчугский мост или же через дамбу Кременчугской ГЭС. 2 полосы, по одной в каждую сторону. Судя по слухам, дамба там "так себе".

Дамба Кременчугской ГЭС, наибольшего водохранилища Украины - 26 км. 2 полосы, по одной в каждую сторону. Состояние аварийное.

Из этого всего можно сделать вывод что переправа с достаточно хорошой пропускной способностью находиться лишь в Каменском, и состояние его оставляет желать лучшего.

Я конечно понимаю что сейчас в дурку сажают только особо буйных, но пролечись пане, пролечись. Ибо бред несешь.

Третьестепенная херня, это салюты по несколько десятков лямов гривен, это никому не нужные парады с пустым выжиганием соляры. Это в конце концов разваленные столичные "сухие фонтаны", мосты из стекла, ковидная "тысяча", но никак не один из логистических и промышленных центров среднего течения Днепра.
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13.12.2021 15:54 Ответить
Спасибо вам,украинцы что скинулись в бюджет на мост...ну и зелепузым на карман. Как же без этого. А так,да-"Пiд патронатом президента".
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13.12.2021 15:12 Ответить
Зебіли тут нідочого. Його треба було будувати ще років 20 тому назад.
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13.12.2021 15:15 Ответить
Так "ні до чого" чи все ж "під патронатом"?
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13.12.2021 15:24 Ответить
Ось цей міст. Там живого місця немає, латаний перелатаний, для такого промислового міста він як повітря потрібен
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13.12.2021 15:17 Ответить
Я ж тупой, не пойму. Просвети, острица
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13.12.2021 15:48 Ответить
Это абсолютно нормальное явление. То что разрушено дорожное полотно, ну это у нас повсюду. То что мост не обслуживалсчн тоже факт . Но если у вас на пальто оторвалась пуговица вы его выбрасываете?
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13.12.2021 15:55 Ответить
Витя, ты если не знаешь ситуации то не пытайся умничать. Лучше почитай когда был построен старый мост. сколько ему лет, какое стратегическое значение имеет этот мостовый переход для страны вцелом тогда будешь умничать.
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13.12.2021 15:59 Ответить
Люди кажуть, коли попадаєш в час коли по першому ярусу йде вантажний потяг так це взагалі як в фільмі жахів.
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13.12.2021 15:27 Ответить
Из видео ничего не понятно, но очень интересно))
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13.12.2021 15:14 Ответить
ти, як спеціаліст-підривник, хочеш на око знайти у ньому слабкі місця...
а відео для обивателя, щоб зацікавить його
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13.12.2021 15:18 Ответить
Дааааа... Попалив ти Єгорку
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13.12.2021 15:30 Ответить
Разговоры о постройке этого моста еще при Горбачеве гуляли по кабинетах и два поколения ушли в вечность... начали строить это уже плюс.
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13.12.2021 15:17 Ответить
Ну офигеть! Целых 40 свай насверлят!
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13.12.2021 15:20 Ответить
Это вам не керченский мост расеяне, тут всё по строительным нормам и скальные породы.
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13.12.2021 15:27 Ответить
слуги каменярів:
"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено бабло для нас зрубить."
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13.12.2021 16:27 Ответить
большая стройка?

26.04.19

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что Украина возьмет кредит для финансирование строительства моста

По словам министра, во время Второго форума "Один пояс, один путь" в Китае было согласовано подписание инвестиционного соглашения между правительствами Украины и Китая на общую сумму $340 млн. на строительство моста через Днепр в городе Кременчуг.

После реализации этого проекта существующий двухуровневый Крюковский мост будет использоваться исключительно для внутригородских поездок. Кроме этого, в конструкции моста должна быть предусмотрена возможность будущего обустройства линии легкого метро для объединения левобережной и правобережной части Кременчуга.
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13.12.2021 16:44 Ответить
3 февраля 2017 г.

В Кременчуге проходит заседание, на котором обсуждается проект строительства нового автомобильного моста через Днепр в Кременчуге. Ориентировочная стоимость проекта - 1 млрд. долларов.
Разработку нового проекта моста в Кременчуге берёт на себя ПАО «Київсоюзшляхпроект». Строить новый мост через Днепр будут в три этапа. На левом берегу мост будет начинаться прямо от трассы М-22 Полтава-Александрия. Здесь будет 6 полос движения.
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13.12.2021 16:46 Ответить
Вата збудилася - заспокойтеся. Усе закінчиться в мацкве. Міст має стратегічне значення. Звичайно, коли стоять авто на мосту і їдуть знизу наливайки живгика або іншого пуйла по 70 тонн кожна, то це вже і не Токіо, хитає добряче. Побудують, не тільки міст ))))
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13.12.2021 17:52 Ответить
Ура!!! Это супер новость!!! А где ещё начали копать яму? Нас "кормить" больше нечем?
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13.12.2021 19:07 Ответить
Мост это хорошо, с 90х его хотят построить, только не надо на людей налоги налаживать дополнительные, чтобы построить дороги и мосты, нищим кроме торбы и чистого поля ничего не нужно.
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13.12.2021 19:13 Ответить
Ну тут дурнів порохоботів хватае ) а українцю все не так хоть золоті злитки з небавсе не так 🤣🤣
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17.01.2022 17:33 Ответить
 
 