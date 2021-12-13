РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7456 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины Война
1 076 5
Минобороны (8222) обстрел (20119) ранение (3237) Донбасс (26945) ВСУ (5134)

За прошедшую неделю трое воинов получили ранения, еще один - боевое травмирование. ВСУ 30 раз открывали по войскам РФ ответный огонь, - Минобороны. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу Минобороны, об этом идет речь в обзоре основных событий в ООС и обстановки на ВОТ ДЛО за прошлую неделю (с 6 по 12 декабря).

"Враг, провоцируя ответ украинских воинов, практически по всей линии столкновения вел тревожащий огонь. Количество нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск составило 36 случаев, на прошлой неделе зафиксировано 29. В целом противник совершил 8 обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями оружия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы противника наши воины 30 раз открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение: "Оккупанты были вынуждены прекратить огневую активность".

Вместе с тем отмечается, что трое защитников получили ранения, а один - боевое травмирование. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Украинские воины настроены решительно, противник получает достойный отпор. Оборонительные рубежи украинских подразделений остаются неизменными", - подчеркнули в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В случае вооруженной агрессии со стороны РФ будет усилена охрана и оборона мостов через Днепр, а также ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры, - Минобороны. ВIДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Петро Порошенко відвідав Авдіївку - відео
Він знову привіз придбані на кошти справи громад та фонду Порошенка системи відеоспостереження за лінією фронту. І за смаколики бійцям не забув
показать весь комментарий
13.12.2021 15:38 Ответить
Порох - прийде,
порядок - буде !
показать весь комментарий
13.12.2021 16:25 Ответить
Короче, Байден не напугал...
показать весь комментарий
13.12.2021 15:39 Ответить
У чому різниця між пораненням та боєвим травмуванням
показать весь комментарий
13.12.2021 16:00 Ответить
Спостерігачі ОБСЄ знову вкажуть у своєму звіті за добу, що порушення було з обох боків.
показать весь комментарий
13.12.2021 16:25 Ответить
 
 