За прошедшую неделю трое воинов получили ранения, еще один - боевое травмирование. ВСУ 30 раз открывали по войскам РФ ответный огонь, - Минобороны. ВИДЕО
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Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают нарушать режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу Минобороны, об этом идет речь в обзоре основных событий в ООС и обстановки на ВОТ ДЛО за прошлую неделю (с 6 по 12 декабря).
"Враг, провоцируя ответ украинских воинов, практически по всей линии столкновения вел тревожащий огонь. Количество нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск составило 36 случаев, на прошлой неделе зафиксировано 29. В целом противник совершил 8 обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями оружия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы противника наши воины 30 раз открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение: "Оккупанты были вынуждены прекратить огневую активность".
Вместе с тем отмечается, что трое защитников получили ранения, а один - боевое травмирование. Воинов оперативно доставили в лечебные учреждения, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
"Украинские воины настроены решительно, противник получает достойный отпор. Оборонительные рубежи украинских подразделений остаются неизменными", - подчеркнули в ведомстве.
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порядок - буде !