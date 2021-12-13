Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

Сейчас 40% взрослых украинцев, а именно 12 миллионов 457 тысяч, уже получили полный курс прививки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

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"За прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, 85% из них – это те, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Вакцинация – это действенная защита от тяжелого течения коронавирусной болезни. Не пренебрегайте ею. Сделайте прививку против ковид при первой возможности. Вакцина есть в Украине, она доступна в кабинетах прививок и в центрах массовой вакцинации", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас 40% взрослых украинцев, а именно 12 миллионов 457 тысяч, уже получили полный курс прививки. Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения - 40% вакцинированного населения в 2021 году.

Всего с начала года в Украину уже поступило 36 миллионов 781 тысяч доз вакцины от COVID-19. Благодаря наличию вакцин и возможности их выбора уже сделано 26 миллионов 589 тысяч прививок.

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