Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Сейчас 40% взрослых украинцев, а именно 12 миллионов 457 тысяч, уже получили полный курс прививки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"За прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, 85% из них – это те, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Вакцинация – это действенная защита от тяжелого течения коронавирусной болезни. Не пренебрегайте ею. Сделайте прививку против ковид при первой возможности. Вакцина есть в Украине, она доступна в кабинетах прививок и в центрах массовой вакцинации", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Сейчас 40% взрослых украинцев, а именно 12 миллионов 457 тысяч, уже получили полный курс прививки. Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения - 40% вакцинированного населения в 2021 году.
Всего с начала года в Украину уже поступило 36 миллионов 781 тысяч доз вакцины от COVID-19. Благодаря наличию вакцин и возможности их выбора уже сделано 26 миллионов 589 тысяч прививок.
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Невже люди настільки тцпі що будуть і надалі вірити у це лайно?
О защите уже ниполслова.
Хоть кто то помнит тезисы в самом начале,когда говорилось об одном уколе?????
Теперь вот... зато с Ляшко "повезло".
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Текст песни Вера Брежнева - Ориентир
Мир, в котором я живу
Не делится на части, пока в нём есть любовь
Знать не в снах, а наяву
Каким бывает счастье, делить его с тобой.
Жила-была девочка - золотистые косы
Мирила огонь и лёд, небо, солнце и грозы
Припев:
Я знаю пароль, я вижу ориентир
И это уже не за горами.. Ублюдки !!!
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Вот она, оказывается, какая цель... Здоровье - дело десятое.
Цікаво, а як що ВООЗ постанове колоти проти захворювань керосином, то будуть всіх вакцинувати керосином? Цікаво