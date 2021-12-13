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Украина выполнила целевой ориентир ВОЗ по вакцинации от COVID-19, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Сейчас 40% взрослых украинцев, а именно 12 миллионов 457 тысяч, уже получили полный курс прививки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу  Минздрава.

"За прошедшую неделю в больницы с диагнозом COVID-19 попали 15 676 украинцев, 85% из них – это те, кто не получил хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19. Вакцинация – это действенная защита от тяжелого течения коронавирусной болезни. Не пренебрегайте ею. Сделайте прививку против ковид при первой возможности. Вакцина есть в Украине, она доступна в кабинетах прививок и в центрах массовой вакцинации", - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас 40% взрослых украинцев, а именно 12 миллионов 457 тысяч, уже получили полный курс прививки. Достигнув этой отметки, Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения - 40% вакцинированного населения в 2021 году.

Всего с начала года в Украину уже поступило 36 миллионов 781 тысяч доз вакцины от COVID-19. Благодаря наличию вакцин и возможности их выбора уже сделано 26 миллионов 589 тысяч прививок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе, но эпидемическая ситуация в праздники должна быть стабильной, - Данилов

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+13
Навесні це падло буде розповідати, що подвійного штрикалова недостатньо для захисту і потрібно ще двічі штрикнутися, а восени що ще треба ширнутися 5й раз.
Невже люди настільки тцпі що будуть і надалі вірити у це лайно?
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13.12.2021 16:23
+10
Вакцинація - це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Джерело: https://censor.net/ua/v3304952

О защите уже ниполслова.
Хоть кто то помнит тезисы в самом начале,когда говорилось об одном уколе?????
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13.12.2021 16:24
+9
Вакцинки колются, баблишко капает
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13.12.2021 16:26
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Верю. Каждому слову
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13.12.2021 16:16 Ответить
толпайопов вылазит все больше....То Данилов, теперь вот Ляшко.......
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13.12.2021 16:17 Ответить
i ти тут як тут
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13.12.2021 21:53 Ответить
у Ляшка робoта така. а ось Гогi точно долпойоп вилiз
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13.12.2021 21:55 Ответить
Навесні це падло буде розповідати, що подвійного штрикалова недостатньо для захисту і потрібно ще двічі штрикнутися, а восени що ще треба ширнутися 5й раз.
Невже люди настільки тцпі що будуть і надалі вірити у це лайно?
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13.12.2021 16:23 Ответить
Ти довбань?
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13.12.2021 22:58 Ответить
Вакцинація - це дієвий захист від тяжкого перебігу коронавірусної хвороби. Джерело: https://censor.net/ua/v3304952

О защите уже ниполслова.
Хоть кто то помнит тезисы в самом начале,когда говорилось об одном уколе?????
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13.12.2021 16:24 Ответить
Ну не шмогла я, не шмогла
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13.12.2021 16:35 Ответить
Вакцины- . Это иммунобиологические препараты , получаемые из различных возбудителей, их токсинов и антигенов , применяемые с целью создания невосприимчивости к инфекционным заболеваниям . Так было ДО поправок ВОЗ .Теперь- просто " препараты ,стимулирующие возникновение иммунного ответа ." А какого именно то уже не важно
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13.12.2021 16:42 Ответить
читал, как и поправки к термину пандемия и пр. Основательно парни подготовились,подправили, в аккурат перед коронобесием.
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13.12.2021 16:48 Ответить
Ну, на самом деле прививки против гриппа никогда не обеспечивали невосприимчивость и их эффективность всегда была в районе 60%. Так что определение и раньше не соответствовало действительности.
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13.12.2021 17:06 Ответить
Ошибаетесь, обеспечивали полностью , просто вирусов гриппа за сезон циркулирует обычно три ( основных) и какой именно будет это область гадания. Раньше ещё пытались в самом начале сезона лабораторно определить какой именно будет доминировать ( он начинается ( лся) всегда с Китая и пока дойдёт до Европы начать вакцинацию , но таки и это не всегда помогало угадать
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13.12.2021 18:08 Ответить
Когда в 2012, на 2012, судья венгр, по имени Виктор, не засчитал, падлюка, совершенно справедливый гол англичанам, то я где то услышал: "Да, блин, не везет Украине с Викторами!"(с)(
Теперь вот... зато с Ляшко "повезло".
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13.12.2021 16:26 Ответить
Тексты Песенок

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Текст песни Вера Брежнева - Ориентир
Мир, в котором я живу
Не делится на части, пока в нём есть любовь
Знать не в снах, а наяву
Каким бывает счастье, делить его с тобой.

Жила-была девочка - золотистые косы
Мирила огонь и лёд, небо, солнце и грозы

Припев:
Я знаю пароль, я вижу ориентир
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13.12.2021 16:26 Ответить
пшел впесту ориентир!
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13.12.2021 16:28 Ответить
Вакцинки колются, баблишко капает
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13.12.2021 16:26 Ответить
Гауляйтера Ляшко распирает от гордости.
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13.12.2021 16:33 Ответить
Согласно ст. 147, проведение БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА ЛЮДЯХ, является серьезным НАРУШЕНИЕМ КОНВЕНЦИИ. «ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ» ВАКЦИНА нарушает все 10 НЮРНБЕРГСКИХ кодексов. Предусмотрена СМЕРТНАЯ КАЗНЬ для НАРУШИТЕЛЕЙ этих международных договоров.
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13.12.2021 16:41 Ответить
Так Фондерлянша уже заикается, чтобы отменить
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13.12.2021 16:49 Ответить
в Украине это говно не действует
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13.12.2021 17:53 Ответить
Нюрнбергский кодекс - исторический документ, содержащий список принципов проведения медицинских экспериментов над людьми. Кодекс предположительно был разработан на основе Руководства проведения экспериментов над людьми 1941 года[1][2] и после Нюрнбергского процесса над нацистскими врачами в 1947 году[3] , где был использован в качестве руководства для судей[4], лег в основу многих национальных и международных законов[5] и приобрел очень важное значение для Нюрнбергского процесса[6], а сам кодекс является основой для многих национальных и международных законов [7][8].
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13.12.2021 23:22 Ответить
такое в Украине не работает СПОРИМ ?
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15.12.2021 23:22 Ответить
В Украине работать должна в первую лчередь власть и гражданское общество - и будет работать ВСЕ !!!
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15.12.2021 23:41 Ответить
угу, угу все буде !
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15.12.2021 23:54 Ответить
За этот мля "целевой ориентир" от ВОЗ, ты шЛяшко будешь судим Нюрнбергским трибуналом вместе со ВСЕМИ причастными к медицинским опытам над Людьми дельцов из ВОЗа и фармомафии !!!
И это уже не за горами.. Ублюдки !!!
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13.12.2021 16:33 Ответить
п.с. Кстати, напишите, кто готов привить своих детей до 12 лет от ковид? Бездетные - вас не спрашиваю. Вот и посмотрим, кто тут накидывает и кто в адеквате... Легко рассуждать недорослям у которых это все в туманной перспективе или у тем у кого мелких нет и никогда не было.
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13.12.2021 16:39 Ответить
Слухай, ну не подобаються тобі 5G ціпи від сторонніх виробників - зроби собі сам:
Изменить ДНК у себя дома? | DIY-биология
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14.12.2021 02:42 Ответить
То есть дадим план по валу. Уже сама цель забылась за процессом. Вакцинация ради вакцинации. То что она нихрена не дала уже не важно. Гласное выполнить целевой ориентир ВОЗ. Капец деятели. Готовы собственный народ ушатать ради хотелок ВОЗа.
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13.12.2021 16:37 Ответить
Ага. Цель выполнили. Можно и дию отключить. Уже 3 дня как приложение не работает. А загрузить сертификат на портале с ноута не дает. Выдает ошибку. "Реєстр захворів, лікуємо його". Шутка за 300. Рано или поздно оно конечно заработает, но сертификат нужен был еще вчера.
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13.12.2021 16:38 Ответить
28-кратное увеличение числа мертворождений в нескольких регионах Канады. В Ватерлоо с января по июль произошло 86 мертворождений, когда обычно происходит одно мертворождение в два месяца. Женщины были полностью привиты. Делайте выводы и это еще не вся статистика.
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13.12.2021 16:43 Ответить
и опять он внутри общественного здания без маски...
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13.12.2021 17:00 Ответить
Маски для бидла.
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13.12.2021 19:28 Ответить
Украина выполнила целевой ориентир, установленный Всемирной организацией здравоохранения - 40% вакцинированного населения в 2021 году.
Вот она, оказывается, какая цель... Здоровье - дело десятое.
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13.12.2021 17:34 Ответить
Дело Адольфа Алоизовича живее всех живых! А еще говорят что на планете перенаселение - зачем тогда спасать двуногих ?
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13.12.2021 17:52 Ответить
Вакцинировали устаревшим файзеровским уколом , а омикрон тут как тут . Не успеете от омикрона сделать появиться меркелон , и так пока Файзер не станет триллионером .
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13.12.2021 21:58 Ответить
Pfizer завдяки вам, старим імпотентам, вже давно озолотився на Віагрі.
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14.12.2021 02:47 Ответить
Україна виконала цільовий орієнтир ВООЗ з вакцинації від COVID-19, - Ляшко Джерело: https://censor.net/ua/v3304952

Цікаво, а як що ВООЗ постанове колоти проти захворювань керосином, то будуть всіх вакцинувати керосином? Цікаво
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14.12.2021 16:28 Ответить
Ураа- выполнили задание! А Ляшко медаль от ВООЗ получит? Или все закончится дополнительным уколом?
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15.12.2021 11:51 Ответить
 
 