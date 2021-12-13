Минобороны по ситуации на границе: цель РФ – это принуждение к диалогу по неудобным вопросам. ВИДЕО

Ситуация вокруг украинских границ остается сложной.

Об этом заявили в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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"Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине. Российская Федерация регулярно демонстрирует военную силу и намерения ее применить. Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. Российская Федерация периодически прибегает к практике опрокидывания и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства", - говорится в заявлении.

"В настоящее время фиксируется постепенное опрокидывание российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной. Осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы", - рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Такие действия преследуют тактическую цель – это давление на власть Украины и давление на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ. Стратегическая цель таких целей – это восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашей государства", - отметила она.