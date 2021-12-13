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Минобороны по ситуации на границе: цель РФ – это принуждение к диалогу по неудобным вопросам. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Ситуация вокруг украинских границ остается сложной.

Об этом заявили в Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Кремль продолжает принимать гибридные меры для дестабилизации внутриполитической ситуации в Украине. Российская Федерация регулярно демонстрирует военную силу и намерения ее применить. Ситуация вокруг украинских границ остается сложной. Российская Федерация периодически прибегает к практике опрокидывания и накопления военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и давления на соседние государства", - говорится в заявлении.

"В настоящее время фиксируется постепенное опрокидывание российских подразделений, вооружения и военной техники к границе с Украиной. Осуществляется передислокация личного состава российских войск из районов проведения учений. Впрочем, по завершению учений в пункты постоянной дислокации возвращается только личный состав, а боевая и другая военная техника остается вблизи украинской границы", - рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"Такие действия преследуют тактическую цель – это давление на власть Украины и давление на власть других государств для принуждения к диалогу по неудобным вопросам, которые крайне важны для РФ. Стратегическая цель таких целей – это восстановление полного контроля над Украиной, а также срыв евроатлантических стремлений нашей государства", - отметила она.
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На незручні питання від лапатної балалайні й відповіді повинні бути для неї незручними...
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13.12.2021 16:25 Ответить
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13.12.2021 16:26 Ответить
,👍👍👍
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13.12.2021 16:41 Ответить
Зомбокацяпів українці не бояться вони їх порвуть на шматки і зроблять кроваві пильмені.
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13.12.2021 16:46 Ответить
спасибо брат..
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13.12.2021 16:54 Ответить
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13.12.2021 16:30 Ответить
Виходить що ці питання для нас незручні?
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13.12.2021 16:37 Ответить
"Перекидання військ" на русском будет "переброска", а не " опрокидывание"
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13.12.2021 16:40 Ответить
Из серии "пекельні борошна" ))))
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13.12.2021 18:05 Ответить
"Примус до діалогу" - лол. Хіба весь сенс не в переговорах? Нам завжди подають інформацію, наче Росія ховається від діалогу, а тут навпаки.
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13.12.2021 16:43 Ответить
А зачем вы идете на заведомо невыгодный для Украины диалог с окупантами? Вы же сами и вырастили мирового террориста подкидывая ему постоянно жертвоприношение. Помнится как еще с 2014 года только и разговоров было что предоставить ***** возможность выйти с честью и победой в войне. ***** ето очень понравилось. Несите есчо жертву.
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13.12.2021 16:45 Ответить
Меркель ,уходя ,в очередной раз подложила бяку Украине, наложив вето на продажу Украине через НАТО оборонительных вооружений.Помянем её незлым добрым словом..Назовем вещи своими именами...Для Меркель деньги кровью не пахнут..
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13.12.2021 16:46 Ответить
Дурне формулювання : "примус до діалогу" . Це примус до капітуляції - так вірно. А ми не маємо йому піддатися.
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13.12.2021 19:58 Ответить
 
 