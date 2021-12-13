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Новости Видео Политика Украины
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Зеленский (16519) Квартал-95 (211) Офис Президента (1691) Данилюк-Ярмолаева (356) Гогилашвили (75) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Не только Гогилашвили: кто еще пролез во власть через "Квартал"?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кто из нынешних украинцев получил должности через "Квартал 95"? Не только скандальный и уже бывший хам-замглавы МВД Александр Гогилашвили!

Об этом – в проекте "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.

Мужа секретарши Зеленского Марии Левченко, заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, уволили после скандала с патрульными. Менее чем через сутки после выхода нашего предыдущего материала о том, кто такой Александр Гогилашвили, стало известно, что у Гогилашвили есть российский паспорт и судимость в России.

Но не только для него причастность к "Кварталу 95" стала социальным лифтом. Есть еще некий Александр Пашков. Это муж главбуха "95 квартала" Оксаны Пашковой. В апреле 2020 года его неожиданно назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР МОУ – таким образом он перепрыгнул через десяток карьерных ступеней.

00:00 – Гогилашвили, который "один с таким е#алом?"

02:00 – Российский паспорт, Валуев и Гогилашвили

03:00 – Гогилашвили, Зеленский и наркотики

07:10 – Еще одно приключение Гогилашвили с полицейскими

09:50 Муж главбуха "Квартала 95" в ГУР МОУ

14:40 – О судьбе полицейских, остановивших Гогилашвили.
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Топ комментарии
+17
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13.12.2021 17:32
+15
Да там 95% таких. И вообще, чего пристали, юзик просто хочет жрать.
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13.12.2021 17:36
+12
нет...этот клещ уже вцепился намертво...теперь только клещами за ж*пу или пинцетом за яйки ))) можно выдергнуть !!! само не вылезет !!!
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13.12.2021 17:45
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13.12.2021 17:32 Ответить
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13.12.2021 17:32 Ответить
Да там 95% таких. И вообще, чего пристали, юзик просто хочет жрать.
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13.12.2021 17:36 Ответить
так що? таки пєрєварот? чи саме підеш, лайно зелене?
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13.12.2021 17:37 Ответить
Переворота все же не хочется. Слишком много украинских смертей возможно. Давайте лучше сбросимся на передоз для всей этой зеленой шоблы. И на их массовое захоронение.
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13.12.2021 17:43 Ответить
Вопрос. А кто за это убогое лживое Зе-дЕрьмак будет впрягаться?
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13.12.2021 17:49 Ответить
Передоз тепер може статися від зміни постачальника.
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13.12.2021 17:57 Ответить
Импичмент! Не?
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13.12.2021 17:38 Ответить
Пора уже. "Я устал, Я всех ******, Я ухожу!".........Пока не поздно!
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13.12.2021 17:39 Ответить
нет...этот клещ уже вцепился намертво...теперь только клещами за ж*пу или пинцетом за яйки ))) можно выдергнуть !!! само не вылезет !!!
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13.12.2021 17:45 Ответить
Слишко быстро свалил в отставку- ЖУРНАЛИСТЫ КОПАЙТЕ ПОЧЕМУ ОН ЕХАЛ НЕОФИЦИАЛЬНО НА КОНТРАБАНДИСТСКИЙ КАНАЛ ?



Чорновол все додумал и думаю четко!! см его ютуб на АНЕКСИЯ НЕТ
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13.12.2021 17:41 Ответить
Звичайно що нарік наріка-бачить здалека...
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13.12.2021 17:42 Ответить
не правильный вопрос )))
кто не от квартала, личного занкомства с ЗЕлюкои и его шобелкой чудом тудой влез )))) - вот правильный !
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13.12.2021 17:43 Ответить
А испытывают ли сейчас душевные муки адепты пришествия Зеленого Чуда?
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13.12.2021 17:46 Ответить
Вряд ли. Сейчас они "политикой не интересуются".
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13.12.2021 20:14 Ответить
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13.12.2021 17:52 Ответить
Уже невозможно все эти зашквары воспринимать. Кто нибудь видит реальный выход из этой ситуации или всё сведётся как обычно к пустой болтовне и влажным мечтам?
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13.12.2021 17:53 Ответить
А ти сам, особисто, який бачиш вирішення цього питання?
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13.12.2021 18:00 Ответить
В том-то и дело, что не вижу. Украину разрушают все! Одна часть украинцев едет в кацапию на заработки, другая вывозит лес и янтарь, третьи разводят коррупцию, ещё одни открыто выступают против Украины.
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13.12.2021 18:07 Ответить
есть ещё одна часть,может и меньшая которая не афишируя помогает фронту,сидит и в холод и в жару в окопах,помогает в госпиталях,да мало ли чего ещё делает для Украины
а вы говорите разрушают все
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13.12.2021 18:24 Ответить
Румыния.
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13.12.2021 18:05 Ответить
Можливо -Пояснити слугам " світле майбутнє, оголосити Імпічмент - довго, знову суди, прокуроша -все зелене...
Вирогідно - ТСК в Раді по порушенню державноїтаємниці в ОП
Дієво - правильна доза, йому-приємно, Кротофермі (ОП) гаплик, Україні -шанс.
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13.12.2021 18:17 Ответить
Еще вариант- хороший снайпер
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13.12.2021 19:39 Ответить
Выдыхай ! А если без шуточек, Украине поможет Лидер, любящий Украину больше бабла. И это не петруччо и не зеленое, к сожалению (
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14.12.2021 04:21 Ответить
выход только радикальный,остапа уже понесло
пока оно на Банковой далі буде ще ....
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13.12.2021 18:19 Ответить
Витька легитимный со своей бандой просто отдыхает))
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13.12.2021 17:53 Ответить
А чё? Новые ж лица!
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13.12.2021 17:57 Ответить
Ситуация в стране крайне серьезная. И речь о шпионах в руководстве Украины теперь идет не в контексте нынешнего и всех будущих вагнергейтов. Речь идет о существовании государства как такового, при таком критическом количестве засланых казачков во всех властных структурах.
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13.12.2021 18:02 Ответить
кто еще пролез во власть через "Квартал"/ На главные должности назначает Коломойский. Коломойский об отношениях с Аваковым: "Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба". Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД. 27.08.19./ Баканов юрист Коломойского/ У нас сложились нормальные служебные отношения, построенные на взаимном доверии, - Хомчак о знакомстве с Коломойским./Загородюк проходная фигура-до Резникова. Поэтому : На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, а не Коломойский, - Загороднюк . То же и с Тараном: Продвинула назначение Тарана на должность министра обороны бухгалтер "Квартала 95" Елена Корж
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13.12.2021 18:02 Ответить
Іван Петрович Сидоров, це тільки що виплило на поверхню, і то внаслідок прикрого випадку, а скільки того лайна засіло у владних кабінетах, навіть у тому ж МВС ( радниками, помічниками без освіти, без тями), але всі при справах. Сьогодні оприлюднено інформацію, що чоловік головного бухгалтера кварталу -95 таким самим чином став директором департаменту контррозвідки, не пройшовши жодних керівних посад . А постає резонне питання: а чи не ті самі бухгалтерки, що допомогали Бені та Зелі бабло $45 млн. виводили в офшори через підставну фірму кварталу, якщо так, то все складається в пазл. За труди неправедні заплачено посадами. А щодо самого Гогілашвілі, то Ви усі неправі друзі, бо це чоловік САМОЇ секретарки Зеленського. А секретарка, то це ого-го, це головний офісний працівник Офісу президента ( ну, звичайно, що відразу за верховним секретарем офісу Єрмаком). Пригадую, в 90-х у часи найбільших дефіцитів була така пані в одного міського прокурора, яка керувала прокуратурою чи від імені прокурора, і що ви собі думаєте, хоч один директор чи інший начальник міг собі дозволити зателефонувати прокурору, а навіть коли б і зателефонували, то в телефоні лунав голос тієї секретарки, яка і могла не тільки не з"єднати з його величністю, а ще й ..... . Тому суспільство ще багато чого дізнається і побачить клоунади, зрежисованої кварталом-95 і його коміками. Шкода лише.... що ті невігласи, дурисвіти, наркомани та інші виродки виробляють, ЖАХ. Скоро українців не будуть допускати до жодних посад, будуть не тільки заставляти в намордниках чи нашийниках ходити, а вигонять усіх незгідних з країни, бо прийшли вони....., бо дуже вже наш нарід терпеливий, але може статись і інша оказія: на Майдані, по Хрещатику можуть в одну ніч натесати палі і вся та наволоч буде заздрити двічі судимому колишньому гаранту Віктору другому.
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13.12.2021 19:57 Ответить
Ну да и это все лайно так раз и появилось в этих кабинетах в 2019...
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14.12.2021 04:52 Ответить
Позвонили из агентства. Предложили должность замминистра в МВД. У них там как раз освободилась. Но не прошёл по нескольким параметрам. Во-первых, у меня лицо, а не **@ло. Во-вторых, я не употр**ляю наркоту и буду там чужим на их празднике. И в конце концов, я не гражданин РФ и не женат на личной помощнице величайшего политического лидера современности. Они сказали, что все нё страшно и можно наверстать, но последнее - это серьёзное препятствие на пути к занимаемой должности. Поэтому я им не подхожу

Вот видишь, Наталия Береза, как ты мне карьеру в МВД испортила? Ушёл рыдать в с**я...
Станіслав Береза
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13.12.2021 18:02 Ответить
"Квартал 95" прирівнюється до академії Генеральго штабу
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13.12.2021 18:32 Ответить
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13.12.2021 19:19 Ответить
Ваші особисті очікування адресуйте своїм Презмдентам - Януковичу і Порошенкові. Але нічого доброго не чекайте. Надурять

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14.12.2021 05:41 Ответить
Йозеф Кнехт


@jozefkneht1



Керівник монобільшості Арахамія,народився в Сочі,росія. Голова правління НБУ Шевченко народився в Тулі,росія. Дружина голови СБУ Баканова, громадянка росії. У голови ОПУ Єрмака бізнес з олігархом Хла,ротенбергом. А президент панічно боїться в одному реченні сказати війна і росія
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13.12.2021 19:58 Ответить










Юрий Мухин


@mukhin_ua

·
47 мин



А ви ще питаєте, що буде далі з Гогілашвілі.
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13.12.2021 20:38 Ответить
Раніше кар'єру робили "через ліжко", зараз роблять "через квартал".
Для мене шапіто-95 стало синонімом борделю, відповідно ці зеленські-юзіки-... і ті, що виспівують вечорами на Г+Г хвалебні оди цій зеленій шоблі гірше вокзальних бл...дей, бо у них відсутня будь-яка повага і міра. Готові брати від усіх, тільки побільше...
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13.12.2021 21:32 Ответить
Всеодно краще ніж шоколадний барига з Пастором правильно? Чи вже не дуже?
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13.12.2021 21:38 Ответить
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13.12.2021 21:51 Ответить
Гражданство он получил при януковиче ни в10 ми в13 пороха не было
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14.12.2021 07:52 Ответить
Расцвела буйным цветом малина.....КУМОВСТВУ нет предела!)))...хачу собаку устроить зам.министра ...нюх отменный)
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13.12.2021 23:23 Ответить
Береза пише. "Пообщался с интересными людьми из МВД. Они говорят, что если бы парни из полка Киев, а на посту были именно они, не начали бы тогда снимать на телефон быкования Гогилашвили, то уже сегодня их бы прессовало ДБР по команде из ОП."
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14.12.2021 00:47 Ответить
ОГОЛОШЕННЯ.
З'явилася вакснсія на посаду заст-ка міністра МВС.

Вимоги до кандидатів: - повинен бути не українцем; - не повинен володіти українською мовою,
але повинен досконало володіти матюками і тюремним сленгом; - повинен мати російський паспорт і партквиток "Єдиної росії".🤣🤣🤣
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14.12.2021 00:56 Ответить
Еще один шедерв, посмейтесь - Величайший аналитик от СН

https://twitter.com/Bykvu/status/1470386989505855488
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14.12.2021 01:21 Ответить
Щось ніхто не захистив Гогу. Думаю через секрет тюрку, що шастає безперешкодно з кабінету в кабінет. Що вона там робить. Чи не матахаря нам в державу?
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14.12.2021 04:44 Ответить
Розвідка Украіни під контролем чоловіка главбуха 95 кагалу….
На 8 році агресіі московіі кроти зливають Украіну!!!!
параліч привладних очевидна…
Украіна в небезпеці!!!!
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14.12.2021 09:32 Ответить
Єрмак та УСІ його заступники мають близьких родичів в рф - громадян раісії. ФСБ контролює кожен крок ЗЕлупкіна (((
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14.12.2021 10:28 Ответить
А теперь представьте что в голове у этой Марии Левченко, если она в здравом уме выходит замуж за "это". Гопы с Троещины просто джентлмены по сравнению с этим. И она еще чем-то "помогает" зеле. Какие помощники - такой и президент
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14.12.2021 12:56 Ответить
Ото ж через таких, одночасно і козлів і кротів, типу Гогі, Гіві, п'є коньяк і їсть сациві, без роду і племені, готових продатися будь-кому хто заплатить...Володінька Пуйло і не спить довгими зимовими ночами, плекаючи рожеві задуми про швидке вторгнення і легке завоювання Украйни... Ну і як же тут не подякувати тим 73% зебілів які привели до влади, заради хохмочки, це квартальне кубло...
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14.12.2021 12:56 Ответить
 
 