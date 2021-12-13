Проект "Без цензуры": Не только Гогилашвили: кто еще пролез во власть через "Квартал"?. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кто из нынешних украинцев получил должности через "Квартал 95"? Не только скандальный и уже бывший хам-замглавы МВД Александр Гогилашвили!
Об этом – в проекте "Без цензуры" на Цензор.НЕТ.
Мужа секретарши Зеленского Марии Левченко, заместителя главы МВД Александра Гогилашвили, уволили после скандала с патрульными. Менее чем через сутки после выхода нашего предыдущего материала о том, кто такой Александр Гогилашвили, стало известно, что у Гогилашвили есть российский паспорт и судимость в России.
Но не только для него причастность к "Кварталу 95" стала социальным лифтом. Есть еще некий Александр Пашков. Это муж главбуха "95 квартала" Оксаны Пашковой. В апреле 2020 года его неожиданно назначили директором департамента стратегической агентурной разведки ГУР МОУ – таким образом он перепрыгнул через десяток карьерных ступеней.
00:00 – Гогилашвили, который "один с таким е#алом?"
02:00 – Российский паспорт, Валуев и Гогилашвили
03:00 – Гогилашвили, Зеленский и наркотики
07:10 – Еще одно приключение Гогилашвили с полицейскими
09:50 Муж главбуха "Квартала 95" в ГУР МОУ
14:40 – О судьбе полицейских, остановивших Гогилашвили.
Пожалуйста, подождите...
Чорновол все додумал и думаю четко!! см его ютуб на АНЕКСИЯ НЕТ
.... а какого черта он туда ехал
кто не от квартала, личного занкомства с ЗЕлюкои и его шобелкой чудом тудой влез )))) - вот правильный !
а вы говорите разрушают все
Вирогідно - ТСК в Раді по порушенню державноїтаємниці в ОП
Дієво - правильна доза, йому-приємно, Кротофермі (ОП) гаплик, Україні -шанс.
пока оно на Банковой далі буде ще ....
Вот видишь, Наталия Береза, как ты мне карьеру в МВД испортила? Ушёл рыдать в с**я...
Станіслав Береза
@jozefkneht1
Керівник монобільшості Арахамія,народився в Сочі,росія. Голова правління НБУ Шевченко народився в Тулі,росія. Дружина голови СБУ Баканова, громадянка росії. У голови ОПУ Єрмака бізнес з олігархом Хла,ротенбергом. А президент панічно боїться в одному реченні сказати війна і росія
Юрий Мухин
@mukhin_ua
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47 мин
А ви ще питаєте, що буде далі з Гогілашвілі.
Для мене шапіто-95 стало синонімом борделю, відповідно ці зеленські-юзіки-... і ті, що виспівують вечорами на Г+Г хвалебні оди цій зеленій шоблі гірше вокзальних бл...дей, бо у них відсутня будь-яка повага і міра. Готові брати від усіх, тільки побільше...
З'явилася вакснсія на посаду заст-ка міністра МВС.
Вимоги до кандидатів: - повинен бути не українцем; - не повинен володіти українською мовою,
але повинен досконало володіти матюками і тюремним сленгом; - повинен мати російський паспорт і партквиток "Єдиної росії".🤣🤣🤣
https://twitter.com/Bykvu/status/1470386989505855488
На 8 році агресіі московіі кроти зливають Украіну!!!!
параліч привладних очевидна…
Украіна в небезпеці!!!!