Депутат Госдумы от "Единой России" Бородай призвал уничтожать украинцев как тараканов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
Один из бывших лидеров террористов "ДНР", а ныне депутат Госдумы РФ от путинской "Единой России" Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами и призвал проводить какие-либо переговоры с ними с помощью "тапок или дихлофоса".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорит в своем видеоблоге журналист Денис Казанский и публикует фрагменты интервью депутата-террориста.
"Разговаривать с ними бесполезно. Российским чиновникам высокого ранга я пытался это объяснить. Вы с тараканами пытались разговаривать? Поймали на кухне и попробуйте ему что-то объяснить... Можете перед ним танцевать, демонстрировать чудеса риторики, но все это бесполезно. Против таракана эффективен только тапок, ну или дихлофос. Ударил тапком - таракан расплющился. Все. Проблема решена... Ни о чем нельзя договариваться с украинскими политиками" - заявил Бородай.
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О каком выполнении минских ты тут хрюкаешь свинорус?
Злі такі, бо самі завжди обіжені на всіх.
У Норвегії, Фінляндії тощо, живуть счасливі люди, і у них нема бажання на когось нападати. А ці таргани завжди в багнюці копирсаються і інших в неї тягнуть
"Один из бывших лидеров террористов "ДНР", а ныне депутат Госдумы РФ от путинской "Единой России" Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами Джерело: https://censor.net/ua/v3304977"
Заголовок искажает смысл сказанного Бородаем, сами украинцы сравнивают украинских политиков не только с тараканами, но и со всем самым гадким, что только есть в природе.
що його пора вже в ліфті з ветерком
прокатити ... на канцерт кабздона
Захерченко, киви и моторыло уже дошли до Киева.
Де тут новость?
Может быть я ошибаюсь.
Их, наверное, еще больше.
Ихних детей гонят на бойню, а они хлопают...