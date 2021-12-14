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МВД (9221) Россия (91236) Гогилашвили (75) Сивохо (94)

"В лагеря его антинаркотической ассоциации ездило немало артистов. Для поддержки бывших наркозависимых. Знал о нем только хорошее", - Сивохо об экс-замминистра МВД Гогилашвили. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что знал о бывшем заместителе министра внутренних дел Александр Гогилашвили лично и слышал о нем только хорошее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Україна 24, Сивохо назвал очень хорошим делом деятельность Гогилашвили в рамках международной антинаркотической ассоциации.

"Я его лично знаю несколько лет. Знал о нем только хорошее. Он работает в международной антинаркотической ассоциации в летние и зимние лагеря которой ездило немало артистов - для поддержки людей, только что избавившихся от наркозависимости или воздерживающихся от их употребления уже много лет. Это очень хорошее дело... Я знаю, что он был гражданином РФ. Он из Ростова кажется. Я не знал, что у него до сих пор российский паспорт", - сказал Сивохо.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сивохо выступил за то, чтобы жители оккупированной территории Донбасса могли дистанционно голосовать на украинских выборах
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Топ комментарии
+118
Ну Сивуха то ж авторитет... моральний. Глиба...

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14.12.2021 10:01
+80
Орест Петренко@wUwQotWJqZ1aVJD



А же виїхала комісія Міністерства науки і освіти у Львівський університет бізнесу і права, щоб перевірити достовірність навчання і законність видачі дипломів гражданіну Гогілашвілі?
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14.12.2021 10:02
+79
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14.12.2021 10:20
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І Зеленський їздив. Наркоман.
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14.12.2021 17:48 Ответить
За дозою до свого ділера.
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15.12.2021 02:05 Ответить
Вата за вату.
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14.12.2021 17:52 Ответить
Еще один клоун. Пропала страна....
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14.12.2021 18:19 Ответить
Два дебіла-єта сіла.
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14.12.2021 18:34 Ответить
💩
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14.12.2021 19:25 Ответить
Велике лайно,звільнило грузинське лайно,але кількість лайна не зменшується.
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14.12.2021 19:32 Ответить
когда ету жирну істоту відправляти до кацапії
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14.12.2021 19:36 Ответить
Что не сделает дурак,все он сделает не так,спасибо Сивухе за подписку за снабженца Шмаркли
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14.12.2021 19:36 Ответить
купите бешенцу оздоровительную путёвку в норильск...
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14.12.2021 20:32 Ответить
95 квартал це не артисти. Це дерьмо. Таких так званих артістів нема ніде в світі. Сором громодянам хто дивиться цю гидоту.
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14.12.2021 21:15 Ответить
95 квартал, це не гумор, а тупе, замовне пропагандонське глузування. тчк
так було майже завжди
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14.12.2021 22:32 Ответить
Знав про нього тільки хороше", - Сивохо про ексзаступника міністра МВС Гогілашвілі
Сепар затесанного ФСБшника никогда в обиду не даст))
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14.12.2021 21:34 Ответить
дурень сивоша........тупість спишем на знатоків.........якось не гарно
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14.12.2021 23:19 Ответить
или дурак, или много не знает... Но скорее и то, и другое
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14.12.2021 23:58 Ответить
"Сивохо назвал очень хорошим делом деятельность Гогилашвили в рамках МАА"---а сивохо в курсе, что оба руководителя "этого хорошего дела" сдохли от передоза?
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15.12.2021 00:20 Ответить
..... ... Посада заступника міністра МВС, Як Прикриття ДЛЯ..??? . Наркокур'єра Спецперепустки,??? . ... -Авто Броньоване, Охорона ГРУ, а як-же по іншому. ... ?.
-
Треба відкривати крімінальне впровадження і проводити серьйозне ,прискіпливе розслідування! .

--- https://www.youtube.com/watch?v=ONm6C19AEIQ ---
...................................... #!UA. ...


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15.12.2021 01:30 Ответить
Холодный ветер с дождем усилился стократно!.
Все говорит лишь об одном, что нет пути обратно!.
Что ты не мой ведь лопушок, а я не твой (Андрейка),
И у любви у нашей села батарейка… .
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15.12.2021 01:53 Ответить
кто занимается тиражированием этого антиукраинца-обоссанца?
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15.12.2021 06:39 Ответить
Ничаво не видим, ничаво не слышим. ( зесивохи
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15.12.2021 11:14 Ответить
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