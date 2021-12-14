"В лагеря его антинаркотической ассоциации ездило немало артистов. Для поддержки бывших наркозависимых. Знал о нем только хорошее", - Сивохо об экс-замминистра МВД Гогилашвили. ВИДЕО
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Экс-советник секретаря СНБО Украины Сергей Сивохо заявил, что знал о бывшем заместителе министра внутренних дел Александр Гогилашвили лично и слышал о нем только хорошее.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал Україна 24, Сивохо назвал очень хорошим делом деятельность Гогилашвили в рамках международной антинаркотической ассоциации.
"Я его лично знаю несколько лет. Знал о нем только хорошее. Он работает в международной антинаркотической ассоциации в летние и зимние лагеря которой ездило немало артистов - для поддержки людей, только что избавившихся от наркозависимости или воздерживающихся от их употребления уже много лет. Это очень хорошее дело... Я знаю, что он был гражданином РФ. Он из Ростова кажется. Я не знал, что у него до сих пор российский паспорт", - сказал Сивохо.
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так було майже завжди
Сепар затесанного ФСБшника никогда в обиду не даст))
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Треба відкривати крімінальне впровадження і проводити серьйозне ,прискіпливе розслідування! .
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