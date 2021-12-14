Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы не продлевается, - Кузин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям с медицинскими показаниями.
Об этом во время брифинга заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию и пациентах с рядом других иммунодефицитных состояний. Теперь они смогут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы. они прививались раньше. Таким образом, иммунная система указанных категорий лиц будет более защищена от коронавируса", - пояснил Кузин.
По его словам, для того чтобы получить дополнительную дозу необходимо обратиться к семейному или профильному врачу.
"Важно, что действие документа о вакцинации не будет продолжаться. То есть документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы", - добавил главный санврач.
Пожалуйста, подождите...
В Израиле - самое низкое число тяжелобольных с июля
По состоянию на 13 декабря, в Израиле наблюдается самое низкое с июля число тяжелобольных коронавирусом.
Об этом свидетельствуют обновленные данные министерства здравоохранения.В частности, на сегодняшний день в Израиле число тяжелых случаев заболевания упало до 92.
Тем не менее, суточный прирост больных увеличился на 43 - до 487. Также зафиксирован прирост смертности. Количество умерших увеличилось с воскресенья на 13 человек, достигнув 8 223.
Це круто, звичайно. Тільки чи буде після цього імунна система такою ж функціональною, як і до прививок - це ще питання, на яке відповість лише час.
Шеплення, не чув, не ?
Если я правильно понимаю, то сертификат типа действителен на период действия вакцины.
Получается что третья доза никакой дополнительной защиты не дает?
Орлов, ти впевнений, що сертифікат не регламентується законодавством?
Тоша, в тебе загострення? Ти чого сам себе кличеш?
Валянок, на параші будеш співати, саме там твоє місце
Украина страна возможностей
и регистрация у всех вакцин в Украине ЕСТЬ.
Пфайзер впервые был зарегистрирован в Германии. Потом в США. и далее везде.
После всех необходимых клинических испытаний и проверок.
Да и про клинические испытания почитай, особенно про 3-тью фазу: +5лет и 1000 добровольцев.
Можете не отвечать, по сертификации гугл перестал отвечать с самого начала ковидобесия, все сертифицировалось до этого. В аккурат перед ковидобесием, изминили правила игры и переписали термины (пандемия,эпидемия,вакцина и пр.).Все сертифицировалось до 2018, и пандемия означала пандемию, а не тот бред что сейчас преподносят. Вы алежа последний бот на цензоре, кто несет подобную ахинею.
Особенно для людей, с ослабленным иммунитетом.
Решили добить его совсем.