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Срок действия COVID-сертификата после дополнительной дозы не продлевается, - Кузин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

Министерство здравоохранения разрешило прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19 людям с медицинскими показаниями.

Об этом во время брифинга заявил главный санврач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Речь идет о людях с ВИЧ, онкологией, после трансплантации органов, тех, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномоделирующую терапию и пациентах с рядом других иммунодефицитных состояний. Теперь они смогут получить дополнительную дозу через 28-90 дней после второй дозы. они прививались раньше. Таким образом, иммунная система указанных категорий лиц будет более защищена от коронавируса", - пояснил Кузин.

По его словам, для того чтобы получить дополнительную дозу необходимо обратиться к семейному или профильному врачу.

"Важно, что действие документа о вакцинации не будет продолжаться. То есть документ будет действовать 365 дней с даты введения второй дозы", - добавил главный санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Минздрав одобрит дополнительную дозу вакцины от COVID-19.
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Топ комментарии
+22
Сертификат о вакцинации вакциной, у которой нет сертификата
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14.12.2021 11:14
+9
Цирк!
Особенно для людей, с ослабленным иммунитетом.
Решили добить его совсем.
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14.12.2021 11:19
+8
"Колхоз дело добровольное, хош - вступай, не хош - тоже вступай..."
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14.12.2021 11:05
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... и как один умрём в борьбе за это.(С)
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14.12.2021 10:50 Ответить
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14.12.2021 10:56 Ответить
это он о Жу(ю)льене )))
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14.12.2021 22:11 Ответить
Эээ, не понял! А вторую тыщщу хоть дадуд?
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14.12.2021 10:50 Ответить
На балет?
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14.12.2021 11:29 Ответить
13.12 20:22 MIGnews.com

В Израиле - самое низкое число тяжелобольных с июля

По состоянию на 13 декабря, в Израиле наблюдается самое низкое с июля число тяжелобольных коронавирусом.

Об этом свидетельствуют обновленные данные министерства здравоохранения.В частности, на сегодняшний день в Израиле число тяжелых случаев заболевания упало до 92.

Тем не менее, суточный прирост больных увеличился на 43 - до 487. Также зафиксирован прирост смертности. Количество умерших увеличилось с воскресенья на 13 человек, достигнув 8 223.
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14.12.2021 12:33 Ответить
В Украине умерло от Ковида уже 96 тысяч человек. За вчера - 215.
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14.12.2021 21:29 Ответить
Дадут! все дадут еще и досыпят!
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14.12.2021 12:46 Ответить
"Таким чином, імунна система вказаних категорій осіб буде більш захищеною від коронавірусу"
Це круто, звичайно. Тільки чи буде після цього імунна система такою ж функціональною, як і до прививок - це ще питання, на яке відповість лише час.
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14.12.2021 10:50 Ответить
І вона буде захищена настільки, що їм про всяк випадок не подовжуватимуть сертифікати, щоб їх імунітет не поїв людей з двома дозами
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14.12.2021 11:02 Ответить
А шо такое "прививок" ?!
Шеплення, не чув, не ?
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14.12.2021 11:20 Ответить
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14.12.2021 11:34 Ответить
"Важливо, що дія документу про вакцинацію не буде продовжуватись. Тобто документ буде чинним 365 днів з дати введення другої дози", - додав головний санлікар.

Если я правильно понимаю, то сертификат типа действителен на период действия вакцины.
Получается что третья доза никакой дополнительной защиты не дает?
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14.12.2021 11:00 Ответить
В Мичигане вспышка госпитализаций. 25% из них вакцинированы двумя дозами более полугода назад. В Англии бустерные прививки делаются через три месяца после второй. А у нас таких проблем просто нет. Гарантия на год! В министерствах работают ну очень грамотные люди (с судимостями и российским гражданством). Куда там англичанам!
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14.12.2021 11:30 Ответить
А после пятого укола продлите?
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14.12.2021 11:00 Ответить
До 5го еще дожить надо))))
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14.12.2021 11:03 Ответить
"Моча в голову даст" могут сократить, а могут и продлить. Эти филькины сертификаты не каким законом не регламентируются.
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14.12.2021 11:01 Ответить
Европа уже начала обозначать: действовать будет 6 месяцев или 180 дней.
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14.12.2021 11:11 Ответить
Я про то что, его могут менять хоть каждый день. Под настроение. И уже значимость этого сертификата больше чем у паспорта.
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14.12.2021 11:17 Ответить
Artem Sokolov 44bda43b

Орлов, ти впевнений, що сертифікат не регламентується законодавством?
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14.12.2021 11:52 Ответить
Постанова - не закон.
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14.12.2021 12:02 Ответить
Чего по твоему 4142 протянуть хотят ?
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14.12.2021 12:04 Ответить
и постанова нарушает как минимум права людини, закон про працю, закон про лiкарську таємникю, дiючу конституцiю. да и cт.8 Нюнрберзького кодексу 1947 про запрет экспериментов над людьми
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14.12.2021 12:12 Ответить
А де боти? Альоооо!!!!! Волоцюги, вам за що гроші платять??? Тут моз ображають!!! (іронія)
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14.12.2021 11:03 Ответить
Антон Ищенко
Тоша, в тебе загострення? Ти чого сам себе кличеш?
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14.12.2021 11:54 Ответить
Ну хоч один)) Ну давай, заспівай про нівакцинованих піріносчікав
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15.12.2021 16:48 Ответить
Антон Ищенко

Валянок, на параші будеш співати, саме там твоє місце
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15.12.2021 17:29 Ответить
Спалився кацаполиз по ключовим словам))) Параша, жопа, бутилка і т.д. - мрія русскіх патріотАв
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16.12.2021 08:31 Ответить
Ключеве те, що ти безмозкий Тоша
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16.12.2021 17:08 Ответить
Оце в ботяри пердак бомбонуло, третій день палає Стілець заміни. Бо як прогорить - впадеш)))
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17.12.2021 08:32 Ответить
Тошка, твоє місце в спамі - там опущені ватани сидять
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17.12.2021 11:48 Ответить
а ти чого виліз звідти?
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17.12.2021 12:23 Ответить
Почему такая дискриминация, спидоносцев защищают, а обычных людей нет?
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14.12.2021 11:05 Ответить
"No comment"
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14.12.2021 11:05 Ответить
"Колхоз дело добровольное, хош - вступай, не хош - тоже вступай..."
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14.12.2021 11:05 Ответить
хош сдохни без средств на существование, хош сдохни от ковида, хош сдохни от побочки.
Украина страна возможностей
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14.12.2021 11:15 Ответить
і Світ теж...
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14.12.2021 22:15 Ответить
Мелким шрифтом написано: те, кому надо по делам или с туристической целью в Европу, признающей не 365, а 180 дней действия вакцины и сертификата, очередную дозу должны сделать ЗА СВОИ ДЕНЬГИ по коммерческим расценкам.
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14.12.2021 11:10 Ответить
Сертификат о вакцинации вакциной, у которой нет сертификата
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14.12.2021 11:14 Ответить
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14.12.2021 11:28 Ответить
потому что вакцины не сертифицируют, а РЕГИСТРИРУЮТ.
и регистрация у всех вакцин в Украине ЕСТЬ.

Пфайзер впервые был зарегистрирован в Германии. Потом в США. и далее везде.
После всех необходимых клинических испытаний и проверок.
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14.12.2021 12:32 Ответить
Сертификат качества практически должен быть почти у каждого препарата. Спроси у фармацевтов.

Да и про клинические испытания почитай, особенно про 3-тью фазу: +5лет и 1000 добровольцев.
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14.12.2021 12:56 Ответить
Это новая методичка???? Я вас правильно понял, для того чтобы начать колоть шмурдяк, нужно что бы его просто ввели в систему, никаких документов подтверждающих КАЧЕСТВО (сертификаты,заключения и тп.) особо и не нужно? А вот для того что бы ЖИВОМУ ЗДОРОВОМУ человеку что то доказать ,нужна бумажка именуемая СЕРТИФИКАТ. Я правильно понимаю глубину иб...сти которую вы пытаетесь донести???
Можете не отвечать, по сертификации гугл перестал отвечать с самого начала ковидобесия, все сертифицировалось до этого. В аккурат перед ковидобесием, изминили правила игры и переписали термины (пандемия,эпидемия,вакцина и пр.).Все сертифицировалось до 2018, и пандемия означала пандемию, а не тот бред что сейчас преподносят. Вы алежа последний бот на цензоре, кто несет подобную ахинею.
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14.12.2021 13:28 Ответить
Цирк!
Особенно для людей, с ослабленным иммунитетом.
Решили добить его совсем.
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14.12.2021 11:19 Ответить
Правильно, там весной новый укол будет! У всех уже должен выйти срок в 365 дней, чтобы всех заново загнать на прививку!
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14.12.2021 11:27 Ответить
Щас "Омикрон" придет всем хана будет.
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14.12.2021 11:34 Ответить
а там и бустерная и 4тая и за маму и за папу))))
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14.12.2021 11:51 Ответить
Какие приятные новости каждый день! Просто интересно, через сколько дополнительных, промежуточных, бустерных доз, до уколотых наконец то дойдет,что они стали участниками глобального эксперимента фармацевтических коорпораций в качестве подопытных кроликов?
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14.12.2021 21:07 Ответить
 
 