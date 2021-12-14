Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5630 об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 285 нардепов.
Так, проект закона позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины:
- гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений;
- иностранцами и лицами без гражданства, проходившими (проходящими) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;
- лицами, принимавшими непосредственное участие в АТО/ООС.
Послабления будут также касаться граждан, имеющих заслуги перед Украиной.
Условиями приобретения гражданства Украины являются признание и соблюдение Конституции и законов. Человек должен это засвидетельствовать в заявлении.
Условием является представление человеком без гражданства декларации об отсутствии иностранного гражданства, а иностранцем – обязательство отказаться от иностранного гражданства.
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Нам свого говніща мало , яке заважає жити , то хай ще приїде підсилення 5 колони агентурою від фсб ????
Та авжеж. Від Ул'янова та від Джугашвілі ви.