РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14726 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
4 041 22
война (46696) ВР (28728) гражданство (1281) военнослужащие (5634)

Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, защищавшим Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5630 об упрощенном получении украинского гражданства иностранцами и лицами без гражданства, защищавшими территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, за соответствующее решение проголосовали 285 нардепов.

Так, проект закона позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины:

- гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений;
- иностранцами и лицами без гражданства, проходившими (проходящими) военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;
- лицами, принимавшими непосредственное участие в АТО/ООС.

Послабления будут также касаться граждан, имеющих заслуги перед Украиной.

Условиями приобретения гражданства Украины являются признание и соблюдение Конституции и законов. Человек должен это засвидетельствовать в заявлении.

Условием является представление человеком без гражданства декларации об отсутствии иностранного гражданства, а иностранцем – обязательство отказаться от иностранного гражданства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жители оккупированных Донбасса и Крыма, которых заставивили получить паспорта РФ, не потеряют гражданство Украины, - "слуга народа" Вениславский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+15
гогилашвили убд уже получил?
показать весь комментарий
14.12.2021 11:57
+12
Щас ЗЕля с Билецким и аваковым еще кротов завезут и легализируют через Азов и нацполицию, как это было с тем же сергеем Коротких
показать весь комментарий
14.12.2021 11:49
+11
не пройшло і сім років ...- нарешті спромоглися
показать весь комментарий
14.12.2021 11:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не пройшло і сім років ...- нарешті спромоглися
показать весь комментарий
14.12.2021 11:26 Ответить
З якої там вівці бодай шерсті клок?
показать весь комментарий
14.12.2021 11:30 Ответить
Щас ЗЕля с Билецким и аваковым еще кротов завезут и легализируют через Азов и нацполицию, как это было с тем же сергеем Коротких
показать весь комментарий
14.12.2021 11:49 Ответить
гогилашвили убд уже получил?
показать весь комментарий
14.12.2021 11:57 Ответить
Не треба гадати,з якої країни найбільше легалізується .
показать весь комментарий
14.12.2021 12:05 Ответить
Це помілька, як би скзали москалі.
показать весь комментарий
14.12.2021 12:21 Ответить
Кожному , хто застрелив 10 російсько-фашистських загарбників і здав екзамен на знання української мови - громадянство позачергово
показать весь комментарий
14.12.2021 13:16 Ответить
Ви правду пишете, сам хотів це дописати... а ще обов'язкове знання історії потрібно, та приносити присягу на вірність Україні.
показать весь комментарий
15.12.2021 08:25 Ответить
які захищали територіальну цілісність та недоторканність України - це вірно . А до чого тут "- громадянам Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання ??????????? "Джерело: https://censor.net/ua/n3305091
Нам свого говніща мало , яке заважає жити , то хай ще приїде підсилення 5 колони агентурою від фсб ????
показать весь комментарий
14.12.2021 13:57 Ответить
Гогішвілі так переслідували. так переслідували. що ледь втік Тому в нього така нервова реакція на поліцію.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:43 Ответить
Ото ж ... Там їх цілий ешелон кожного дня таких як гігішвілі ...
показать весь комментарий
14.12.2021 17:32 Ответить
Дуже гарні новини
показать весь комментарий
14.12.2021 15:55 Ответить
Вам понравился Саакашвили и Маша Гайдар? Да не вопрос,получите ещё реформаторов.
показать весь комментарий
14.12.2021 16:59 Ответить
Прямо аж дивно,що це зборище невігласів та пристосуванців спроможне щось нормальне прийняти.
показать весь комментарий
14.12.2021 18:43 Ответить
НАШІ ПУХНАСТІ ЗАХІСНИКИ...
показать весь комментарий
14.12.2021 22:59 Ответить
мы все от Адама и Евы. Границы вообще надо убрать
показать весь комментарий
14.12.2021 23:02 Ответить
"мы все от Адама и Евы."

Та авжеж. Від Ул'янова та від Джугашвілі ви.
показать весь комментарий
15.12.2021 04:28 Ответить
...учитывая вал "липовых" чернобыльцев (страна был раньше такой, где судички и прокурорчики крышевали эти вопросы для топ-чиновничков... она и сейчас есть, но называеться по другому и размером поменьше. но гной никуда не делся), можно предположить вал Новых Украинцев от Этнических группировок
показать весь комментарий
15.12.2021 03:52 Ответить
Зєлупа нічого не ухвалює на користь України, бо не для того його ФСБ та ГРУ завербувало , щоб він ухвалював будь-що проти РФ.
показать весь комментарий
15.12.2021 04:34 Ответить
А ты из австралии? Я так и думал щто ты абаригген. Мы в школе это учили в 7-м класе
показать весь комментарий
14.01.2022 23:36 Ответить
 
 