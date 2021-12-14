Мужчина остановил движение на скоростной трассе Киев-Борисполь, чтобы две собаки могли спокойно перейти дорогу. ВИДЕО
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Мужчина остановил движение на трассе Киев-Борисполь, чтобы две застрявшие на раздельном газоне собаки могли спокойно перейти дорогу.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, для того, чтобы безопасно перевести четырехлапых, водителю по имени Дмитрий пришлось рискнуть своей жизнью. Поскольку мужчина остановился там, где водители ездят на очень большой скорости. Водитель некоторое время подавал сигналы, чтобы его коллеги остановились. Через несколько секунд на правой полосе остановился водитель грузовика. То же сделали и другие автовладельцы. После этого Дмитрий вместе с водителем грузовика помог собакам безопасно перейти дорогу.
Топ комментарии
+69 Kucher
показать весь комментарий14.12.2021 12:06
+27 Eugene Eugene da61b813
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+22 irenka ko
показать весь комментарий14.12.2021 12:23
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Воно, притрушене "португальським "снігом та виповзло для дублювання потуг іншої воно (поки то зализувало "рани").
а вот если бы герой видео спровоцировал 50 трупов = ну он же хороший, собачечек спасал, не?
Самопиар ?