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Мужчина остановил движение на скоростной трассе Киев-Борисполь, чтобы две собаки могли спокойно перейти дорогу. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Мужчина остановил движение на трассе Киев-Борисполь, чтобы две застрявшие на раздельном газоне собаки могли спокойно перейти дорогу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на dtp.kiev.ua, для того, чтобы безопасно перевести четырехлапых, водителю по имени Дмитрий пришлось рискнуть своей жизнью. Поскольку мужчина остановился там, где водители ездят на очень большой скорости. Водитель некоторое время подавал сигналы, чтобы его коллеги остановились. Через несколько секунд на правой полосе остановился водитель грузовика. То же сделали и другие автовладельцы. После этого Дмитрий вместе с водителем грузовика помог собакам безопасно перейти дорогу.

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Топ комментарии
+69
Європа починається з малого. Молодець.
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14.12.2021 12:06
+27
Он бы создал аварийную ситуацию если бы не включил аварийку. А остановиться в левом ряду он мог бы и не по своей воле, а например если бы у него внезапно заклинило бы ходовую часть и колеса перестали бы вращаться.
Аварийную ситуацию, настоящую аварийную, то бишь уже ДТП, могли бы создать собаки, если бы попытались проскочить перед "летящими" машинами и попав под колеса, или напугав какого-то новичка, который начал бы панически тормозить и вертеть рулём.
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14.12.2021 12:31
+22
У Європі такого не побачиш, там немає тварин безхатченків. Але те, що у нас є такі чоловіки доводить, що ми таки Європа.
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14.12.2021 12:23
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не варто вважати, що це він чи вона...
Воно, притрушене "португальським "снігом та виповзло для дублювання потуг іншої воно (поки то зализувало "рани").
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14.12.2021 15:29 Ответить
Для Европы - это не новость, а норма. Не понимаю чего нарид истеричит...
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14.12.2021 14:22 Ответить
Не те шоб це була нормальна ситуація на дорозі, але водії мають бути завжди готові до подібного. Задля безпеки всіх навколо.
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14.12.2021 14:34 Ответить
ні, саме це і є нормальна ситуація на дорозі де з 10-ть поліс руху, але розділені не залізобетонною конструкцією, що унеможливлює не тільки виїзд на зустрічну, але й перебігання будь-чого, включно із псами яким у стадії "гону"- тільки злука не по барабану.
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14.12.2021 15:49 Ответить
молодець. а все ж більше десятка казлів не спинилися.
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14.12.2021 14:38 Ответить
вот влетел бы ты в неказла который остановился, на видео - иначе бы кричал, подсчитывая стоимость ремонта его машины, он ведь прав - усрался посреди трассы, а ты хоть по воздуху его объезжай
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14.12.2021 20:20 Ответить
Золотой Человек !!
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14.12.2021 15:30 Ответить
Всё это замечательно, вот только изгородь по бокам скоростной дороги нужно чинить!
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14.12.2021 15:38 Ответить
При Порошенко такого не было!
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14.12.2021 16:06 Ответить
Вам таки Порошенко смальцю за шкуру загнав бачу (( спите , а він сниться ((
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14.12.2021 16:17 Ответить
А ведь могли выйти и хорошо пинков навешать. Не было бы камеры, так бы и было. Мой опыт показал, что такого спасателя, большинство считает психом и трусятся за свое ведро больше, чем за животных.
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14.12.2021 16:09 Ответить
напевне ти не з України.
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14.12.2021 21:47 Ответить
Гарно вчинив, всі б так.
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14.12.2021 16:24 Ответить
Повага до життя людей починається з поваги до життя тварин
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14.12.2021 16:26 Ответить
Одни над животными издеваются, а другие подвиги совершают ради них ...И все это в одной стране и в одном обществе. Как такое может быть ? Да,да подвиг. никто не остановился ,кроме этого мужчину и другого водителя. А теперь представьте,что собаки все таки начали перебегать дорогу,как они это сделали до этого...море крови и груда костей лежала бы на дороге...
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14.12.2021 16:58 Ответить
Шановна як ви з таким примітивним світоглядом живете на світі?
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14.12.2021 18:45 Ответить
да, 50 трупов минимум.
а вот если бы герой видео спровоцировал 50 трупов = ну он же хороший, собачечек спасал, не?
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14.12.2021 20:17 Ответить
Респект водію!
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14.12.2021 17:39 Ответить
Два хороших человека! Спасибо
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14.12.2021 20:08 Ответить
респект!
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14.12.2021 21:13 Ответить
Поважаю
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14.12.2021 22:35 Ответить
Я одного не понимаю, зачем он сам выложил это видео ?
Самопиар ?
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15.12.2021 01:07 Ответить
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