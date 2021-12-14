"Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной - такой привилегии нет даже у министра обороны. Что делал Гогилашвили в зоне ООС - надо выяснить", - Бутусов. ВИДЕО

Согласно законодательству Украины, заместитель министра МВД не имеет права на бронированный автомобиль и вооруженную охрану и как уволенный Александр Гогилашвили получил такие привилегии необходимо выяснить.

Об этом в эфире телеканалу UA:Перший заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По моим данным, два человека по охране Гогилашвили – действующие офицеры спецназа ГУР Минобороны. По моим же данным, серого автомобиля Land Cruiser 200, о котором сам Гогилашвили говорит, что он бронирован.. в МВД нет. Такая машина есть в ГУР МО. Ее предоставляло посольство США для защиты наших военнослужащих, офицеров после того, как произошли теракты в Киеве против наших разведчиков.Очень похожая машина в ноябре была снята в центре Киева. даже в центре Киева.Возникает вопрос - кто эти люди?.. Никаких комментариев по этому поводу ни от МВД, ни от Минобороны нет... Это тоже требует служебного расследования, поскольку по украинскому законодательству нет нормы, чтобы даже министры имели вооруженную охрану... У нас министр обороны Резников во время войны ездил на обычной не бронированной служебной машине и без вооруженной охраны... Возникает вопрос – с кем ведет войну и что это за люди и транспорт у заместителя министра МВД , которому по всем уставам такой охраны не предусмотрено?.. Какие задачи выполнял господин Гогилашвили с таким эскортом в зоне ООС, без формы", - сказал Бутусов.

Кроме того, Бутусов отметил, что следственные органы должны возбудить уголовное производство против Гогишвили за нападение на полицейского

"Он совершил нападение – прикоснулся и руками оттолкнул капитана полиции Константина Васенкова. Это – преступление, по которому мы должны увидеть уголовное производство и приговор суда", – отметил Бутусов.

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