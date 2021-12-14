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расследование (2963) Бутусов Юрий (3906) Гогилашвили (75)

"Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной - такой привилегии нет даже у министра обороны. Что делал Гогилашвили в зоне ООС - надо выяснить", - Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Согласно законодательству Украины, заместитель министра МВД не имеет права на бронированный автомобиль и вооруженную охрану и как уволенный Александр Гогилашвили получил такие привилегии необходимо выяснить.

Об этом в эфире телеканалу UA:Перший заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"По моим данным, два человека по охране Гогилашвили – действующие офицеры спецназа ГУР Минобороны. По моим же данным, серого автомобиля Land Cruiser 200, о котором сам Гогилашвили говорит, что он бронирован.. в МВД нет. Такая машина есть в ГУР МО. Ее предоставляло посольство США для защиты наших военнослужащих, офицеров после того, как произошли теракты в Киеве против наших разведчиков.Очень похожая машина в ноябре была снята в центре Киева. даже в центре Киева.Возникает вопрос - кто эти люди?.. Никаких комментариев по этому поводу ни от МВД, ни от Минобороны нет... Это тоже требует служебного расследования, поскольку по украинскому законодательству нет нормы, чтобы даже министры имели вооруженную охрану... У нас министр обороны Резников во время войны ездил на обычной не бронированной служебной машине и без вооруженной охраны... Возникает вопрос – с кем ведет войну и что это за люди и транспорт у заместителя министра МВД , которому по всем уставам такой охраны не предусмотрено?.. Какие задачи выполнял господин Гогилашвили с таким эскортом в зоне ООС, без формы", - сказал Бутусов.

Кроме того, Бутусов отметил, что следственные органы должны возбудить уголовное производство против Гогишвили за нападение на полицейского

"Он совершил нападение – прикоснулся и руками оттолкнул капитана полиции Константина Васенкова. Это – преступление, по которому мы должны увидеть уголовное производство и приговор суда", – отметил Бутусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Очень х#ево, что ты начальство не узнаешь! Ты что, тупой? Ох#ел?" - появилось еще одно видео разговора Гогилашвили с патрульными в Киеве. ВИДЕО

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Топ комментарии
+65
Что может делать наркодиллер на спорных территориях - ездил насчет наркотрафика договариваться.

Для этого и бронеавтомобиль с охраной - от конкуреннтов-наркоторговцев защищаться.
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14.12.2021 13:55
+41
Дана Яровая

Давайте не *****@лять
А ведь проблема не в том что его уволили. И даже не в том, что он вёл себя как скотина с полицейским. И даже оправдание офиса президента до сраки.
Проблема в уровне политиков, как среза общества.
У меня складывается впечатление, что пока одна честь общества спасала страну, другую кодировали мыльными говенными сериалами, такими же выпусками новостей, создавая информационный шум, и тупо зомбируя нестойкие мозги населения.
И вопрос даже не к президенту, и даже не к фрикции, простите фракции, и не к министрам, фамилии которых мы уже и не запоминаем. **@@ла так тем более.
Проблема в том, что простой нарід ТМ такое хавает. И ему нормально. Понимаете? Гоп- стоп из Кривого Рога 90-х годов дорвалось до власти и теперь диктует и продуцируют нам политическую моду. На безмозглых пресс - секретарей. На хамовитых зам.министров и министров. На бездарных и некомпетентных чиновников.
И знаете, вот простят меня дети 90-х, на которых была рассчитана президентская кампания , но отсутсвие базовых знаний и критического мышления просто катастрофическое. Советская система образования была поломана, новая не выстроена до сих пор. И вот на выходе мы имеем стадо банов, прости уж, но именно стадо баранов, которое голосует за сериал, думает что МВФ кредит можно вернуть золотыми зубами, живет, не научившись финансовой грамотности. Не умеющее ни экономить, ни накапливать. Живет сегодняшним днём. А дальше…
А дальше хоть потоп, в их понимании. Главное чтобы тик- ток, фото президента в спорт зале с надписью : " остальные пусть завидуют".
И они себя отождествляются с этим парнем, сделаным в городе Кривой Рог. Уж простят меня жители этого города, но это самое худшее что было произведено в вашем городе. Они себе рисуют в голове, что вот так, на лихой козе, не имея ни знаний, ни компетенции, ни образования можно добраться до вершины страны, и вот с того Олимпа срать всем на голову.
У меня только один вопрос к тем кто голосовал за этого парня: вы припудренные ? Кстати, это выражение, теперь навсегда вошло в мой лексикон.
Так вот, припудренные мои, в следующий раз голосуйте за барана, результат будет тот же, но хотя бы обходиться он нам будет несколько дешевле. И да, его можно тоже научить видосики снимать.
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14.12.2021 14:16
+31
А чего непонятного с автомобилем? У нас президент на ДР к своему Ермаку на вертолете через пол страны летает и продукты на банкет везет, а тут всего лишь пару навороченных внедорожников из другого ведомства, делов то)
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14.12.2021 14:07
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Ее пора уволить . У неё нет биографии
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14.12.2021 14:42 Ответить
Кто же его посадит ? Он же муж секретаря Зеленского! То есть почти памятник. Монастырский скромно бубнил о служебном расследовании. ГБР беззвучно что-то жует, похожее на ..опли. Время просто даст возможность фигуранту быть позабытым.
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14.12.2021 14:44 Ответить
Если, случайно, Бутусов выдвинет свою кандидатуру в президенты Украины, голосовать прийдут даже те, кто не голосовал раньше - заслужил доверие...
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14.12.2021 14:44 Ответить
Та ладно вам, то чувака просто на измену высадило.
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14.12.2021 14:45 Ответить
Не здивуюся якщо цей грузин з російським паспортом причетний до зливу операції з вагнерівцями...
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14.12.2021 14:47 Ответить
Nado minstra MVD sprosit sto ego pomocnik tam delal?Tot dolzen vsio znat i pro masinu
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14.12.2021 14:48 Ответить
Автомобіль, який "надавало посольство США для захисту наших військовослужбовців, офіцерів після того, як відбулись теракти в Києві проти наших розвідників" Зюзя віддав наркоділеру.
В США найбільшим злочином вважається відмивання брудних грошей, несплата податків і торгівля наркотиками.
Ну Віслюк, ти влип! А міг би і далі на параші по корпоративах в бані хе*ом на роялі п'яних кацапських бандюків розважати і горя лиха не знати. Але захотіло інфантильне 43-літнє президентом стати. Сядуть всі. Як тут не згадати Папанова: "Спокойно Козлодоев..."https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8
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14.12.2021 14:56 Ответить
Это все понятно- но???? Опять скандал !!! И опять раздувают!!!!Посмотрим!
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14.12.2021 15:03 Ответить
Видавати чиновникам такого масштабу малинові штани. Тоді буде видно здалеку.
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14.12.2021 15:08 Ответить
голубые будут по круче малиновых
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14.12.2021 18:27 Ответить
Гогилашвили уволили, потому что нельзя чтобы **...ло у замминистра было более узнаваемо, чем у министра.
Кстати, кто-нибудь помнит, как он выглядит?..
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14.12.2021 15:12 Ответить
А что там Буданов? Яйки напряглись?
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14.12.2021 15:28 Ответить
опг мафия полит катается ватная оплото рыго зеленая кремле козасностра
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14.12.2021 15:32 Ответить
Потому что это бандиты!
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14.12.2021 15:40 Ответить
Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной...
возит наркоту для ишака
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14.12.2021 16:58 Ответить
Чувак катає наркоту з росії. Що тут не ясного.
От вам і бариги. От вам і криваві гроші.
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14.12.2021 15:41 Ответить
В москві розробили маршрут з транспортування великих партій героїну з Афганістану на Донбас, і далі Україною до Європи. Зеленський для них - це просто подарунок. Гогі прибрали, - Ару поставлять.
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14.12.2021 16:13 Ответить
Ці хлопаки розпродають і озброєння.
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14.12.2021 16:49 Ответить
За коксом катался для Зебила
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14.12.2021 15:47 Ответить
мабуть їхав пасічника арештовувати за недопоставку
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14.12.2021 15:55 Ответить
Гоги нивчем не виноувен! Мамой клянусьд
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14.12.2021 15:58 Ответить
Альо !!! Бутусов зірвав спецоперацію ГУР !!
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14.12.2021 16:04 Ответить
- так , операцію яка тягнеться ще з часів Аргентинської муки для росо-МиДа ...
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15.12.2021 19:51 Ответить
Этот конченный наркоша Гогиашвили попал в поле зрения спецслужб московии еще во время проживания (обитания) на россии.
Был завербован при использовании метода компромат+шантаж и внедрен в МВД Украины. Отвечал за часть наркотрафика с террористами из лднр при поддержке своих кураторов из московии. Будучи мужем помощницы Президента торчка-Валоди, выполнял задачи по доведению/получению нужной для своих кураторов информации через свою жену, которую использовали в темную.
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14.12.2021 16:11 Ответить
Упоротое конченное отребье!, мамки смотрите на это фото и гордитесь гандонами
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15.12.2021 01:04 Ответить
Схоже , що такі реальні факти мало цікавлять вищий ешелон ...
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15.12.2021 19:53 Ответить
А до Бутусова лише одне питання - чому він допоміг банді зрадників, покидьків та недоумків прийти до влади у 2019 році, поливаючи лайном та топлячи у ньому Порошенка??

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14.12.2021 16:33 Ответить
ДОПОМОГАВ !
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14.12.2021 16:35 Ответить
Не втирай людям діч, Бутусов людина яка говорить відверто та прямо, тому якщо десь і критикував, то було за що, хоча Петро Олексійович 100 відсотково кращий президент ніж те що було й до нього і тим більше це зелене чмо, а про команду я взагалі мовчу!
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14.12.2021 16:48 Ответить
Вибачте, пане Артеме, але "діч" - це те, що просять подати "федю". А те що писав Бутусов, то конкретне лайно ( щодо Іловайська, генерала Назарова, дебальцевських подій та ін.), хоч і добре, навіть витончено замасковане під " критику".
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14.12.2021 17:16 Ответить
То не гайте часу...
Зі своїм "не лайновим" матеріалом по Іловайську, генералу Назарову, дебальцівських подій, ідіть до прокуратури, хай слідчіі на основі ваших аргументованих доказів заводять діло за "наклеп", а суд винесе вирок!
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14.12.2021 17:25 Ответить
на чье "щастя"?
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14.12.2021 21:32 Ответить
Слухай, д1б1лоїд, і зарубай собі на носі раз і назавжди:
Як Зеленський, так і Порошенко,- обоє негідники!!!!
І поки в Україні така тупорNла маса, як ти буде мати право голосу,- в Україні ніколи нормальної влади не буде!!!
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14.12.2021 19:58 Ответить
а хто не негідники?
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14.12.2021 21:57 Ответить
На жаль, їх практично нема і не було... Можливо, в межах статистичної похибки і хтось був...
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14.12.2021 22:37 Ответить
Потрібно міняти Конституцію. Щоб працювала система стримувань і противаг! (яка на жаль зараз практично не працює)
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14.12.2021 22:40 Ответить
а що змінить інша Конституція, треба щоб діюча працювала, все дуже просто, але й складно, бо треба щоб держ огани робили свою роботу, а не виконували чиїсь забаганки.
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18.12.2021 09:18 Ответить
Для пана є різниця їздити на "Мерседесі", чи на "Запорожці"???
Так от... Пояснюю - в цих двох автомобілях різні механізми... Як по якості, так і по інженерній думці!!!
Отже,- МЕХАНІЗМ - має значення!!!
Відповідно МЕХАНІЗМ правового регулювання суспільних відносин має аналогічно суттєве значення!!!
Тому "Основний Закон" - суттєво впливає на наше життя!
А виконувати закони требе всі і завжди... Проте, питання правової некультури - це тема окремої розмови!
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18.12.2021 19:55 Ответить
тоді почнемо з початку, що не так з діючою Конституцією? і якщо прийняти нову, то що її відразу почнуть всі виконувати? Або вашою аналогією, якщо порушник ПДР їздив на запорожці, то коли пересяде на Мерседес, то перестане порушувати?
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18.12.2021 20:16 Ответить
Дуже цікава реакція була у Монастирського коли він почув про "службові словживання" Гогілашвілі...
Він явно не знає цього грузинського хлопака, і чим він займаеться в структурі українського МВС.
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14.12.2021 17:17 Ответить
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14.12.2021 17:24 Ответить
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14.12.2021 17:29 Ответить
голубые штаны вне конкуренции

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14.12.2021 18:38 Ответить
Не має права? Зараз у нас не можуть мати прав на що небудь хіба що українці. А ця зе-погань має право і на броньовані автомобілі, і на польоти на вертольотах на днюхі всяких дєрмаків
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14.12.2021 18:56 Ответить
Гидко читати останні новини. За що велика подяка зе-дебілам,яки вибрали це чмо папріколу...
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14.12.2021 19:00 Ответить
У меня уже слов нет - однэ матючча. Из демократической страны мы превращаемся в какого-то мутанта из частей СССр + банановая республика
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14.12.2021 19:00 Ответить
Кокс для бубочки?
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14.12.2021 20:02 Ответить
Хочеться додати один здоровий коментар!
В нормальній державі, щодо Гогілашвілі повинно би було проведено повноцінне розслідування, разом із відстороненням від виконнання посадових обов'язків.
Відповідно суд мав би визнати його винним в зловживанні владою і нападі на поліціянта.
А отже це і повинно було стати причиною звільнення!
На даний момент Гогілашвіллі звільнений не за вчинений злочин, а по причині власного бажання.
І ГОЛОВНЕ ВІН НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ОФІЦІЙНО ВИННИМ!!!
Найцікавіше, що люмпен-маса, включно з коментаторами-аналітиками і політиками топ рівня, не висловлюються в вищезазначеному руслі,- що свідчить по їх низький рівень розвизку і неосвідченість!
Одним словом дика держава з дикунами!!!
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14.12.2021 20:11 Ответить
Ще один здоровий коментар:
В нормальній державі за вчинене Гогілашвілі повинен би бути засудженим до адміністратовної, а вірогідно і кримінальної відповідальності!
А політичну відповідальність мав би понести міністр МВД, а також, по великому рахунку і президент Зеленський, які напряму причетні до даної ситуації..! Обидва мали би подату у відставку!
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14.12.2021 20:19 Ответить
- доповню здоровим моментом ваш коментар :
"В нормальній державі ..." при НЕ зеленій владі !
Ось що головне .
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15.12.2021 20:05 Ответить
Дай Бог - Дай Бог!!!
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15.12.2021 21:18 Ответить
Это й….ый СТЫД
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15.12.2021 00:58 Ответить
Это полный трэшь!,в данной ситуации должны лететь все от зеленого члена пианиста до каб мина!!!,все в утиль
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15.12.2021 01:01 Ответить
- Где Наше СБУ.??? --- https://www.youtube.com/watch?v=ONm6C19AEIQ --- #!UA. ...
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15.12.2021 02:12 Ответить
Гоги дебил полнейший. Секретарь Зе его пристроила т.к жена. Кумовство, к сожалению. Но, навряд-ли, он предатель (если Бутусов про это? А он про это ).
-"Таких дебилов не берут в космонавты"(с).
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15.12.2021 03:18 Ответить
Ваши аналитические способности поражают своей глубиной
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15.12.2021 09:29 Ответить
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