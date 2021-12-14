"Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной - такой привилегии нет даже у министра обороны. Что делал Гогилашвили в зоне ООС - надо выяснить", - Бутусов. ВИДЕО
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Согласно законодательству Украины, заместитель министра МВД не имеет права на бронированный автомобиль и вооруженную охрану и как уволенный Александр Гогилашвили получил такие привилегии необходимо выяснить.
Об этом в эфире телеканалу UA:Перший заявил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"По моим данным, два человека по охране Гогилашвили – действующие офицеры спецназа ГУР Минобороны. По моим же данным, серого автомобиля Land Cruiser 200, о котором сам Гогилашвили говорит, что он бронирован.. в МВД нет. Такая машина есть в ГУР МО. Ее предоставляло посольство США для защиты наших военнослужащих, офицеров после того, как произошли теракты в Киеве против наших разведчиков.Очень похожая машина в ноябре была снята в центре Киева. даже в центре Киева.Возникает вопрос - кто эти люди?.. Никаких комментариев по этому поводу ни от МВД, ни от Минобороны нет... Это тоже требует служебного расследования, поскольку по украинскому законодательству нет нормы, чтобы даже министры имели вооруженную охрану... У нас министр обороны Резников во время войны ездил на обычной не бронированной служебной машине и без вооруженной охраны... Возникает вопрос – с кем ведет войну и что это за люди и транспорт у заместителя министра МВД , которому по всем уставам такой охраны не предусмотрено?.. Какие задачи выполнял господин Гогилашвили с таким эскортом в зоне ООС, без формы", - сказал Бутусов.
Кроме того, Бутусов отметил, что следственные органы должны возбудить уголовное производство против Гогишвили за нападение на полицейского
"Он совершил нападение – прикоснулся и руками оттолкнул капитана полиции Константина Васенкова. Это – преступление, по которому мы должны увидеть уголовное производство и приговор суда", – отметил Бутусов.
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В США найбільшим злочином вважається відмивання брудних грошей, несплата податків і торгівля наркотиками.
Ну Віслюк, ти влип! А міг би і далі на параші по корпоративах в бані хе*ом на роялі п'яних кацапських бандюків розважати і горя лиха не знати. Але захотіло інфантильне 43-літнє президентом стати. Сядуть всі. Як тут не згадати Папанова: "Спокойно Козлодоев..."https://www.youtube.com/watch?v=3LBUtbFXls8
Кстати, кто-нибудь помнит, как он выглядит?..
возит наркоту для ишака
От вам і бариги. От вам і криваві гроші.
Был завербован при использовании метода компромат+шантаж и внедрен в МВД Украины. Отвечал за часть наркотрафика с террористами из лднр при поддержке своих кураторов из московии. Будучи мужем помощницы Президента торчка-Валоди, выполнял задачи по доведению/получению нужной для своих кураторов информации через свою жену, которую использовали в темную.
Зі своїм "не лайновим" матеріалом по Іловайську, генералу Назарову, дебальцівських подій, ідіть до прокуратури, хай слідчіі на основі ваших аргументованих доказів заводять діло за "наклеп", а суд винесе вирок!
Як Зеленський, так і Порошенко,- обоє негідники!!!!
І поки в Україні така тупорNла маса, як ти буде мати право голосу,- в Україні ніколи нормальної влади не буде!!!
Так от... Пояснюю - в цих двох автомобілях різні механізми... Як по якості, так і по інженерній думці!!!
Отже,- МЕХАНІЗМ - має значення!!!
Відповідно МЕХАНІЗМ правового регулювання суспільних відносин має аналогічно суттєве значення!!!
Тому "Основний Закон" - суттєво впливає на наше життя!
А виконувати закони требе всі і завжди... Проте, питання правової некультури - це тема окремої розмови!
Він явно не знає цього грузинського хлопака, і чим він займаеться в структурі українського МВС.
В нормальній державі, щодо Гогілашвілі повинно би було проведено повноцінне розслідування, разом із відстороненням від виконнання посадових обов'язків.
Відповідно суд мав би визнати його винним в зловживанні владою і нападі на поліціянта.
А отже це і повинно було стати причиною звільнення!
На даний момент Гогілашвіллі звільнений не за вчинений злочин, а по причині власного бажання.
І ГОЛОВНЕ ВІН НЕ ВВАЖАЄТЬСЯ ОФІЦІЙНО ВИННИМ!!!
Найцікавіше, що люмпен-маса, включно з коментаторами-аналітиками і політиками топ рівня, не висловлюються в вищезазначеному руслі,- що свідчить по їх низький рівень розвизку і неосвідченість!
Одним словом дика держава з дикунами!!!
В нормальній державі за вчинене Гогілашвілі повинен би бути засудженим до адміністратовної, а вірогідно і кримінальної відповідальності!
А політичну відповідальність мав би понести міністр МВД, а також, по великому рахунку і президент Зеленський, які напряму причетні до даної ситуації..! Обидва мали би подату у відставку!
"В нормальній державі ..." при НЕ зеленій владі !
Ось що головне .
-"Таких
дебиловне берут в космонавты"(с).