Нардеп Николаенко устроил с охранниками толкотню у входа в сессионный зал ВР и передал коллеге Волынцу кассовый аппарат, несмотря на их запрет. ВИДЕО
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Нардеп "Батькивщины" и член МФО "Розумна полытика" Андрей Николаенко пытался пронести в сессионный зал кассовый аппарат. Впрочем, его не пускали с ним, поэтому он просто перебросил его нардепу Михаилу Волынцу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналистка Кристина Бердинских.
"Че? Не пустили?! А теперь че вы меня не пускаете?" - говорит охранникам нардеп после небольшой толкотни.
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+17 Орест Орест
показать весь комментарий14.12.2021 14:37
+14 Kucher
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+13 AbOriginal_UA
показать весь комментарий14.12.2021 14:38
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Пожалуйста, подождите...
а може в апараті тротил?
быдло получило власть.
ти читаєш. що пишуть люди та починаєш їх обсир....ти.
шановний, ми займаємось різними справами.
Расшифруйте пожалуйста, кто понимает?
А еще вести учет товаров, делать ежедневные отчеты по РРО....со всеми вытекающими последствиями - проверками, штрафами и т.п.
Если не в теме, лучше не пиши ! Там сначала надо занести всю номенклатуру (тысячи винтиков и гаечек), заплатить за РРО, его обслуживание, расходники и т.п.
А когда ФОП не работе - все равно делать Z-отчет.
Вот скажи, как ты из Турции или Египта сделаешь этот отчет !?
Это вы, товарисч, не в теме - не было продаж - отчёт не нужен.
завтра знову все спочатку.....
який сенс щоденного складання фін звітів ?
Почему тогда над Ляшко ржали ( та же Батькивщина).когда тот корову под Раду приводил, протестуя от закупочных цен на молоко.Но не в зал!
Что еще в качестве протеста в зал занесут? - проституток, требуя легализовать их тяжкую працю?
Дальше- ваша фантазия.
кого еще заносить?