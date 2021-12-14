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Зеленский (16523) иск (635) суд (24696)

Зеленский за половину своего президентского срока 7 раз проиграл в суде, - Bihus.info. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховный Суд удовлетворил 7 исков к Президенту Владимиру Зеленскому, установив нарушение закона со стороны главы государства. В двух случаях решение уже окончательно, в других Большая Палата Верховного Суда рассматривает апелляцию со стороны Зеленского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bihus.Info.

Первым иском к Президенту Зеленскому, который Верховный Суд удовлетворил, был иск Владимира Горковенко – члена Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Его Зеленский в мае 2019 года попытался уволить, отменив указ Петра Порошенко о его назначении.

Такие действия Зеленского Верховный Суд признал незаконным в декабре 2019 года. Большая Палата Верховного Суда отказала Зеленскому в удовлетворении апелляции в мае 2021 года. При этом суд подчеркнул, что указы о назначении являются индивидуальными актами одноразового действия и человека невозможно уволить, просто отменив такой акт.

Это дало основание Владимиру Горковенко напомнить Владимиру Зеленскому его предвыборное обещание: "Если я когда-нибудь в жизни нарушу закон – я уйду сам". Поэтому он написал обращение в Офис Президента с вопросом, планирует ли Президент свое обещание выполнить.

Зеленский за половину своего президентского срока 7 раз проиграл в суде, - Bihus.info 01

"Об обещании кандидата в Президенты Украины В. Зеленского оставить должность в случае сознательного нарушения им закона... ...оно сделано в контексте разговора о недопустимости существования коррупционных схем в управлении государством, и позиция Главы государства по этому вопросу остается неизменной", - говорилось в ответе, предоставленном Горковенко.

Зеленский за половину своего президентского срока 7 раз проиграл в суде, - Bihus.info 02

Способ увольнения, на незаконность которого Верховный Суд указал еще в декабре 2019 года, Владимир Зеленский повторил в марте 2021 года. Президент решил уволить судью Конституционного Суда Александра Тупицкого путем отмены указа о его назначении. Прогнозируемо, Верховный Суд снова признал незаконной такую ​​практику в июле этого года – по тем же основаниям, что и по делу Горковенко.

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"Президент не может своим решением уволить судью Конституционного Суда. Точка. Как бы она ни была оформлена: отмена указов, увольнение… Я могу так же издать указ об увольнении президента с должности. Это будет иметь точно такую ​​же юридическую силу", – пояснил председатель правления Фонда DeJure Михаил Жернаков.

Зеленский за половину своего президентского срока 7 раз проиграл в суде, - Bihus.info 03

Успешные иски к Владимиру Зеленскому подали также Артур Герасимов, Владимир Арьев и Георгий Логвинский. Им как народным депутатам 8 созыва Петр Порошенко присвоил дипломатические ранги в связи с их работой в украинской делегации в ПАСЕ.

В сентябре 2019 года Владимир Зеленский отменил соответствующие указы Порошенко как "безосновательные". Однако Верховный Суд решил, что указы о присвоении дипломатических рангов также являются индивидуальными актами одноразового действия, и их отмена не может приводить к лишению дипломатического ранга. Поэтому он удовлетворил иски к Зеленскому со стороны Герасимова, Арьева и Логвинского.

"Указ… принят вне полномочий Президента Украины и с нарушением норм Закона Украины "О дипломатической службе", а потому подлежит отмене", – говорится в решении по иску Артура Герасимова.

Зеленский за половину своего президентского срока 7 раз проиграл в суде, - Bihus.info 04
Фото:  Bihus.Info

Впрочем, в делах по искам Тупицкого, Герасимова, Арьева и Логвинского президент Зеленский подал апелляции. Решений Большой Палаты Верховного Суда по этим делам еще нет.

В то же время законной силы приобрело решение Верховного Суда удовлетворить иск к Владимиру Зеленскому, поданный жителем Мелитополя Виктором Ващенко. Ващенко, который является инвалидом войны, пожаловался, что Зеленский не ответил лично на его обращение (ответ поступил от работников Офиса Президента). По Закону "Об обращениях граждан" Президент должен лично отвечать на обращение лиц с инвалидностью в результате войны.

Верховный Суд принял сторону Виктора Ващенко, признал бездействие Президента противоправным и обязал Зеленского рассмотреть обращение в соответствии с Законом. Такое решение Суд вынес еще в феврале 2020 года, и апелляционных производств не было. В ноябре этого года Виктор Ващенко сказал Bihus.Info, что так и не получил ответ на свое обращение от главы государства.

Еще одним делом, в котором Верховный Суд удовлетворил иск к Владимиру Зеленскому, стал иск Вячеслава Плескача о непредоставлении информации в ответ на запрос. Это произошло в сентябре 2021 года. На это решение Владимир Зеленский также подал апелляцию.

В Офисе Президента проигнорировали запрос Bihus.Info на комментарий о правовых позициях Президента по этим делам, не предоставив на него никакого ответа.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+35
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14.12.2021 14:37
+28
Тобто, згідно рішень судів, вчиняв протиправні дії.
Обіцяв=брехав, що піде з посади президента, якщо порушить закон.
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14.12.2021 14:36
+24
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14.12.2021 14:43
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Тому що юрист
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14.12.2021 14:33 Ответить
Ложив він свій мікропеніс на рішення корупційного суду.
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14.12.2021 14:37 Ответить
Чтоб оно здохло !
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14.12.2021 15:02 Ответить
Юрист, пенис или суд?
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14.12.2021 15:17 Ответить
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14.12.2021 17:11 Ответить
Его МНЕНИЕ : - " Я НЕ ЛОХ " - ПОЭТОМУ ОБЕЩАНИЯ НЕ выполняю , С ПОСТА НЕ уйду !!!
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14.12.2021 16:43 Ответить
Ефрейтор деловод
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14.12.2021 14:57 Ответить
Тобто, згідно рішень судів, вчиняв протиправні дії.
Обіцяв=брехав, що піде з посади президента, якщо порушить закон.
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14.12.2021 14:36 Ответить
Ще одне протизаконне рішення презіка.
Великий привіт Веніславському, позитивним блохєрам Подоляка та корисним ідіотам, які їм вірять.

Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду не приводити до присяги двох суддів, призначених президентом України.

Про це повідомили в пресслужбі КСУ з посиланням на короткий звіт від 13 грудня засідання Венеційської комісії.

Нагадаємо, 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Олександра Тупицького і Олександра Касмініна суддями КС.

Але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.

https://lb.ua/pravo/2021/12/14/500895_venetsiyska_komisiya_pidtrimala.html
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14.12.2021 14:38 Ответить
мабудь в тих суддів російське громадянство та діпломи купили пів року тому
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14.12.2021 14:47 Ответить
Не плутайте. Судді Венеційської комісії це не судді Портнова, Татарова.
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14.12.2021 14:49 Ответить
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14.12.2021 14:43 Ответить
Чувак казав що якщо хоч раз порушить, то піде на південь, але це не точно. Більш брехливої потвори Україна не пам"ятає. Але то таке - нарід все одно вірить.
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14.12.2021 15:04 Ответить
Оманский осел за два года так и не понял, что означает понятие "Гарант Конституции"
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14.12.2021 15:07 Ответить
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14.12.2021 14:37 Ответить
дык.., оно же на 2-й срок собралося
хмуры-муры-подтасовки и вуаля - Встречайте вашего Клоуна - президента снова..
- многие малоросы не переживут..
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14.12.2021 14:47 Ответить
не воно збиралося а ті, чия рука його головою крутить
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14.12.2021 15:20 Ответить
Да, так точнее будет.
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14.12.2021 15:27 Ответить
А потім мудрий нарід найде ще більшу ........ і після цього буде плакати: чого ми такі бідні.
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14.12.2021 19:57 Ответить
Зеленьський був на все гаразд:
і піаніст
і ....юрист
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14.12.2021 14:45 Ответить
З нього що пісюніст,що юрист,однаково хріновий.
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14.12.2021 20:03 Ответить
Ну какой с него пианист, если дети на Богдана похожи)))
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14.12.2021 20:49 Ответить
Ну да, ну да... В суде другим органом грають, вот и програв)) Его ж о том тоже вряд ли попередили...
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14.12.2021 14:51 Ответить
Нелоха опустили. Ахаха.
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14.12.2021 14:56 Ответить
Це тільки почало. Він ще 200 разів програє !
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14.12.2021 14:56 Ответить
Не встигне,чомусь мені здається.
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14.12.2021 20:04 Ответить
Какаяразница? Хуженебудет!
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14.12.2021 14:57 Ответить
ГрязьПром проиграл в Судах различных,включая Аппеляционные 27 из 28 попыток...,а по факту все,вкючая последние ...Украине и Польше на сумму 8 ярдов доляров...
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14.12.2021 14:58 Ответить
Ознака дійсно правової Держави.
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14.12.2021 15:02 Ответить
Да ладно Вам!
Где Вы тут видите "правовую державу"? Лоха-юриста в президентском кресле вижу. Таких же лохов его юрис-консультов -- тоже вижу. "Державы" не вижу.
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14.12.2021 15:29 Ответить
Пока одни судьи тянут корову за рога, другие за хвост - преЗедент её в это время доит !
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14.12.2021 15:02 Ответить
Главные суды у уриста еще впереди
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14.12.2021 15:08 Ответить
от шо значит уридическое образование, победун куле
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14.12.2021 15:11 Ответить
Да, херовый из него юрист. Хотя и дипломированный.
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14.12.2021 15:26 Ответить
Не то ему видно обрезали. Решил, что стал царьком, которому все позволено и единственный закон - Я ТАК ХОЧУ!
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14.12.2021 15:29 Ответить
Це все х...я.Самий головний процес попереду,коли піськойграя візьмуть в залі суду під варту (якщо не здристне .думаю здристне).Свято попереду......
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14.12.2021 15:52 Ответить
У Президента України є одне дуже маленьке, але беззаперечне, безумовне, необмежене і конституційне право ПОМИЛУВАННЯ особи.

Тупицький, Касмінін, Горковенко та інші, які не подобаються РНБОУ та Президенту України, на своїх шкірах дію такого права не відчували, але ніщо не завадить це право реалізувати шляхом скасування будь-яких судових рішень (включаючи остаточні) не на користь останнього звичайним його указом.

Президент України має право скасовувати свої укази про призначення осіб так само як Верховна Рада України мала і має право скасовувати свої.

Наприклад, ВР України скасувала свою постанову від 02.04.2007 №844-V про призначення деяких членів ЦВК, скасувала свою постанову від 08.12.2004 №2224-IV про фактичне звільнення деяких членів ЦВК, а згодом прийняла ще одну постанову про втрату чинності обох "скасувальних" постанов (див. постанови Верховної Ради України від 02.04.2007 №844-V, №843-V, від 04.05.2007 №1001-V).

Політичні посади обіймаються політиками для досягнення політичного ефекту і звільняються саме з цієїю метою, тому якщо суддя займається не правосуддям, а політикою, то його крісло стає політичною посадою і звільняється політичними методами.

Слід зазначити, що інструмент звільнення суддів з посад шляхом скасування або указів про їх призначення, або перейменування судів, у які ці судді призначалися на посади без їх подальшого переведення у "новостворений" суд, або ліквідації самого суду винайшов МЕДВЕДЧУК, перебуваючи у тому самому кріслі, яке зараз обіймає ЄРМАК.

Щодо самого Бігуса моя позиція проста - він зрадник інтересів України, заподіяв величезну шкоду обороні і національній безпеці, він брехун і провокатор, тому всі без винятку його репортажі після Свинарчуків я оцінюю як плоди отруйного дерева.
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14.12.2021 15:55 Ответить
Має право скасувати СВОЇ укази.
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14.12.2021 18:00 Ответить
Во, супер юрист нарисовался))) У вас в ОПе все такие?) Конституцию читать не пробовали?) Если ВР нарушила Конституцию, то как это оправдывает нарушение Конституции Гарантом Конституции?)))
Криворожский юридический?))) Или Трускавецкий Риксос?)))
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14.12.2021 21:13 Ответить
воно мабуть з шмарклею на одному курсі вчилось
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18.12.2021 09:20 Ответить
Помилование?))) Помилованием отменять решение судов?))) Гениально)))
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14.12.2021 21:15 Ответить
дурню, ти де вчилось? може із шмарклею на одному курсі?
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18.12.2021 09:21 Ответить
Зе ВЛАДА -

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14.12.2021 16:13 Ответить
Мені подобається реакція цього "незалежного" флюгера
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14.12.2021 16:46 Ответить
классно учат на юристов в криворагульском универе
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14.12.2021 16:57 Ответить
Нехай но воно злізе з крісла Короля, яке здобуло брехнею.... От тоді почнеться саме цікаве ( а для когось трагічне...) Єдине, що чучєлко повинне пам'ятати, що Ростов не резиновий....там вже один лєгєтімний є ...
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14.12.2021 17:08 Ответить
.


найвеличніше Зе-чмо - ЮриЗд з великої літери.
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14.12.2021 17:09 Ответить
вова-квартальный иногда такэ спыздыть шо воно ни наяку здорову голову нэ налазыть . а мы дывуемось . що байдэн до нього крайнього позвоныв --- воно просто нэ видповидае займаний посади . а щэ тилькы пивсроку просыдило зэлэнэ чмо
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14.12.2021 17:59 Ответить
Як там нєлох казав колись? Якщо порушить закон, то відразу складе повноваження? Ну ну...
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14.12.2021 19:05 Ответить
"вона зроблена в контексті розмови" - знову той клятий контекс зебілам заважає
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14.12.2021 21:42 Ответить
а шо бігус так переобувся
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15.12.2021 01:47 Ответить
По сути проиграла страна.
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15.12.2021 08:09 Ответить
зеЧМО!
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15.12.2021 11:40 Ответить
 
 