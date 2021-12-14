Работаем над деэскалацией напряженности, вызванной наращиванием войск РФ у границы Украины, - заместитель госсекретаря США Донфрид. ВИДЕО

Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии, д-р Керен Донфрид 13-14 декабря посетила Киев, чтобы встретиться с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заместителем председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андреем Костиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

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"Донфрид заверила украинцев в непреклонной поддержке Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Заместительница Государственного секретаря также обсудила пути к дипломатическому прогрессу и деэскалации из-за выполнения Минских соглашений в поддержку Нормандского формата", - говорится в сообщении.

"Наша цель — поддержать Украину, поскольку мы работаем над деэскалацией напряженности, вызванной наращиванием войск РФ. Как подтвердили президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен: мы стремимся позаботиться, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины", цитирует Донфрид. прессслужба посольства США в Украине в соцсети "Твиттер".

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