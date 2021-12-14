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Работаем над деэскалацией напряженности, вызванной наращиванием войск РФ у границы Украины, - заместитель госсекретаря США Донфрид. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии, д-р Керен Донфрид 13-14 декабря посетила Киев, чтобы встретиться с главой Офиса президента Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заместителем председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андреем Костиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в Украине.

"Донфрид заверила украинцев в непреклонной поддержке Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины перед лицом российской агрессии. Заместительница Государственного секретаря также обсудила пути к дипломатическому прогрессу и деэскалации из-за выполнения Минских соглашений в поддержку Нормандского формата", - говорится в сообщении.

"Наша цель — поддержать Украину, поскольку мы работаем над деэскалацией напряженности, вызванной наращиванием войск РФ. Как подтвердили президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен: мы стремимся позаботиться, чтобы никаких решений или обсуждений об Украине не происходило без участия Украины", цитирует Донфрид. прессслужба посольства США в Украине в соцсети "Твиттер".

Работаем над деэскалацией напряженности, вызванной наращиванием войск РФ у границы Украины, - заместитель госсекретаря США Донфрид 01

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"...щоб зустрітись з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком" Джерело: https://censor.net/ua/v3305197

Ось і все, що треба знати про "Ху із Зеленський".
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14.12.2021 16:52 Ответить
Презедент не дієздатний? В наркотичному угарі?
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14.12.2021 17:20 Ответить
Или американцы решили исключить из разговора посредника....
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14.12.2021 17:23 Ответить
Маєчку у спортзалі потєєт. Або підгузки наповнює, трясучись від жаху. Або на роялі пісюном грає, занюхавши пару доріжок адженди. Але щоб він не робив і де б ні був - яка різниця! Як той невловимий педро, якого ніхто спіймати не може, бо він нафіг нікому не треба. Він фейса у двері на виборах просунув, йому й відкрили, а за ним поперла усяка наволоч, яка зараз усе "порєшаєт".
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14.12.2021 18:10 Ответить
Пустопорожняя болтовня . Хотели бы деэскалации не надо было позволять достройку СП2 . Теперь все козыри у московских бандитов .
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14.12.2021 19:22 Ответить
 
 