"Российское гражданство, фото с депутатом-единоросом, судимость и срок в РФ. Как Гогилашвили прошел спецпроверку в СБУ?" – Бутусов. ВИДЕО
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Экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили был назначен на должность после спецпроверки, которая является обязательной для чиновников МВД, впрочем, в СБУ проигнорировали российское гражданство Гогилашвили и его судимость в РФ.
Об этом сказал в эфире телеканала UA:Перший главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Спецпроверка у нас по закону проводится СБУ и каждый человек, назначаемый на самые высокие посты в государстве должен проходить проверку в службе безопасности. СБУ имеет доступ ко всем базам данных, агентурной информации и может получать данные от других разведывательных служб. Таким образом проводится комплексный анализ того, что касается этого человека ... Конечно, особое внимание тем, кто назначается в силовые министерства, поскольку человек получает доступ к государственной тайне, закрытым базам данных, таким образом, этот человек может получить большой массив разведывательной информации, важной для противника и может влиять на определенные вещи в государстве. Заместитель министра – это человек, имеющий доступ практически повсюду. Конечно, возникает вопрос – кто в СБУ поставил свою подпись, что спецпроверка пройдена? Сейчас мы видим российский паспорт, ИНН, уголовное дело в РФ и 5 лет приговор, фотографии с действующим депутатом Госдумы РФ от "Единой России". Мы должны получить какое-то объяснение, а у нас власть думает, что если уволили, то снимаются все вопросы. Напротив – вопросы только начали появляться", - сказал Бутусов.
Пожалуйста, подождите...
Этот грузин- Никто. Он- просто тупой абрек. Не.... не просто тупой. Он запредельно тупой. И- наглый. Отсюда вопрос: на кой хрен о нем такая волна, если его стоит всего навсего забыть?! Понятно, лучше- арестовать и допросить, с пристрастием. НО!!! Этого ведь никогда не состоится. Потому: плевать на это. Слюной.
1. Домашние- в полном порядке. Дворовых как могу- так и поддерживаю. Их как было четверо- так и осталось. Правда, состав сменился, ровно на 50%... Что делать?... Такова их жизнь, жуткая. Но- они таки выживают, умницы.
2. Ушастика таки продал. Каюсь. Ровно семь месяцев назад... Я ведь его не жалел, ни разу, я выдавливал из него всё-всё... И он- почти устал... И тут, совершенно случайно, при продаже одного из своих гаражей, покупатель оказался тот, которого я как-то раз сделал!!! Не бедный человек, надо сказать. Он попросил продать "Ушастика" вместе с гаражом. Гарантировал уход и уважение к нему. Я- не устоял.
Какой кадровик?
Клоун и есть теперь самый главный кадровик.
найвеличніше Зе-чмо - ЮриЗд з великої літери.
"Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам ..."
СБУ перевіряє усіх держслужбовців.
очень просто - ОН ЖЕ ИЗ КВАРТАЛА...там все такие
Плохо, когда в государстве предохранители не работают и всё идёт в ручном режиме, потом это боком вылазит.
Люди, які роблять цю справу, зацікавлені не приховати дані, а "накопати" їх якомога більше. І зазвичай вони ******* свою роботу і виконують добросовісно.
А от далі що робити з отриманою інформацією вирішує керівництво, мотиви якого встановити важко: від звичайного бажання мати "компру" як узду до тупорилого "какая разница".
От ці матеріали точно нікуди не подінуться, як та довідка про наркоманське минуле гогі, написана через чотири дні після його призначення. Не виключаю, що саме ті, хто їх отримав під час перевірки, " допомогли" їх зараз оприлюднити через журналістів.