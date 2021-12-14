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МВД (9221) проверка (777) СБУ (18674) Бутусов Юрий (3906) Гогилашвили (75)

"Российское гражданство, фото с депутатом-единоросом, судимость и срок в РФ. Как Гогилашвили прошел спецпроверку в СБУ?" – Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Экс-замминистра МВД Александр Гогилашвили был назначен на должность после спецпроверки, которая является обязательной для чиновников МВД, впрочем, в СБУ проигнорировали российское гражданство Гогилашвили и его судимость в РФ.

Об этом сказал в эфире телеканала UA:Перший главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Спецпроверка у нас по закону проводится СБУ и каждый человек, назначаемый на самые высокие посты в государстве должен проходить проверку в службе безопасности. СБУ имеет доступ ко всем базам данных, агентурной информации и может получать данные от других разведывательных служб. Таким образом проводится комплексный анализ того, что касается этого человека ... Конечно, особое внимание тем, кто назначается в силовые министерства, поскольку человек получает доступ к государственной тайне, закрытым базам данных, таким образом, этот человек может получить большой массив разведывательной информации, важной для противника и может влиять на определенные вещи в государстве. Заместитель министра – это человек, имеющий доступ практически повсюду. Конечно, возникает вопрос – кто в СБУ поставил свою подпись, что спецпроверка пройдена? Сейчас мы видим российский паспорт, ИНН, уголовное дело в РФ и 5 лет приговор, фотографии с действующим депутатом Госдумы РФ от "Единой России". Мы должны получить какое-то объяснение, а у нас власть думает, что если уволили, то снимаются все вопросы. Напротив – вопросы только начали появляться", - сказал Бутусов.

Читайте также: "В лагеря его антинаркотической ассоциации ездило немало артистов. Для поддержки бывших наркозависимых. Знал о нем только хорошее", - Сивохо об экс-замминистра МВД Гогилашвили. ВИДЕО
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Топ комментарии
+48
Баканов должен идти в отставку за такой зашквар . Так делают в цивиллизованных странах
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14.12.2021 16:36
+45
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14.12.2021 16:40
+28
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14.12.2021 16:46
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Нехай керівництво вивчить прізвища усіх підлеглих та здасть усінормативи.
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14.12.2021 17:22 Ответить
Вся эта болтовня, в диком количестве льющаяся из СМИ, об этом чертике, меня убеждает в единственном: что-то или уже проголосовано, или вот-вот будет проголосовано, в Раде. И что-то очень отвратительное.
Этот грузин- Никто. Он- просто тупой абрек. Не.... не просто тупой. Он запредельно тупой. И- наглый. Отсюда вопрос: на кой хрен о нем такая волна, если его стоит всего навсего забыть?! Понятно, лучше- арестовать и допросить, с пристрастием. НО!!! Этого ведь никогда не состоится. Потому: плевать на это. Слюной.
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14.12.2021 17:09 Ответить
Андрей , как поживают Ваши коты ? Как "ушастик" ? Катаетесь ? 😊
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14.12.2021 17:37 Ответить
Мне не просто приятно слышать эти вопросы! Особенно- о котах. Ответствую:
1. Домашние- в полном порядке. Дворовых как могу- так и поддерживаю. Их как было четверо- так и осталось. Правда, состав сменился, ровно на 50%... Что делать?... Такова их жизнь, жуткая. Но- они таки выживают, умницы.
2. Ушастика таки продал. Каюсь. Ровно семь месяцев назад... Я ведь его не жалел, ни разу, я выдавливал из него всё-всё... И он- почти устал... И тут, совершенно случайно, при продаже одного из своих гаражей, покупатель оказался тот, которого я как-то раз сделал!!! Не бедный человек, надо сказать. Он попросил продать "Ушастика" вместе с гаражом. Гарантировал уход и уважение к нему. Я- не устоял.
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14.12.2021 17:51 Ответить
Я думаю що тепер почало підгорати у людині що підписала акт спецперевірки, і скоро він розкаже що поставив підпис під тиском свого керівника Баканова, і почне підгорати вже у самого Баканова... Пахне кримінальною справою, питання хто сяде
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14.12.2021 17:09 Ответить
Хто расскажет? У кого там подгорает? А у кого там "почне пидгораты"(с)??? У Баканова??? Оставь надежду всяк Сюда входящий.(с)...
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14.12.2021 17:13 Ответить
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14.12.2021 17:10 Ответить
Просто, ничего не поменялось, но со временем усугубляется. Следующий срок ................................ .
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14.12.2021 17:11 Ответить
Жесть. Что бы получить " Посвидчення моряка" , заполняешь кучу бумаг, платишь деньги и ждешь минимум пару месяцев. Все это что бы получить доступ для работы на судах за границей. Производят тщательную проверку по линии СБУ. МВД . Знал случаи , когда отказывали из-за задолженностям по алиментам. А тут на такую должность , где чел получает доступ к секретной информации, проверяют на от....сь. Нужно наказывать кадровика , который занимался проверкой этого "князя гор".
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14.12.2021 17:15 Ответить
Какой вы наивный...
Какой кадровик?
Клоун и есть теперь самый главный кадровик.
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14.12.2021 21:20 Ответить
Какая разніца перетворилась на Какая Задніца.
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14.12.2021 17:15 Ответить
Яка блін перевірка. Так там всі свої кадри з ФСБ.Це може підтвердити бакланов.
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14.12.2021 17:16 Ответить
.

найвеличніше Зе-чмо - ЮриЗд з великої літери.

"Якщо я коли-небудь в житті порушу закон, я піду сам ..."
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14.12.2021 17:17 Ответить
Вон Шариков прошел проверку и стал начальником подотдела очистки . А почему ? Да потому , что близок по происхождению к власти уродов , которые получили эту самую власть под лозунгом " Кто был ничем , тот станет всем !"
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14.12.2021 17:24 Ответить
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14.12.2021 17:25 Ответить
фу. стругонул.
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14.12.2021 21:34 Ответить
Береза пише. "Пообщался с интересными людьми из МВД. Они говорят, что если бы парни из полка Киев, а на посту были именно они, не начали бы тогда снимать на телефон быкования Гогилашвили, то уже сегодня их бы прессовало ДБР по команде из ОП."
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14.12.2021 17:26 Ответить
А то что у Зельца вся личная охрана, это люди Бени все уже забыли?
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14.12.2021 17:41 Ответить
Так в тому і справа, що не просто перевірку, а СпецПеревірку😀😀😀😀😂
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14.12.2021 17:53 Ответить
Смешной Вы человек. Задача СБУ Украины предотвращать ...контрабанду грецких орехов, например. Или "нанесение государству Украина "страшных"можно сказать непоправимых втрат импортом китайского текстиля" Вот это ЗАДАЧИЩИ!!! На них брошен ВЕСЬ личный состав СБУ и лишь малая часть занимается"галиматьей",ну своей непосредственной работой- госбезопасностью,вернее НЕ занимается ею ибо подобный случай В ПРИНЦИПЕ НЕ ВОЗМОЖЕН при работающей структуре безопасности и ВОЙНЕ. Гражданин АГРЕССОРА имеет доступ к гостайне.!!!!! Вообще наличие ЛЮБОГО гражданства(кроме украинского) АКСИОМА для ВСЕХ видов чиновников.( Может закон про 300 000 га земли в одни руки подготовили агенты влияния транснациональных компаний и СЕЙЧАС идет СКУПКА украинской земли и НЕДР? А где СБУ? Фуры с орехами считают на таможне?????????????????????????????????
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14.12.2021 17:56 Ответить
Так если лучшие кадры СБУ как Рома Неговелов палятся на взятке 200 к долл, а Коля Беззубенко сидит помощником Ермака в ОП - полнейший имбецил - какая нх проверка? Семочко с российскими паспортами всей семьи Порох назначил первым замом Службы внешней разведки! Всю эту ********-СБУ рэкетиров и чертей пора разогнать!
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14.12.2021 18:01 Ответить
Тому Закон про громадянство и не приймають. Тільки патякають.
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14.12.2021 18:13 Ответить
Хороший и очень незамысловатый вопрос

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14.12.2021 18:05 Ответить
Бутусов!......это всего лишь видимая часть айсберга. Но если не копать ...то все будет..Кривой Рог!
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14.12.2021 18:10 Ответить
ні свата ні брата ні кума одні манкурти
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14.12.2021 18:10 Ответить
Блін ... В черговий раз - щоб так відбувалося на нижчому рівні, так позвільняли б вже давно ...
СБУ перевіряє усіх держслужбовців.
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14.12.2021 18:11 Ответить
есть ли разница в психологиии этого, с хвостом и нашего преза? думаю, они одинаковые..
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14.12.2021 18:39 Ответить
Шо Баканов, шо Баканов?Он всего лишь бухгалтер... А бухгалтеров не стреляют. Они много о деньгах знают.
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14.12.2021 18:48 Ответить
А то Вы, Юрий Евгеньевич, не знаете, как работает так называемое СБУ, сегодня кто угодно (от охранных компаний до журналистов) может запросто узнать через "своих из СБУ" весь биллинг любого (!) оператора мобильной связи; получить копии таможенных деклараций на партию груза и при необходимости устроить "кошмар" получателю на таможне; через данные системы таможни получить инфомацию о пересечении границы любым гражданином Украины (если через решение суда на это потребуются дни, а так - несколько минут!); получить выписку банковского счета и наличии депозитов; да мало ли что еще, куда могут дотянуться липкие и жадные ручонки "рыцарей" с Владимирской. Потому в этой стране нельзя ни честно жить, ни честно зарабатывать. Да и, собственно, государства здесь нет и, скорее всего, никогда не будет. Как и законов, совести, порядочности чиновников и руководителей спецслужб.
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14.12.2021 19:42 Ответить
Просто СБУ у нас на службе не Украины, со времён войны.
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14.12.2021 20:05 Ответить
"Російське громадянство, фото з депутатом-єдиноросом, судимість і строк в РФ. Як Гогілашвілі пройшов спецперевірку в СБУ?"
очень просто - ОН ЖЕ ИЗ КВАРТАЛА...там все такие
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14.12.2021 21:30 Ответить
Вот здесь полностью согласен - даже если предмет проверки СБУ ограничен, всё равно справка должна была лечь на стол Президету, Премьер-Министру и Министру внутренних дел . . .

Плохо, когда в государстве предохранители не работают и всё идёт в ручном режиме, потом это боком вылазит.
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14.12.2021 21:33 Ответить
...как прошел? Примерно также как наркоман стар президентом😁
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14.12.2021 21:41 Ответить
Абсолютно не сумніваюсь, що всі ці і, мабуть, інші невідомі нам компроментуючі факти були встановлені. Подібна перевірка досить формалізована - перевіряються бази даних, направляються відповідні запити, узагальнюється інформація.
Люди, які роблять цю справу, зацікавлені не приховати дані, а "накопати" їх якомога більше. І зазвичай вони ******* свою роботу і виконують добросовісно.
А от далі що робити з отриманою інформацією вирішує керівництво, мотиви якого встановити важко: від звичайного бажання мати "компру" як узду до тупорилого "какая разница".
От ці матеріали точно нікуди не подінуться, як та довідка про наркоманське минуле гогі, написана через чотири дні після його призначення. Не виключаю, що саме ті, хто їх отримав під час перевірки, " допомогли" їх зараз оприлюднити через журналістів.
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14.12.2021 22:18 Ответить
Як пройшов? Як пройшов? ФСБ(у), тому і пройшов!
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15.12.2021 02:15 Ответить
Зайшов - пройшов по квоті ФСБ
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15.12.2021 06:57 Ответить
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