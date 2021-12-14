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Проект "Без цензуры": чего жители ОРДЛО и россияне хотят от Украины?. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Свежие новости с потустороннего мира, и Бородай с тараканами, и украинские достойники, желающие референдума о Донбассе.
Об этом и многом другом Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет в свежем "Без цензуры".
Бывший главарь сепаратистов так называемой "ДНР", а теперь – депутат Государственной Думы РФ хочет уничтожать украинцев "как тараканов".
В то же время, Александр Лукашенко озвучивает влажные мечты о новом Советском Союзе. Владимир Зеленский говорит, что не исключает референдума о статусе оккупированного Донбасса и Крыма. При этом Руслан Стефанчук хочет разрешить голосовать жителям оккупированных территорий.
Что происходит в ОРДЛО и что могут подчеркнуть его жители? Но кому в Киеве очень мозолит все украинское?
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В России ухудшилось качество колбасы и молочных продуктов
В топ-3 продуктовых категорий с низким качеством вошли:
колбасные изделия - 72%;
молочные продукты - 59%;
сыры - 55%.
Следом за ними 41% респондентов заявили о снижении качества мяса. Более 30% россиян пожаловались на качество овощей, сладостей, хлебобулочных изделий и фруктов. Самая низкая доля опрошенных пожаловалась на снижение качества безалкогольных напитков (14%). При этом 20% граждан остались недовольны качеством алкогольной продукции.
Геннадий Чародеев
Вспомните, что прогнозировал нам МВФ ровно год назад: коронавирус придушил мировую экономику, но скоро он ослабит хватку, и деловая активность быстро восстановится. Месяц спустя Международный валютный фонд, надо отдать должное его руководителям, признал, что ошибся. Все оказалось намного хуже.
Директор московского Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков в интервью «НИ» привел последние данные ФАО о положении дел в области обеспечения продовольствием жителей планеты. Он подчеркнул, что число голодающих в мире растет. За время пандемии COVID-19, связанные с ней ограничения и разрывы продовольственных цепочек, а также падение располагаемых доходов людей, привели к тому, что за черту бедности было отброшено порядка 130 миллионов человек, а общее число голодающих превысило 800 млн.».
По данным на октябрь 2020 года, в России насчитывается около 20 миллионов граждан, живущих за чертой бедности. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что это около 13,5 процента всего населения России. Ранее президент Владимир Путин призвал использовать для борьбы с бедностью социальный контракт. По его условиям, гражданам будет оказываться необходимая помощь, товары и услуги.
Дедов исключали.
14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций. А Финляндия так никогда и не стала Финской ССР.
Сравните сегодня любой из финских городов с любым из российских, сравните уровень жизни, зарплаты с пенсиями, и поймёте: в чем состояла главная победа финнов.
РАБОЧАЯ ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
30 июля 1981 года
...Суслов: Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечения памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно.
Андропов: Конечно, хоронить воинов нужно с почестями, но увековечивать их память пока что рановато.
Кириленко: Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты.
Тихонов: Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, следует ли делать надписи.
Суслов: Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети которых погибли в Афганистане. Здесь не должно быть вольностей. Ответы должны быть лаконичными и более стандартными...»
В этом вся суть совка. Вот о чем володька и вата тоскуют