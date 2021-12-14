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Проект "Без цензуры": чего жители ОРДЛО и россияне хотят от Украины?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Свежие новости с потустороннего мира, и Бородай с тараканами, и украинские достойники, желающие референдума о Донбассе.

Об этом и многом другом Марина Данилюк-Ярмолаева расскажет в свежем "Без цензуры".

Бывший главарь сепаратистов так называемой "ДНР", а теперь – депутат Государственной Думы РФ хочет уничтожать украинцев "как тараканов".

В то же время, Александр Лукашенко озвучивает влажные мечты о новом Советском Союзе. Владимир Зеленский говорит, что не исключает референдума о статусе оккупированного Донбасса и Крыма. При этом Руслан Стефанчук хочет разрешить голосовать жителям оккупированных территорий.

Что происходит в ОРДЛО и что могут подчеркнуть его жители? Но кому в Киеве очень мозолит все украинское?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Проект "Без цензуры": Не только Гогилашвили: кто еще пролез во власть через "Квартал"?. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Когда преступник лезет в твой дом он хочет только пулю в лоб и деревянный макинтош. И никто не должен задумываться что хочет убица а сразу отправлять его на суд божий.
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14.12.2021 17:03
+13
А оно нам нужно знать , что хочет эта масса?
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14.12.2021 17:05
+12
глупый заголовок, подразумевающий, что кацапы учитывают хотелки дырляндцев. двуногие из дыры по статусу ниже самого рядового кацапсинского ватного можемповторить, хотелки которого ***** и Ылиты паРашы никогда не интересовали и не интересуют...а тут чего хотят существа из дыры? серьезно?
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14.12.2021 17:05
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Когда преступник лезет в твой дом он хочет только пулю в лоб и деревянный макинтош. И никто не должен задумываться что хочет убица а сразу отправлять его на суд божий.
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14.12.2021 17:03 Ответить
А оно нам нужно знать , что хочет эта масса?
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14.12.2021 17:05 Ответить
ця маса хоче жерти.
В России ухудшилось качество колбасы и молочных продуктов

В топ-3 продуктовых категорий с низким качеством вошли:

колбасные изделия - 72%;
молочные продукты - 59%;
сыры - 55%.

Следом за ними 41% респондентов заявили о снижении качества мяса. Более 30% россиян пожаловались на качество овощей, сладостей, хлебобулочных изделий и фруктов. Самая низкая доля опрошенных пожаловалась на снижение качества безалкогольных напитков (14%). При этом 20% граждан остались недовольны качеством алкогольной продукции.
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14.12.2021 17:28 Ответить
глупый заголовок, подразумевающий, что кацапы учитывают хотелки дырляндцев. двуногие из дыры по статусу ниже самого рядового кацапсинского ватного можемповторить, хотелки которого ***** и Ылиты паРашы никогда не интересовали и не интересуют...а тут чего хотят существа из дыры? серьезно?
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14.12.2021 17:05 Ответить
Вони хочуть, щоб ми не були українцями.
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14.12.2021 17:14 Ответить
Они хотят чтобы мы были окраинцами. Буковку одну поменять и все.
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14.12.2021 17:16 Ответить
А коли дамбас забуде про українські пенсії?
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14.12.2021 19:02 Ответить
ремня?
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14.12.2021 17:18 Ответить
Умалишенные андрофаги кишлака масковии беснуются !
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14.12.2021 17:20 Ответить
їм просто хавчика бракує
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14.12.2021 17:21 Ответить
лапатні расєйські свині смердять по всьому світу...
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14.12.2021 17:24 Ответить
Цены на продукты питания во всем мире к началу 2022 году будут продолжать расти, а человечество обречено на голод. Таковы прогнозы ведущих экспертов Международного валютного фонда (МВФ).

Геннадий Чародеев

Вспомните, что прогнозировал нам МВФ ровно год назад: коронавирус придушил мировую экономику, но скоро он ослабит хватку, и деловая активность быстро восстановится. Месяц спустя Международный валютный фонд, надо отдать должное его руководителям, признал, что ошибся. Все оказалось намного хуже.

Директор московского Отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Олег Кобяков в интервью «НИ» привел последние данные ФАО о положении дел в области обеспечения продовольствием жителей планеты. Он подчеркнул, что число голодающих в мире растет. За время пандемии COVID-19, связанные с ней ограничения и разрывы продовольственных цепочек, а также падение располагаемых доходов людей, привели к тому, что за черту бедности было отброшено порядка 130 миллионов человек, а общее число голодающих превысило 800 млн.».

По данным на октябрь 2020 года, в России насчитывается около 20 миллионов граждан, живущих за чертой бедности. Глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что это около 13,5 процента всего населения России. Ранее президент Владимир Путин призвал использовать для борьбы с бедностью социальный контракт. По его условиям, гражданам будет оказываться необходимая помощь, товары и услуги.

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14.12.2021 17:25 Ответить
Хороший кацап - дохлий кацап
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14.12.2021 17:34 Ответить
Та як-то по..й що хочуть сепари та кацапня.
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14.12.2021 17:26 Ответить
В Украине всегда ,,игрались,, и холили регионалов, ОПЗЖ, Шария ,сейчас , теряя рейтинг , к ним плотно ,, прижмётся,, слуга народа- потом из них произрастают Бородай и К. Нужно активно бороться с нашими внутренними гнидами- ждущими россиян с хлебом , как братьев, мы будем , если чего, на собачьих поводках.Фамилия Бородай - мало похожа на Иванов или Хисматулин- типично украинская, казацкая фамилия. Казацкий кодекс был простой и гуманный - просто ( как правило) рубили головы , но для ,,особенных товарищей,,- изощрялись. С трудом представляю как поступали бы с такими циничными,,отмороженными ,, предателями. Предателей нигде никто никогда не считали людьми...
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14.12.2021 17:32 Ответить
Хочуть щоб Україна стала знову частиною імперії та самі українці знову би поїхали на відбудову вже занедбаних без них Норільсків, Мурманськів, Якутськів та багато інших міст та середовищ де видобуваються гроші для держави кацапії. Гра на балалайці біля поваленого паркану рідної дерев'яшки не приносить коштів. А обсуговувати північні недра це не для історичних нероб у лаптях. Тож і хтять українців для підтримки економіки країни. Та і звичайно буфер від західного кордону до москви з'явиться.
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14.12.2021 17:32 Ответить
Як чого, щоб Українці їх путіна позбавили бо самі не можуть
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14.12.2021 17:37 Ответить
История скреп

Дедов исключали.

14 декабря 1939 года СССР был исключен из Лиги Наций. А Финляндия так никогда и не стала Финской ССР.
Сравните сегодня любой из финских городов с любым из российских, сравните уровень жизни, зарплаты с пенсиями, и поймёте: в чем состояла главная победа финнов.
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14.12.2021 17:38 Ответить
Фашисты это в Украине, а у нас скрепы.

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14.12.2021 17:43 Ответить
­Хотят ли русские войны?
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14.12.2021 17:48 Ответить
Советский человек, как мусор



РАБОЧАЯ ЗАПИСЬ ЗАСЕДАНИЯ ПОЛИТБЮРО ЦК КПСС
30 июля 1981 года

...Суслов: Хотелось бы посоветоваться. Товарищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС относительно увековечения памяти воинов, погибших в Афганистане. Причем предлагается выделять каждой семье по тысяче рублей для установления надгробий на могилах. Дело, конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас мы будем увековечивать память, будем об этом писать на надгробьях могил, а на некоторых кладбищах таких могил будет несколько, то с политической точки зрения это не совсем правильно.
Андропов: Конечно, хоронить воинов нужно с почестями, но увековечивать их память пока что рановато.
Кириленко: Нецелесообразно устанавливать сейчас надгробные плиты.
Тихонов: Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, следует ли делать надписи.
Суслов: Следовало бы подумать и об ответах родителям, дети которых погибли в Афганистане. Здесь не должно быть вольностей. Ответы должны быть лаконичными и более стандартными...»

В этом вся суть совка. Вот о чем володька и вата тоскуют
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14.12.2021 17:52 Ответить
Брежнев и Косыгин были украинцами?
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14.12.2021 19:05 Ответить
В 30-е г. прошлого столетия с Донбасса депортировали несколько десятков тысяч украинцев и на их место заселяли криминалитетом из московии.Если брежнев косыгин населяли Украину это не значит что они были украинцами,они были и остались коммуняками.
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14.12.2021 20:35 Ответить
оккупант должен быть мертвым...
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15.12.2021 06:56 Ответить
+100500.
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15.12.2021 09:17 Ответить
Смерть свинособакам!
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14.12.2021 18:47 Ответить
Божеееее, яке воно є@ануте
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14.12.2021 18:59 Ответить
когда на каторге в 30-е годы у заключенного спросили - за что сидишь? тот сказал - я был главврачом психдиспансера и в палате №6 нашего дурдома мы начертали на стенке лозунг - ленин с нами...
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15.12.2021 06:46 Ответить
это хорошо, что Вы напомнили о существовании ирки-налейвстаканивыпей верещук... какое же оно быдлотное и безмозглое, предлагая повысить стипендии студентам взадницучленцев с оккупированных территорий...
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15.12.2021 06:55 Ответить
 
 