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Новости Видео Политика Украины
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Зеленский (16534) Бутусов Юрий (3908) ГБР (2547) Разумков Дмитрий (1521) Богдан Андрей (384) Сухачев (52)

Богдан заявил о распоряжении Зеленского посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший руководитель Офиса Президента Андрей Богдан сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал команду Государственному бюро расследований организовать его уголовное преследование, а также журналистов Дмитрия Гордона, Юрия Бутусова, Савика Шустера и политика Дмитрия Разумкова.

Об этом Богдан заявил в интервью Дмитрию Гордону, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Поставлена ​​задача рыть, посадить Богдана в тюрьму. Ну, там список длинный. Там все: Бутусов, Савик Шустер, Дима Разумков и вся его группа", – заявил Богдан.

Экс-руководитель ОП утверждает, что команду и.о. руководителя ГБР Алексею Сухачеву дал лично президент Зеленский.

"Лично, да, дает команду посадить. Товарищ Сухачев - он сейчас исполняет обязанности. А очень хочет быть назначен постоянно, надолго, чтобы стабильно было. И тот все берет под контроль, совещания собираются. Получает негласные следственно-розыскные действия", – ответил Богдан на вопрос, дает ли команды лично президент Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведение Зеленского на пресс-конференции – это не предел, – Разумков

Санкцию суда на проведение следственных действий, по информации Богдана, выдает судья с Полтавы, которого ДБР шантажирует из-за обвинений в получении взятки.

"У них есть там какой-то судья в Полтавской области, в городе Полтаве. Его взяли на взятке… Стандартная практика. Взяли на взятке, подвесили. И он им подписывает, не читая", – заявил Богдан.
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Топ комментарии
+30
Нічого він не посадить - ні льярд дерев ні журналістів. Посадить тільки лівер, бруньки і носоковтку.))
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14.12.2021 19:20
+29
Гордона можна посадити на Пальчевського.
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14.12.2021 19:40
+29
Уникальная способность глупого человека-посраться со всеми. Буквально со всеми. Надеюсь топить его будут бывшие соратники активно помогая веслами с размаху
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14.12.2021 19:57
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Не знаю як відносно тієї "плеяди", але на Бутусова "кроти" вже конкретно "риють!
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15.12.2021 06:40 Ответить
Я за те щоб посадили Богдана, Гандона і Разумкова.
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15.12.2021 06:47 Ответить
Богдан-неуловимый Джо !
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15.12.2021 07:18 Ответить
Так давно пора.
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15.12.2021 08:01 Ответить
Примазался)) Без критики власти, политического будущего у него нету.
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15.12.2021 08:18 Ответить
богдан перечислил весь гарем ахметовский
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15.12.2021 12:34 Ответить
А как Бутусов связан с Ахметом?)
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15.12.2021 12:58 Ответить
панове зелений бардак увійшов в стадію коли мочать всі один одного потрібно почекати
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15.12.2021 08:44 Ответить
Вони ж усі топили Порошенка за Зеленського. Думали він зараз манну небесну ім дасть.
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15.12.2021 08:48 Ответить
Гарний вчитель і старанний учень.
(Ху-і-Ло посадив і знищив всіх хто привів його до влади)

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15.12.2021 08:58 Ответить
Не пішов би зеля в президенти не зали би, що він боягуз, дуже жадібний, наркоман, не освідчений, не вміє говорити, мстивий. і взагалі нікчема.
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15.12.2021 09:02 Ответить
Слишком большая цена для государства знать ,что какой-то ,порношут -наркоман -ворюга , имеет такой букет
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15.12.2021 11:03 Ответить
Валерий Иванов 4db242cc, ПНХ, Іді ОТ!
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15.12.2021 18:13 Ответить
Олигархи как хотят дурят народ и издеваются над ним.

Только мерзавцы не хотят воспринимать, что необходимо демонтировать кланово-олигархическую стстему и вводить демократию.
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15.12.2021 09:02 Ответить
олігархи існують із часів древньої Греції. Тільки у нас додумалися заводити на них списки. Це не демократія, коли один малограмотний артист балаганного жанру намагається імітувати боротьбу із олігархами без суду і слідства. Це закінчується виникненням нових, але своїх олігархів. Як боротися з олігархами? досить вивчити досвід демократичних країн, а наш препіздєнт вивчає досвід ВВХу і Лукі-3%.
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15.12.2021 11:25 Ответить
Для початку необхідно демократизувати виборчу систему. Це дуже просто. Це вув бы дуже сильний удар по олігархії. Такої цинічної олігархічної виборчої системи як в нас ніде в світі нема. А нам підло брешуть, що весь світ захоплюється демократичністю нашої системи.
Без деолігархізації й демократизації виборчої системи всяка боротьба з олігархією це фікція.
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15.12.2021 11:55 Ответить
Це лозунги і не більше того. Хто все це буде робити із нинішньої влади і як ти їх зупиниш, якщо не сподобаються? розпитай у білорусів, із якими лозунгами прийшов до влади Батька і як вони його скинули і написали правильні закони.
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15.12.2021 12:11 Ответить
Які ще лозунги. Тут повна конкретика. На рахунок цього ще написано в моєму наступному коментарі.
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15.12.2021 12:24 Ответить
Якщо ми будемо тільки пропонувати щоб влада вивчала досвід демократичних країн, то вони точно нічого робити не будуть, як вони й роблять. Нам (народу, в першу чергу коментаторам, журналістам, активістам) треба самим розібратися в цьому і заставити владу зробити конкретні зміни. А якщо і при цьому не будуть робити, то відправити у відставку.
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15.12.2021 12:07 Ответить
І ще. Якраз тим щоб заставляти владу робити демократизацію, цим кого я перечислив треба займатись, а не вовтузитись в другорядних питаннях.
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15.12.2021 12:30 Ответить
якщо саджати всіх, до кого нарешті дійшло, що Зеленсьеий - це катастрофа, то мільйонів 10 вже точно треба посадити.
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15.12.2021 09:30 Ответить
Если это так, то Зеля красавчик! Сажай их всех! И каналы новостные позакрывай, надоели разгонять русские нарративы. Канал Ахметова надо национализировать! Там все сепары собираются и агенты кремля и двойные агенты кремля, что выдают себя за агентов Украины. Путин пришел к власти и он сразу СМИ забрал, потому что понимал, что такое инакомыслие. Нужно сделать одну линию на всех каналах - Украинскую! И выстраивать сильное государство. А не так, что один канал ультра сепаров, другой ультра патриотов и воспитывают два электората - майдан и антимайдан и сталкивают их лбами. Это тактика кремля по разделению Украины - разделяй и властвуй. И Украина должна подать от государства решение о закрытии вещания в ютубе для IP Украины - передач федеральных каналов РФ. Их тоже не должны смотреть Украинцы! Сразу в стране спокойнее станет! Раньше новости шли по вечерам 30 мин и не было каналов вещающих весь день и создающих хаос. Они появились по заданию Кремля, когда закрыли русские каналы в Украине в кабельных сетях. РФ теперь, через своих агентов ведет PsyOp. Закрывать лавочки эти и владельцев на нары.
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15.12.2021 09:51 Ответить
навіть не знаю що сказати. Ти пабєділ
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15.12.2021 11:28 Ответить
Телек в Ютубе мало смотрят. Самая внушаемая масса народ постарше, они ютуб не понимают. Ньюз ван закрыли, так ведущий с шоу "Рыбный день" российским каналам жалуется и свое говно выкладывает. А молодежь политику по телеку и фильмы не смотрит, все свободное время в соцсетях проводят. Там один другому рассказывают новости, жутко извращая их смысл. Но этой инфе верят.
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15.12.2021 13:36 Ответить
обиженные...возбудились..))
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15.12.2021 10:19 Ответить
Членограй 🐸👃🏻🎹🤡обиделся на бывших
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15.12.2021 11:07 Ответить
Свого розуму у клоуняри немає і не було - усе по сценарію.Ось біля нього й шептуни-суфлери за доступ до вуха гризуться...
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15.12.2021 10:53 Ответить
дуже нагадує , як Коба розчищав шлях до ПОВНОІ влади у 1922- 1937 ...або ж Німеччину : спочатку прийшли за комуністами ( майже всі радіди ) потім за євреями ( всім було байдуже ) ,потім почали саджати ВСІХ ,хто сумнівався у найвидатніших здібностях Гітлера ... Нічого нового зе лупаглазоя не генерує ... кінець , як завжди : матузка , отрута або куля у лоб ....
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15.12.2021 11:42 Ответить
Не знаю... Но мне кажется, что информация о планах ареста Богдана и Ко стоит столько же, сколько и заявление Зе о подготовке переворота.
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15.12.2021 11:47 Ответить
Ну, Кучма тоже боролся с Гонгадзе...
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15.12.2021 11:49 Ответить
Можливо декого з цієї компанії і треба було б посадити, але тільки після Бубочки, якого вони і привели до влади.
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15.12.2021 12:00 Ответить
А где в этом списке Оленька Ляшко? Она тоже орала, что её посадить хотят.
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15.12.2021 12:17 Ответить
Блин.... дорогие бывшие соотечественники! Вы про 37-й год читали ?! Вы что не понимаете , что идёт к тому, что прийти смогут за каждым из вас ?! НАпоминаю, на всякий случай, что такое лубянский совок, куда внаглую тащит страну зеля. https://www.youtube.com/watch?v=wJUmxtuJZgo
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15.12.2021 13:21 Ответить
Шалом. Та шо вы такое говорите? В Израиле айяйяй? Какие мы вам соотечественники?
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15.12.2021 13:45 Ответить
Оприлюдніть усі висери відсунутого від корита Богдана в одній статті . Навіщо кидати гімно на вентилятор ?
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15.12.2021 13:25 Ответить
Ох ***** сєбє квартальщики развлєкаюцця))))))))) Цирк на дроті продовжується))))))
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15.12.2021 14:35 Ответить
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15.12.2021 14:42 Ответить
Непадецки пауки навозники зашевелились.Давай мразота зеленая,прозревай и в бой жрать друг друга.Побольше говна друг на друга,может захлебнетесь в нем ,зебилы.И даже десять новых каналов говнометов вас не спасут.Фонарные столбы и каддафовские черенки-ваше будущее.Празник приближается.
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15.12.2021 23:49 Ответить
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