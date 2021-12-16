РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
3780 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины
18 974 115
МВД (9221) Гогилашвили (75)

Гражданство РФ, жена из "Квартала" и сотрудничество с "Оплотом": что известно о Гогилашвили? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Журналисты собрали информацию о скандальном экс-заместителе министра внутренних дел Александре Гогилашвили.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радио Свобода".

Согласно биографии, обнародованной на официальном сайте МВД, Александр Гогилашвили родился в Грузии в 1973 году. На работу в Министерство внутренних дел он поступил в сентябре 2019 года. Несмотря на отсутствие опыта работы в правоохранительных органах, Гогилашвили сразу занял высокую должность. Он стал заместителем Арсена Авакова, который в то время возглавлял министерство.

До 45 лет заместитель министра не имел высшего образования. И только в 2019 году (как раз Гогилашвили назначают на должность в МВД), он начинает активно получать дипломы. Сначала заканчивает Львовский университет бизнеса и права по специальности "Учет и налогообложение", а через год – тот же университет, но по специальности "Право".

Смотрите также: "В лагеря его антинаркотической ассоциации ездило немало артистов. Для поддержки бывших наркозависимых. Знал о нем только хорошее", - Сивохо об экс-замминистра МВД Гогилашвили. ВИДЕО

Жена Александра Гогилашвили – Мария Левченко. Она является многолетней помощницей Владимира Зеленского еще со времен его работы в "Квартале". Можно предположить, что в штате офиса президента Левченко не оформлена, поскольку в открытом доступе нет ее декларации о доходах.

В ежегодной декларации Александра Гогилашвили указано, что в течение 2020 года его жена получала заработную плату по основному месту работы - "Студия Квартал 95".

Александр Гогилашвили, вероятно, имеет паспорт гражданина Российской Федерации и российский налоговый номер.

Смотрите также: "Российское гражданство, фото с депутатом-единоросом, судимость и срок в РФ. Как Гогилашвили прошел спецпроверку в СБУ?" – Бутусов. ВИДЕО

Когда именно Гогилашвили переехал в Украину – точно неизвестно. Журналисты Центра журналистских расследований указывают на 2010 год, так что российский загранпаспорт он мог получить уже в украинский период своей биографии.

Ряд документов может свидетельствовать о наличии у Гогилашвили судимости. В 1998 году Пролетарский райсуд Ростова-на-Дону якобы вынес приговор Александру Гогилашвили по делу о мошенничестве и подделке документов - он получил 5 лет заключения условно. Однако достоверность данных не подтверждена.

Также смотрите: "Ездить на бронированном автомобиле с вооруженной охраной - такой привилегии нет даже у министра обороны. Что делал Гогилашвили в зоне ООС - надо выяснить", - Бутусов. ВИДЕО

В МВД Гогилашвили отвечал за борьбу с наркотиками и реабилитацию наркозависимых. Он связан с "Международной антинаркотической ассоциацией" – сетью частных заведений для реабилитации наркозависимых. По данным журналистов-расследователей, эта сеть причастна к возможному похищению и лишению свободы людей под предлогом принудительной реабилитации от наркозависимости.

"Международную антинаркотическую ассоциацию" публично поддерживал Владимир Зеленский – как до своего президентства, так и во время.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Голоса" Рудик о Гогилашвили: Вопрос кадровой политики Зеленского остается открытым - еще есть не одна крыса в кабинетах власти

Знал ли Зеленский о вероятном российском гражданстве Гогилашвили, а также о сомнительных методах ребилитации наркозависимых в центрах "Международной антинаркотической ассоциации" - неизвестно. Также неизвестно, насколько Зеленский был проинформирован о возможном уголовном деле Гогилашвили.

Журналисты направили в МВД запросы о проверке документов Гогилашвили.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+26
Всі ознаки кацапського лайна.
Його би зараз на детекторі брехні прогнати...і показати по всіх укр.тв.
показать весь комментарий
14.12.2021 19:11
+26
"країна мрії" - для зеЛоха та його шобли це там, де "можно хорошо прибарахлится - внукам хватит"

показать весь комментарий
14.12.2021 19:32
+25


Ferrum@K5hLI9RexInilb0





ФСБ уже задумалось, а не переборщили они с агентурой в окружении Зеленского...
показать весь комментарий
14.12.2021 19:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Это по сути только в одного наугад пальцем ткнули.

А теперь представьте и поймите, что назначенцы ЗЕ АБСОЛЮТНО ВСЕ, такие, как Гогилашвили!!!
показать весь комментарий
14.12.2021 21:32 Ответить
це паскудство навіть коментувати гидко.......
показать весь комментарий
14.12.2021 23:26 Ответить
Бандит на задании ФСБ,
показать весь комментарий
14.12.2021 23:51 Ответить
Зашквар на зашкваре,сливайте воду. Как Порошенко привел за ручку голобородько, так голобородько сейчас приводит Порошенко к булаве, тупо потому что больше нет вообще никаких вариантов.
показать весь комментарий
15.12.2021 03:16 Ответить
У порошенко к этому времени(вторая половина каденции) был рейтинг ниже, чем у яныка, когда он ещё шапки подумывал воровать. Так что не сравнивай даже. Это смешно.
Зе, на сегодняшний день, уникум по результатам в истории Украины.
показать весь комментарий
15.12.2021 04:01 Ответить
Унікум ще той! Такого блазня в історії не було. Маємо, лише сподіватись, що і не буде.
показать весь комментарий
15.12.2021 11:52 Ответить
Тому що треба навчитися робити Майдан і імпічмент.
показать весь комментарий
15.12.2021 08:59 Ответить
На роботу у Міністерство внутрішніх справ він потрапив у вересні 2019 року. Попри відсутність досвіду роботи у правоохоронних органах, Гогілашвілі одразу обійняв високу посаду. Він став заступником Арсена Авакова, який на той час очолював міністерство.

===========================================================

Не потрібно забувати, що Аваков мав ще одного цінного кадра і теж в заступниках-Ківу. Так що Арсенушка- це справжня"кузница кадров" для України. НАпевно Антон Геращенко теж з тієї ж когорти.
показать весь комментарий
15.12.2021 09:17 Ответить
Скільки ще буде Україна виколупувати з себе зелену мерзоту після того як Сцикун звалить?
показать весь комментарий
15.12.2021 11:50 Ответить
Этот конченный, раннее судимый, наркозависимый Гогиашвили попал в поле зрения спецслужб московии еще во время проживания (обитания) на россии.
Был завербован при использовании метода компромат+шантаж и внедрен в МВД Украины. Отвечал за часть наркотрафика с террористами из лднр при поддержке своих кураторов из московии. Будучи мужем помощницы Президента торчка-Валоди, выполнял задачи по доведению/получению нужной для своих кураторов информации через свою жену, которую использовали в темную.
показать весь комментарий
15.12.2021 12:56 Ответить
В принципе тот профильный Зам. Председателя СБУ и сам председатель (Глава) СБУ, которые поставили свои подписи под допуском к гостайне этому конченному моксельскому наркоману -должны немедленно быть уволены.
Уверен, при торчке-Валоде, в аналогичный способ (без проверки) допуск к гостайне получили и были внедрены на работу в государственные структуры большое количество кротов.
показать весь комментарий
15.12.2021 13:03 Ответить
И кстати, у него есть татуировки, которые он по шурику сделал перед назначением на должность Зам Министра МВД. И сделал не где-нибудь, а в местах, где наркоманы делают себе инъекции. Это вообще финиш товарищи - наркоша зам. министра боролся с наркоманией))
показать весь комментарий
15.12.2021 13:13 Ответить
Простите... А часовню тоже я?...)))
показать весь комментарий
15.12.2021 13:17 Ответить
Громадянство РФ, дружина з "Кварталу" та співробітництво з "Оплотом": що відомо про Гогілашвілі? Джерело: https://censor.net/ua/v3305241

ВИБОРЦІ зеленського - ЩО ЗА ЛАЙНО ВИ ВИБРАЛИ ?
показать весь комментарий
15.12.2021 13:54 Ответить
Страница 2 из 2
 
 