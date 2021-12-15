Семью Гогилашвили и Левченко охраняет СБУ, - СМИ. ВИДЕО

Семья экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили и его супруги, помощницы президента Марии Левченко, получила охрану СБУ. По должностям она для них не предусмотрена.

Об этом говорится в материале Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.

В ноябре журналисты зафиксировали у комплекса "Парковый", где заседала фракция "СН", бронированный Chevrolet Suburban. Из машины вышел мальчик и мужчина. Уехал из "Паркового" ребенок уже на машине Mazda 3, зарегистрированной на секретаршу Зеленского Марию Левченко.







Журналисты выяснили, что бронированный автомобиль - из партии, которая поступила в 2019 году на баланс СБУ. А мужчина в нем – сотрудник спецподразделения "Альфа".

Из официального ответа СБУ на запрос Bihus.Info следует, что семье Левченко-Гогилашвили предоставлена ​​охрана спецслужбы.

"В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной, – сообщили в СБУ. – Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и в способ, определенный законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей в том числе".

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Информацию о том, что семью Гогилашвили охраняет Альфа, журналисты также получили еще от другого правоохранительного органа.

""Альфа" СБУ может предоставлять охрану участникам уголовного производства. Этим иногда пользуются как щелью должностные лица, которым не предусмотрена госохрана. В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни. Помощнице президента и заместителю министра по должности госохрана не предусмотрена", – говорится в материале Bihus.Info.