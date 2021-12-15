Семью Гогилашвили и Левченко охраняет СБУ, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Семья экс-замминистра внутренних дел Александра Гогилашвили и его супруги, помощницы президента Марии Левченко, получила охрану СБУ. По должностям она для них не предусмотрена.
Об этом говорится в материале Bihus.Info, сообщает Цензор.НЕТ.
В ноябре журналисты зафиксировали у комплекса "Парковый", где заседала фракция "СН", бронированный Chevrolet Suburban. Из машины вышел мальчик и мужчина. Уехал из "Паркового" ребенок уже на машине Mazda 3, зарегистрированной на секретаршу Зеленского Марию Левченко.
Журналисты выяснили, что бронированный автомобиль - из партии, которая поступила в 2019 году на баланс СБУ. А мужчина в нем – сотрудник спецподразделения "Альфа".
Из официального ответа СБУ на запрос Bihus.Info следует, что семье Левченко-Гогилашвили предоставлена охрана спецслужбы.
"В ответ на ваш запрос отмечаем, что информация, касающаяся лиц, которым при необходимости и при наличии соответствующих оснований предоставляется охрана, является конфиденциальной, – сообщили в СБУ. – Отдельно обращаем ваше внимание на то, что СБУ действует исключительно в пределах и в способ, определенный законодательством Украины. Это касается деятельности по обеспечению безопасности охраняемых лиц и членов их семей в том числе".
Информацию о том, что семью Гогилашвили охраняет Альфа, журналисты также получили еще от другого правоохранительного органа.
""Альфа" СБУ может предоставлять охрану участникам уголовного производства. Этим иногда пользуются как щелью должностные лица, которым не предусмотрена госохрана. В таких случаях для получения охраны от одного из правоохранительных органов используется уголовное производство о якобы угрозе жизни. Помощнице президента и заместителю министра по должности госохрана не предусмотрена", – говорится в материале Bihus.Info.
Пожалуйста, подождите...
Нам не можно допустити вибори за допомогою смартфонів хочаб того, що Україна не захищена від достатнь потужніх хакерских атак з РФ.
Впечатление, что его, как собаку Павлова, при помощи электричества на определенные реакции надрачивали.
И в вашей схеме пока вижу 2 слабых места: "должны" и "суд".
Должны кто? 100% свой прокурор, глава СБУ друг детства совладелец Квартала Баканов или МВС (напомню, что последним (пока что) отличился замминистра МВС)? Это одна шайка! Те, что должны документировать - часть банды.
Ну а судов у нас пока нет.
Честным может быть только диктатор
Единственное ,чего не могу простить Авакову - это посадки Рифа при зеленых. До этого он был вполне адекватным. К тому же, если вы помните, у прошлой власти не было монобольшинства - приходилось искать компромиссные варианты.
Вопрос ведь в том, кто юзает Бигуса, как сливной бачек, и подкидывает ему инфу. Сам по себе без этих источников он пустое место.
Но журналюги не могут определить, где их разводят, а где нет. Поэтому публикую всё подряд- на авось...
1. Проверяют свои источники.
2. Отвечают за то, что публикуют.
Именно этим отличается Христо Грозев от Бигуса и расследование "Пандора пейперс" и "Вагнеровцев" от "сенсации" про Свинарчуков, например.
У Грозева расследования. У Бигуса платный вброс говна на вентилятор.
А на других одноисточных каналах что творится?) Пятый там, Прямой...))
Уже "дело вагнеровцев" задвинули на потом и пока временят...))
А если не охранять, то будет интереснее.
Это хуже деградации. Это означает, что СБУ осталась такой, как была при Яныке и Кучме.
А, чтоб недорогеньки журналисты не дремали, напомню, что бывало раньше и такое, что по приказу президента спецслужбы журналистам головы отрезали. Ну такая вот свобода слова была.
А как давно эта инфопомойка стала СМИ?
Украиной рулят мрази и подонки.
Так дивлюсь на СБУ - якою ж фігнею вони займаються... Абсолютно нікчемна конторка.
Офіцери...ганьба вам.
Мені здається, хлопи там замутили неабиякий бізнес.
Одразу пригадую як зелені повалили в будівлі СБУ стелу пам'яті загиблим у війні.
Бежали робкие грузины!"©
(М.Ю.Лермонтов, поэма "Демон", строфа XI, 1837)
Один весьма авторитетный Джигит Саака уже убыл на историческую родину. Родина-мать Сакартвело неласково встретила своего Джигита Сааку - определила в абреки - уконтрапупила на цугундер, где ему "на гавно исходить"© одному скучно.
Хорошо бы, если б и этот "в горах не сгодившийся - сюда прикатившийся"® Бородатый Маймуна Горилла-Гогила отхватил бы такого дэбэлого пенделя промеж полужопий, чтобы как ретивый конь взбесившегося абрека без оглядки скакал бы по направлению к военно-грузинской дороге, распыляя по предгорьям Казбека содержимое желудка.