Богдан: Я слышал, что "слугам" платят в конвертах. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан заявил, что нардепам от "Слуги народа" платят зарплату в конвертах.
Об этом он сказал в интервью Дмитрию Гордону, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я слышал, платят. Это вообще большая, длинная история. Это все надо понимать степ бай степ. Честно: видел плахту, как это работает. Вот у депутата есть зарплата: скажем, условно 20 [тыс.]. Не гривен, да. Если ты не голосуешь, то тебя штрафуют. И твоя зарплата уменьшается. И там вот такие плахты раздают, где вот от твоей зарплаты и дальше… "За этот закон ты не голосовал, за этот не голосовал… Вообще ноль", – отметил Богдан.
Он подчеркнул, что доход каждого представителя "Слуги народа" зависит от занимаемой им должности. Богдан также добавил, что НАБУ не занимается этим вопросом. "Потому что у них нет прокурора САП. А прокурора не назначают. Уже полтора года не назначают. А если назначат, что? Начнутся же облавы", – резюмировал экс-глава ОП.
Пожалуйста, подождите...
В то самое ДБР, которое именно сейчас клепает дела на Лероса за средний палец и на Бутусова, за вопрос на пресс-конференции?!
а ще, казали собакі павлова, шо різні види не схрещюються - ці два схрестилися і сплелися... - однакові ві всьому...
свої вуха все чюють - бубіни вилизуються-поліруються...
Ближайший помощник на протяжении нескольких лет, только и может сказать, что он что-то где-то от кого-то слышал!
Но, никаких реальных фактов так и НЕ ХОЧЕТ сообщать!
Явно торгуется с Зе и его ОП за свое молчание.
У вас "богатая" фантазия!
Беня тут совершенно не при чем.
Ближайший помощник в течении нескольких лет просто НЕ МОЖЕТ НЕ ЗНАТЬ таких вещей!
Выдай версию!
Впіймав би якогось зеленого фотографа і той би на камеру розповів скільки, від кого і коли він отрумає конверти !
Хто в Україні не чув про голосування у всих партіях за гроші? Це, вже як трендіти про сніг взимку.
Да пофигу кто такой Богдан, вникните ы суть того что он говорит в том 3-х часовом интервью. Ведь каким бы ни был Богдан, но он один из самых информированных челов насчет Зеленского....
п.с.
Я не защищаю Зе-режим, но образ Гордона-депутат-ВР меня пугает до смеха - а ведь изберется)