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Борисполь (764) Госпогранслужба (5404) граница (4740) Россия (91256) ФСБ (1861) ГРУ (71)

"Я в команде Путина работал, но они меня обманули - не дали героя России", - притворявшегося агентом спецслужб россиянина не пропустили в Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

В аэропорту "Борисполь" пограничники отказали в пропуске россиянину, который пытался притворяться агентом спецслужб. Иностранец прибыл в столичный аэропорт рейсом из Абу-Даби. На контроль он предоставил паспортный документ на имя 45-летнего гражданина РФ, однако уверял, что это паспорт прикрытия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Отмечается, что цель визита в Украину мужчина назвать не мог. Как и предоставить контакты людей, к которым он направлялся.

"Видимо, почувствовал, что разговор с пограничником идет не совсем гладко. Поэтому решил выложить "все как есть". Мужчина признался: за его плечами – несколько лет службы в ФСБ и ГРУ России, работал в "команде Путина", и ждал свою заслуженную и обещанную награду – медаль "героя России". Но его обманули", - говорится в сообщении.

"Более того, на спецагента, по его же словам, начали совершать атаки. Поэтому он решил, что выход один – просить помощи у украинских спецслужб. Поэтому и приехал, оказывается… А еще признался, что испытывал на себе разные "порошки", которые завозили в РФ для спецагентов…", - отмечают пограничники.

Смотрите также: Российскую певицу Mary Gu и организатора концертов, посещавших оккупированный Крым, не пропустили в Украину, - пограничники. ВИДЕО

Проверять все "заявления" россиянина пограничники, конечно, не стали. Достаточно было, что тот не смог ни назвать четкую цель приезда, ни подтвердить ее.

"Поэтому вернулся без пяти минут "Герой России" обратным рейсом в Абу-Даби", - резюмировали в Госпогранслужбе.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+12
А. Знаємо такого. Видно,приїхав замом Монастирського працювати.
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15.12.2021 10:26
+7
я сразу понял, это замена спалившемуся нарику-гоги, он тоже спец по порошкам , так точно переехал от абизяны валуева гоги, но в то время на это гавно много внимания не обращали и пропускали всё гавнище в нашу страну.
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15.12.2021 10:50
+6
Сказав би що прилетів за викликом резидента переворотька і всі діла.
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15.12.2021 10:36
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Ерудиція - пилюка, витрушена з книжки в порожній череп.
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15.12.2021 10:23 Ответить
Ботоксный фюрер Путлер - это лжец, подлец, вор, мошенник, убийца, но это гибридный мошенник, а свои убийства он совершает чужими руками.
Уже всем должно быть очевидно, что гэбня - это хамоватые, циничные бандиты, это отмороженная мафиозная группировка, прикрывающаяся атрибутами государства и использующая все его админ. ресурсы, а бюджет государства - как свой общак. Никакой другой существующей мафиозной группировке в мире такое и не снилось
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15.12.2021 11:19 Ответить
русского Бонда пограничница не завербовала !
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15.12.2021 14:24 Ответить
А. Знаємо такого. Видно,приїхав замом Монастирського працювати.
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15.12.2021 10:26 Ответить
Це все "руцький святой боярішнік та стєкломой". От так і ще "луче" від нього і плющить.
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15.12.2021 10:35 Ответить
Сказав би що прилетів за викликом резидента переворотька і всі діла.
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15.12.2021 10:36 Ответить
Что за сказочник ...
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15.12.2021 10:46 Ответить
И шо? Он надеется что теперь дадут героя Украины?
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15.12.2021 10:48 Ответить
Можливо "порошок" віз нашим спецслужбам єрмаку і гогалішвілі для їх шефа?
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15.12.2021 10:50 Ответить
я сразу понял, это замена спалившемуся нарику-гоги, он тоже спец по порошкам , так точно переехал от абизяны валуева гоги, но в то время на это гавно много внимания не обращали и пропускали всё гавнище в нашу страну.
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15.12.2021 10:50 Ответить
Шизик.
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15.12.2021 10:52 Ответить
Мало нам тут своих клоунов ...
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15.12.2021 10:54 Ответить
А на Колчаківських фронтах воював? Тоді на#уй!
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15.12.2021 10:54 Ответить
Обычный шизофреник, там все такие , особенно бункерный дед😁
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15.12.2021 10:55 Ответить
Прет чувака!!!!
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15.12.2021 10:59 Ответить
Свято место пусто не бывает, кандидат в зам. министры на собеседовании.
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15.12.2021 11:01 Ответить
А чого воно в Україну пхається ?
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15.12.2021 11:01 Ответить
Может думал что в ОП возьмут работать
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15.12.2021 11:27 Ответить
Хотело с "директором ЦРУ" побазарить.
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15.12.2021 12:38 Ответить
Старшина Запаса@StarshinaZapasa

16 ч



В Кызыле задержанный плюнул в лицо полицейскому, а потом сказал, что у него ВИЧ и туберкулёз.
Пока напуганный сотрудник протирал глаз снегом, хитрец угнал патрульную машину.
Карбонарии, вам на заметку.
Мы здесь власть (с).
Так и победите.
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15.12.2021 11:09 Ответить
Rosja efemeryda
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15.12.2021 11:11 Ответить
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15.12.2021 11:15 Ответить
Мабуть, в кабміні вільних місць не залишилося.
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15.12.2021 11:40 Ответить
А вдруг реально агент Проверили бы. Если нет то на дурку бы отвезли.
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15.12.2021 13:02 Ответить
У нас психов своих хватает.
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15.12.2021 13:04 Ответить
А если это окажется правда, вот будет прикол.
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15.12.2021 13:17 Ответить
Поліграф прикордонній службі у нас не довіряють?
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15.12.2021 13:25 Ответить
Письмо жены бойца ''Невидимого фронта''
https://www.youtube.com/watch?v=2uDhdtTC1EM&ab_channel=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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15.12.2021 14:01 Ответить
Це, про затримання кожного душевнохворого потрібно писати статті? Людина явно має психічний розлад особистості. Перевірити у психіатрів і відправити на рідну дурку.
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15.12.2021 14:54 Ответить
А звідки в цього розумово-хворого бабло на такі авіарейси , та ще й на ковід сертифікати? І, до речі, його прізвище нє на швілі закінчується?
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15.12.2021 15:49 Ответить
 
 