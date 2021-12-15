"Откровения" Богдана не смотрел. Это какой-то художественный жанр, сериал, а не политика, - Корниенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Первый заместитель главы ВР Александр Корниенко вчера не смотрел интервью бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.
Об этом он заявил в комментарии журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я не могу смотреть 3,5 часа "откровения" Андрея Иосифовича... Это уже какой-то художественный жанр. Если бы сейчас на Петровке еще продавали альманахи на DVD, то можно было бы выпускать на DVD, там 2 интервью. Это в сумме 10 часов", - заметил Корниенко.
Он считает, что интервью Богдана можно было бы посмотреть где-то в пути.
"Это же сериал, это не политический жанр", - добавил он.
Комментируя заявление Богдана о наличии расчетов по выплатам "слугам народа" и о существовании штрафов за неголосование, нардеп заявил: "Все, кто что-то видели, слышали, могут идти в НАБУ. Это их подследственность, а штрафы есть за неголосование, согласно регламенту".
Пожалуйста, подождите...
І де б він був, якби не Богдан
ці уроди ЄрЗе навіть за беню, за заслуги його лайна з Г+Г забувають.
і Богданом беня їм нагадує: "а смотрітє, я могу ісчо хуже для вас!"
А то что сказал богдан похоже зеленый скот задело за живое...
"позитывныБлогерВыНаш"
Если Гордон не *******, то мы приехали - КГБ, Политбюро и ГУЛАГ на украинской антарктической станции. Представляете картинку - стоят у моря Гордон, Бутусов и пингвин Шлепера и думают, как разлить на троих замерзшую бутылку водки от гуманитарного фонда Сороса. Причем тут пингвин, спросите вы? А он кильку в клюве принес, на закусь!
Бутусов, суши сухари и делай закладки с примой по пересылкам - народ в Украине к нашему несчастью в основном процентов на 73+15 тупой и еще тупее. Поэтому мрак темный и еще темнее...
то выходит что уже сериал окажется не сериалом а детективом с элементами ужаса !!!