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Богдан (75) выплаты (540) Слуга народа (2547) Корниенко (651) Офис Президента (1692)

"Откровения" Богдана не смотрел. Это какой-то художественный жанр, сериал, а не политика, - Корниенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Первый заместитель главы ВР Александр Корниенко вчера не смотрел интервью бывшего главы Офиса Президента Андрея Богдана.

Об этом он заявил в комментарии журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не могу смотреть 3,5 часа "откровения" Андрея Иосифовича... Это уже какой-то художественный жанр. Если бы сейчас на Петровке еще продавали альманахи на DVD, то можно было бы выпускать на DVD, там 2 интервью. Это в сумме 10 часов", - заметил Корниенко.

Он считает, что интервью Богдана можно было бы посмотреть где-то в пути.

"Это же сериал, это не политический жанр", - добавил он.

Комментируя заявление Богдана о наличии расчетов по выплатам "слугам народа" и о существовании штрафов за неголосование, нардеп заявил: "Все, кто что-то видели, слышали, могут идти в НАБУ. Это их подследственность, а штрафы есть за неголосование, согласно регламенту".

Также смотрите: Богдан: Я слышал, что "слугам" платят в конвертах. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Сериал это сваты...
А то что сказал богдан похоже зеленый скот задело за живое...
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15.12.2021 10:59
+17
Давайте згадаємо з якої діри виліз корнієнко.
І де б він був, якби не Богдан
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15.12.2021 10:58
+7
Как и сказал Богдан идти то в НАБУ можно, только вы шмаркли уже полтора года срываете назначание прокурора САП который может пусть в ход эти дела НАБУ.
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15.12.2021 11:02
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Давайте згадаємо з якої діри виліз корнієнко.
І де б він був, якби не Богдан
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15.12.2021 10:58 Ответить
Ерудиція - пилюка, витрушена з книжки в порожній череп Корнієнка.
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15.12.2021 11:03 Ответить
ОБНАГЛЕВШИЕ подонки !!!!!!!
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15.12.2021 12:19 Ответить
і згадаємо з якого серіалу з,явився слуга і всі прислужники
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15.12.2021 11:03 Ответить
та шо Богдан?
ці уроди ЄрЗе навіть за беню, за заслуги його лайна з Г+Г забувають.
і Богданом беня їм нагадує: "а смотрітє, я могу ісчо хуже для вас!"
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15.12.2021 11:06 Ответить
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15.12.2021 10:59 Ответить
це що, дебати в другому терміні бубочки?
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15.12.2021 23:21 Ответить
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15.12.2021 23:33 Ответить
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15.12.2021 10:59 Ответить
Сериал это сваты...
А то что сказал богдан похоже зеленый скот задело за живое...
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15.12.2021 10:59 Ответить
... но осуждаю!.. (с)
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15.12.2021 11:00 Ответить
хтоб говорив про "художній жанр"- працюючи з акторами - розмовного жанру.
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15.12.2021 11:01 Ответить
Как и сказал Богдан идти то в НАБУ можно, только вы шмаркли уже полтора года срываете назначание прокурора САП который может пусть в ход эти дела НАБУ.
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15.12.2021 11:02 Ответить
Значить їм краще прочитати книгу "Одкровення від Богдана" і "Велике будівництво"
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15.12.2021 11:02 Ответить
Толик - однояйцевый брат Богдана..
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15.12.2021 11:04 Ответить
Слабенько! я бы ща такое вам пост не засчитал!
"позитывныБлогерВыНаш"
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15.12.2021 13:37 Ответить
Действительно, зачем ему это смотреть. Он же в этом сериале играет каждый день, причём, не последнюю роль.
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15.12.2021 11:08 Ответить
Це серіал під назвою "Жабо-гадюкинг починає мстити" перша серія - запасаємось попкорном
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15.12.2021 11:09 Ответить
"Не смотрел, но осуждаю!" (с) совок.
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15.12.2021 11:10 Ответить
Это называется управляемый хаос. Очень хорошо работает на отдельноом континенте в политике, где нет москалей под боком.
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15.12.2021 11:20 Ответить
сериал это слуга народа
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15.12.2021 11:21 Ответить
Скажіть хтось бомжу що серіал це якщо багато серій, соромно працювати на 95 анал та знати цього!
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15.12.2021 11:25 Ответить
Хамские видосики Зе и его *отчётное* выступление в ВР для стадного убогого совкового-рабского народа, которое в безмозглом экстазе прерывалось слугами через каждую минуту аплодисментами для *их духовного лидера* ничем другим и не назовёшь- как *ВУЛЬГАРНЫЙ художественный жанр*
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15.12.2021 11:34 Ответить
А в НАБУ 300% наш руководитель сидит - идите!
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15.12.2021 11:34 Ответить
Проверяется все за 5 минут! Комиссия парламентская за правоохранительными органа во всех ***************** государствах контроллируется оппозициией. Вот к примеру Шуфрич должен поднять решения слидчых судей Полтавы - были ли даны разрешения на негласные следственные действияю. И через 10 минут мы будем знать, то ли Гордон ********, то ли у нас в стране при Зеленском возобновились политические преследования и СБУ пора переименовывать в КГБ. Токо *****, не создавайте комиссия во главе с тренером по танцам на шесте Слуг Народа....
Если Гордон не *******, то мы приехали - КГБ, Политбюро и ГУЛАГ на украинской антарктической станции. Представляете картинку - стоят у моря Гордон, Бутусов и пингвин Шлепера и думают, как разлить на троих замерзшую бутылку водки от гуманитарного фонда Сороса. Причем тут пингвин, спросите вы? А он кильку в клюве принес, на закусь!
Бутусов, суши сухари и делай закладки с примой по пересылкам - народ в Украине к нашему несчастью в основном процентов на 73+15 тупой и еще тупее. Поэтому мрак темный и еще темнее...
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15.12.2021 11:38 Ответить
ха.. а что если хоть половина сказанного Богданом окажется правдой !?
то выходит что уже сериал окажется не сериалом а детективом с элементами ужаса !!!
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15.12.2021 11:41 Ответить
Так, не ново, расстрел, с элементами ужаса, шифера мы уже смотрели. Чомусь поутихло! Видосик не оценили!
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15.12.2021 11:58 Ответить
я о том что положение в экономике катастрофическое и тут видосики уже не прокатят..
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15.12.2021 12:29 Ответить
Кто би говорил.
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15.12.2021 11:52 Ответить
Не бачив, не чув, але осуджую!
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15.12.2021 13:02 Ответить
 
 