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На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

Согласно промовидео об обновлении канала, среди ведущих вещателя: бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

"Когда оппозиция узнала, что канал "Рада" обновляется и будет качественным каналом, то у всех контролируемых СМИ они начали свою истерику, что теперь канал будет работать на власть. Вот что мы хотим вам ответить: канал "Рада" был и является государственным каналом. Мы рассказывали и будем рассказывать о том, что происходит во власти. Мы будем информировать украинцев о событиях власти. Этой власти, которая будет после этой. Той, которая будет после той. В этом и есть наша работа: информировать тех, кто избрал эту власть, о работе этой власти", - говорится в видео.

По данным "Детектор медиа" обновленное вещание стартует в режиме телемарафона, а ток-шоу начнут производить позже. По неофициальной информации, будет курировать продакшн заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. СМИ сообщали, что креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором – Наталья Яструбенко.

"Бабель" информирует, что политтехнолог Владимир Петров будет вести свою авторскую программу на телеканале. Она выйдет уже на этой неделе в вечернем прайме.

Также авторская программа будет у ведущего Сергея Иванова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Парламент не вмешивается в редакционную политику телеканала "Рада", - Корниенко
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Топ комментарии
+40
Не Рада, а Зрада))))
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15.12.2021 11:52
+36
От куди медвечуківська медіахвойдарня перекочувала
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15.12.2021 11:59
+25
мальчик за пианино,хочет переплюнуть яныка?
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15.12.2021 11:54
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Правила форума Совет форумчан
Не Рада, а Зрада))))
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15.12.2021 11:52 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

7 мин



СН делегувала у Нацраду з телебачення та радіомовлення людину, яка заводить в Україну китайську комуністичну пропаганду.

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15.12.2021 12:15 Ответить
нарешті обрали 65-літню Герасімьюк! Жулька тимоха по сравнению с ней молода дівка!
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15.12.2021 16:57 Ответить
Швидко Герасим"ючка перефарбувалась з порохоботки в зєлєботку.
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15.12.2021 17:23 Ответить
Весело ж, по-приколу, пілять!
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15.12.2021 11:53 Ответить
мальчик за пианино,хочет переплюнуть яныка?
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15.12.2021 11:54 Ответить
уже)
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15.12.2021 12:05 Ответить
жалко что Израиль своих не выдает,больше ему вроде и некуда)
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15.12.2021 12:08 Ответить
выдает) смотря кому) Беня не зря смылся оттуда выиграв в лотерею на выборах 2019 у нас в стране) уже бы сидел давно в федеральной тюрьме если б не наш мудрый нарид) США основной военный союзник израиля и если американским партнерам ктото такой вот нужен, то как то они обойдут и свой закон что бы помочь своему союзнику) кто ж кусает руку дающую тебе такие военные технологии)
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15.12.2021 12:12 Ответить
ну и зачем мелкий юморист америке?))
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15.12.2021 12:14 Ответить
неотвратимость наказания, мадмуазель) судебная система там таки независимая ветвь власти) А парень явно крепко вмазался в аферу с отмывом бабла коломойским) + уже успел на должности президента нафаршевать себе офшорки) белый поддержит такое) там тоже будут рады отомстить этому ватному юмористу за слив целой кучи каналов связи по военным вопросам и ряда спецопераций)
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15.12.2021 12:20 Ответить
когда я тут регистрировался, я был полный юзер,напутал в никах) мне 51 и уже имею стасус удб
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15.12.2021 12:31 Ответить
ясно) буду знать)
Слава Україні!)
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15.12.2021 12:37 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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15.12.2021 12:43 Ответить
#какая_разніца
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15.12.2021 11:55 Ответить
"Опозиція почала свою істерику" Це 100 % не провладний канал. Не,не...
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15.12.2021 11:56 Ответить
На Колю Тищенко схожий
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15.12.2021 11:58 Ответить
От куди медвечуківська медіахвойдарня перекочувала
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15.12.2021 11:59 Ответить
..никто не удивится если и залётный Гогилашвили, бронекуръер наркоты для Найвэлычнишей, пойдёт на повышение.. 73% зебилы что, зря старались?
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15.12.2021 12:00 Ответить
А оцей блохер - Сергійко Іванов, який просто втік з Донбасу і ніяк не захищав свою домівку, буде нас вчити як бути українцями і поважати зеленського.
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15.12.2021 12:01 Ответить
В ШИЮ, ЦИХ ШАВОК, ГНАТЬ!!
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15.12.2021 12:04 Ответить
Вся прокацаплена ЗЕлена гидота працевлаштовується. Будуть ***** тил забезпечувати.
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15.12.2021 12:06 Ответить
Наш Принижень очень хочет быть похожим на путина

Он же не просто тезис сплагиатил, он даже дикции пытается подражать. Да - бездарно, по долбое@ски, но посмотрите как старается.
видео на фб
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15.12.2021 12:06 Ответить
Недопутлер ,🙈🐸🐲 😂 🤮🤮🤮🤮
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15.12.2021 19:00 Ответить
Стефанчук!
Навіть Разумков собі такого не дозволяв...
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15.12.2021 12:07 Ответить
Здравствуй, ж.па Новый год.. Приехали
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15.12.2021 12:09 Ответить
Сирожа Іванов Мосійчукчін задолиз знайшов братів по розуму та присмоктався до бюджету.
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15.12.2021 12:10 Ответить
а шо вы хотіли від зелёных мерзотників
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15.12.2021 12:12 Ответить
эта какой та 3.14дець таварищы
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15.12.2021 12:14 Ответить
Новые е@ала

Владимир Завгородний: Есть такой анекдот: останавливает гаишник машину за небольшое превышение скорости. Мужик говорит: "Да, извините, наверное задумался..." Жена, сидящая рядом с водителем, говорит: "Да вы его не слушайте, товарищ лейтенант, он когда бухой, всякую ***** городит". Тесть сзади: "Дура, чё ты лезешь, сейчас права попросит показать, а прав-то и нету!.." Теща, сзади: "Да нахера мы вообще на ворованной машине-то поехали?.." И голос из багажника: "Ну что, граница уже, да?"

Вот это в целом похоже на историю с замминистром. Типа, искали крота, пока что нашли замминистра. Быкующего на блокпосту. С запоминающимся е@алом. С судимостями в прошлом. В прошлом помощник депутата Валуева. С русским паспортом и ИНН. С охраной, на которую не имеет права. От другого ведомства, к которому он не имеет отношения. На бронированной машине, которую выдало посольство США совершенно не ему, а разведчику из команды Бурбы. А жена его сидит на закрытых встречах с Зеленским. И получает зарплату в "Квартале", и собеседования и проверку благонадёжности проходила там же.

То есть понимаете, искали крота, копнули наугад, и вылез нах..й е@учий @лядь Шай-Хулуд.

И тут вот сложно понять, что больше пугает в этой картине. Что вот так случайно спалился важнейший агент-диверсант, раскинувший паутину криминальных влияний.
Или что в команде новых лиц любой, @лядь абсолютно любой, @лядь, на самом деле - с русским паспортом, на ворованном БТР, @лядь, и с мешком бриллиантов в жопе. И вот если бы любой, н....уй, ЛЮБОЙ АБСОЛЮТНО @ЛЯДЬ ЛЮБОЙ ЗЛОЕ@УЧИЙ СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ начал неудачно быковать на запись - то через три дня мы бы узнали, что у него паспорт Беларуси, он любовник Лукашенко, расписание "Укрзалізниці" составленно так, чтобы тесть фотографа не стоял на ж/д переезде возвращаясь с дачи, а ручная макака, привезённая из Африки дядей - моряком дальнего плавания, контролирует 1/3 мирового обращения диметилтриптамина.

Вот это страшно.
Что вместо крота вылезет е@учий Ктулху и тогда нам всем 3.14да.
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15.12.2021 12:14 Ответить
Ду ну. не может этого быть. ****, вброс!
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15.12.2021 12:21 Ответить
Зебіли, не ви, а вони, зробили вас разом !!!
Тепер цим ублюдкам буде платити не мертвечук, а ви, ЛОХИ. Хоча проповідувати вони будуть те, що й у мервечука, тільки ще й Янелоха возвеличувати.
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15.12.2021 12:25 Ответить
Не вистачає лиш Піховшека там.
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15.12.2021 12:31 Ответить
Тьху, тьху...!
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15.12.2021 12:37 Ответить
Та не кажіть. Свят, свят. І згадають же таке, на ніч глядячи
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15.12.2021 20:19 Ответить
95 квартал захватил власть подобно Рошену.
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15.12.2021 12:37 Ответить
Ні, ну без Рошена ніяк, він обов`язково має тобі в штани насрати. Сьогодні, напевно, ще не срав? Ну ти нагадуй про себе, нагадуй.
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15.12.2021 12:41 Ответить
Ми будемо інформувати українців про події у 95-му КВАРТАЛІ. Цього 95-го КВАРТАЛУ, того 96-го, що буде після цього 95-го. Того 97-го, який буде після того 96-го. У цьому і є наша робота: ДУРИТИ тих, хто обрав цей КВАРТАЛ...
Далі буде...
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15.12.2021 13:55 Ответить
Весь прикол в тому, що Колмойша і Медведчук ділові партнери, які мають спільними не один бізнес і тісно між собою пов`язані. А всі ці шоу від шмаркатої бубочки "боротьби з Медведчуклм", то просто сеанси кало-уринотерапії для тих 73% ідіотів.
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15.12.2021 12:39 Ответить
"Когда оппозиция узнала, что канал "Рада" обновляется и будет качественным каналом, то у всех контролируемых СМИ они начали свою истерику, что теперь канал будет работать на власть..."

От этого пассажа пахнуло лукашенковским Азаренком.
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15.12.2021 12:49 Ответить
"Також авторська програма буде у ведучого Сергія Іванова."

Джерело: https://censor.net/ua/v3305333

Це ж позитивний блохєр Подоляка. Подоляк сам про це сказав.
А ще "журналіст"Іванов, в минулому недопрокурор з Луганська, розважається вимірюванням чоловічих статевих органів.
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15.12.2021 13:05 Ответить
Перевести украинского журналиста Романа Цимбалюка руководить каналом Рада
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15.12.2021 13:13 Ответить
Журналист из мацквы не боится делать репортажи против раши ,
ЭТО ВАМ НЕ ДОМАШНИЕ БЛОГЕРЫ - ЭТО ВЫСОКИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ УРОВЕНЬ

#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
В бункер позвонил "засланный казачок": Путин дал признательные показания, в Гааге записали

https://youtu.be/ktNvMRoH75Q

14.12.2021 18:25 В
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15.12.2021 13:14 Ответить
я думаю, что ТВ-канал "рада" достоин, что бу его вели достойные тележурналисты. вот контроль от президента - это плохо. особенно такого как сегодня.
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15.12.2021 13:14 Ответить
Це будуть "НАЙдостойніші" *издоболи з закритих 112 та ZIK. Шмаркля своїх не кидає.
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15.12.2021 13:26 Ответить
Є суспільне телебачення, яке незалежне від влади і олігархів і фінансується із захищеної статті держбюджету. Чому це не влаштовує владу? бо вони говорять все як є, а Зелені треба розповідати казки
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15.12.2021 13:37 Ответить
Зеленський реально нелох: всі політсили і олігархи витрачають великі гроші на підтримку своїх ТБканалів, а зелень і тут за наш рахунок хоче лити в слабкі голови українців брехню і зраду під виглядом суперпатріота і батька нації, прости господи
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15.12.2021 13:33 Ответить
100%.Вот Питроликсеич был реально патриот-ниче не лил,Медведчука не трогал
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15.12.2021 13:57 Ответить
В таких випадках я прошу дописувача зазирнути в свої штани: чи Порох бува не насрав туди? Петра Олексійовича я не боготворю, як і любого політика. Тільки коли стоїть вибір між .уйовим музикантом на роялі -другом Каломойського і досвідченим політиком, який втримав країну, зробив безвіз і армію, при кому почалося відродження української культури і системні реформи, я вибрав Порошенка. Останні два зашкварних роки показують, що я не помилився. Будуть вибори, будуть кандидати - буду дивитися хто вони, що за бекграунд, яка команда, яка програма. І вам бажаю не грати в рулетку своїм життям і Україною, а спробувати проголосувати розумом.
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15.12.2021 15:01 Ответить
Я не поручик Ржевский,чтоб в мои штаны кто-то откладывал))Полностью с Вами согласен на счет "посмотрим на выборах".Один вопрос:какие именно "системные реформы" Вы имели в виду?
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15.12.2021 15:19 Ответить
Реформ багато, але на жаль вони тільки починалися і потрібно було їх продовжувати новій владі, а не "до основанія ми разрушім, кто бил нічєм тот станєт всєм". Реформи це в першу чергу прийняття потрібних законів. Закони розроблялися з допомогою і часто за гроші Заходу. Прийняття потрібних законів розтяглося на добрих 2-3 роки за відсутності монобільшості в парламенті. Найуспішніша реформа місцевого самоврядування. Місцеві влади одержали бюджети в декілька разів більші, що видно на тротуарах, освітленні міст, і багато чого. Армія і переозброєння, поліція -тут застряли на патрульній поліції, охорона здоров'я - гроші ходять за пацієнтом, а не за ліжкомісцями (тут із скрипом продовжуються якісь зміни), культура - вперше почали знімати українські фільми, квоти на радіо і ТБ, Державні закупівлі "Прозоро"- конкуренція, усунення корупції (правда, зараз успішно обходять ці конкурси), система антикорупційних органів (частину із них просто зламала нова влада, не призначається антикорупційний прокурор, ДБР перетворили в кімнатну собачку), конкурси на заміщення посад в судах і держпідприємствах. Судова реформа торкнулася тільки ВСУ і тд. Можна знайти весь перелік реформ в і-неті за бажання.
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15.12.2021 15:46 Ответить
Не,давайте отвечать за свои слова?Вы сказали :"Начались системные реформы".Но какие именно,вы уточнить не можете.Децентрализация-да.Это единственная реформа,которую можно занести в актив.НО.Вы не забыли,как пытались ее перекрутить?Не забыли,как возмущалась ЕС и США по поводу манипуляций с Антикоррупционным судом?"Прозоро"-вещь хорошая,но это не системная реформа.Да и сам Антикоррупционный суд-не реформа.Подводим итог:только децентрализация.За 5 долбаных лет НИЧЕГО из реформ.Как же тогда "системные реформы"?Теперь о Зеле.Судебная,земельная,реформа Генштаба и МО,реформа Укроборонпрома,реформа СБУ,Дия(хоть это тоже не реформа)Давайте будем объективными,а не упираться в защиту любимых политиков и поливание грязью других?Рассказать Вам одну историю?Сейчас модно визжать о том,как губительны для Украины ремонты дорог,школ,больниу.Одесская область.Открытие школы,которая 6(!!!) лет назад была закрыта на ремонт,а ремонт не проводился.Пан Гончаренко снимает видео этого открытия,рассказывает,как это офигенно,как много усилий нужно было приложить.А потом оказывается,что это "Будивныцтво",а пан Гончаренко там и близко не при делах.Ткнули этого перекрашенного рыга мордой,оно что-то начало мямлить...Вот это неприятное (для него)происшествие и можно представлять,как проекцию всех "реформ" и действий бывших соратников Медведчука:ложь,популизм и понты любой ценой.
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15.12.2021 17:18 Ответить
"Теперь о Зеле.Судебная,земельная,реформа Генштаба и МО,реформа Укроборонпрома,реформа СБУ,Дия(хоть это тоже не реформа)"- ви це серйозно, що там окрім назв і піару? Чи це у вас такий троллінг? Чи просто ваше призвище ЗЕбіл?
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16.12.2021 13:06 Ответить
Жесть!!!
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15.12.2021 13:34 Ответить
там им и место,все ровно не кто этот канал не смотрит
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15.12.2021 13:52 Ответить
Немає бути їм там місць! Тим паче за наші гроши з бюджету(((((😡
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16.12.2021 09:53 Ответить
В обновленной Украине соратник Медведчука и министр Яныка работал президентом-и ничего)
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15.12.2021 13:56 Ответить
Є Іванов і Пєтров. А де ще Сідоров,чи якийсь Васєчькін ?
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15.12.2021 14:05 Ответить
Кому ж ще можуть довіряти свою пропаганду зелені, як не дурналістам, які ненавидять Майдан?
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15.12.2021 14:10 Ответить
типичный кацапой... б - без мата ни жить, ни дышать, ни жрать не может.
есть такая порода недолюдей!
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15.12.2021 16:54 Ответить
норм, мне нравится. Ещо я всякой чепухой не морочился
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16.12.2021 23:11 Ответить
Ще не вистачає піховшека.
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15.12.2021 14:15 Ответить
Хворий на голову Петров за двох буде.
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15.12.2021 14:17 Ответить
Но Скобеева и Соловьев на канале Рада не работают. Какие претензии?
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15.12.2021 14:15 Ответить
А що з окружної дороги вже всіх хвойд влаштували, що взялися медведчукових влаштовувати?
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15.12.2021 14:22 Ответить
ВСЕ ДЕРЬМЕЦО В ОДНУ КУЧУ БУДУТ ЗЕ И СН ИНФОРМАЦИОННО ВЫЛИЗЫВАТЬ ДО ГЛАНД
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15.12.2021 14:36 Ответить
Как только у зелени случается какой-то очередной пророссийский зашквар, так сразу в комменты набегает ботва и начинает строчить о том, что Порошенко такой-сякой, друг Медведчука.
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15.12.2021 14:43 Ответить
Это канал Рада или канал Дом-2 ?
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15.12.2021 14:55 Ответить
предатели и кацапские козлопеды в Раде.
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15.12.2021 15:00 Ответить
очередной пропагандистский канал, не познавательно-развлекательніе передачи, умные, с эрудитами, а опять очередной прокацапский срач, болтовня, зомбуха и т.д.
медведчук восстанавливает свои срачи
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15.12.2021 17:03 Ответить
а где вещает этот ..дым.. хочется вову посмотреть как он на пианино без штанов лабает . лучше там чем с ****** на переговорах . и народу прикольно и вреда меньше
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15.12.2021 15:07 Ответить
Якщо вони будуть освітлювати роботу Верховної Ради це одне, а коли будуть освітлювати темники це вже інше.
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15.12.2021 15:22 Ответить
эта "рада"на "National Geographic" будет идти в рубрике "дикая природа слуг народа".
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15.12.2021 16:20 Ответить
Ха ха ха ха - вот прикол. Заместитель головы ОПЫ будет без предубеждения и беспристрастно ..... Ну вы поняли...
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15.12.2021 20:17 Ответить
Ссученные "разрыватели" Иванов с Петровым решили окончательно сбросить маску "позитивных блогеров Подоляка" и работать на ОП открыто. Похвально, похвально)
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15.12.2021 21:33 Ответить
Хороший канал не есть плохой. Поживем-увидим.
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15.12.2021 23:40 Ответить
Начинать рекламу журналистской команды канала с ответа оппозиции это очередное дно Зе-режима - не миссия и ценности ее, а реакция на оппозицию. Еще бы всегда востребованного Пиховшека с обзорной программой достижений Медведчука и незаменимого доктора Пальчевского с авторской программой "пальчики РФ")
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16.12.2021 01:34 Ответить
как тех работник такого канала, я скажу что началось это с зе власти, как они пришли такая политика на канале рада и доме.А идти тупо некуда, остался ток прямой и 5канал.
Остальное еще хуже, фирташа?бени\медвечука?мураева?пинчука?
Тупо некуда податься ейбогу.
+ ходила инфа в узкихъ кругах что в связи с тем что зе надо отбеливавть то ему канал купят на базе М2, смотрю на днях а лицензию М2 купил....Беня....занавес аплодисменты
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16.12.2021 03:43 Ответить
И что? Украинская журналистика, она как и политикум, и проститутки - кто платит, тому и отдаются.
Но есть проститутки, которые качественно отбрабатывают оплату, а есть такие, которые взяли бабло и отработали абы как.
И вот вторые - это, как раз, про канал "Рада", который никогда не мог похвастать высокими рейтингами. Если новая команда журнатуток отработает свои деньги так, чтоб увеличить просмотры (а 112-й все-таки был в топах) - то это только плюс.
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16.12.2021 08:06 Ответить
Буде канал для Зелебобіків, який буде розповідати про "успіхи" цієї влади. Мало хвалять зе на інших каналах, лише 1+1, хоч і відлизує добряче, але сам не справляється. Зеленому хочеться більше похвали, любить воно в теплій ванні знаходитись, що не кажіть!
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16.12.2021 08:18 Ответить
що не день - нове "здобуття")) астанавітєсь, в мене вже попкорн закінчується))
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16.12.2021 08:39 Ответить
Там Петрова в ролике показали. Того, кто гадости про Майдан писал.
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16.12.2021 10:32 Ответить
Он сейчас на ютуб-канале "Исландия" тщательно вылизывает Зеленского. И "разрывает" всех его оппонентов)
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16.12.2021 13:06 Ответить
 
 