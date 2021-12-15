На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
На обновленном канале "Рада" будут работать бывшие ведущие "112 Украина" и ZIK.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
Согласно промовидео об обновлении канала, среди ведущих вещателя: бывшие ведущие "112 Украина" Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.
"Когда оппозиция узнала, что канал "Рада" обновляется и будет качественным каналом, то у всех контролируемых СМИ они начали свою истерику, что теперь канал будет работать на власть. Вот что мы хотим вам ответить: канал "Рада" был и является государственным каналом. Мы рассказывали и будем рассказывать о том, что происходит во власти. Мы будем информировать украинцев о событиях власти. Этой власти, которая будет после этой. Той, которая будет после той. В этом и есть наша работа: информировать тех, кто избрал эту власть, о работе этой власти", - говорится в видео.
По данным "Детектор медиа" обновленное вещание стартует в режиме телемарафона, а ток-шоу начнут производить позже. По неофициальной информации, будет курировать продакшн заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. СМИ сообщали, что креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором – Наталья Яструбенко.
"Бабель" информирует, что политтехнолог Владимир Петров будет вести свою авторскую программу на телеканале. Она выйдет уже на этой неделе в вечернем прайме.
Также авторская программа будет у ведущего Сергея Иванова.
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СН делегувала у Нацраду з телебачення та радіомовлення людину, яка заводить в Україну китайську комуністичну пропаганду.
Слава Україні!)
Он же не просто тезис сплагиатил, он даже дикции пытается подражать. Да - бездарно, по долбое@ски, но посмотрите как старается.
видео на фб
Навіть Разумков собі такого не дозволяв...
Владимир Завгородний: Есть такой анекдот: останавливает гаишник машину за небольшое превышение скорости. Мужик говорит: "Да, извините, наверное задумался..." Жена, сидящая рядом с водителем, говорит: "Да вы его не слушайте, товарищ лейтенант, он когда бухой, всякую ***** городит". Тесть сзади: "Дура, чё ты лезешь, сейчас права попросит показать, а прав-то и нету!.." Теща, сзади: "Да нахера мы вообще на ворованной машине-то поехали?.." И голос из багажника: "Ну что, граница уже, да?"
Вот это в целом похоже на историю с замминистром. Типа, искали крота, пока что нашли замминистра. Быкующего на блокпосту. С запоминающимся е@алом. С судимостями в прошлом. В прошлом помощник депутата Валуева. С русским паспортом и ИНН. С охраной, на которую не имеет права. От другого ведомства, к которому он не имеет отношения. На бронированной машине, которую выдало посольство США совершенно не ему, а разведчику из команды Бурбы. А жена его сидит на закрытых встречах с Зеленским. И получает зарплату в "Квартале", и собеседования и проверку благонадёжности проходила там же.
То есть понимаете, искали крота, копнули наугад, и вылез нах..й е@учий @лядь Шай-Хулуд.
И тут вот сложно понять, что больше пугает в этой картине. Что вот так случайно спалился важнейший агент-диверсант, раскинувший паутину криминальных влияний.
Или что в команде новых лиц любой, @лядь абсолютно любой, @лядь, на самом деле - с русским паспортом, на ворованном БТР, @лядь, и с мешком бриллиантов в жопе. И вот если бы любой, н....уй, ЛЮБОЙ АБСОЛЮТНО @ЛЯДЬ ЛЮБОЙ ЗЛОЕ@УЧИЙ СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ начал неудачно быковать на запись - то через три дня мы бы узнали, что у него паспорт Беларуси, он любовник Лукашенко, расписание "Укрзалізниці" составленно так, чтобы тесть фотографа не стоял на ж/д переезде возвращаясь с дачи, а ручная макака, привезённая из Африки дядей - моряком дальнего плавания, контролирует 1/3 мирового обращения диметилтриптамина.
Вот это страшно.
Что вместо крота вылезет е@учий Ктулху и тогда нам всем 3.14да.
Тепер цим ублюдкам буде платити не мертвечук, а ви, ЛОХИ. Хоча проповідувати вони будуть те, що й у мервечука, тільки ще й Янелоха возвеличувати.
Далі буде...
От этого пассажа пахнуло лукашенковским Азаренком.
Джерело: https://censor.net/ua/v3305333
Це ж позитивний блохєр Подоляка. Подоляк сам про це сказав.
А ще "журналіст"Іванов, в минулому недопрокурор з Луганська, розважається вимірюванням чоловічих статевих органів.
ЭТО ВАМ НЕ ДОМАШНИЕ БЛОГЕРЫ - ЭТО ВЫСОКИЙ ЖУРНАЛИСТСКИЙ УРОВЕНЬ
#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
В бункер позвонил "засланный казачок": Путин дал признательные показания, в Гааге записали
https://youtu.be/ktNvMRoH75Q
14.12.2021 18:25 В
есть такая порода недолюдей!
медведчук восстанавливает свои срачи
Остальное еще хуже, фирташа?бени\медвечука?мураева?пинчука?
Тупо некуда податься ейбогу.
+ ходила инфа в узкихъ кругах что в связи с тем что зе надо отбеливавть то ему канал купят на базе М2, смотрю на днях а лицензию М2 купил....Беня....занавес аплодисменты
Но есть проститутки, которые качественно отбрабатывают оплату, а есть такие, которые взяли бабло и отработали абы как.
И вот вторые - это, как раз, про канал "Рада", который никогда не мог похвастать высокими рейтингами. Если новая команда журнатуток отработает свои деньги так, чтоб увеличить просмотры (а 112-й все-таки был в топах) - то это только плюс.