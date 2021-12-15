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Противотанковые подразделения ВСУ тренировались уничтожать вражескую бронетехнику на границе с оккупированным Крымом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

На южном направлении продолжаются тренировки противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование объединенных сил ВС Украины, на этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задания в тесном взаимодействии друг с другом.

Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

- За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, было тяжело, но военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой обстановке. Вместе с тем, за умелыми слаженными действиями чувствовалась ежедневная напряженная служба и значительный опыт.

- Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать также эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Топ комментарии
+9
Нехай лапті дивляться як їх зустрічатимуть.
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15.12.2021 12:49
+5
Хосподя, опять эти дИдовские "Рапиры"... Ну сколько можно этот цирк показывать и потенциальную гибель всего расчёта? Где массовая работа с собственными ПТРК, которыми уже должен быть оснащён КАЖДЫЙ батальон? Или опять в планах на 2050-й год и бесконечных "концепциях"?
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15.12.2021 13:00
+5
М-да. Рапиры в чистом поле - это конечно команда смертников. Успеют пару выстрелов сделать. Потом можно разбегаться от орудия.
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15.12.2021 13:02
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Нехай лапті дивляться як їх зустрічатимуть.
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15.12.2021 12:49 Ответить
Рапіри - добрі гармати, особливо якщо вони стріляють керованими ракетами.На 50 мільйонів баксів таких керованих ракет Квітник продав Луч Алжіру. А в ЗСУ вони поступали?
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15.12.2021 13:08 Ответить
Не поступали. Остановилось все на импортозамещении рашкинских деталей. Вроде, уже сделали новую версию, но закупок не было.
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15.12.2021 13:59 Ответить
Если у противника будет преимущество в воздухе, толку от противотанковых пушек которые возят машины?
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15.12.2021 12:50 Ответить
Сотня наших літаків 30-40 літньої давності проти 1200 кацапердовських?
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15.12.2021 13:12 Ответить
Ага, 1200. Прям все и вся прилетели...
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15.12.2021 13:28 Ответить
Даже Ил-2 с постаментов поснимают. Запоребрики такие воинственные.
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15.12.2021 14:00 Ответить
Війна Штатів в Іраку показала повну безперспективність бронетанкових військ в ******** війні.Передивіться серіал "Покоління вбивць"...Зараз все вирішують ракетні та бомбові удари,власне тому нам і продали "джавеліни" як вже застарілий і непотрібний хлам...
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15.12.2021 12:59 Ответить
Цель Путина не разбомбить Украину, а захватить. Против захвата территории джавелины и стингеры очень хорошо работают.
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25.01.2022 16:44 Ответить
Хосподя, опять эти дИдовские "Рапиры"... Ну сколько можно этот цирк показывать и потенциальную гибель всего расчёта? Где массовая работа с собственными ПТРК, которыми уже должен быть оснащён КАЖДЫЙ батальон? Или опять в планах на 2050-й год и бесконечных "концепциях"?
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15.12.2021 13:00 Ответить
Каждый батальон и оснащен. Минимум взводом.
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15.12.2021 14:02 Ответить
Чем Рапиры плохи? Если нет Джавелинов в достаточном количестве то МТ-12 вполне годное оружие, а в руках хорошего расчета смертоносное. ПТУРы без системы "выстрелил и забыл" имеют 2 существенных недостатка: 1. светятся сразу посте выстрела, так как шлейф огня в разы мощнее выстрела 100 мм орудия. 2. цель нужно держать наводчику и если нет кабеля для дистанционного управления установкой с пульта как в Стугне то вероятность выжить у стрелка куда меньше чем у расчета Рапиры, кроме того срелять из закрытых позиций по наводке наблюдателя из ПТУРа вообще нет возможности, а из орудия - лупи на здоровье противник даже толком не узнает откуда прилетело.
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15.12.2021 14:05 Ответить
Подкалиберным снарядом, с ЗОП да еще по наводке наблюдателя ? Это как ? Можете обяъснитъ хотя бы "на пальцах" ?
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16.12.2021 09:34 Ответить
Легко, МТ-12 лупит по навесной как обычная артиллерия, это не только "противотанковая" пушка, а и дополнительная артбатарея, чего ПТУРы не могут.
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16.12.2021 10:14 Ответить
У неё не только подкалиберы, есть еще осколочно-фугасные боеприпасы.
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16.12.2021 10:15 Ответить
Ну разве что дополнительная 100мм ОФ артбатарея так ведь слабо и не далеко. Тогда причем тут сравнение с ПТУРС.
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16.12.2021 17:18 Ответить
Американцы опять нарушили воздушное пространство Украины....https://youtu.be/cZD7t2IpxVg...аж 27 часов катался в небе...
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15.12.2021 13:01 Ответить
М-да. Рапиры в чистом поле - это конечно команда смертников. Успеют пару выстрелов сделать. Потом можно разбегаться от орудия.
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15.12.2021 13:02 Ответить
если успеют..
в современной войне не айс конечно..
вот если их в укрытия + маскировка , то может и хватило бы на короткий бой средней интенсивности..
А так печально конечно - 8 лет войны и такое старье..
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15.12.2021 13:08 Ответить
Они сразу себя демаскируют, с 1-го выстрела. А поскольку статические, то уничтожаются быстро, если не успеют перебить противника. Они неспособны бороться с танками, только с БТР/БМП. С одной оговоркой. Если есть ЗУ-23, то сначала сносится из ЗУ-шки активная броня, а потом куммулятивом Рапира пробивает любой советский танк в башню. Но это на уровне адреналина действие. Если не попали, то можно венки заказывать.
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15.12.2021 21:25 Ответить
То же самое можно сказать про любое огневое средство. В чистом поле даже экипаж танка это смертники.
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15.12.2021 14:09 Ответить
Они даже если окопаны, то смертники. Потому, что не двигаются.
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15.12.2021 21:26 Ответить
если ти будеш по полю боя бегать бистрее трупом станеш чем те кто в окопе сидит
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15.12.2021 23:45 Ответить
Рапиры то ладно, а что будет если одна пуля или осколок залетит в "машину минирования"?
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15.12.2021 14:22 Ответить
Ничего не будет. От пули или осколка детонации не произойдет.
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15.12.2021 21:27 Ответить
Спасибо горбылеву!
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21.12.2021 10:09 Ответить
Ну что тут сказать. Лучшее что можно сделать с вот этим вот барахлом времен второй мировой это продать западным коллекционерам на аукционе, остальное сдать в утиль. На полученные деньги можно будет закупить сотню джавелинов или пару сотен тех же стугн. Толку будет больше. В век беспилотников, ракет и спутников это просто анахронизм. Тут не гордиться нужно а плакать( Наше счастье что у мокшей 90% армии такое же барахло родом из совка.
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15.12.2021 13:02 Ответить
Хорошая тактика 40 годов прошлого столетия в районе Курской дуги...сегодня кацапов нужно мочить джевелинами.
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15.12.2021 13:05 Ответить
Підберися в чистому полі на півтора кілометра із Джавеліном до кацапа.
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15.12.2021 13:10 Ответить
Оборона они сами приедут...
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15.12.2021 13:12 Ответить
Да запросто. И ты фиг заметишь. А вот твою пушку или танк за 20 километров видно будет. Даже не успеешь лапы раскинуть и зарядить
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15.12.2021 13:43 Ответить
Лучше в окопе с 2-мя рпг-22 чем с рапиры ловить цель
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15.12.2021 14:27 Ответить
Вчера в небе над Украиной замечен также самолетик RC-130 "Gercules"...наверно печенки Нуланд привез...
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15.12.2021 13:06 Ответить
Гитлер из Курской Дуги срочно снял танки и переправил в Италию....с кем краснопузые воевали..знает только Нострадамус...
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15.12.2021 13:08 Ответить
Вчера Петр Порошенко ездил в Авдеевку на передовую...привез много чего для солдат и офицеров...самое интересное что Голобородьки удали видос с Порошенко в Ютьюбе...идиоты...на зеркале Ютьюба остаются любые сообщения попавшие в инет...
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15.12.2021 13:12 Ответить
это прикол такой?это все равно что с луком против автомата выходить
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15.12.2021 13:14 Ответить
После двух чеченских войн РАБссия стала круче США и Турции...в Нагороном Карабахе было показано как будут мочить мавзолейных гопников...
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15.12.2021 13:21 Ответить
Только вот Украина вооружена и мотивирована ХУЖЕ армян. У армян было куда больше арты, танков на ходу и даже ПВО какое Украине и не снилось. Счастью, что у рашки нет пока нормальных ударных БПЛА. Но Орлан-30 + Орион -это очень серьезное преимущество. Как только оно пойдет в серию - Украине конец
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21.12.2021 10:06 Ответить
Вначале января президент Турции срочно прилетает в Киев...,Байрактары не привезет...говорит 200 штук Украине хватит... зато привезет свежие помидоры...
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15.12.2021 13:24 Ответить
Ну е-мое.... Как в 41-м посреди поля пушками в ряд думаете встречать врага?
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15.12.2021 13:40 Ответить
Как резерв, на танкоопасном направлении, на участке возможного прорыва танков. В сочетании с прочими противотанковыми средствами уровня от взвода до бригады. Лучше, чем ничего.
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15.12.2021 14:06 Ответить
Не уверен, что в 21 веке такая тактика будет успешной.
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15.12.2021 14:09 Ответить
Колонну расстрелять - запросто. На Донбассе прокатывало. Псковских полосатиков именно из Рапиры постреляли. Но если танки, то беда...
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15.12.2021 21:31 Ответить
А есть что-то новее рапир? Это ж армянщина в чистом виде. Сейчас мобильная война, МОБИЛЬНАЯ! Если ты в течение 2-3 минут не покинул позиции - гуд бай...
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15.12.2021 14:48 Ответить
А кто прикрывает сверху??? Грош цена такой обороне - налетят и уничтожат!
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15.12.2021 15:30 Ответить
Буксируемая пт-артиллерия это позавчерашний день.Едва ее хватит до второго выстрела.Нужны современные ПТУР.
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15.12.2021 17:26 Ответить
Нужны много чего, но факт в том что МО не в состоянии понять что им надо и самое главное ЗАКУПИТЬ это! Не то чтобы денег не было, просто они не в состоянии ими распоряжаться грамотно. В итоге, деньги качуют из года в год, с корсчета на корсчет и ничего не происходит
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21.12.2021 10:03 Ответить
 
 