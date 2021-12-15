Противотанковые подразделения ВСУ тренировались уничтожать вражескую бронетехнику на границе с оккупированным Крымом. ВИДЕО
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На южном направлении продолжаются тренировки противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование объединенных сил ВС Украины, на этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задания в тесном взаимодействии друг с другом.
Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.
- За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
По словам командующего, было тяжело, но военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой обстановке. Вместе с тем, за умелыми слаженными действиями чувствовалась ежедневная напряженная служба и значительный опыт.
- Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать также эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.
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"Три МТЛБ - марки МТЛБ-ВМ и МТЛБ-6МА российского производства, которых нет на вооружении украинской армии, разбитых огнем орудия солдата Лукашука из батареи Коваля 26 августа 2014-го под Иловайском"
в современной войне не айс конечно..
вот если их в укрытия + маскировка , то может и хватило бы на короткий бой средней интенсивности..
А так печально конечно - 8 лет войны и такое старье..