Противотанковые подразделения ВСУ тренировались уничтожать вражескую бронетехнику на границе с оккупированным Крымом. ВИДЕО

На южном направлении продолжаются тренировки противотанковых артиллерийских и инженерных подразделений, несущих боевую службу на административной границе с временно оккупированной территорией АР Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование объединенных сил ВС Украины, на этот раз несколько подразделений одновременно отрабатывали учебные задания в тесном взаимодействии друг с другом.

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Как сообщил командующий объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений, военнослужащие должны были общими силами отразить попытку прорыва вражеской бронетехники на танкоопасном направлении.

- За считанные минуты они заняли определенные позиции, развернули артустановки и начали установку минных заграждений, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, было тяжело, но военные работали в штатном режиме, спокойно и уверенно, как в боевой обстановке. Вместе с тем, за умелыми слаженными действиями чувствовалась ежедневная напряженная служба и значительный опыт.

- Эти навыки за восемь лет войны каждым военнослужащим уже освоены, поэтому задачи выполняются четко, уверенно и слаженно. Очевидно, что и в боевых условиях они будут действовать также эффективно и будут прикрывать опасные направления от реального противника, - подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

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