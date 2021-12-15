Я научу Богдана готовить не политические слухи, а кулинарные вкусности, - Тищенко отвечает на вопрос о неформальных зарплатах в "СН". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия
"Слуга народа" Николай Тищенко отрицает существование неформальных зарплат у нардепов "Слуги народа" и заявил, что слова экс-глава ОП Андрея Богдана о доплатах в конвертах это - политические слухи.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом Тищенко сказал в кулуарах Верховной Рады.
"Если господину Богдану нужно будет, то я обещаю, что я научу его готовить, но не политические слухи и разговоры, а кулинарные вкусности... Я первый раз слышу о зарплатах в конвертах... Неформальной зарплаты нет", - сказал Тищенко.
Топ комментарии
+36 Рекрут
показать весь комментарий15.12.2021 13:57
+34 Garry Grant
показать весь комментарий15.12.2021 14:05
+32 Чайка Київ
показать весь комментарий15.12.2021 14:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
сподіваюсь я не відкрив таємнимцю "смаколиків" ресторану Велюр
А персонал частных фирм и фирмочек зачастую ВЫНУЖДЕН соглашаться на "конверты", потому что иначе хозяин фирмы не возьмет тебя, а найдет другого. Хозяину не выгодно платить 46% (и выше) от твоей белой зарплаты. А опытный бухгалтер (или другой специалист) не пойдет работать за минималку, он лучше уедет к полякам или чехам.
146% з благих намірів. Чи може все ж таки, що робити ОБШУК в цих приймальнях народних депутан проводити НЕ МОЖНА.
Народ еще его цены на Бесарабке не забыл на мясо и сало. Шутник, мягко говоря.
Паразиты оьыкнрвенные класс хитрожопые.
Вчитель, що й казати. З великої букви "..." (кх-кх)
Это уже анекдот.