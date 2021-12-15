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Зеленский (16534) охрана (697) Павлюк Илья (6)

Близкий к Зеленскому бизнесмен Павлюк ездит на автомобиле с номерами прикрытия, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственное расследование пишет "УП".

Как утверждает издание, Land Cruiser с такими знаками видели у Офиса Президента 7 декабря. По закону такие номерные знаки имеют право использовать спецслужбы для проведения операций. Но в этот раз ими воспользовался инкогнито бизнесмен Илья Павлюк.

Этот поклонник "Квартала 95" из Черновцов, начиная с 2018 года, был рядом с Зеленским и сопровождал его на пути к должности президента. Павлюка называют и одним из "архитекторов" победы "Слуги народа" на выборах.

Когда "Квартал" познакомился с Павлюком, он уже был непублично влиятельным человеком на Буковине. СМИ называли его "королем контрабанды" западной таможни. На грани "нулевых" Павлюк был близок к коммунисту Игорю Калетнику, который во времена Виктора Януковича возглавлял Государственную таможенную службу.

По словам слуг народа, Павлюк имел отдельный кабинет в предвыборном штабе действующего президента и проводил собеседования с кандидатами в команду Зеленского.

Теперь во фракции "Слуга народа" Павлюк контролирует группу депутатов. Такие нардепы, как Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец регулярно приходили перед важными голосованиями в офис Ильи Павлюка в правительственном квартале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бизнесмен Павлюк тянет восстановленного судом после люстрации экс-главу СБУ Днепропетровщины Верхогляда на пост главы Харьковской ОГА, - журналист Гришин

Офис президента подозревал "группу Павлюка" в работе в интересах бизнесмена Рината Ахметова.

Издание напоминает, что после того как эта группа заблокировала законопроект о рынке электроэнергии, который мог ослабить монополию ДТЭК на энергетическом рынке, приближенного к Илье Павлюку нардепа Дмитрия Соломчука лишили должности заместителя главы фракции "Слуга народа".

Еще один пример работы в интересах Ахметова – провальное голосование за законопроект №4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух.

В феврале 2021 года Офис Генерального прокурора по заявлению юристов проекта журналистских расследований открыл уголовное производство из-за вероятного влияния Павлюка на деятельность народных депутатов.

Зеленский в свое время признавал, что знает Павлюка, но другом его не называл.

Также смотрите: Бизнесмен Павлюк тайно ходит в ОП: при президентстве Зеленского билет во власть могут получить не только "кварталовцы", но и те, кто ходил на их выступления, - журналист Ткач. ВИДЕО

УП обратилась в Офис Президента за объяснением по поводу приезда на Банковую автомобилей с номерами прикрытия, но на момент публикации ответа не получила.

Оперативные номерные знаки использует также авто охраны министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

По данным УП в правоохранительных органах, номерные знаки прикрытия висят и на машине руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского. Его автомобиль был замечен за нарушением правил дорожного движения в нерабочих обстоятельствах.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+44
"королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу

Ну так с какого перепуга вы это рыговское сувырло называете бизнесменом?

Или у нас с 2019 года контрабанда и воровство - это легальный и успешный бизнес?
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15.12.2021 14:08
+30
70% за это жопы рвали .
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15.12.2021 14:08
+20
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15.12.2021 14:18
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"королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу

Ну так с какого перепуга вы это рыговское сувырло называете бизнесменом?

Или у нас с 2019 года контрабанда и воровство - это легальный и успешный бизнес?
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15.12.2021 14:08 Ответить
цікаво, а зеленский, ермак та інші - написали вже заяву про зустріч с олигархом павлюком?))
по закону))
чі павлюка в ОП(Г) "не считают олигархом"?))
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15.12.2021 14:12 Ответить
по закону зеЛоха - павлюк олигарх:
Коли "Квартал" познайомився з Павлюком, той уже був непублічно впливовою людиною на Буковині. ЗМІ називали його "королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу.
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15.12.2021 14:13 Ответить
у нас полтора олигарха в стране) запомни:
1. Порошенко
1,5. Ахметов (на пол ставки, пока не решат вопрос по зеленой енергетике и не поделят сферы влияния ради Игоря Валерыча)
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15.12.2021 14:50 Ответить
Плюсую
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15.12.2021 14:28 Ответить
70% за это жопы рвали .
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15.12.2021 14:08 Ответить
Таки да. За новые е@ала при власти

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15.12.2021 14:49 Ответить
Конечно. Чтобы и самим продолжать жить по старым понятным законам. По моим наблюдениям народ в основной массе боится реформ как черт ладана
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15.12.2021 15:05 Ответить
А почему не бояться, если например той же коррупцией так или иначе пользуются ВСЕ.
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15.12.2021 15:27 Ответить
Та то понятно, что в интернете у нас никто, никогда и ничего... А ворье сидит только там где то далеко в Киеве или как минимум области...
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15.12.2021 15:51 Ответить
чиновники всіх часів мастей та рангів із шкіри лізуть - себе не шкодують, щоб провести рЕхформи - побороти ту кляту корупцію....- от не повезло їм іх народом .... неповезло ....
от в цьому що кацапські що наші ...- борцуни ...

https://mover.uz/watch/MCsr6Oom/

https://www.youtube.com/watch?v=EGZBb-b4LSk
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15.12.2021 16:01 Ответить
І всьо нормально. І тішіна.
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15.12.2021 14:10 Ответить
не,ну вы,блин,интересные - а как вы хотели ?
а вдруг переворот - а близкие без номеров прикрытия ??
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15.12.2021 14:11 Ответить
Тоді без номерів прикриття їх швидко пов'яжуть .
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15.12.2021 15:26 Ответить
Зе живет по принципу УКРАИНА ЭТО МОЙ 95 КВАРТАЛ ЧТО ХОЧУ ТО И ДЕЛАЮ ТОЛЬКО ДЯДЕ БОРОДАТОМУ НЕМНОЖКО ОТСТЕГИВАЮ И ДЕЛАЮ ЧТО ХОЧУ КОНСТИТУЦИЯ НЕ НЕ ЗНАЮ ,ЗАКОНЫ КАКИЕ ЗАКОНЫ НЕ ИСПОЛНЯЮ ВРУ ГУЛЯЮ ШОПИНГ ПО МИРУ А НЕ ПЕРЕГОВОРЫ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРАНА ПРЕВРАЩЕНА В ЗЕ ШАПИТОЛИЙ
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15.12.2021 14:12 Ответить
Чертовы журналисты мешают Бубочке деолигархизацию проводить
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15.12.2021 14:14 Ответить
А на чём он должен ездить? На трамвае?
Эпоха бедности же закончилась.
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15.12.2021 14:15 Ответить
Я так вважаю, що на човні... Через ріку Стікс. Усі д'єрмаки, гогішвілі з дружинами, агрохімії й уся інша наволоч. Тільки на човні, тільки так - в один бік.
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15.12.2021 14:22 Ответить
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15.12.2021 14:18 Ответить
Два года у корыта, а косяков уже на пять. Ох и зелень)
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15.12.2021 14:24 Ответить
Косяков уже -- отсидеть все и жизни не хватит.
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15.12.2021 14:51 Ответить
челендж "ні для без зашквару" продовжується....
скоро дізнаємось кому передав "естафету" Павлюк...
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15.12.2021 14:25 Ответить
в країні хаос та державний """беспредел"""
а найвєлічніший робе свої чорні справи та мовчить на все...
мабудь хтось вдовбав в зелений мозок президента, що йому дозволено все і за це все йому нічого не буде.
і воно повірило.
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15.12.2021 14:26 Ответить
все такие скрытные , опасные ...клоуны
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15.12.2021 14:27 Ответить
Бандюки!
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15.12.2021 14:52 Ответить
ОПГ Кучма и К*...если коротко...,впрочем это уже было в 2000 году,когда Гонгадзе убили...
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15.12.2021 14:29 Ответить
Мудрий нарід говорите? Ну ну...
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15.12.2021 14:35 Ответить
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15.12.2021 14:36 Ответить
не "нас" а "вас" (С)
Кто-то успел сбежать
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15.12.2021 16:26 Ответить
Молодцы журналисты!
Страна должна знать своих "героев".
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15.12.2021 14:37 Ответить
Вся квартальна срань та бандюки на номерах прикриття...
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15.12.2021 14:40 Ответить
Представляю призЕденство зЕлоха, сидит в кабинете, а ему через секретутку передают муку колумбийскую, проходит определённое время и начинают заходить клоуны, бандюки, фесебешники и прочая шваль, пару слов о вяличае зЕлоха и бумажка на подпись.
Иначе, ни чего понять не могу, сплошной идиот.., пардон, 95 квартал...
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15.12.2021 14:46 Ответить
Ще одно лайно на колесах!
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15.12.2021 14:51 Ответить
По ходу страной правят бандиты, прикрываясь хлебальником нелоха !
А номера, тачки, охрана и прочее - то мелочи....
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15.12.2021 14:53 Ответить
зЕлох, не президент и не призЕдент, он председатель конторы Народа Игоря Валерьевича, "95 квартал" - Фунтик! Интересно, как он посидит, при следующем президенте???

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15.12.2021 15:14 Ответить
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15.12.2021 14:53 Ответить
Шла ЗЕ лупа по роялю, туда и обратно.
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15.12.2021 14:54 Ответить
Вы не понимаете, это другое, это же не Порошенко, а друзьям нелоха всё можно, никакого кумовства
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15.12.2021 15:04 Ответить
Что ни день, то новое достижение.
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15.12.2021 15:21 Ответить
Після них країна буде, як циганська хата на краю села, з якої виїхали цигани назавжди.
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15.12.2021 15:41 Ответить
Народ, нужны страйки на ботоканал гундосой , кто может , велкам
https://www.youtube.com/channel/UCH8ZNkgNbK7XV1mdYMOZvZg
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15.12.2021 15:59 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCH8ZNkgNbK7XV1mdYMOZvZg
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15.12.2021 16:00 Ответить
что нужно делать? я не в курсе.
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15.12.2021 16:22 Ответить
Вартість виготовлення номеру 300 грн. Замовляйте і катайтесь. Штраф не великий
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15.12.2021 16:00 Ответить
Да, да, зепил, єто другое!
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15.12.2021 16:09 Ответить
видно у порошенки переняли "опыт" - тот то же на Мальдивы летал "под прикрытием"))))))))))
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15.12.2021 16:11 Ответить
зе собирает команду по принципу непорошенко, и то какая это шваль говорит о многом
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15.12.2021 16:27 Ответить
Да Киев красотища!!!! А Депутаты - вы БОГИ!!!!! Ху...ли вам!!!! Удачи!!!!
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15.12.2021 16:42 Ответить
Презерватив каоомоцськаго й його кодло!
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15.12.2021 17:16 Ответить
Каждому ларечнику - номера прикрытия и статус Джеймса Бонда! И почему Васю с левыми номерами сразу тянут в каталажку? А ведь это тоже - номера прикрытия!
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15.12.2021 17:40 Ответить
А уявляєте він скоїв ДТП! Так ніхто його ніколи не знайде. Тут Трухін серед білого дня за кермом покалічив людей і тепер ніяк не можуть визначити, хто сидів за кермом.
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15.12.2021 18:55 Ответить
Шо ещё один джеймс Бонд с прикрытием? Это шо модно так среди колхозной элиты стало? У кого такого прикрытия нет -тот лошара и ничего в этой жизни не достиг? Интересно охрана тоже из ГУР МОУ или от гелетея? И последний вопрос - а этот неуловимый Джо вообще кому то нужен???? Помню как про «покушение» на дружбана вазелина шифера слуги каломыйского кричали - это политика. Ага как же! Это бабки маланские ,а не политика! Прикрытие им подавай….
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16.12.2021 11:41 Ответить
 
 