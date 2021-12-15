Близкий к Зеленскому бизнесмен Павлюк ездит на автомобиле с номерами прикрытия, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Бизнесмен Илья Павлюк, близкий к президенту Владимиру Зеленскому, ездит на автомобиле с оперативными номерными знаками или номерными знаками прикрытия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на собственное расследование пишет "УП".
Как утверждает издание, Land Cruiser с такими знаками видели у Офиса Президента 7 декабря. По закону такие номерные знаки имеют право использовать спецслужбы для проведения операций. Но в этот раз ими воспользовался инкогнито бизнесмен Илья Павлюк.
Этот поклонник "Квартала 95" из Черновцов, начиная с 2018 года, был рядом с Зеленским и сопровождал его на пути к должности президента. Павлюка называют и одним из "архитекторов" победы "Слуги народа" на выборах.
Когда "Квартал" познакомился с Павлюком, он уже был непублично влиятельным человеком на Буковине. СМИ называли его "королем контрабанды" западной таможни. На грани "нулевых" Павлюк был близок к коммунисту Игорю Калетнику, который во времена Виктора Януковича возглавлял Государственную таможенную службу.
По словам слуг народа, Павлюк имел отдельный кабинет в предвыборном штабе действующего президента и проводил собеседования с кандидатами в команду Зеленского.
Теперь во фракции "Слуга народа" Павлюк контролирует группу депутатов. Такие нардепы, как Олег Марусяк, Сергей Бунин, Александр Горобец регулярно приходили перед важными голосованиями в офис Ильи Павлюка в правительственном квартале.
Офис президента подозревал "группу Павлюка" в работе в интересах бизнесмена Рината Ахметова.
Издание напоминает, что после того как эта группа заблокировала законопроект о рынке электроэнергии, который мог ослабить монополию ДТЭК на энергетическом рынке, приближенного к Илье Павлюку нардепа Дмитрия Соломчука лишили должности заместителя главы фракции "Слуга народа".
Еще один пример работы в интересах Ахметова – провальное голосование за законопроект №4167 об уменьшении промышленных выбросов в воздух.
В феврале 2021 года Офис Генерального прокурора по заявлению юристов проекта журналистских расследований открыл уголовное производство из-за вероятного влияния Павлюка на деятельность народных депутатов.
Зеленский в свое время признавал, что знает Павлюка, но другом его не называл.
УП обратилась в Офис Президента за объяснением по поводу приезда на Банковую автомобилей с номерами прикрытия, но на момент публикации ответа не получила.
Оперативные номерные знаки использует также авто охраны министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.
По данным УП в правоохранительных органах, номерные знаки прикрытия висят и на машине руководителя Государственной службы финансового мониторинга Игоря Черкасского. Его автомобиль был замечен за нарушением правил дорожного движения в нерабочих обстоятельствах.
Пожалуйста, подождите...
Ну так с какого перепуга вы это рыговское сувырло называете бизнесменом?
Или у нас с 2019 года контрабанда и воровство - это легальный и успешный бизнес?
по закону))
чі павлюка в ОП(Г) "не считают олигархом"?))
Коли "Квартал" познайомився з Павлюком, той уже був непублічно впливовою людиною на Буковині. ЗМІ називали його "королем контрабанди" західної митниці. На межі "нульових" Павлюк був близьким до комуніста Ігоря Калєтника, який за часів Віктора Януковича очолював Державну митну службу.
1. Порошенко
1,5. Ахметов (на пол ставки, пока не решат вопрос по зеленой енергетике и не поделят сферы влияния ради Игоря Валерыча)
от в цьому що кацапські що наші ...- борцуни ...
https://mover.uz/watch/MCsr6Oom/
https://www.youtube.com/watch?v=EGZBb-b4LSk
а вдруг переворот - а близкие без номеров прикрытия ??
Эпоха бедности же закончилась.
скоро дізнаємось кому передав "естафету" Павлюк...
а найвєлічніший робе свої чорні справи та мовчить на все...
мабудь хтось вдовбав в зелений мозок президента, що йому дозволено все і за це все йому нічого не буде.
і воно повірило.
Кто-то успел сбежать
Страна должна знать своих "героев".
Иначе, ни чего понять не могу, сплошной идиот.., пардон, 95 квартал...
А номера, тачки, охрана и прочее - то мелочи....
https://www.youtube.com/channel/UCH8ZNkgNbK7XV1mdYMOZvZg