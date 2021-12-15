Зеленский встречается с новым канцлером Германии Шольцем. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Президент Украины Владимир Зеленский начал двустороннюю встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эмманюэль Макрон.
Об этом сообщил в фейсбуке спикер Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эмманюэль Макрон", – написал он.
Это первая встреча Зеленского и недавно избранного канцлером Германии Шольца. С Макроном Зеленский проводит переговоры регулярно, а перед встречей с Зеленским в Брюсселе Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.
Зеленский находится с визитом в Брюсселе 15 и 16 декабря.
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Крупнейшие страны ЕС выступают против быстрого введения санкций в отношении РФ в случае ее вторжения в Украину. ФРГ, Франция, Италия и Испания намерены вести переговоры с Россией, прежде чем угрожать ей жесткими экономическими мерами, пишет Bloomberg https://p.dw.com/p/44IhM
Оселедця йому!
увидим человека на своем месте.
шольц - зеленский идёт по корридору.
Йес, я нюхнул !?
Шкода!
"Солдаты чирикали, как воробьи, и нервничали, как девственницы в брачную ночь. В дверь вошли еще три офицера. За ними шла нянька, которая вела за руку десятилетнего идиота в капитанском мундирчике со слюнявчиком.
-Бу-у-у-у… пьиветик, мальчики,- сказал капитан.
-Капитан выражает вам свое почтение.- перевел суховатый голос какого-то первого лейтенанта.
-Это ты, который в кьяватке?
-И в первую очередь герою сегодняшнего дня.
-Чего-то я хотел сказать, да позабыл…
-И далее он желает информировать доблестного воина, спасшего наш крейсер, что ему присвоено звание Заряжающего 1-го класса, каковой чин автоматически продлевает срок службы на семь лет. После выписки из госпиталя доблестный герой будет при первой же оказии отправлен в Императорскую Ставку на Гелиор, где Император лично вручит ему орден Пурпурной Стрелы с подвеской Туманности Угольного Мешка.
-Хочу на горшок…
-А теперь обязанности призывают капитана на капитанский мостик. Посему он шлет вам всем свои наилучшие пожелания." (С) Билл герой галактики