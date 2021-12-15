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Зеленский (16534) Макрон (945) Шольц Олаф (546)

Зеленский встречается с новым канцлером Германии Шольцем. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Президент Украины Владимир Зеленский начал двустороннюю встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эмманюэль Макрон.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер Зеленского Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

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"Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эмманюэль Макрон", – написал он.

Это первая встреча Зеленского и недавно избранного канцлером Германии Шольца. С Макроном Зеленский проводит переговоры регулярно, а перед встречей с Зеленским в Брюсселе Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным.

Зеленский находится с визитом в Брюсселе 15 и 16 декабря.
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Топ комментарии
+9
Дайте ему шаурму, ведь иногда лучше жевать, чем говорить
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15.12.2021 17:07
+6
А шо он делает носом !?
Йес, я нюхнул !?
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15.12.2021 17:10
+5
Зеленський рідною російською неспроможний виразити своі недолугі думки, а тут через перекладача. Порошенко як фактвільно спілкується англійською.
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15.12.2021 17:09
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Дайте ему шаурму, ведь иногда лучше жевать, чем говорить
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15.12.2021 17:07 Ответить
ему бы лучше военные заводы инспектировать в Украине и мобилизовать население, чем ездить по проституткам..





DW на русском


@dw_russian

· 19 мин

Крупнейшие страны ЕС выступают против быстрого введения санкций в отношении РФ в случае ее вторжения в Украину. ФРГ, Франция, Италия и Испания намерены вести переговоры с Россией, прежде чем угрожать ей жесткими экономическими мерами, пишет Bloomberg https://p.dw.com/p/44IhM









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15.12.2021 17:11 Ответить
Шаурма - то потужна людина, потужністю десь порядка одного д'єрмака.
Оселедця йому!
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15.12.2021 17:20 Ответить
та хватит поца уже кормить, пусть капусту жрет (сырую), черт!
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15.12.2021 17:33 Ответить
лучше пианино
увидим человека на своем месте.
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15.12.2021 17:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wxWzlzSFlgU
шольц - зеленский идёт по корридору.
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15.12.2021 17:08 Ответить
Зеленський рідною російською неспроможний виразити своі недолугі думки, а тут через перекладача. Порошенко як фактвільно спілкується англійською.
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15.12.2021 17:09 Ответить
А шо он делает носом !?
Йес, я нюхнул !?
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15.12.2021 17:10 Ответить
домовляється за ексклюзив на німецькі корпоративи
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15.12.2021 17:14 Ответить
Зараз Віслючок надасть мастер-клас геополітики швабам та жабоїдам !!!))))
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15.12.2021 17:14 Ответить
зверніть увагу - і нехай зЄля подивиться у яких кабінетах - офісах працюють евро чиновники ....- і наша "царьо- гопота"....- із цього все починаеться та закінчуеться....- і кому цікаво - нехай знайде у якому офісі працюе Президент Швейцарії- та його КОМАНДА ....- і зрівняйте із нашими "слугами - царями"....- про рівень та РЕАЛЬНЕ становище України та Швейцарії не буду ....
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15.12.2021 17:17 Ответить
Президент Зеленский выглядит очень достойно !
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15.12.2021 17:28 Ответить
Наскількі гідно може виглядати лялька !!)))
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15.12.2021 17:31 Ответить
Олег пятрович, возвращайтесь -ка уж обратно в свой запой! А то уже не смешно.
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15.12.2021 17:44 Ответить
Да, нормально выглядит, представительно. Не то, что некоторые с опухшими от запоев глазами.
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15.12.2021 17:47 Ответить
Торчок виглядит бодрячком !!!)))
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15.12.2021 17:58 Ответить
Потому и бодрячок, поддал же кокса торчок. Жаль зима на дворе, по фонтанам пошалить не получится.
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15.12.2021 18:04 Ответить
не мелите чушь, посмотрите фото как нарики выглядят.
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15.12.2021 18:05 Ответить
Я що в житті наріків не бачив??)))
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15.12.2021 18:08 Ответить
что это за коморка Папы Карло? зебанат привыкший к роскоши Мариининского дворца и зеленым кожаным креслам а тут так встретили
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15.12.2021 17:32 Ответить
Ще й новому канцлеру свою нікчемніть покаже, зелене ніщо.
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15.12.2021 17:34 Ответить
Встречается-встречается, а пожениться не может.
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15.12.2021 17:35 Ответить
Рояль у камери не потрапив!
Шкода!
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15.12.2021 19:11 Ответить
Да бедный Зеленский. Его хоть пожалел, кто ни будь?
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15.12.2021 19:22 Ответить
Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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15.12.2021 19:23 Ответить
Бгг, что-то эта встреча мне напомнила

"Солдаты чирикали, как воробьи, и нервничали, как девственницы в брачную ночь. В дверь вошли еще три офицера. За ними шла нянька, которая вела за руку десятилетнего идиота в капитанском мундирчике со слюнявчиком.
-Бу-у-у-у… пьиветик, мальчики,- сказал капитан.
-Капитан выражает вам свое почтение.- перевел суховатый голос какого-то первого лейтенанта.
-Это ты, который в кьяватке?
-И в первую очередь герою сегодняшнего дня.
-Чего-то я хотел сказать, да позабыл…
-И далее он желает информировать доблестного воина, спасшего наш крейсер, что ему присвоено звание Заряжающего 1-го класса, каковой чин автоматически продлевает срок службы на семь лет. После выписки из госпиталя доблестный герой будет при первой же оказии отправлен в Императорскую Ставку на Гелиор, где Император лично вручит ему орден Пурпурной Стрелы с подвеской Туманности Угольного Мешка.
-Хочу на горшок…
-А теперь обязанности призывают капитана на капитанский мостик. Посему он шлет вам всем свои наилучшие пожелания." (С) Билл герой галактики
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15.12.2021 20:16 Ответить
зрадазрада.
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16.12.2021 03:24 Ответить
 
 