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На Житомирщине новогодняя елка сломалась при установке и упала вместе с находившимся на ней мужчиной. ВИДЕО камер наблюдения
Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество
В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали до Нового года во время установки, поломалась пополам и упала вместе с находившимся на верхушке мужчиной.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "Твій Романів", никто из людей серьезных травм не получил – царапины и ушиб. Это не единственные хлопоты, нанесенные романовской елкой - во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.
Сейчас в местном совете срочно ищут замену сломанной елке, ведь открытие новогодних торжеств уже запланировано на 19 декабря.
Топ комментарии
+22 Hanka Panyanka
показать весь комментарий15.12.2021 17:36
+7 Сергей Ткаченко a73c9e6e
показать весь комментарий15.12.2021 17:47
+6 Александр Чуднивец f1b95bc0
показать весь комментарий15.12.2021 17:36
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вот йолка в центре - ото событие ))))
как сломалась? ствол сломался? ветви сломались? что сломалось так , что нельзя починить? было бы желание... (а вообще-то как-то странно она сложилась во внутрь)))) не на бок...а именно вовнутрь... как не настоящая ))))
любая труба подходящего диаметра соединит эту красоту... тем более это временная игрушка и 2-4 недели она спокойно выдержит.... другое дело если б пересаживали и сломали - это жаль
а фантазия действительно богатая)))) ну тут уж извините ))))))
Вспомнилась поговорка про дурака и стеклянный пуй...