РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11491 посетитель онлайн
Новости Видео ПроисшествияОбщество
11 395 34
Житомирщина (1314) Новый год (805) елка (179)

На Житомирщине новогодняя елка сломалась при установке и упала вместе с находившимся на ней мужчиной. ВИДЕО камер наблюдения

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В поселке Романов Житомирской области елка, которую срезали до Нового года во время установки, поломалась пополам и упала вместе с находившимся на верхушке мужчиной.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местный сайт "Твій Романів", никто из людей серьезных травм не получил – царапины и ушиб. Это не единственные хлопоты, нанесенные романовской елкой - во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов.

Сейчас в местном совете срочно ищут замену сломанной елке, ведь открытие новогодних торжеств уже запланировано на 19 декабря.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Новогоднюю елку начали устанавливать на Софийской площади. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+22
подія дня..., в нас держава руйнується на очах..., а в селі Романів зламалася ялинка...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:36
+7
Йолка!
показать весь комментарий
15.12.2021 17:47
+6
Це мабуть був викрадач нового року...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А терміново полагодити інтернет вони не хочуть?
показать весь комментарий
15.12.2021 17:35 Ответить
та нафига в тех селах интернет???? )))
вот йолка в центре - ото событие ))))
показать весь комментарий
15.12.2021 17:53 Ответить
по вайберу с родственниками в польше говорить.
показать весь комментарий
15.12.2021 18:56 Ответить
жаловаться, мол заберите - ёлками убивают, как при клятом яныке!
показать весь комментарий
15.12.2021 21:51 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2021 18:20 Ответить
А мне не давали витую пару провести потому что облучают...
показать весь комментарий
15.12.2021 23:05 Ответить
Це мабуть був викрадач нового року...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:36 Ответить
та да! везде знаки )))
показать весь комментарий
15.12.2021 17:56 Ответить
подія дня..., в нас держава руйнується на очах..., а в селі Романів зламалася ялинка...
показать весь комментарий
15.12.2021 17:36 Ответить
Для отвлечения внимания все средства хороши.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:39 Ответить
Йолка!
показать весь комментарий
15.12.2021 17:47 Ответить
ну ты же новости не продуцируешь, вроде "Панянка надоила за сегодня цистерну молока!"
показать весь комментарий
15.12.2021 21:55 Ответить
Мої співчуття вашій державі... Мені більше повезло, живу в Україні.
показать весь комментарий
16.12.2021 00:45 Ответить
Гринч существует
показать весь комментарий
15.12.2021 17:45 Ответить
интересненько... сломалась йолка)))
как сломалась? ствол сломался? ветви сломались? что сломалось так , что нельзя починить? было бы желание... (а вообще-то как-то странно она сложилась во внутрь)))) не на бок...а именно вовнутрь... как не настоящая ))))
показать весь комментарий
15.12.2021 17:52 Ответить
А де там вавнутрь??? На друйгий бік впала, там камери немає.дефект5а якась у тебе фантазія.
показать весь комментарий
15.12.2021 18:36 Ответить
так этож все меняет....разве нельзя ее "собрать" обратно? закрепить отломанную половинку?
любая труба подходящего диаметра соединит эту красоту... тем более это временная игрушка и 2-4 недели она спокойно выдержит.... другое дело если б пересаживали и сломали - это жаль
а фантазия действительно богатая)))) ну тут уж извините ))))))
показать весь комментарий
15.12.2021 21:26 Ответить
Перечитай статтю, цим жопорукам нічого нізя довіряти. Скільки вони всього поламали,поки її поставили.
показать весь комментарий
15.12.2021 23:24 Ответить
ето знак ( отсюдова все начнется.
показать весь комментарий
15.12.2021 19:25 Ответить
Можно накладками соединить.
показать весь комментарий
15.12.2021 17:55 Ответить
Боже упаси таким жопорукам довірять!
показать весь комментарий
15.12.2021 18:37 Ответить
Грьобаний совок -йолка, асвальт, свет на столбах, какая_разница, шоб не била войни. А без йолки шо ? Сонце не зійде
показать весь комментарий
15.12.2021 18:10 Ответить
При чому тут совок?
показать весь комментарий
16.12.2021 07:40 Ответить
да все там чікі пікі https://webcam.scs.com.ua/ua/europe/ukraine/romaniv/central-square/
показать весь комментарий
15.12.2021 18:16 Ответить
а кошти на ці срані елки не краще віддати воякам 3 окопів але слуги святкують
показать весь комментарий
15.12.2021 18:16 Ответить
Це знак! : )
показать весь комментарий
15.12.2021 18:59 Ответить
Нє судьба )
показать весь комментарий
15.12.2021 19:16 Ответить
По закону в течении 14ти дней любой товар можно вернуть в магазин. Главное, что бы чек был. Очень удобно с искусственными ёлками.
показать весь комментарий
15.12.2021 19:37 Ответить
И вообще с елочными игрушками. "Не радуют".
показать весь комментарий
15.12.2021 20:45 Ответить
"во время транспортировки в Романов ветви елки оборвали интернет-кабели на столбах в нескольких селах, оставив без интернета несколько населенных пунктов"

Вспомнилась поговорка про дурака и стеклянный пуй...
показать весь комментарий
15.12.2021 20:09 Ответить
Зате "сосни корабельні " як вкопані стоять і не ламаються (( готуються крабовий салат на вечоринці у "народних слуг" жерти ((
показать весь комментарий
15.12.2021 21:01 Ответить
Той чоловік на йолкі також зламався, чи ні? Заголовок трохи по дебільному.
показать весь комментарий
16.12.2021 07:38 Ответить
Merry Christmas

показать весь комментарий
16.12.2021 08:47 Ответить
 
 