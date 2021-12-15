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"Без цензуры" в прямом эфире: Новая жесть о Гогилашвили. Новая медиа-империя ЗЭ. Новые рейтинги: кто растет. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Новые подробности о скандальном муже секретарши Зеленского Александре Гогилашвили, как Зеленский строит новую медиа-империю, свежие политические рейтинги и немного жареного из ОРДЛО для разрядки – в традиционном стриме "Без цензуры в прямом эфире".

Сегодня в 20:45 смотрите на Цензор.НЕТ:

👉 Новая жесть о Гогилашвили

Журналисты-расследователи из Bihus.Info утверждают, что уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили и его жена Мария Левченко охраняются сотрудниками спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.

👉 Новая медиа-империя Зеленского

Кто из чего и зачем строит медиа-империю для президента?

👉 Новые рейтинги: кто растет?

Свежие политические рейтинги говорят о том, что "Слуга народа" теряет популярность. К кому переходят недовольные избиратели?

👉 Жареные факты

Как поляки бегут учиться в так называемую "ДНР" и другой трэш и угар "молодых республик" – для веселого завершения вечера.

Будет горячо, включайтесь!
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Топ комментарии
+15
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15.12.2021 21:02
+13
Кварталівська мафія
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15.12.2021 21:02
+6
із служби зробили прислугу .........притомні так не зроблять бо такого бути не може
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15.12.2021 21:12
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Кварталівська мафія
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15.12.2021 21:02 Ответить
Це класичні волки позорньіе, такі скрізь пролізуть і приживуться.
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16.12.2021 00:57 Ответить
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15.12.2021 21:02 Ответить
із служби зробили прислугу .........притомні так не зроблять бо такого бути не може
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15.12.2021 21:12 Ответить
Це і раніше було, просто рота тоді ніхто не відкривав
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16.12.2021 00:58 Ответить
"Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте"
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15.12.2021 21:23 Ответить
Как здорово! Гоги реально достойный представитель быдло-элиты Украины. Разумеется, к элите общества он (Гоги) никакого отношения не имеет. Элите просто стыдно за то, во что превратилась украинская власть.
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15.12.2021 21:23 Ответить
Коли занесли чек від Ахмета
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15.12.2021 21:43 Ответить
Юрій Бутусов

2 ч. ·



ДБР до сих пор не открывает дело против Гогилашвили по статье 345 "Угроза и нападение на полицейского". Друг Зеленского - выше закона?

Государственное бюро расследований спустя 7 суток не открывает уголовное дело против Гогилашвили. Александр Гогилашвили совершил нападение на капитана полиции Константина Васенкова, вот видео эпизода c нападением на блок-посту Долина" 8 декабря: https://censor.net/.../zastupnyk_ministra_mvs....

Вот полное видео с угрозами на блок-посту:

https://censor.net/.../zastupnyk_ministra_mvs...

Вот видео угроз полицейским в Киеве 24 ноября: https://censor.net/.../duje_hyiovo_scho_ty_nachalstvo_ne...

Это прямое нарушение должностным лицом статьи 345 Криминального кодекса Украины - "Угрозы или насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа".
Также Гогилашвили нарушил статьи 23 и 46 закона о Национальной полиции, которые регламентируют действия полиции. Нарушение со стороны должностного лица является отягчающим обстоятельством, а поскольку на момент совершения преступления Гогилашвили был заместителем министра, дело обязано открыть именно ДБР. Но прошло 7 суток с момента совершения преступления, а дело до сих пор не открыто. Почему?

Причем сам факт подлинности записей признан - Гогилашвили подал в отставку, президент заявил об увольнении. То есть все признается - так где же тогда правовые последствия этих признаний и видео? Если преступления не было, и можно оскорблять полицейских и толкать их, угрожать им - значит следователь ДБР обязан провести расследование и написать отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом надо сделать заявление, но сидеть молча нельзя.

Президент Владимир Зеленский считает, что увольнение - это наказание? Это не так. Только следователь после расследования может дать оценку всем обстоятельствам дела.

Когда Зеленский придумал к какой уголовному делу приписать меня, то синхронно с российскими телеграм-каналами ДБР в воскресенье вечером открыла дело и меня сделали фигурантом дела по "развязыванию и ведению агрессивной войны" по статье 437 Криминального кодекса. А в отношении своего друга - гражданина России, назначенного на высокий государственный пост, блокируется элементарное следствие, которое положено по закону.

ДБР - это ручная структура в руках Зеленского, ведь именно Слуги народа уже два года блокируют проведение конкурса на назначение главы ДБР. Все это время управляют ДБР удобные и ручные исполняющие обязанности, которыми легко манипулировать. Нынешний и.о. Алексей Сухачев находится под контролем замглавы офиса президента Олега Татарова (подозреваемый по делу НАБУ о хищении квартир Нацгвардии) и Андрей Портнов (попал под санкции США за коррупцию и влияние на власть).

Вот что значит справедливость в понимании Зеленского - уголовные дела против критиков, а для своих друзей - "надежная "крыша". А вот защита прав капитана Васенкова и патрульных полицейских для президента Зеленского, как видно, приоритетом не является, решений нет.

Так вот хочу напомнить всем руководителям ДБР, которые не открывают дело по Гогилашвили - за бездействие также полагается ответственность. И нынешняя ситуация показывает, что Сухачев прямо покрывает преступления президентского окружения. Как такой человек вообще может возглавлять ДБР?

Завтра напишу про все преступления и правонарушения властей, которые стали известны после скандала с Гогилашвили.
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15.12.2021 23:23 Ответить
Мене більш цікавить, що воно думало, що це норма і що так і буде. Раніше таких ,,звільняли,, на іншу посаду чи навіть вищє.
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16.12.2021 01:00 Ответить
Бидло неочікувано підвело друге бидло.Значить в бидловському зеленому осередку ,щось не так.І це добре..А тепер питання до очільника МВС.А як би пересічний Українець взяв забарки поліцейского?Через скільки годин він вже був би в каталажці?А то на 2 майданах був....Мабуть не треба було бути там,бо тест на порядність ,на жаль, не пройшов.
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16.12.2021 07:08 Ответить
Специальной проверке подлежат сведения о лице относительно:

привлечения его к уголовной ответственности, наличия судимости, ее снятия, погашения;
применения к кандидату административных взысканий за коррупционные правонарушения;
достоверности сведений, указанных в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошедший год;
наличия у него корпоративных прав;
отношения его к воинской обязанности;
наличия у него допуска к государственной тайне, если такой допуск необходим согласно квалификационным требованиям к определенной должности;
состояния здоровья кандидата, образования, наличия у кандидата научной степени, ученого звания, повышения квалификации.

Проверка сведений о претенденте на должность при проведении специальной проверки осуществляется:

МВД Украины и ГСА Украины - относительно наличия сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, ее снятии, погашении;
Минюстом Украины и НКЦБФР - относительно наличия у лица корпоративных прав;
Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции - относительно наличия сведений о совершении претендентом на должность коррупционного правонарушения, а также относительно достоверности сведений, указанных им в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;
Минздравом Украины и соответствующим органом исполнительной власти - относительно сведений о состоянии здоровья претендента на должность (в части пребывания на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения);
МОН Украины и соответствующим органом исполнительной власти - относительно образования, наличия у претендента на должность научной степени, ученого звания;
СБУ - относительно наличия у лица допуска к государственной тайне;
Минобороны Украины и военными комиссариатами - относительно отношения лица к воинской обязанности;
Минюстом Украины - относительно наличия сведений о применении к претенденту на должность положений Закона об очищении власти.

И как же он бл...ь туда вообще попал да и еще на должность замминистра!! Нет страны.
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16.12.2021 09:05 Ответить
 
 