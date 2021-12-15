"Без цензуры" в прямом эфире: Новая жесть о Гогилашвили. Новая медиа-империя ЗЭ. Новые рейтинги: кто растет. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Новые подробности о скандальном муже секретарши Зеленского Александре Гогилашвили, как Зеленский строит новую медиа-империю, свежие политические рейтинги и немного жареного из ОРДЛО для разрядки – в традиционном стриме "Без цензуры в прямом эфире".
Сегодня в 20:45 смотрите на Цензор.НЕТ:
👉 Новая жесть о Гогилашвили
Журналисты-расследователи из Bihus.Info утверждают, что уволенный заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили и его жена Мария Левченко охраняются сотрудниками спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины.
👉 Новая медиа-империя Зеленского
Кто из чего и зачем строит медиа-империю для президента?
👉 Новые рейтинги: кто растет?
Свежие политические рейтинги говорят о том, что "Слуга народа" теряет популярность. К кому переходят недовольные избиратели?
👉 Жареные факты
Как поляки бегут учиться в так называемую "ДНР" и другой трэш и угар "молодых республик" – для веселого завершения вечера.
Будет горячо, включайтесь!
Пожалуйста, подождите...
2 ч. ·
ДБР до сих пор не открывает дело против Гогилашвили по статье 345 "Угроза и нападение на полицейского". Друг Зеленского - выше закона?
Государственное бюро расследований спустя 7 суток не открывает уголовное дело против Гогилашвили. Александр Гогилашвили совершил нападение на капитана полиции Константина Васенкова, вот видео эпизода c нападением на блок-посту Долина" 8 декабря: https://censor.net/.../zastupnyk_ministra_mvs....
Вот полное видео с угрозами на блок-посту:
https://censor.net/.../zastupnyk_ministra_mvs...
Вот видео угроз полицейским в Киеве 24 ноября: https://censor.net/.../duje_hyiovo_scho_ty_nachalstvo_ne...
Это прямое нарушение должностным лицом статьи 345 Криминального кодекса Украины - "Угрозы или насилие по отношению к сотруднику правоохранительного органа".
Также Гогилашвили нарушил статьи 23 и 46 закона о Национальной полиции, которые регламентируют действия полиции. Нарушение со стороны должностного лица является отягчающим обстоятельством, а поскольку на момент совершения преступления Гогилашвили был заместителем министра, дело обязано открыть именно ДБР. Но прошло 7 суток с момента совершения преступления, а дело до сих пор не открыто. Почему?
Причем сам факт подлинности записей признан - Гогилашвили подал в отставку, президент заявил об увольнении. То есть все признается - так где же тогда правовые последствия этих признаний и видео? Если преступления не было, и можно оскорблять полицейских и толкать их, угрожать им - значит следователь ДБР обязан провести расследование и написать отказ в возбуждении уголовного дела. Об этом надо сделать заявление, но сидеть молча нельзя.
Президент Владимир Зеленский считает, что увольнение - это наказание? Это не так. Только следователь после расследования может дать оценку всем обстоятельствам дела.
Когда Зеленский придумал к какой уголовному делу приписать меня, то синхронно с российскими телеграм-каналами ДБР в воскресенье вечером открыла дело и меня сделали фигурантом дела по "развязыванию и ведению агрессивной войны" по статье 437 Криминального кодекса. А в отношении своего друга - гражданина России, назначенного на высокий государственный пост, блокируется элементарное следствие, которое положено по закону.
ДБР - это ручная структура в руках Зеленского, ведь именно Слуги народа уже два года блокируют проведение конкурса на назначение главы ДБР. Все это время управляют ДБР удобные и ручные исполняющие обязанности, которыми легко манипулировать. Нынешний и.о. Алексей Сухачев находится под контролем замглавы офиса президента Олега Татарова (подозреваемый по делу НАБУ о хищении квартир Нацгвардии) и Андрей Портнов (попал под санкции США за коррупцию и влияние на власть).
Вот что значит справедливость в понимании Зеленского - уголовные дела против критиков, а для своих друзей - "надежная "крыша". А вот защита прав капитана Васенкова и патрульных полицейских для президента Зеленского, как видно, приоритетом не является, решений нет.
Так вот хочу напомнить всем руководителям ДБР, которые не открывают дело по Гогилашвили - за бездействие также полагается ответственность. И нынешняя ситуация показывает, что Сухачев прямо покрывает преступления президентского окружения. Как такой человек вообще может возглавлять ДБР?
Завтра напишу про все преступления и правонарушения властей, которые стали известны после скандала с Гогилашвили.
привлечения его к уголовной ответственности, наличия судимости, ее снятия, погашения;
применения к кандидату административных взысканий за коррупционные правонарушения;
достоверности сведений, указанных в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за прошедший год;
наличия у него корпоративных прав;
отношения его к воинской обязанности;
наличия у него допуска к государственной тайне, если такой допуск необходим согласно квалификационным требованиям к определенной должности;
состояния здоровья кандидата, образования, наличия у кандидата научной степени, ученого звания, повышения квалификации.
Проверка сведений о претенденте на должность при проведении специальной проверки осуществляется:
МВД Украины и ГСА Украины - относительно наличия сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, ее снятии, погашении;
Минюстом Украины и НКЦБФР - относительно наличия у лица корпоративных прав;
Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции - относительно наличия сведений о совершении претендентом на должность коррупционного правонарушения, а также относительно достоверности сведений, указанных им в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления;
Минздравом Украины и соответствующим органом исполнительной власти - относительно сведений о состоянии здоровья претендента на должность (в части пребывания на учете в психоневрологических или наркологических учреждениях здравоохранения);
МОН Украины и соответствующим органом исполнительной власти - относительно образования, наличия у претендента на должность научной степени, ученого звания;
СБУ - относительно наличия у лица допуска к государственной тайне;
Минобороны Украины и военными комиссариатами - относительно отношения лица к воинской обязанности;
Минюстом Украины - относительно наличия сведений о применении к претенденту на должность положений Закона об очищении власти.
И как же он бл...ь туда вообще попал да и еще на должность замминистра!! Нет страны.