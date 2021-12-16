"Ты ржешь, как дурачок. Не приходи ко мне больше на прием. Я тебя не приму", - глава Николаевской ОГА Ким обвинил местного активиста Рябченко во вредительстве. ВИДЕО
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Глава Николаевской ОГА Виталий Ким агрессивно отреагировал на вопрос местного активиста Дмитрия Рябченко во время публичного отчета чиновников и назвал его "дурачком".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ""НикВести", Рябченко отметил беспредметность отчетов заместителей председателя ОГА, за что получил обвинения от Кима за вредительство.
"Дима, Дима Рябченко, не приходи ко мне больше на прием. Я тебя не приму. Ты ржешь, как дурачок", - уже уходя со сцены после завершения мероприятия, сказал Рябченко Ким.
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Только один вопрос: "Чья, чьё оно?"
Наверняка и этого не просто так назначили.
-Чья?
-Имя!
-Чьё?
-Ну, ты, Чья Чьё, мексиканец что ли?
тёрки в стиле "Саттри шо я знаю..."
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