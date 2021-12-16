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Николаев (2008) чиновник (1551) Ким Виталий (235)

"Ты ржешь, как дурачок. Не приходи ко мне больше на прием. Я тебя не приму", - глава Николаевской ОГА Ким обвинил местного активиста Рябченко во вредительстве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким агрессивно отреагировал на вопрос местного активиста Дмитрия Рябченко во время публичного отчета чиновников и назвал его "дурачком".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ""НикВести", Рябченко отметил беспредметность отчетов заместителей председателя ОГА, за что получил обвинения от Кима за вредительство.

"Дима, Дима Рябченко, не приходи ко мне больше на прием. Я тебя не приму. Ты ржешь, как дурачок", - уже уходя со сцены после завершения мероприятия, сказал Рябченко Ким.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Чувырло, бл#дь! Иди сюда, сука!" - в Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному пассажиру без билета, оскорблявшему кондуктора. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
Рівень місцевої "еліти" і звичайно миколаївців, які у 2019 році мали більше 90% проголосувавших за "зелених".
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16.12.2021 09:32
+16
Бидлота від зе у кожному куточку країни. Навіть не володіють державною мовою.
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16.12.2021 09:38
+14
Нах ,на Батьківщину ,хай гріється в променях Чучхе !!!)))
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16.12.2021 09:32
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Зебіл прийшов затопаржать?
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16.12.2021 09:32 Ответить
Еще один николаевский Гоги.
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16.12.2021 10:49 Ответить
ХАМЛО есть хамло !!!
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16.12.2021 12:10 Ответить
Нах ,на Батьківщину ,хай гріється в променях Чучхе !!!)))
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16.12.2021 09:32 Ответить
Гарно вирощували цибулю, навіщо було лізти до влади?
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16.12.2021 09:41 Ответить
Лучше корейцы, чем расеяне.
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16.12.2021 09:50 Ответить
Москаль ,це не нація ,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма !!!)))
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16.12.2021 09:52 Ответить
Москаль нация в том же смысле, что и советский народ
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16.12.2021 11:57 Ответить
Це мутовані ,зайвохромосомні потвори кремлівської селекції,істоти без роду та племені !!!)))
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16.12.2021 12:03 Ответить
Рівень місцевої "еліти" і звичайно миколаївців, які у 2019 році мали більше 90% проголосувавших за "зелених".
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16.12.2021 09:32 Ответить
чергове дурко при владі...
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16.12.2021 09:36 Ответить
Бидлота від зе у кожному куточку країни. Навіть не володіють державною мовою.
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16.12.2021 09:38 Ответить
Він володіє державною мовою Російської Федерації і не володіє державною мовою України.
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16.12.2021 09:52 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває та прогресує !!!)))
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16.12.2021 09:54 Ответить
А преЗЕдент ржет, как Энштейн?....
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16.12.2021 09:39 Ответить
Ким это законченный ворюга и негодяй ! На нарах его законное место .
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16.12.2021 09:41 Ответить
А где украинский язык госслужащего?
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16.12.2021 09:48 Ответить
Судячи з заголовка цей український державний діяч Кім говорив державною мовою України, а судячи з відео, він говорив державною мовою Росії, що є порушенням Закону про Мову, тобто злочином.
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16.12.2021 09:50 Ответить
із цього все і ...- із Закону ...Ordnung muss sein unter den Leuten (буквально: "У людей повинен бути порядок") - так у Німчури ))))
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16.12.2021 12:02 Ответить
У Кима интеллект грузчика на рынке!
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16.12.2021 09:52 Ответить
Цибулевод !!!)))
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16.12.2021 09:53 Ответить
не сын ли Запорожского кима
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16.12.2021 14:16 Ответить
Привет передай Тувинцу Сереге ШойХу... генералиссимусу рюсскава гофна...
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16.12.2021 10:05 Ответить
Привет, oh my) Приятно, что вы считаете путина убийцей и преступником. Я с вами абсолютно согласен, что Крым по праву принадлежит Украине, а ворье имперское должно и будет наказано. И за Крым, и за сбитый россиянами Боинг и за страшные тысячные пытки по всей РФ, за убийства, содомию, пытки, педофилию и огромный наркотрафик героина и кокаина за все это придет Возмездие, я и тут с вами согласен.
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16.12.2021 10:37 Ответить
''Вийді звідси , дурачьок!!!"
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16.12.2021 09:57 Ответить
"Почему-то" не удивлен ...
Только один вопрос: "Чья, чьё оно?"
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16.12.2021 10:17 Ответить
наше
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16.12.2021 11:58 Ответить
Это я о Гогилашвили, о котором "вдруг" выяснилось ...
Наверняка и этого не просто так назначили.
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16.12.2021 12:01 Ответить
все вірно - на такі посади просто так не попадають ...
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16.12.2021 14:07 Ответить
Так вот и я о том же. Там если копнуть, то этот видос с активистом, детским садом покажется.
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16.12.2021 14:21 Ответить
-Фамилия!
-Чья?
-Имя!
-Чьё?
-Ну, ты, Чья Чьё, мексиканец что ли?
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16.12.2021 12:06 Ответить
В моем детстве там китаец фигурировал
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16.12.2021 12:09 Ответить
Чуваки такие сурьезные !!! Еще и про НЛП лекций наслушались!!!! А все рано совок епучий!!!! Чуть власть и сразу БЫК *****.....ся!!!
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16.12.2021 10:22 Ответить
Николаеву везет с губернаторами как никому. То гамадрил Савченко, то бесхребетный Стадник... Теперь вот "это". И это если не вспоминать разных Кинахов, Кругловых, Романчуков и прочих...
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16.12.2021 10:55 Ответить
сам ти губернатор.
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16.12.2021 20:41 Ответить
чітка Державна Мова держслужбовців та плебса...- пУтлер там може "заходити "
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16.12.2021 11:57 Ответить
_то послухайте розмову "богданА-гордонА".
тёрки в стиле "Саттри шо я знаю..."
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16.12.2021 12:10 Ответить
"Ти ржеш, як дурачок. Не приходь до мене більше на прийом. Я тебе не прийму", - голова миколаївської ОДА Кім Джерело: https://censor.net/ua/v3305514

Лице Зе влади
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16.12.2021 14:03 Ответить
якщо це з запоріжських кімів то це непотріб точно
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16.12.2021 21:22 Ответить
 
 