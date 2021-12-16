Сборная России по хоккею провела первый официальный матч с надписью "СССР" на форме. ВИДЕО

Сборная России по хоккею провела первый официальный матч с надписью "СССР" на форме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в такой форме российские спортсмены вышли на игру с командой Канады, проходившей в рамках "Кубка Первого канала" 15 декабря. Россияне в советской форме сыграют все матчи турнира.

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В Российской Федерации хоккея утверждают, что новый дизайн базируется на основе формы советской команды образца 1965 года. Именно в этом году сборная СССР по хоккею впервые стала чемпионом Олимпийских игр.

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Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине российская команда примет участие как сборная Национального олимпийского комитета - на форме спортсменов запрещена национальная символика, а в случае побед вместо гимна будет играть фрагмент музыки композитора Чайковского. Такой вердикт вынес спортивный суд из-за допинговых скандалов с российскими спортсменами.

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