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Сборная России по хоккею провела первый официальный матч с надписью "СССР" на форме. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Сборная России по хоккею провела первый официальный матч с надписью "СССР" на форме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в такой форме российские спортсмены вышли на игру с командой Канады, проходившей в рамках "Кубка Первого канала" 15 декабря. Россияне в советской форме сыграют все матчи турнира.

В Российской Федерации хоккея утверждают, что новый дизайн базируется на основе формы советской команды образца 1965 года. Именно в этом году сборная СССР по хоккею впервые стала чемпионом Олимпийских игр.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине российская команда примет участие как сборная Национального олимпийского комитета - на форме спортсменов запрещена национальная символика, а в случае побед вместо гимна будет играть фрагмент музыки композитора Чайковского. Такой вердикт вынес спортивный суд из-за допинговых скандалов с российскими спортсменами.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+54
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16.12.2021 09:58
+43
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16.12.2021 10:30
+39
Загострення параноїдної шизофренії прогресує !!!))))
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16.12.2021 09:58
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Хороший маскаль - дохлий маскаль.
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16.12.2021 15:31 Ответить
Желаю канадцам победы над москалями с разгромным счетом!
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16.12.2021 21:45 Ответить
Дегенераты конченые.
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16.12.2021 22:02 Ответить
Russische Schweine!
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16.12.2021 23:48 Ответить
Дебіли.
30 років страждати за штучним утворенням ...
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17.12.2021 07:18 Ответить
какую страну обратно насрали...
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17.12.2021 07:56 Ответить
Опиняться там же, де СССР.
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17.12.2021 11:06 Ответить
Це якби збірна Німеччини з футболу вийшла зі свастикою на футболках.
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18.12.2021 10:27 Ответить
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