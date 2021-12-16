На выезде из Ирпеня под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. ВИДЕО
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На выезде из Ирпеня под Киевом на ходу загорелась маршрутка, курсирующая по маршруту Ирпень-Киев до станции метро "Академгородок".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный в телеграмме".
"Только что в городе Ирпень, возле Водоканала, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением "Ирпень - Киев" за №420. Спасатели приехали довольно быстро, но маршрутку это, к сожалению, не спасло. Надеемся, что никто не пострадал. Уточняем", - говорится в уведомлении.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области изданию "Сегодня" автобус направлялся из Ирпеня в Киев, а возле села Романков водитель заметил возгорание.
"В маршрутке в момент возгорания находилось 25 пассажиров и водитель. Как только произошло возгорание, люди самостоятельно покинули транспортное средство. На место вызвали спасателей. В результате пожара никто из людей не пострадал", - сказали в ГСЧС.
Пожарные ликвидировали пламя, но маршрутка полностью выгорела.
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Джерело: https://censor.net/ua/v3305536
Біля якого села? Де це таке під Києвом?
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А ТУПОДОВЄРЧІВИЙ НАРІД СІДАЄ В ЦІ ГРОБИ І ЇДЕ, БО ІНЬШОГО СПОСОБУ ПЕРЕСУВАННЯ ТУТ НЕ ІСНУЄ.