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Киевская область (3537) маршрутки (541) пожар (5565)

На выезде из Ирпеня под Киевом на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

На выезде из Ирпеня под Киевом на ходу загорелась маршрутка, курсирующая по маршруту Ирпень-Киев до станции метро "Академгородок".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Киев Оперативный в телеграмме".

"Только что в городе Ирпень, возле Водоканала, дотла сгорел маршрутный автобус сообщением "Ирпень - Киев" за №420. Спасатели приехали довольно быстро, но маршрутку это, к сожалению, не спасло. Надеемся, что никто не пострадал. Уточняем", - говорится в уведомлении.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области изданию "Сегодня" автобус направлялся из Ирпеня в Киев, а возле села Романков водитель заметил возгорание.

"В маршрутке в момент возгорания находилось 25 пассажиров и водитель. Как только произошло возгорание, люди самостоятельно покинули транспортное средство. На место вызвали спасателей. В результате пожара никто из людей не пострадал", - сказали в ГСЧС.

Пожарные ликвидировали пламя, но маршрутка полностью выгорела.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+10
Кто там аж из штанов выпрыгивал пропихивая закон о обязательном ТО для легковых авто? Ну вот грузовики и маршрутки проходят регулярно ТО и как вам результат?
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16.12.2021 11:33
+7
Добре , що хоть люди всі живі 🙁
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16.12.2021 11:08
+3
На правому березі р. Ірпінь. Ліве з правим переплутав
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16.12.2021 11:29
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Добре , що хоть люди всі живі 🙁
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16.12.2021 11:08 Ответить
Похоже на проводку, моторный и кабина.
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16.12.2021 11:09 Ответить
Богданы умеют гореть до тла! Сделано для людей с дотациями налогоплательщиков!
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16.12.2021 17:14 Ответить
"...а біля села Романків водій помітив загоряння"

Джерело: https://censor.net/ua/v3305536

Біля якого села? Де це таке під Києвом?
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16.12.2021 11:12 Ответить
РОМАНІВКА
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16.12.2021 11:18 Ответить
Рома́нків - село в Україні, в Обухівському районі Київської області.
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16.12.2021 11:18 Ответить
Романівка - село на лівому березі р.Ірпінь.
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16.12.2021 11:22 Ответить
На правому березі р. Ірпінь. Ліве з правим переплутав
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16.12.2021 11:29 Ответить
Ага, де Обухів, і де Ірпінь )))

Романівка у них стала Романьковим - грамотеї
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16.12.2021 11:26 Ответить
Та скажите спасибо, что не Рим.
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16.12.2021 12:17 Ответить
Кто там аж из штанов выпрыгивал пропихивая закон о обязательном ТО для легковых авто? Ну вот грузовики и маршрутки проходят регулярно ТО и как вам результат?
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16.12.2021 11:33 Ответить
Кожного року 4 тис.гривен(незалежно від стану авто)комусь в кишеньку-це що не результат?
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16.12.2021 12:09 Ответить
а шо, разве ТО виновато? ковид, твм, вывел на дороги повозки...
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16.12.2021 13:15 Ответить
Скорее всего загорелся электрический обогреватель салона. Лет 10 назад, я ехал в такой маршрутке и видел, как загорелся обогреватель установленный сразу за водителем.
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16.12.2021 11:34 Ответить
В ІРПІНІ ПЕРЕВІЗНИКИ ЗНАХАБНІЛИ ВЩЕНТ.
ТАКИХ ВІДЕР З ЦЬВЯХАМИ ІРЖАВИМИ НЕМАЄ ВЖЕ НІДЕ ПО УКРАЇНІ, ХІБА ЩО В КРИМУ І НА ОКУПОВАНИХ ТЕРЕНАХ НЕНЬКИ...
А ТУПОДОВЄРЧІВИЙ НАРІД СІДАЄ В ЦІ ГРОБИ І ЇДЕ, БО ІНЬШОГО СПОСОБУ ПЕРЕСУВАННЯ ТУТ НЕ ІСНУЄ.
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16.12.2021 11:57 Ответить
А скоро грядет еще и увеличение цены раза в три. Но гробы останутся те же. Как и стенания о сплошных убытках в даной сфере бизнеса.
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16.12.2021 12:12 Ответить
не триндіть будь ласка, нормальні там маршрутки. Не гірше , ніж в інших місцях.
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16.12.2021 16:18 Ответить
 
 