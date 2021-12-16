Порошенко неожиданно пришел в эфир обновленного телеканала "Рада", получившего дополнительно 320 млн грн из бюджета: "Это - коррупционная сделка. Не участвуйте в этом".. ВИДЕО
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Пятый президент Украины, а ныне нардеп Петр Порошенко, случайно попал в эфир обновленного телеканала "Рада".
Как сообщает Цензор.НЕТ, Порошенко попал в кадр и начал выяснять подробности во время выступления в эфире "слуги народа" Даниила Гетманцева.
"Тут ефір, Петро Олексійович. Скандали в прямому ефірі - це ж не ваше", - сказал Гетманцев, когда Порошенко начал говорить о незаконности выделения средств на обновление и деятельность парламентского телеканала.
Напомним, что парламентский телеканал "Рада" получил из госбюджета 320 миллионов гривен для смены формата.
Позже в интервью журналистам Порошенко сообщил, что шел к спикеру Руслану Стефанчуку на совещание лидеров фракций, чтобы обсудить вопросы функционирования именно телеканала "Рада".
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весь "цвіт журналістики по-медведчуківськи" зібрався...
ОстапаПетра понесло...про гроші платників податків згадав. Петро, є докази, що канал працює незаконно, звертайся до суду, а то виглядаєш такою ж самою "базарною бабою" як і ті, що в студії.
поставить студию в кулуарах ))))) и потом еще обиделись шо Порошенко мимо прошел (или не прошел))))
та поставьте уже студию в кабинете ЗЕнелоха и любуйтесь им сколько влезет ))))
Петя ? На ефір? Випадково?
Маячня якась!
що малороси "всех мастей"-
сховались за українським тризубом,
тай думають, зебіли,
що їх ...не видно
рішуче увірвався на окопи ЗЄльоних і намотав їх на гусениці
хотел народ наи пать, слугой притворившись
Як діарея: дістаєш її, коли ВИПАДКОВО щось з'їси, а дізнаєшся про цю новину НЕСПОДІВАНО, під час прямого ефіру