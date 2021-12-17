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"Он – мой друг": Глава ГУР Буданов подтвердил, что временно проживает с Гогилашвили. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов временно проживает в доме со скандальным экс-заместителем главы МВД Александром Гогилашвили.

Об этом Буданов заявил в комментарии Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

"Я там не живу, а временно проживаю, поскольку в моей квартире делается ремонт. Гогилашвили - мой друг, я этого никогда не скрывал. Он мне предложил на определенный период пожить у него", - сказал Буданов.

Глава ГУР также отметил, что знает Гогилашвили около 2,5 лет. По его словам, дом официально арендует супруга Гогилашвили – Мария Левченко, помощница президента Владимира Зеленского.

По данным СМИ, домом владеет Диана Стрелковская – супруга Вячеслава Стрелковского, которого "СМИ называют организатором конвертцентров". Буданов сказал, что ему известно о владельце дома.

Также читайте: ГУР МО охраняет Гогилашвили – вероятно, гражданина РФ, - СМИ

"Публично я, честно говоря, не очень помню, в чем его обвиняли. Но это лицо связывали с незаконным оборотом наличных денег. Обнал", - добавил Буданов.

Читайте також: Голова ГУР МО Буданов мешкає разом із Гогілашвілі в маєтку схемщика зі "скруток" ПДВ Стрелковського, - ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+105
Просто жах!!! У керівника воєнної розвідки України друг приховує своє російське громадянство, судимість у РФ, махлює із двома липовими вищими освітами і т.д. А пан Буданов своєму другові виділяє на туристичну поїздку до АТО службовий броньований автомобіль та кілька офіцерів-спецназівців для охорони. Одного друга вже турнули, можливо й іншому туди ж дорога?!!
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16.12.2021 13:39
+80
ЖАХ !!!
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16.12.2021 13:29
+72
И этого ссыкуна поставили вместо Бурбы, чтобы замять вагнергейт?
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16.12.2021 13:43
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"Він - мій друг" - гомосятина какая-то...
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17.12.2021 11:16 Ответить
"ну и что, что он кацапский террорист и путиносос, меня не волнует что его козлорылые кураторы подослали ко мне, чтоб следить за мной и выведывать государственную тайну, а его козлячие пособники оккупировали и разграбили часть территории Украины - ВЕДЬ ОН ЖЕ МОЙ ДРУГ !!!"
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17.12.2021 11:44 Ответить
целый глава разведки, и не способен сообразить, что этого "друга" подослали, чтобы его же и ликвидировать в час "Ч".
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17.12.2021 11:51 Ответить
Или он сам завербован и продался за 30 сребрянников ,апроживают вместе ,чтобы "все и сразу ,не отходя от кассы из первых уст " к ***** в уши.
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18.12.2021 09:51 Ответить
Оце в нач.розвідки і "друзья"... Нарік з мутною біографією...
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17.12.2021 11:53 Ответить
І зразу питання! Чи не впарили в Україну кацапи "розвідника" Буданова через таємний вихід його групи з Криму? Можливо спеціально випустили, щоб сформувати ореол "героя" і просунути по службі. Прямо як із Савченко.
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17.12.2021 12:59 Ответить
Скажи мені, хто твій друг...
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17.12.2021 19:17 Ответить
Порядні люди в таких випадках блискавично пишуть заяву за власним бажанням. Хоча, звідки в оточенні Зеленського взятись порядним людям? Шановні офіцери розвідки. Не довіряйте цьому глисту державні таємниці...
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19.12.2021 16:57 Ответить
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