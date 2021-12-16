Арахамия о работе обновленного канала "Рада": "Договорились договариваться". ВИДЕО

На заседании лидеров фракций у спикера Руслана Стефанчука по телеканалу "Рада" "договорились договариваться".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия.

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"Я хочу, чтобы все договорились, что нам не нужно иметь канал, который никто не смотрит... Если мы, народные депутаты, хотим, чтобы телезрители видели результаты нашей работы и наши мнения, то это органический интерес каждого народного депутата", - заметил он.

Комментируя заявление народного депутата "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко о том, что на этом заседании Арахамия назвал первый день работы обновленного телеканала "Рада" отвратительным, нардеп подчеркнул: "если я сейчас процитирую некоторых участников этого совещания, это будет "мерзко" в отношении их. Пусть каждый несет за себя ответственность.Единственное, что я сказал на совещании, если решено работать в новой концепции, то будут ошибки, какие-то вещи, которые не будут устраивать. Надо какой-то тестовый (режим.- Ред.) - 14 дней, чтобы выработать новую модель работы нового телеканала. Это нормально. Если вы хотите после первого дня закрыть канал, так и скажите. Они уже предлагают, "Европейская Солидарность" говорила, что они предлагают просто сделать в ютубе прямую трансляцию и закрыть сам канал. Он их устраивал десятки лет, а как только начало работать и больше людей начали смотреть, они сказали "давайте это просто спустим в унитаз".

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