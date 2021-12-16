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Гончаренко (516) Арахамия (956) Европейская Солидарность (998) телеканал Рада (16)

Арахамия о работе обновленного канала "Рада": "Договорились договариваться". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

На заседании лидеров фракций у спикера Руслана Стефанчука по телеканалу "Рада" "договорились договариваться".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия.

Видео Україна 24

"Я хочу, чтобы все договорились, что нам не нужно иметь канал, который никто не смотрит... Если мы, народные депутаты, хотим, чтобы телезрители видели результаты нашей работы и наши мнения, то это органический интерес каждого народного депутата", - заметил он.

Комментируя заявление народного депутата "Европейской Солидарности" Алексея Гончаренко о том, что на этом заседании Арахамия назвал первый день работы обновленного телеканала "Рада" отвратительным, нардеп подчеркнул: "если я сейчас процитирую некоторых участников этого совещания, это будет "мерзко" в отношении их. Пусть каждый несет за себя ответственность.Единственное, что я сказал на совещании, если решено работать в новой концепции, то будут ошибки, какие-то вещи, которые не будут устраивать. Надо какой-то тестовый (режим.- Ред.) - 14 дней, чтобы выработать новую модель работы нового телеканала. Это нормально. Если вы хотите после первого дня закрыть канал, так и скажите. Они уже предлагают, "Европейская Солидарность" говорила, что они предлагают просто сделать в ютубе прямую трансляцию и закрыть сам канал. Он их устраивал десятки лет, а как только начало работать и больше людей начали смотреть, они сказали "давайте это просто спустим в унитаз".

Читайте также: Трансляцию канала "Рада" вернут к предыдущему виду: программы, которых не должно быть, не будут транслироваться, - нардеп "Голоса" Железняк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+17
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16.12.2021 14:15
+16
Тут важно "...не обісратись ще раз".
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16.12.2021 14:06
+15
А можно на телеканале рада после полуночи показывать голых корабельных сосен?
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16.12.2021 14:06
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Тут важно "...не обісратись ще раз".
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16.12.2021 14:06 Ответить
щойно показували Раду в синьому освітленні каналу "Рада" - повна задніца !

свєт єсть, Ради - немає
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16.12.2021 14:32 Ответить
"... ПУБЛИЧНЫЙ ДОМ ... " а*ра хамов , Марьян , кив и т.п . имеет СВОЙ ТВ канал !!!
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16.12.2021 17:09 Ответить
А можно на телеканале рада после полуночи показывать голых корабельных сосен?
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16.12.2021 14:06 Ответить
тільки при умові що "анал - табу")
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16.12.2021 14:13 Ответить
Да там такой "пробивной" "спикер" сидит, что должно уже быть "Без Табу"
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16.12.2021 14:53 Ответить
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16.12.2021 14:55 Ответить
з ольгою герасим'юк )))
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16.12.2021 14:59 Ответить
ничего не имею против, но она 1958 года рождения, для нее это будет "удар"
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16.12.2021 15:06 Ответить
"спикер ровесника не ищет" (С) )
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16.12.2021 15:09 Ответить
а может и сам процесс их ошкуривания ))
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16.12.2021 14:28 Ответить
показувати голых корабельных сосен у синій підсвітці ?

це буде якийсь жах - вони ж і так потвори
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16.12.2021 15:03 Ответить
Окрім українофоба Петрова, неадеквата Іванова набрати ще з десяток таких же покидьків на ДЕРЖАВНИЙ канал?
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16.12.2021 14:09 Ответить
А сідоров де?!
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16.12.2021 19:00 Ответить
я і без телеканалу щодня бачу "результати" вашої зеленої роботи....
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16.12.2021 14:13 Ответить
таки "обісрався". И наверное не в последний раз.
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16.12.2021 14:14 Ответить
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16.12.2021 14:15 Ответить
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16.12.2021 14:56 Ответить
вже є один канал від якого нудить,навіщо ще один канал-анал...
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16.12.2021 14:15 Ответить
Работу зелёных придурков не перепутать, её видно из далека и без канала. Разбазарили всё и разрушили. Ублюдки
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16.12.2021 14:18 Ответить
До яких пір Українці будуть слухати цю бридку, гірську мавпу?Чмо сулугунське знов розказує щось Українцям.Козо..б вчить як жити.Сюр....
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16.12.2021 14:30 Ответить
каждому зебобику по абизяне!
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16.12.2021 14:40 Ответить
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16.12.2021 14:43 Ответить
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16.12.2021 14:52 Ответить
"... Долго драліс ані на крутому бєрєгу, наконєц Арахам засаділ ішяку. Но ішяк - нє дурак, бібізянку роділ. Бабуін Арахам алімєнти платіл." (с)
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16.12.2021 15:01 Ответить
чмо
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16.12.2021 15:30 Ответить
То, что справа, симпатично, а слева --чухня какая-то...
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16.12.2021 21:14 Ответить
Когда мне рассказывали в 19 г., что арахамия проходимец и аферист, я отвечал, что он вроде как волонтерил для ВСУ. Волонтерил не без выгоды для себя. А история со "списком воров в законе" только подтверждает, что это вороватое дерьмо
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16.12.2021 14:57 Ответить
Ну, граждане зепутаты - алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать в Кабмине?



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16.12.2021 14:58 Ответить
Короче, не хотят показывать, как выразилась Юля, публичный дом.
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16.12.2021 15:16 Ответить
посиделки в ВР,надо показывать в психиатрической больнице,там свои своих поймут.
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16.12.2021 15:23 Ответить
 
 